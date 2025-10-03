Alertă cu drone pe aeroportul din München: Zborurile au fost suspendate peste noapte
TV8, 3 octombrie 2025 09:50
Alertă cu drone pe aeroportul din München: Zborurile au fost suspendate peste noapte
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:10
Acum 2 ore
08:30
08:30
Acum 4 ore
07:40
07:10
Acum 12 ore
23:00
22:30
22:10
22:00
21:40
21:20
21:10
Acum 24 ore
20:50
20:30
20:20
20:20
19:40
19:10
18:40
18:20
18:00
17:30
17:20
17:20
16:50
16:30
16:00
15:50
15:30
15:30
14:50
14:20
13:50
13:50
13:10
13:00
13:00
12:30
12:00
12:00
11:30
11:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.