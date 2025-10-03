Zeci de morți în Gaza în urma atacurilor israeliene. Hamas analizează planul propus de Trump privind încetarea războiului
ProTV.md, 3 octombrie 2025 08:20
Zeci de morți în Gaza în urma atacurilor israeliene. Hamas analizează planul propus de Trump privind încetarea războiului
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
08:30
AS Roma a pierdut acasă cu Lille, scor 0-1, în etapa a doua din Europa League, la capătul unui meci marcat de un moment rar întâlnit # ProTV.md
AS Roma a pierdut acasă cu Lille, scor 0-1, în etapa a doua din Europa League, la capătul unui meci marcat de un moment rar întâlnit
08:30
FCSB, învinsă de Young Boys Berna, în Europa League. Elvețienii o egalează la puncte pe campioana României # ProTV.md
FCSB, învinsă de Young Boys Berna, în Europa League. Elvețienii o egalează la puncte pe campioana României
Acum 30 minute
08:20
Haos pe aeroportul din Munchen, după apariția unor drone. Pasagerii și-au petrecut noaptea în paturi de campanie # ProTV.md
Haos pe aeroportul din Munchen, după apariția unor drone. Pasagerii și-au petrecut noaptea în paturi de campanie
08:20
Zeci de morți în Gaza în urma atacurilor israeliene. Hamas analizează planul propus de Trump privind încetarea războiului # ProTV.md
Zeci de morți în Gaza în urma atacurilor israeliene. Hamas analizează planul propus de Trump privind încetarea războiului
08:10
Ploi în sudul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 8 ore
01:20
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 02.10.2025. Invitați: Valeriu Pașa și Ion Tabârță - VIDEO # ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 02.10.2025. Invitați: Valeriu Pașa și Ion Tabârță - VIDEO
01:20
Doar șase echipe au maxim de victorii în primele două runde din grupa unică a Ligii Campionilor - VIDEO # ProTV.md
Doar șase echipe au maxim de victorii în primele două runde din grupa unică a Ligii Campionilor - VIDEO
01:20
Un fundaș de la Juventus Torino poate pretinde la titlul de golul sezonului în Champions League - VIDEO # ProTV.md
Un fundaș de la Juventus Torino poate pretinde la titlul de golul sezonului în Champions League - VIDEO
01:20
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune, dar apărarea avansează: Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid # ProTV.md
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune, dar apărarea avansează: Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid
01:10
Barcelona - PSG, spectacol în Champions League. Derby decis cu un gol în minutul 90 - VIDEO # ProTV.md
Barcelona - PSG, spectacol în Champions League. Derby decis cu un gol în minutul 90 - VIDEO
01:10
Guvernul SUA, paralizat din lipsă de buget: Angajați trimiși în concedii neplătite, iar Senatul întârzie votul care ar putea evita un haos economic de miliarde - VIDEO # ProTV.md
Guvernul SUA, paralizat din lipsă de buget: Angajați trimiși în concedii neplătite, iar Senatul întârzie votul care ar putea evita un haos economic de miliarde - VIDEO
00:50
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune, dar apărarea avansează: Analiștii recomandă ca PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid # ProTV.md
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune, dar apărarea avansează: Analiștii recomandă ca PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid
00:40
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune, dar apărarea avansează: Analiștii cer o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid # ProTV.md
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune, dar apărarea avansează: Analiștii cer o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid
Acum 12 ore
23:00
Experții salută decizia lui Plîngău de a deveni deputat neafiliat: o voce în plus pentru integrarea europeană și diversitate în Parlament # ProTV.md
Experții salută decizia lui Plîngău de a deveni deputat neafiliat: o voce în plus pentru integrarea europeană și diversitate în Parlament
22:20
Președintele Consiliului European i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova pentru rezultate alegerilor parlamentare: „O victorie a democrației” - VIDEO # ProTV.md
Președintele Consiliului European i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova pentru rezultate alegerilor parlamentare: „O victorie a democrației” - VIDEO
22:10
Naționala Moldovei U19 de futsal, eliminată de la Euro după trei înfrângeri și 24 de goluri primite - VIDEO # ProTV.md
Naționala Moldovei U19 de futsal, eliminată de la Euro după trei înfrângeri și 24 de goluri primite - VIDEO
22:10
Iga Swiatek, principala favorită a turneului WTA de la Beijing, a fost eliminată surprinzător încă din optimile de finală - VIDEO # ProTV.md
Iga Swiatek, principala favorită a turneului WTA de la Beijing, a fost eliminată surprinzător încă din optimile de finală - VIDEO
22:00
Avocatul din Bălți, care a fost prins că transmitea droguri clientului său în penitenciar - plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Avocatul din Bălți, care a fost prins că transmitea droguri clientului său în penitenciar - plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
21:20
Gabriel Călin - plasat în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO
21:20
Atac cu drone rusești asupra sistemului energetic și feroviar din Odesa - VIDEO
21:20
Vlad Plahotniuc rămâne în arest preventiv: Curtea de Apel respinge recursurile apărării privind revocarea celor trei mandate de arestare - VIDEO # ProTV.md
Vlad Plahotniuc rămâne în arest preventiv: Curtea de Apel respinge recursurile apărării privind revocarea celor trei mandate de arestare - VIDEO
21:10
Bălțiul pornește sezonul de încălzire: grădinițele au primit deja căldură, urmează blocurile de locuințe - VIDEO # ProTV.md
Bălțiul pornește sezonul de încălzire: grădinițele au primit deja căldură, urmează blocurile de locuințe - VIDEO
21:10
Seniorii dovedesc că învățarea nu are vârstă: Matematicieni, ingineri și bunici curioși de lumea digitală revin în bănci la Universitatea pentru Vârsta a Treia - VIDEO # ProTV.md
Seniorii dovedesc că învățarea nu are vârstă: Matematicieni, ingineri și bunici curioși de lumea digitală revin în bănci la Universitatea pentru Vârsta a Treia - VIDEO
21:00
Donald Trump schimbă tonul față de Rusia și începe să sprijine Ucraina cu informații cruciale despre ținte energetice sensibile din Rusia - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump schimbă tonul față de Rusia și începe să sprijine Ucraina cu informații cruciale despre ținte energetice sensibile din Rusia - VIDEO
21:00
LIVE. Cine va guverna în următorii patru ani? Ce așteptări există? – astăzi, În PROfunzime # ProTV.md
LIVE. Cine va guverna în următorii patru ani? Ce așteptări există? – astăzi, În PROfunzime
20:50
Summit UE la Copenhaga încheiat fără rezultate concrete: liderii europeni amână deciziile cheie pentru sfârșitul lunii - VIDEO # ProTV.md
Summit UE la Copenhaga încheiat fără rezultate concrete: liderii europeni amână deciziile cheie pentru sfârșitul lunii - VIDEO
20:30
Ultima oră. Fostul deputat Constantin Țuțu, reținut în Ucraina
20:20
Gazul, din nou armă geopolitică: Rusia își reafirmă influența în stânga Nistrului, blocând livrările și provocând nesiguranță energetică în regiunea transnistreană - VIDEO # ProTV.md
Gazul, din nou armă geopolitică: Rusia își reafirmă influența în stânga Nistrului, blocând livrările și provocând nesiguranță energetică în regiunea transnistreană - VIDEO
20:10
Pană de curent la Buiucani: Peste 3.000 de consumatori au rămas temporar fără energie electrică. Premier Energy a intervenit de urgență # ProTV.md
Pană de curent la Buiucani: Peste 3.000 de consumatori au rămas temporar fără energie electrică. Premier Energy a intervenit de urgență
20:00
Cu doar șase mandate în Parlament, experții cred că Usatîi nu va avea greutatea necesară pentru a influența deciziile mari, dar va continua să se poziționeze strategic pentru vizibilitate - VIDEO # ProTV.md
Cu doar șase mandate în Parlament, experții cred că Usatîi nu va avea greutatea necesară pentru a influența deciziile mari, dar va continua să se poziționeze strategic pentru vizibilitate - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.10.2025
19:50
De la spectacole cu artiști ruși și limbaj licențios, la banca deputaților: Renato Usatîi intră în legislativ după trei tentative eșuate - VIDEO # ProTV.md
De la spectacole cu artiști ruși și limbaj licențios, la banca deputaților: Renato Usatîi intră în legislativ după trei tentative eșuate - VIDEO
Acum 24 ore
19:20
Intervenție aero-medicală SMURD: Un băiat de 13 ani, transportat de urgență de la Iași la Chișinău # ProTV.md
Intervenție aero-medicală SMURD: Un băiat de 13 ani, transportat de urgență de la Iași la Chișinău
18:50
Maia Sandu, după summitul Comunității Politice Europene: „Avem un mandat puternic pentru integrarea europeană” - FOTO # ProTV.md
Maia Sandu, după summitul Comunității Politice Europene: „Avem un mandat puternic pentru integrarea europeană” - FOTO
18:50
Zelenski, după întrevederea cu Maia Sandu: „Împreună ne îndreptăm spre UE, ca adevărați vecini și parteneri” - VIDEO # ProTV.md
Zelenski, după întrevederea cu Maia Sandu: „Împreună ne îndreptăm spre UE, ca adevărați vecini și parteneri” - VIDEO
18:00
Escrocherie de proporții: Un chișinăuian, arestat după ce și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste 140.000 de euro, într-o falsă schemă de investiții auto # ProTV.md
Escrocherie de proporții: Un chișinăuian, arestat după ce și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste 140.000 de euro, într-o falsă schemă de investiții auto
17:20
Maia Sandu a primit cadouri protocolare în valoare de 57.000 de lei în doar trei luni: de la stilouri placate cu aur la artă religioasă din Vatican / DOC # ProTV.md
Maia Sandu a primit cadouri protocolare în valoare de 57.000 de lei în doar trei luni: de la stilouri placate cu aur la artă religioasă din Vatican / DOC
17:00
Bălțiul pornește sezonul de încălzire: grădinițele au primit deja căldură, urmează blocurile de locuințe # ProTV.md
Bălțiul pornește sezonul de încălzire: grădinițele au primit deja căldură, urmează blocurile de locuințe
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.10.2025
16:40
Ultima oră. Curtea de Apel Chișinău a dispus limitarea activității Partidului Democrat Modern și a partidului „Moldova Mare” # ProTV.md
Ultima oră. Curtea de Apel Chișinău a dispus limitarea activității Partidului Democrat Modern și a partidului „Moldova Mare”
16:20
Imagini apocaliptice dintr-un oraș pe care rușii „l-au eliberat” în 2023 - VIDEO
16:20
Doi oameni au murit și trei au fost răniți într-un atac lângă o sinagogă din Manchester. Suspectul a fost împuşcat de poliţie # ProTV.md
Doi oameni au murit și trei au fost răniți într-un atac lângă o sinagogă din Manchester. Suspectul a fost împuşcat de poliţie
16:20
Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova. Motivele din spatele intoxicării # ProTV.md
Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova. Motivele din spatele intoxicării
15:50
Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială” # ProTV.md
Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială”
15:50
Viktor Orbán: „Uniunea Europeană a decis să meargă la război”
15:50
Gabriel Călin - plasat în arest preventiv pentru 30 de zile
15:20
Un avocat - condamnat definitiv de CSJ pentru trafic de influență: A cerut bani pentru „intervenții” la procurori și judecători # ProTV.md
Un avocat - condamnat definitiv de CSJ pentru trafic de influență: A cerut bani pentru „intervenții” la procurori și judecători
15:10
Vedetele, prietenii și partenerii de încredere au sărbătorit 26 de ani de Pro TV Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Vedetele, prietenii și partenerii de încredere au sărbătorit 26 de ani de Pro TV Chișinău - VIDEO
15:00
Victoriabank finalizează achiziția Microinvest
14:50
Germania a blocat acordarea vizelor umanitare pentru ruși și îi tratează ca pe afgani și iranieni # ProTV.md
Germania a blocat acordarea vizelor umanitare pentru ruși și îi tratează ca pe afgani și iranieni
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.