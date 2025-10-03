FOTO | Ilan Șor are cel puțin 11 portofele cripto. Prin acestea au trecut peste 8 miliarde de dolari
Radio Chisinau, 3 octombrie 2025 09:45
Compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN au stabilit și confirmat că, de la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari. Aceste informații au ieșit la iveală datorită unei scurgeri de documente interne și a corespondenței dintre membrii grupului Șor.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
09:45
FOTO | Ilan Șor are cel puțin 11 portofele cripto. Prin acestea au trecut peste 8 miliarde de dolari # Radio Chisinau
Compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN au stabilit și confirmat că, de la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari. Aceste informații au ieșit la iveală datorită unei scurgeri de documente interne și a corespondenței dintre membrii grupului Șor.
Acum o oră
09:30
FOTO | Spălătorie socială și de igienă personală, inaugurată la Leova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene # Radio Chisinau
O spălătorie socială și de igienă personală s-a deschis în orașul Leova. Pe lângă faptul că locuitorii orașului își pot spăla gratuit rufele, aceștia vor avea ocazia să socializeze și să primească sprijin, simțindu-se parte a comunității. Spălătoria socială din Leova este echipată cu numeroase mașini de spălat performante, uscătoare, chiuvete. Au mai fost amenajate cabine de duș, precum și mobilier necesar pentru confortul beneficiarilor. Serviciul a fost dezvoltat de Asociația Obștească „Parteneriat Social”, în parteneriat cu Primăria Leova, în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, transmite IPN.
09:15
Ultimul parlament înainte de aderarea la UE. Cine face și cine trage? (Revista presei) # Radio Chisinau
Alegerile din 28 septembrie și importanța lor geostrategică” este titlul unui editorial semnat de comentatorul politic Ion Tăbârță, pentru portalul Veridica.md. Rezultatul alegerilor parlamentare a blocat tentativele Rusiei de a influența deciziile politice ale Chișinăului și, drept urmare, de a destabiliza situația regională folosind Republica Moldova în scopurile sale geopolitice. Cu certitudine, Rusia nu va ceda și va încerca în continuare să destabilizeze situația din Republica Moldova. E de presupus că în perioadă imediat următoare Kremlinul va refuza să recunoască legalitatea și legitimitatea scrutinului, încercând să provoace proteste prin intermediul partidelor pro-ruse.
Acum 2 ore
09:00
Euro se scumpește la sfârșit de săptămână. Cotațiile valutare anunțate de BNM pentru astăzi, 3 octombrie # Radio Chisinau
Moneda unică europeană încheie săptămâna cu o valoare oficială de 19 lei și 62 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 69 de bani, transmite MOLDPRES.
08:35
Zeci de zboruri au fost anulate la un aeroport din Germania, după apariția unor drone în spațiul aerian # Radio Chisinau
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spațiului său aerian, scrie BBC, citat de News.ro.
08:20
Igor Grosu, după reținerea fostului deputat Constantin Țuțu: „Poliția și instituțiile își fac treaba” # Radio Chisinau
Speakerul Parlamentului, Igor Grosu, a comentat reținerea fostului deputat democrat Constantin Țuțu la un post privat de televiziune, subliniind că autoritățile își fac datoria și a venit cu un mesaj pentru „cei care se cred invincibili”, comunică MOLDPRES.
Acum 4 ore
08:00
Ploi slabe și înghețuri în unele zone ale Republicii Moldova. Ce temperaturi vom avea astăzi, 3 octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) informează că astăzi, 3 octombrie, vremea va fi în continuare rece, cu ploi slabe și înghețuri în unele zone ale țării.
Acum 12 ore
21:20
VIDEO | Maia Sandu: La summitul CPE am primit multe felicitări pentru faptul că R. Moldova a rezistat amestecului Kremlinului în alegeri # Radio Chisinau
La Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga, Maia Sandu a primit felicitări de la liderii europeni pentru faptul că Republica Moldova a rezistat amestecului Kremlinului în alegerile parlamentare, susține președinta.
21:10
Reguli mai clare pentru instalarea centralelor eoliene. Noua metodologie, aprobată de Ministerul Energiei # Radio Chisinau
Centralele electrice eoliene vor fi instalate în baza unor reguli mai clare. Acestea au fost incluse într-o nouă metodologie, care a fost aprobată de Ministerul Energiei. Documentul prevede condiții inițiale de amplasare, distanțele minime de la marginea localităților și obiecte de infrastructură, dar și cerințe față de demontarea turbinelor și refacerea terenurilor agricole.
Acum 24 ore
20:45
În după-amiaza zilei de astăzi, 2 octombrie, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova. Minorul a suferit o intervenție în urma unui traumatism toracic.
20:40
ULTIMA ORĂ! Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Poliția de Frontieră confirmă # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează că astăzi, la 19:50, a fost reținut Constantin Țuțu, punctul de trecere a frontierei Vulcănești, .
20:35
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează că astăzi, la 19:50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești
20:30
VIDEO | Volodimir Zelenski, întrevedere cu Maia Sandu la Copenhaga: Este importantă deschiderea simultană a negocierilor cu UE # Radio Chisinau
Maia Sandu și Volodimir Zelenski au avut joi o întrevedere bilaterală, în marja summitului informal al liderilor europeni, reuniți la Copenhaga, Danemarca. Principalul subiect abordat a fost integrarea europeană a Republicii Moldova și Ucrainei, transmite IPN.
20:25
Fostul deputat Constantin Țuțu ar fi fost reținut în Ucraina, scrie Ziarul de Gardă.
20:15
Pană de curent în sectorul Buiucani. Circa 3.000 de consumatori au rămas temporar fără energie electrică # Radio Chisinau
Ministerul Energiei informează că aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent.
20:05
FOTO | Serviciul 112 din Republica Moldova va fi conectat la standardele digitale europene, ca urmare a unui acord comun semnat la București # Radio Chisinau
Serviciul unic de urgență 112 din Republica Moldova va fi modernizat și aliniat la standardele digitale europene, în urma unui angajament comun semnat astăzi, 2 octombrie, la București, de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale din România, Ionel-Sorinel Vasilca.
19:45
Documente guvernamentale secrete din perioada sovietică, puse la dispoziția cercetătorilor # Radio Chisinau
Astăzi, 2 octombrie, Guvernul a transferat Agenției Naționale a Arhivelor 956 de dosare care conțin decizii cu mențiunea „strict secret” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești pe perioada anilor 1940-1990.
19:20
Rock pe înserate | Cele mai îndrăgite balade de la cele mai renumite formații rock (partea a doua, audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
19:00
Chișinăul va găzdui Festivalul Internațional „United Shakespeare”. Vor participa trupe de actori din șase țări # Radio Chisinau
Între 14 și 19 octombrie, orașul Chișinău devine centrul artei teatrale, găzduind prima ediție oficială a Festivalului Internațional „United Shakespeare”, în cadrul căruia vor participa teatre și artiști din România, Ucraina, Marea Britanie, Spania, Italia și Republica Moldova, precum și critici de teatru și shakespearologi.
18:45
Nicușor Dan, la Copenhaga: Există o voință puternică din partea UE pentru ca cel târziu în 2028 Republica Moldova să devină parte a blocului comunitar # Radio Chisinau
Există o voință puternică din partea Uniunii Europene pentru ca cel târziu în 2028 Republica Moldova să devină parte a blocului comunitar, a declarat joi președintele României, Nicușor Dan, după participarea la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga.
18:25
Rusia va importa benzină din Asia, după ce ucrainenii au distrus 40% dintre rafinării # Radio Chisinau
Federația Rusă se pregătește să importe benzină din China, Coreea de Sud și Singapore, relatează publicația ruse pro-guvernamentală Kommersant. Măsura este aplicată pentru a compensa deficitul crescut de combustibil pe piața internă, după atacurile efectuate la 40% din rafinăriile rusești.
18:05
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:45
În luna septembrie, prețul mediu ponderat al energiei electrice achiziționate de Energocom a coborât la 113,96 euro pentru un MWh, după ce în august fusese de 121,17 euro. În total, compania a cumpărat circa 322,9 mii MWh, atât din surse interne, cât și din importuri, transmite IPN.
17:25
Partidul „Inima Moldovei” nu va putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie # Radio Chisinau
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, nu va putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie, după ce activitatea formațiunii a fost limitată pentru o perioadă de 12 luni. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală, care a actualizat lista partidelor admise să participe la scrutinul care se va desfășura în șase localități.
17:10
Curtea de Apel Centru a dispus ca activitatea partidelor „Moldova Mare” și PDMM să fie limitată, până la pronunțarea undei decizii definitive # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru a dispus, în calitate de măsură asiguratorie, limitarea activității Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” și a Partidului Politic „Moldova Mare”, până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei.
16:45
Nicușor Dan anunță când va fi operațional zidul anti-drone al Europei. „Amenințarea nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la Copenhaga, că amenințarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar „zidul anti-drone” ar putea fi operațional în câteva luni, transmite Digi24.ro.
16:30
Gabriel Călin, plasat în arest pentru 30 de zile în dosarul privind coruperea electorală și spălarea de bani # Radio Chisinau
Procurorii PCCOCS anunță arestarea preventivă pentru 30 de zile a liderului unei formațiuni politice extraparlamentare, reținut marți pentru corupere electorală și spălarea banilor. Este vorba despre Gabriel Călin, liderul partidului „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” care a participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
15:55
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad ar fi fost otrăvit la Moscova. Motivele din spatele intoxicării # Radio Chisinau
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost internat în spital după ce a fost otrăvit într-o presupusă tentativă de asasinat la Moscova, susține un grup pentru drepturile omului.
15:35
Atenție, călători! Activitate suspendată temporar la PTF Tudora-Starokazacie și PTF Otaci-Moghilev-Podolsk. Recomandările IGPF # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează că, la această oră, PTF Tudora-Starokazacie și PTF Otaci-Moghilev-Podolsk și-au sistat temporar activitatea, din motive tehnice pe partea Ucrainei.
15:35
Regiunea transnistreană, în regim de economisire a gazului. Restricții anunțate pe 10 zile # Radio Chisinau
De astăzi, 2 octombrie, regiunea transnistreană intră în regim de economisire a gazului. Măsura restrictivă a fost anunțată deocamdată pentru o săptămâna și jumătate, până pe 12-13 octombrie. În această perioadă nu vor fi afectate școlile, spitalele, nici consumatorii casnici, a dat asigurări așa-numitul ministru al dezvoltării economice de la Tiraspol, Serghei Obolonik.
15:15
Standul de țară „Wine of Moldova”, inaugurat la aeroportul din Chișinău înainte de Ziua Națională a Vinului # Radio Chisinau
Standul de țară „Wine of Moldova”, amplasat în incinta Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, a fost inaugurat astăzi, în preajma Zilei Naționale a Vinului. Peste 40 de producători locali își pot prezenta vinurile turiștilor care vin în Republica Moldova, iar autoritățile spun că platforma va fi extinsă în viitor, transmite Radio Chișinău.
15:00
Geniștii Armatei Naționale au neutralizat 24 de obiecte explozive în luna septembrie # Radio Chisinau
În luna septembrie, militarii specializați ai Armatei Naționale au executat zece misiuni de deminare și au neutralizat 24 de obiecte explozive. Cea mai amplă intervenție a avut loc în apropierea satului Răscăieți din raionul Ștefan Vodă.
14:35
Alegerile parlamentare din R. Moldova, în centrul discuțiilor de la Summitul Comunității Politice Europene. Maia Sandu: „Am învățat multe lecții. Suntem pregătiți să le împărtășim cu toate țările UE” # Radio Chisinau
Experiența Republicii Moldova în contracararea interferenței ruse și necesitatea unui sprijin susținut pentru Ucraina au fost în centrul discuțiilor liderilor europeni reuniți la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Președinta Maia Sandu, alături de premierul britanic Keir Starmer, președintele Franței Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk au transmis un mesaj clar de unitate și determinare în fața agresiunii ruse, subliniind că securitatea întregului continent european este în joc, transmite Radio Chișinău.
14:20
Meteorologii anunță pentru luna octombrie 2025 în Republica Moldova temperaturi normale și precipitații în medie multianuală # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prezentat prognoza meteorologică pentru luna octombrie 2025, pe baza analizei materialelor sinoptice și climatice. Previziunile indică o lună cu valori ale temperaturilor și precipitațiilor apropiate de mediile multianuale, transmite MOLDPRES.
14:00
Curtea de Apel Centru analizează cererea Ministerului Justiției de limitare a activității Partidului Moldova Mare # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru analizează astăzi cererea Ministerului Justiției de limitare a activității Partidului Moldova Mare, acuzat de implicare în acțiuni ilegale care ar afecta procesul electoral. Ședința, programată în prima parte a zilei, a fost amânată pentru această oră la solicitarea avocatului formațiunii, transmite Radio Chișinău.
13:45
FOTO, VIDEO | Cel mai înalt pod din lume a fost inaugurat. Construit în mai puțin de patru ani, reduce timpul de călătorie de la două ore la două minute # Radio Chisinau
Prezentat în China ca un „miracol al infrastructurii”, podul este conceput pentru a stimula turismul și creșterea economică într-una dintre cele mai puțin dezvoltate regiuni ale țării, scrie NBC.
13:35
CALC: Alegerile parlamentare au fost parțial libere și parțial corecte, integritatea procesului electoral fiind afectată de influențe externe # Radio Chisinau
Alegerile parlamentare au fost „parțial libere și parțial corecte”, integritatea procesului electoral fiind afectată de polarizare socială și politică accentuată, tentative de influență externă ce se înscriu în tiparele războiului hibrid, inclusiv prin utilizarea extensivă a instrumentelor de manipulare informațională și de corupere a alegătorilor, potrivit Declarației Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, făcute publice astăzi, transmite Radio Chișinău.
13:10
FOTO | Calea ferată din Ucraina, noua țintă a Rusiei. Cel puțin patru oameni au fost uciși în ultimul atac cu drone al armatei lui Putin # Radio Chisinau
Cel puțin patru civili au fost uciși și alți 25 răniți în atacurile rusești din Ucraina în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 2 octombrie.
12:50
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 3 octombrie.
12:40
FOTO | Președinta Maia Sandu participă la Summitul CPE de la Copenhaga. Agenda include întrevederi cu lideri europeni # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu participă astăzi la Summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga. Evenimentul oficial este găzduit de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, informează MOLDPRES.
12:20
Fără bani sau cadouri de Ziua Profesorului. Ministerul Educației a emis o circulară către toate instituțiile de învățământ # Radio Chisinau
Cadourile, banii și alte beneficii oferite cadrelor didactice de Ziua lucrătorilor din învățământ sunt strict interzise. În context, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ prin care solicită respectarea strictă a Codului de Etică al cadrelor didactice.
12:05
CNA desfășoară percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu: Este vizată firma de construcție a drumurilor „Edilitate” # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în Chișinău și în raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale ce vizează suspiciuni de abuz de serviciu la Societatea pe Acțiuni „Edilitate”.
11:55
CNA desfășoară percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu: Este vizată firma de cosntrucție a drumurilor „Edilitate” # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în Chișinău și în raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale ce vizează suspiciuni de abuz de serviciu la Societatea pe Acțiuni „Edilitate”.
11:40
Agenția Moldsilva anunță că în acest an pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc. Prețurile variază în funcție de specia lemnului: lemnele moi sunt mai accesibile, în timp ce cele tari au un preț mai ridicat.
11:25
„Regretăm că am aflat din presă”. Igor Grosu reacționează la decizia lui Plîngău și Macari de a activa în legislativ ca independenți # Radio Chisinau
Deputații Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare, au anunțat că nu vor face parte din fracțiunea parlamentară a PAS, urmând să activeze în legislativ în calitate de deputați independenți. Igor Grosu, liderul PAS, a spus că anunțul celor doi a fost făcut public fără o consultare prealabilă cu echipa PAS. Într-o postare pe Facebook, Grosu a exprimat regretul față de modul în care a fost comunicată decizia.
11:05
VIDEO | Doi bărbați, reținuți în flagrant pentru trafic de influență, după ce au încercat să mituiască funcționari MAI # Radio Chisinau
Ofițerii SPIA ai Ministerului Afacerilor Interne, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au reținut în flagrant doi bărbați, de 38 și 21 de ani, ambii din Chișinău, bănuiți de trafic de influență. Cei doi ar fi pretins și primit bani de la un denunțător pentru a interveni pe lângă funcționari ai MAI, în scopul anulării unor sancțiuni contravenționale și excluderii a 21 de puncte de penalizare aplicate unui conducător auto pentru necuplarea centurii de siguranță.
10:55
Record de tineri specialiști angajați în școli și grădinițe în anul de studii 2025–2026 # Radio Chisinau
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii, marcând cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. Datele arată o creștere constantă a interesului tinerilor față de cariera didactică: în 2024 s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296.
10:30
Ședința privind limitarea activității Partidului Moldova Mare, întreruptă la cererea avocatului # Radio Chisinau
Ședința Curții de Apel Centru, în cadrul căreia urma să fie examinată solicitarea Ministerului Justiției privind limitarea activității Partidului Politic Moldova Mare, a fost amânată pentru ora 14:00. Deși ședința a început la ora 09:00, avocatul formațiunii, Igor Hlopețchi, a cerut reprogramarea, motivând că nu a avut suficient timp să ia cunoștință cu dosarul, transmite IPN.
10:15
Kremlinul înfrânt la Chișinău – anatomia unui eșec geopolitic. Op-Ed de Anatol Țăranu # Radio Chisinau
Alegerile din 28 septembrie de la Chișinău au marcat un moment de răscruce în spațiul post-sovietic – o lovitură strategică pentru Kremlin într-o zonă pe care Moscova o considera de mult timp „curtea sa interioară”. Acolo unde strategii Kremlinului își imaginau că vor domni veșnic prin marionete docile și partide hrănite din bani corupți, cetățenii Republicii Moldova au ales exact contrariul: Europa, demnitatea, libertatea și un viitor ancorat în valori democratice.
Ieri
09:55
Marele cineast Alexandru Tatos va fi omagiat printr-o retrospectivă de trei filme la Zilele Filmului Românesc la Chișinău. Toate cele trei pelicule - „Mere roșii” (1976), „Casa dintre câmpuri” (1979) și capodopera „Secvențe” (1982) - îl au în distribuție pe regretatul Mircea Diaconu, plecat dintre noi la finalul anului trecut, așa că secțiunea RETRO îl comemorează și pe marele actor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.