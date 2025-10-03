(video) Dinu Plîngău vrea să revină în Platforma DA „într-o formă sau alta”: Timpul va arăta când

17:50

Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își dă seama de ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există un război, scrie adevarul.ro.