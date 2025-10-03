Locuitorii din Chișinău pot solicita pornirea termoficării, anunță Termoelectrica
Moldova1, 3 octombrie 2025 09:10
Chișinăuienii pot beneficia deja de energie termică, în contextul scăderii temperaturilor, anunță Termoelectrica. Compania este pregătită să înceapă furnizarea agentului termic pentru toate categoriile de consumatori: instituții de educație timpurie și de învățământ, instituții medicale și sociale, blocuri locative și agenți economici.
• • •
Un copil de 13 ani din Republica Moldova, transportat de urgență cu elicopterul SMURD de la Iași la Chișinău # Moldova1
Un băiat de 13 ani din Republica Moldova a fost transportat de urgență de la Iași la Chișinău cu un elicopter SMURD, în după-amiaza zilei de 2 octombrie. Minorul a avut nevoie de îngrijiri medicale specializate după ce a suferit un traumatism toracic și a fost supus unei intervenții chirurgicale.
SUA ezită să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, dar analizează alte opțiuni de armament cu rază lungă # Moldova1
Administrația Trump nu este dispusă, deocamdată, să aprobe vânzarea rachetelor cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina, întrucât stocurile existente sunt rezervate pentru Marina SUA și alte necesități strategice. Totuși, potrivit unui oficial american citat de Reuters sub protecția anonimatului, ar putea fi luată în considerare furnizarea unor alte tipuri de rachete cu rază mare de acțiune.
Doi morți și trei răniți grav în atacul terorist de la sinagoga Heaton Park din Manchester # Moldova1
Doi oameni au fost uciși și alți trei au fost răniți grav după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a atacat cu un cuțit persoane aflate în apropierea sinagogii Heaton Park din Manchester. Tragedia s-a produs pe 2 octombrie, chiar de Yom Kippur, una dintre cele mai importante sărbători evreiești, scrie DW.
Zboruri anulate la München din cauza unei drone. Autoritățile suspectează o serie de incidente similare în Europa # Moldova1
Aeroportul din München a fost paralizat în noapte de 2 spre 3 octombrie, după ce mai mulți martori au semnalat prezența unor drone în apropierea și apoi chiar deasupra pistelor. Potrivit poliției federale germane, 17 zboruri au fost anulate, iar aproximativ 3.000 de pasageri au fost afectați.
Emoții mari pentru 90 de vârstnici care vor studia în cadrul Universității Vârstei a Treia # Moldova1
Emoții mari pentru 90 de vârstnici care au fost acceptați la Universitatea Vârstei a Treia. Ei vor studia engleză, educație juridică și digitalizare, iar cursurile vor fi organizate la Universitatea de Stat din Moldova. Copiii au fost puși la cale, nepoții au crescut și ei, așa că seniorii spun că au suficient timp pentru studii. Cei mai mulți au peste 70 de ani.
Corespondență Dan Alexe // Agenție UE: situația romilor în România se îmbunătățește, dar discriminarea persistă # Moldova1
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) și-a publicat raportul privind situația romilor în Europa, raport care constată o îmbunătățire față de situația de acum un deceniu, în special în privința accesului la piața muncii, dar și faptul că discriminarea pare să fi rămas la același nivel. Raportul evaluează dacă politicile UE și naționale de incluziune a romilor au îmbunătățit accesul romilor și al nomazilor la drepturile lor fundamentale, comparând rezultatele cu sondajele FRA anterioare.
Decizia de a deveni deputat neafiliat în Parlament nu va afecta susținerea majorității parlamentare proeuropene, a explicat candidatul pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dinu Plîngău. Acesta a precizat că, după aceste alegeri, obiectivul său este să continue sprijinul pentru reforme și proiecte esențiale pentru integrarea europeană.
Pasagerii care aterizează pe Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău sunt întâmpinați cu o sticlă de vin și invitați să participe, în acest weekend, la Ziua Națională a Vinului. Tot astăzi a fost inaugurat și standul „Wine of Moldova”, unde turiștii pot degusta vinurile noastre înainte de îmbarcare.
Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu, la summitul desfășurat la Copenhaga.
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost reținut în Ucraina: S-a predat benevol, la frontieră # Moldova1
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut la punctul de trecere Vulcănești, pe sensul de intrare în Republica Moldova dinspre Ucraina. Reținerea a fost confirmată în seara zilei de joi, 2 octombrie, de Poliția de Frontieră a R. Moldova.
Numele celor mai buni pedagogi din Chișinău: au fost premiați în ajunul Zilei Lucrătorilor din Învățământ # Moldova1
Cei mai buni dascăli din municipiul Chișinău au fost distinși cu diplome și mențiuni de apreciere pentru activitatea demonstrată în procesul de instruire și formare a copiilor. Ceremonia a avut loc, pe 2 octombrie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, în ajunul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, marcată anual pe 5 octombrie.
Aproape 3.000 de locuitori ai sectorului Buiucani din Chișinău au rămas, temporar, fără energie electrică # Moldova1
Aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al capitalei au rămas, temporar, în seara zilei de 2 octombrie, fără energie electrică, în urma unei pene de curent.
Europa rămâne unită în sprijinul pentru Ucraina, mesajul transmis de liderii a 47 de țări # Moldova1
Europa face front comun împotriva Rusiei și rămâne unită în sprijinul pentru Ucraina. Este mesajul ferm transmis de liderii a 47 de țări care au participat la summitul de la Copenhaga. Prim-ministra daneză Mette Frederiksen a avertizat că Europa se află în cea mai dificilă și periculoasă situație de la Al Doilea Război Mondial. Nu a fost de acord doar premierul Ungariei, Viktor Orban, considerat ultimul aliat al lui Putin în Europa.
Eurodeputatul Dan Barna: „Cetățenii R. Moldova au ales Europa, acum UE trebuie să răspundă” # Moldova1
Uniunea Europeană trebuie să răspundă cât mai curând rezultatului alegerilor parlamentare din Republica Moldova prin deschiderea negocierilor de aderare pe capitole, consideră eurodeputatul Dan Barna. Oficialul a subliniat că discuțiile la nivel înalt privind acest proces sunt deja în desfășurare.
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Despre aceasta a confirmat, în seara zilei de joi, 2 octombrie, Poliția de Frontieră a R. Moldova.
Aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al capitalei au rămas temporar în seara zilei de joi, de 2 octombrie, fără energie electrică, în urma unei pene de curent.
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest. Curtea de Apel Centru a respins toate cele patru recursuri depuse de apărare privind schimbarea măsurii preventive. Procurorii au susținut în instanță că fostul lider democrat trebuie să rămână în detenție la această etapă a investigațiilor, pentru că în caz contrar, ar putea să încerce să se eschiveze de la urmărirea penală. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată. El a cerut să participe prin videoconferință, însă instanța a respins solicitarea.
Nicușor Dan, la Summitul CPE: „Există voință puternică din partea UE ca, cel târziu în 2028, R. Moldova să devină parte a UE” # Moldova1
„Victoria occidentală” în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie a entuziasmat Europa, iar la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), care are loc în Danemarca, au fost discutați „pașii următori pentru aderarea efectivă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, în 2028. Declarația a fost făcută joi, 2 octombrie, de președintele României, Nicușor Dan, la reuniunea de la Copenhaga.
Ucraina a adus acasă 185 de soldați și 20 de civili în cadrul celui mai recent schimb cu Moscova, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe 2 octombrie. Majoritatea au fost capturați încă în 2022.
La 400 de metri distanță de locuințe și la 50 de metri mai departe de drumuri: noi norme de amplasare a centralelor eoliene # Moldova1
Ministerul Energiei a aprobat distanțele minime de amplasare a centralelor electrice eoliene. Acestea nu vor putea fi instalate mai aproape de 50 de metri de drumurile naționale și 100 de metri de căile ferate. Distanța față de locuințe se va calcula în funcție de înălțimea turbinei. De exemplu, în cazul unei înălțimi de 80 de metri, distanța centralei față de prima locuință nu trebuie să fie mai mică de 400 de metri.
Partidul „Inima Moldovei”, exclus de CEC din lista partidelor care pot participa la alegerile locale noi # Moldova1
Partidul „Inima Moldovei” a fost exclus din lista partidelor care vot putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. Este decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) din ședința de joi, 2 octombrie.
S.A. „Energocom” a procurat, în luna septembrie curent, aproximativ 322,9 mii MWh de energie electrică la un preț mediu ponderat de 113,96 de euro/MWh.
Numele celor mai buni pedagogi din Chișinău: Au fost premiați în ajunul Zilei Lucrătorului din Învățământ # Moldova1
Verdict al Curții de Apel Centru: Încă două partide din R. Moldova, cu activitatea limitată. Cebotari de la PDMM: „Ce înseamnă limitarea activității?” # Moldova1
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) și Partidul Politic „Moldova Mare” vor avea activitatea limitată temporar. Măsurile asiguratorii au fost dispuse pe 2 octombrie de Curtea de Apel Centru și vor fi valabile până la pronunțarea unei hotărâri definitive pe fondul cauzei.
Jurnalistă DW, despre Summitul de la Copenhaga: Întrunire cu foarte multe teme grele și prea puține rezultate concrete # Moldova1
Summitul informal de la Copenhaga a determinat liderii celor 27 de state europene să aducă în prim-plan provocările de securitate cu care se confruntă Uniunea Europeană în contextul agresiunii ruse, constată jurnalista Deutsche Welle, Alina Kühnel. Într-un interviu pentru Moldova 1, jurnalista a subliniat contribuția strategică a Kievului în apărarea aeriană regională și nevoia unei cooperări mai eficiente în sprijinul statelor candidate precum Republica Moldova și Ucraina.
Băuturile alcoolice îndulcite – o amenințare pentru sănătatea tinerilor, atenționează specialiștii # Moldova1
Băuturile alcoolice îndulcite sunt o adevărată amenințare pentru sănătatea tinerilor. Asemănătoare la aspect și chiar la gust cu sucurile de fructe sau băuturile răcoritoare, acestea conțin însă de la trei până la șapte procente de alcool, iar consumul lor la vârstă fragedă crește semnificativ riscul dezvoltării unei dependențe puternice de alcool. Sunt atenționările specialiștilor invitați la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, în contextul Zilei naționale fără alcool, care este marcată pe 2 octombrie. Potrivit medicilor, consumul regulat de alcool, chiar și în cantități mici, este periculos.
Sute de tineri specialiști, angajați în școlile și grădinițele din R. Moldova în acest an. Stelian Bâtă, repartizat la Văsieni: „Asta mi-e profesia” # Moldova1
Peste 420 de tineri specialiști au fost angajați în acest an în școlile și grădinițele din Republica Moldova, în cadrul programelor de repartizare a absolvenților. Un exemplu este gimnaziul din satul Văsieni, raionul Ialoveni, care a reușit să atragă primul cadru didactic tânăr în ultimii trei ani. Este vorba despre Stelian Bâtă, proaspăt absolvent, care s-a alăturat colectivului în calitate de profesor de educație muzicală.
Avertismentul lui Zelenski la Copenhaga: Rusia are capacitatea de a încălca spațiul aerian oriunde în Europa # Moldova1
Rusia are capacitatea de a încălca spațiul aerian oriunde pe continent, a avertizat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adresându-li-se șefilor de stat și de guvern reuniți la Copenhaga. Potrivit liderului de la Kiev, incidentele recente cu drone din Europa sunt un semnal clar că Rusia se simte încă suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război.
Fostul jurnalist Gabriel Călin, suspectat că ar fi convertit criptomonede și utilizat bani din Federația Rusă pentru finanțarea ilegală a activităților politice, va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată pe 2 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor.
Un avocat, achitat de instanțele inferioare, a fost condamnat definitiv de Curtea Supremă de Justiție într-un dosar în care a fost acuzat că a pretins și a primit bani pentru a influența procurori și judecători în mai multe cauze penale. Pentru că termenul de prescripție pentru faptele invocate a expirat, avocatul nu va face pușcărie.
Regiunea transnistreană instituie un „regim de economisire a gazului”, care presupune distribuirea gazelor doar pentru populație și pentru producerea energiei electrice destinate uzului casnic. Restricția va fi aplicată începând cu 2 octombrie, pe o perioadă de până la zece zile, a anunțat așa-zisul ministru al dezvoltării economice de la Tiraspol, Serghei Obolonik.
Bani pentru a „șterge” punctele de penalizare aplicate unui șofer: Doi bărbați, reținuți în momentul când primeau mită # Moldova1
Au pretins că pot influența, contra bani, funcționari de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) să excludă punctele de penalizare și să anuleze procesele-verbale contravenționale emise pe numele unui conducător auto. Potrivit înțelegerii, penalitățile urmau să fie transferate pe numele altui șofer, care nu avea încălcări în trafic. Doi bărbați din capitală au fost reținuți în timp ce primeau mita și sunt cercetați pentru trafic de influență.
Banca Centrală Europeană recomandă păstrarea banilor cash pentru urgențe. Recomandările experților pentru R. Moldova # Moldova1
Tot mai multe state europene îndeamnă cetățenii să aibă acasă o mică rezervă de bani cash, în bancnote de valoare mică, suficientă pentru cel puțin 72 de ore. Scopul este ca, în cazul unor pene de curent sau defecțiuni tehnice care blochează plățile electronice, oamenii să-și poată acoperi cheltuielile esențiale pentru câteva zile. Și în Republica Moldova, acest sfat ar putea fi util. Expertul economic Marin Gospodarenco explică faptul că, în condițiile locale, rezervele de numerar trebuie adaptate la veniturile și cheltuielile zilnice în lei.
Victimele raportează tot mai multe cazuri de violență în familie. Realitatea dincolo de cifre # Moldova1
Violența în familie rămâne o problemă gravă în Republica Moldova, iar datele statistice confirmă tot mai multe cazuri raportate anual. Cifrele în creștere reflectă nu doar amploarea fenomenului, ci și faptul că oamenii au mai multă încredere în instituțiile statului și în mecanismele de raportare, au menționat invitații emisiunii Spațiul Public, de la Radio Moldova.
Dior, Chanel sau Versace: Produse de lux din întreaga lume sunt ambalate în cutii confecționate în R. Moldova # Moldova1
Produse de lux din întreaga lume sunt ambalate în cutii confecționate în R. Moldova. Aproape 80 la sută din procesul de producție al unei companii din Chișinău, specializate în confecționarea ambalajelor premium pentru unele dintre cele mai cunoscute branduri, este manual, ceea ce transformă fiecare cutie într-o piesă unică, realizată cu migală și precizie.
„Chiar și o Moldovă mică poate învinge Rusia”: Maia Sandu, aplaudată la Summitul CPE de la Copenhaga # Moldova1
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au reprezentat „un test pentru democrație” și „o lecție pentru Europa”, au declarat liderii europeni la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), care are loc la Copenhaga, Danemarca. Totodată, președinta Maia Sandu a fost aplaudată în debutul evenimentului, după ce președintele Consiliului European, António Costa, a felicitat-o pentru „victoria zdrobitoare” pe care forțele proeuropene au obținut-o la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Apărare aeriană comună: Liderii europeni pregătesc un sistem antidronă la scară continentală, învățând de la Ucraina # Moldova1
Liderii europeni reuniți în capitala Danemarcei au abordat miercuri, 1 octombrie, problema intensificării măsurilor de apărare aeriană, în contextul amenințărilor tot mai frecvente cu drone, inclusiv în afara flancului estic al Uniunii Europene. Conceptul așa-numitului „zid antidronă” a fost subiectul central la conferința de presă de după reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern.
Zelenski, înaintea Summitului CPE: R. Moldova și Ucraina, pregătite să deschidă primul cluster în cadrul negocierilor de aderare la UE # Moldova1
Republica Moldova și Ucraina sunt deja pregătite să deschidă Clusterul 1 – „Valori fundamentale” - în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE), a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în intervenția sa online de la reuniunea Consiliului European, subliniind că ambele state „și-au demonstrat ferm opțiunea europeană”.
Jude Bellingham a fost desemnat jucătorul sezonului 2024-2025 în reprezentativa Angliei. La 22 de ani, mijlocașul legitimat la Real Madrid i-a devansat pe Declan Rice și Harry Kane în votul suporterilor, o recompensă care îi confirmă rolul central în echipa „leilor britanici”.
Numărul de absolvenți de la Pedagogie care merg să predea în școli, în creștere: „Am mai bătut un record” # Moldova1
În școlile și grădinițele din R. Moldova au fost angajați, în acest an de studii, 426 de tineri specialiști. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că cifra reprezintă un „*record” al ultimilor opt ani.
Portughezul Joao Felix a ajutat pe Al-Nassr să câștige încă un meci în a doua Ligă a Campionilor Asiei. Fostul star al fotbalului european a înscris un gol spectaculos în partida cu Al-Zawraa din Irak, câștigată cu 2:0. Introdus în teren chiar înaintea reprizei secunde, Abdullah Al Khaibari a marcat primul gol al meciului, cu un șut superb din voleu, din afara careului, în minutul 52. Joao Felix, fost jucător la Atletico Madrid, Chelsea Londra sau FC Barcelona, a dublat avantajul oaspeților cu o execuție de finețe, în minutul 81.
Partidul „Democrația Acasă”, sancționat pentru neraportarea cheltuielilor de publicitate online și promovarea masivă pe TikTok # Moldova1
Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu avertisment, după ce nu a raportat cheltuieli pentru publicitatea online. Formațiunea, care a obținut un scor de 5,62% la alegerile parlamentare și ar putea deține șase mandate de deputat în viitorul Legislativ, a fost foarte vizibilă pe rețelele sociale.
Avocata din Bălți, reținută în momentul în care încerca să transmită droguri clientului său în penitenciar, a fost arestată joi, 2 octombrie, pentru 30 de zile.
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie a fost „parțial liber și parțial corect”, constată CALC # Moldova1
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie a fost „parțial liber și parțial corect”, potrivit constatărilor Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC). Chiar dacă autoritățile au gestionat profesionist alegerile, aplicarea legii nu a fost uniformă. Observatorii au constatat discrepanțe în ceea ce privește adunările publice și utilizarea resurselor administrative, iar lipsa unei comunicări coerente între instituții a alimentat percepția că procesul electoral a fost influențat politic.
Atacantul Thomas Müller a devenit cel mai titrat fotbalist german din toate timpurile. Jucătorul de 36 de ani a cucerit al 35-lea trofeu din carieră, după ce a devenit campion al Canadei alături de Vancouver Whitecaps. Müller are acum cu un trofeu mai mult decât fostul internațional german Toni Kross, chiar bunul său prieten.
Prima declarație a lui Gabriel Călin, după ce a fost reținut, fiind suspectat că a primit 150.000 de dolari din Federația Rusă: „Locuim în republica lui Soros” # Moldova1
Fostul jurnalist Gabriel Călin, reținut pe 30 septembrie curent, fiind suspectat ar fi convertit criptomonede și a utilizat bani din Federația Rusă pentru finanțare ilegală a activităților politice, ar putea fi plasat în arest preventiv. Acesta a fost adus astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. „Locuim în republica lui Soros”, le-a declarat Călin jurnaliștilor, în timp ce era escortat în fața judecătorilor.
