Apple Pay, disponibil pentru clienții e-commerce ai Victoriabank
UNIMEDIA, 3 octombrie 2025 11:20
Victoriabank extinde opțiunile de plată digitală pentru magazinele online, oferind posibilitatea de a accepta achitări prin Apple Pay. Această soluție le permite comercianților să proceseze plăți rapid și sigur, iar clienților acestora să finalizeze achizițiile cu un singur click, pe iPhone, iPad sau Apple Watch, fără a introduce manual datele cardului sau informațiile de livrare. Banca a integrat anterior și Google Pay, completând astfel portofoliul de plăți digitale pentru clienții e-commerce.
• • •
