Atac de Yom Kippur la Manchester: doi uciși, trei răniți într-o sinagogă plină de credincioși

Băuturile alcoolice îndulcite sunt o adevărată amenințare pentru sănătatea tinerilor. Asemănătoare la aspect și chiar la gust cu sucurile de fructe sau băuturile răcoritoare, acestea conțin însă de la trei până la șapte procente de alcool, iar consumul lor la vârstă fragedă crește semnificativ riscul dezvoltării unei dependențe puternice de alcool. Sunt atenționările specialiștilor invitați la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, în contextul Zilei naționale fără alcool, care este marcată pe 2 octombrie. Potrivit medicilor, consumul regulat de alcool, chiar și în cantități mici, este periculos.