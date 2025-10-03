Atac de Yom Kippur la Manchester: doi uciși, trei răniți într-o sinagogă plină de credincioși
Radio Moldova, 3 octombrie 2025 08:20
Doi oameni au fost uciși și alți trei au fost răniți grav după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a atacat cu un cuțit persoane aflate în apropierea sinagogii Heaton Park din Manchester. Tragedia s-a produs pe 2 octombrie, chiar de Yom Kippur, una dintre cele mai importante sărbători evreiești, scrie DW.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
08:30
Dinu Plîngău, a candidate on the ruling Action and Solidarity Party (PAS) list, has stated that his decision to become a non-affiliated Member of Parliament (MP) will not affect his support for the country’s pro-European parliamentary majority.
Acum 30 minute
08:20
Atac de Yom Kippur la Manchester: doi uciși, trei răniți într-o sinagogă plină de credincioși # Radio Moldova
Doi oameni au fost uciși și alți trei au fost răniți grav după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a atacat cu un cuțit persoane aflate în apropierea sinagogii Heaton Park din Manchester. Tragedia s-a produs pe 2 octombrie, chiar de Yom Kippur, una dintre cele mai importante sărbători evreiești, scrie DW.
Acum o oră
08:00
Aeroportul din München, paralizat ore întregi după semnalarea unor drone în apropierea pistelor de decolare și aterizare # Radio Moldova
Aeroportul din München a fost paralizat în noapte de 2 spre 3 octombrie, după ce mai mulți martori au semnalat prezența unor drone în apropierea și apoi chiar deasupra pistelor. Potrivit poliției federale germane, 17 zboruri au fost anulate, iar aproximativ 3.000 de pasageri au fost afectați.
08:00
Emoții mari pentru 90 de vârstnici care au fost acceptați la Universitatea Vârstei a Treia. Ei vor studia engleză, educație juridică și digitalizare, iar cursurile vor fi organizate la Universitatea de Stat din Moldova. Copiii au fost puși la cale, nepoții au crescut și ei, așa că seniorii spun că au suficient timp pentru studii. Cei mai mulți au peste 70 de ani.
07:40
Corespondență Dan Alexe // Agenție UE: situația romilor în România se îmbunătățește, dar discriminarea persistă # Radio Moldova
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) și-a publicat raportul privind situația romilor în Europa, raport care constată o îmbunătățire față de situația de acum un deceniu, în special în privința accesului la piața muncii, dar și faptul că discriminarea pare să fi rămas la același nivel. Raportul evaluează dacă politicile UE și naționale de incluziune a romilor au îmbunătățit accesul romilor și al nomazilor la drepturile lor fundamentale, comparând rezultatele cu sondajele FRA anterioare.
Acum 12 ore
22:30
Dinu Plîngău: Alegerea de a fi deputat neafiliat nu afectează majoritatea proeuropeană # Radio Moldova
Decizia de a deveni deputat neafiliat în Parlament nu va afecta susținerea majorității parlamentare proeuropene, a explicat candidatul pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dinu Plîngău. Acesta a precizat că, după aceste alegeri, obiectivul său este să continue sprijinul pentru reforme și proiecte esențiale pentru integrarea europeană.
22:10
Dinu Plîngău: Alegerea de a fi deputat neafiliat nu afectează majoritatea pro-europeană # Radio Moldova
Decizia de a deveni deputat neafiliat în Parlament nu va afecta susținerea majorității parlamentare pro-europene, a explicat candidatul pe lista PAS, Dinu Plîngău. Acesta a precizat că, după aceste alegeri, obiectivul său este să continue sprijinul pentru reforme și proiecte esențiale pentru integrarea europeană.
21:50
Pasagerii de la Aeroportul Chișinău sunt îndemnați să vină la Ziua Națională a Vinului # Radio Moldova
Pasagerii care aterizează pe Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău sunt întâmpinați cu o sticlă de vin și invitați să participe, în acest weekend, la Ziua Națională a Vinului. Tot astăzi a fost inaugurat și standul „Wine of Moldova”, unde turiștii pot degusta vinurile noastre înainte de îmbarcare.
21:40
Maia Sandu la summitul de la Copenhaga: „Vom continua să muncim ca R. Moldova să devină parte a UE” # Radio Moldova
Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu, la summitul desfășurat la Copenhaga.
21:00
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest: Instanța a respins toate cele patru demersuri depuse de avocați # Radio Moldova
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest. Curtea de Apel Centru a respins joi, 2 octombrie, toate cele patru recursuri depuse de apărare privind schimbarea măsurii preventive. Fostul lider democrat nu s-a prezentat nici de această dată la ședința de judecată. El nu a acceptat să participe nici prin videoconferință, a precizat Alexandru Cernei, procurorul de caz.
21:00
Aproape 3.000 de consumatori din capitală au rămas, temporar, fără energie electrică # Radio Moldova
Aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al capitalei au rămas, temporar, în seara zilei de 2 octombrie, fără energie electrică, în urma unei pene de curent.
20:40
Europa face front comun împotriva Rusiei și rămâne unită în sprijinul pentru Ucraina. Este mesajul ferm transmis de liderii a 47 de țări care au participat la summitul de la Copenhaga. Prim-ministra daneză Mette Frederiksen a avertizat că Europa se află în cea mai dificilă și periculoasă situație de la Al Doilea Război Mondial. Nu a fost de acord doar premierul Ungariei, Viktor Orban, considerat ultimul aliat al lui Putin în Europa.
20:40
Dan Barna: „UE trebuie să răspundă prin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova” # Radio Moldova
Uniunea Europeană trebuie să răspundă cât mai curând rezultatului alegerilor parlamentare din Republica Moldova prin deschiderea negocierilor de aderare pe capitole, consideră eurodeputatul Dan Barna. Oficialul a subliniat că discuțiile la nivel înalt privind acest proces sunt deja în desfășurare.
20:40
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Despre aceasta a confirmat, în seara zilei de joi, 2 octombrie, Poliția de Frontieră a R. Moldova.
20:10
Aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al capitalei au rămas temporar în seara zilei de joi, de 2 octombrie, fără energie electrică, în urma unei pene de curent.
19:50
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest. Curtea de Apel Centru a respins toate cele patru recursuri depuse de apărare privind schimbarea măsurii preventive. Procurorii au susținut în instanță că fostul lider democrat trebuie să rămână în detenție la această etapă a investigațiilor, pentru că în caz contrar, ar putea să încerce să se eschiveze de la urmărirea penală. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată. El a cerut să participe prin videoconferință, însă instanța a respins solicitarea.
19:40
Nicușor Dan: La Summitul CPE din Danemarca au fost discutați „pașii următori pentru aderarea efectivă a R. Moldova la UE” # Radio Moldova
„Victoria occidentală” în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie a entuziasmat Europa, iar la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), care are loc în Danemarca, au fost discutați „pașii următori pentru aderarea efectivă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, în 2028. Declarația a fost făcută joi, 2 octombrie, de președintele României, Nicușor Dan, la reuniunea de la Copenhaga.
Acum 24 ore
18:50
Un nou schimb de prizonieri dintre Ucraina și Rusia: 200 de ucraineni au revenit acasă # Radio Moldova
Ucraina a adus acasă 185 de soldați și 20 de civili în cadrul celui mai recent schimb cu Moscova, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe 2 octombrie. Majoritatea au fost capturați încă în 2022.
18:30
Partidul „Inima Moldovei” nu va putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie # Radio Moldova
Partidul „Inima Moldovei” a fost exclus din lista partidelor care vot putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. Este decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) din ședința de joi, 2 octombrie.
18:20
S.A. „Energocom” a procurat, în luna septembrie curent, aproximativ 322,9 mii MWh de energie electrică la un preț mediu ponderat de 113,96 de euro/MWh.
18:00
Curtea de Apel Chișinău a limitat activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova și a Partidului „Moldova Mare”: „Manipulări mediatice” # Radio Moldova
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) și Partidul Politic „Moldova Mare” vor avea activitatea limitată temporar. Măsurile asiguratorii au fost dispuse pe 2 octombrie de Curtea de Apel Centru și vor fi valabile până la pronunțarea unei hotărâri definitive pe fondul cauzei.
18:00
„Educatorul”, „Învățătorul” și „Profesorul” anului din Chișinău, premiați la Palatul Național „Nicolae Sulac” # Radio Moldova
Cei mai buni dascăli din municipiul Chișinău au fost distinși cu diplome și mențiuni de apreciere pentru activitatea demonstrată în procesul de instruire și formare a copiilor. Ceremonia a avut loc, pe 2 octombrie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, în ajunul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, marcate anual pe 5 octombrie.
17:30
Curtea de Apel Chișinău a limitat activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova și Partidului „Moldova Mare”: „Manipulări mediatice” # Radio Moldova
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) și Partidul Politic „Moldova Mare” vor avea activitatea limitată temporar. Măsurile asiguratorii au fost dispuse pe 2 octombrie de Curtea de Apel Centru și vor fi valabile până la pronunțarea unei hotărâri definitive pe fondul cauzei.
17:30
Jurnalistă DW, după Summitul CPE: Există o mai mare voință de a coopera. Așteptăm vești bune # Radio Moldova
Summitul informal de la Copenhaga a determinat liderii celor 27 de state europene să aducă în prim-plan provocările de securitate cu care se confruntă Uniunea Europeană în contextul agresiunii ruse, constată jurnalista Deutsche Welle, Alina Kühnel. Într-un interviu pentru Moldova 1, jurnalista a subliniat contribuția strategică a Kievului în apărarea aeriană regională și nevoia unei cooperări mai eficiente în sprijinul statelor candidate precum Republica Moldova și Ucraina.
17:20
ADVERTORIAL // Evacuator Chișinău și Moldova – Auto Club Asist, ajutorul de care ai nevoie # Radio Moldova
În Chișinău, zilnic, șoferii se pot confrunta cu situații neprevăzute – de la pană de cauciuc și defecțiuni tehnice, până la accidente rutiere. În astfel de momente, timpul contează, iar soluția cea mai sigură este să apelezi la evacuator.
17:10
De Ziua națională fără alcool, specialiștii atenționează despre pericolul consumului de băuturi alcoolice îndulcite # Radio Moldova
Băuturile alcoolice îndulcite sunt o adevărată amenințare pentru sănătatea tinerilor. Asemănătoare la aspect și chiar la gust cu sucurile de fructe sau băuturile răcoritoare, acestea conțin însă de la trei până la șapte procente de alcool, iar consumul lor la vârstă fragedă crește semnificativ riscul dezvoltării unei dependențe puternice de alcool. Sunt atenționările specialiștilor invitați la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, în contextul Zilei naționale fără alcool, care este marcată pe 2 octombrie. Potrivit medicilor, consumul regulat de alcool, chiar și în cantități mici, este periculos.
17:00
Gimnaziul care a atras primul tânăr profesor din ultimii ani: De ce a acceptat Stelian Bâtă să predea copiilor din Văsieni # Radio Moldova
Peste 420 de tineri specialiști au fost angajați în acest an în școlile și grădinițele din Republica Moldova, în cadrul programelor de repartizare a absolvenților. Un exemplu este gimnaziul din satul Văsieni, raionul Ialoveni, care a reușit să atragă primul cadru didactic tânăr în ultimii trei ani. Este vorba despre Stelian Bâtă, proaspăt absolvent, care s-a alăturat colectivului în calitate de profesor de educație muzicală.
16:30
Președintele ucrainean, la Summitul CPE: Strategia Rusiei e simplă – să dezbine Europa # Radio Moldova
Rusia are capacitatea de a încălca spațiul aerian oriunde pe continent, a avertizat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adresându-li-se șefilor de stat și de guvern reuniți la Copenhaga. Potrivit liderului de la Kiev, incidentele recente cu drone din Europa sunt un semnal clar că Rusia se simte încă suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război.
16:00
Număr-record de tineri specialiști angajați în școli și grădinițe: sute de absolvenți de la Pedagogie au ales să profeseze în acest an școlar # Radio Moldova
În școlile și grădinițele din R. Moldova au fost angajați, în acest an de studii, 426 de tineri specialiști. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că cifra reprezintă un „*record” al ultimilor opt ani.
15:50
Gabriel Călin, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile: „Locuim în republica lui Soros” # Radio Moldova
Fostul jurnalist Gabriel Călin, suspectat că ar fi convertit criptomonede și utilizat bani din Federația Rusă pentru finanțarea ilegală a activităților politice, va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată pe 2 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor.
15:40
Avocat condamnat de CSJ după ce a fost achitat de instanțele inferioare: a pretins și primit bani pentru a influența procurori și judecători # Radio Moldova
Un avocat, achitat de instanțele inferioare, a fost condamnat definitiv de Curtea Supremă de Justiție într-un dosar în care a fost acuzat că a pretins și a primit bani pentru a influența procurori și judecători în mai multe cauze penale. Pentru că termenul de prescripție pentru faptele invocate a expirat, avocatul nu va face pușcărie.
15:20
Ministerul Energiei a aprobat distanțele minime de amplasare a Centralelor electrice eoliene # Radio Moldova
Ministerul Energiei a aprobat distanțele minime de amplasare a Centralelor electrice eoliene. Acestea nu vor putea fi instalate mai aproape de 50 de metri de drumurile naționale și 100 de metri de căile ferate. Distanța față de locuințe se va calcula în funcție de înălțimea turbinei. De exemplu, în cazul unei înălțimi de 80 de metri, distanța centralei față de prima locuință nu trebuie să fie mai mică de 400 de metri.
15:10
Regim de economisire a gazelor, instituit în regiunea transnistreană: „Gazul va fi distribuit strict pentru populație” # Radio Moldova
Regiunea transnistreană instituie un „regim de economisire a gazului”, care presupune distribuirea gazelor doar pentru populație și pentru producerea energiei electrice destinate uzului casnic. Restricția va fi aplicată începând cu 2 octombrie, pe o perioadă de până la zece zile, a anunțat așa-zisul ministru al dezvoltării economice de la Tiraspol, Serghei Obolonik.
14:40
Un șofer urma să scape de punctele de penalizare cu o mită de 8.500 de lei: Intermediarii din „afacere”, reținuți # Radio Moldova
Au pretins că pot influența, contra bani, funcționari de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) să excludă punctele de penalizare și să anuleze procesele-verbale contravenționale emise pe numele unui conducător auto. Potrivit înțelegerii, penalitățile urmau să fie transferate pe numele altui șofer, care nu avea încălcări în trafic. Doi bărbați din capitală au fost reținuți în timp ce primeau mita și sunt cercetați pentru trafic de influență.
14:40
Banca Centrală Europeană recomandă păstrarea banilor cash pentru urgențe. Recomandările experților pentru R. Moldova # Radio Moldova
Tot mai multe state europene îndeamnă cetățenii să aibă acasă o mică rezervă de bani cash, în bancnote de valoare mică, suficientă pentru cel puțin 72 de ore. Scopul este ca, în cazul unor pene de curent sau defecțiuni tehnice care blochează plățile electronice, oamenii să-și poată acoperi cheltuielile esențiale pentru câteva zile. Și în Republica Moldova, acest sfat ar putea fi util. Expertul economic Marin Gospodarenco explică faptul că, în condițiile locale, rezervele de numerar trebuie adaptate la veniturile și cheltuielile zilnice în lei.
14:30
Violența în familie, tot mai des raportată. Noua formă de violență digitală, inclusă în lege # Radio Moldova
Violența în familie rămâne o problemă gravă în Republica Moldova, iar datele statistice confirmă tot mai multe cazuri raportate anual. Cifrele în creștere reflectă nu doar amploarea fenomenului, ci și faptul că oamenii au mai multă încredere în instituțiile statului și în mecanismele de raportare, au menționat invitații emisiunii Spațiul Public, de la Radio Moldova.
14:20
Produse de lux ambalate în cutii realizate la Chișinău. O companie autohtonă exportă anual produse de aproape 25 de milioane de lei # Radio Moldova
Produse de lux din întreaga lume sunt ambalate în cutii confecționate în R. Moldova. Aproape 80 la sută din procesul de producție al unei companii din Chișinău, specializate în confecționarea ambalajelor premium pentru unele dintre cele mai cunoscute branduri, este manual, ceea ce transformă fiecare cutie într-o piesă unică, realizată cu migală și precizie.
14:10
Maia Sandu, aplaudată la Summitul CPE de la Copenhaga: R. Moldova a trecut testul democrației în fața ingerințelor rusești # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au reprezentat „un test pentru democrație” și „o lecție pentru Europa”, au declarat liderii europeni la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), care are loc la Copenhaga, Danemarca. Totodată, președinta Maia Sandu a fost aplaudată în debutul evenimentului, după ce președintele Consiliului European, António Costa, a felicitat-o pentru „victoria zdrobitoare” pe care forțele proeuropene au obținut-o la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
13:50
Liderii europeni au discutat la Copenhaga despre „zidul antidronă”. Premierul Danemarcei: „Nu contează denumirea, ci eficiența” # Radio Moldova
Liderii europeni reuniți în capitala Danemarcei au abordat miercuri, 1 octombrie, problema intensificării măsurilor de apărare aeriană, în contextul amenințărilor tot mai frecvente cu drone, inclusiv în afara flancului estic al Uniunii Europene. Conceptul așa-numitului „zid antidronă” a fost subiectul central la conferința de presă de după reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern.
13:50
Zelenski: „R. Moldova și-a demonstrat clar alegerea europeană”. Chișinăul și Kievul, gata să deschidă primul cluster de negociere cu UE # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina sunt deja pregătite să deschidă Clusterul 1 – „Valori fundamentale” - în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE), a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în intervenția sa online de la reuniunea Consiliului European, subliniind că ambele state „și-au demonstrat ferm opțiunea europeană”.
13:40
Jude Bellingham a fost desemnat jucătorul sezonului 2024-2025 în reprezentativa Angliei. La 22 de ani, mijlocașul legitimat la Real Madrid i-a devansat pe Declan Rice și Harry Kane în votul suporterilor, o recompensă care îi confirmă rolul central în echipa „leilor britanici”.
13:30
Număr-record de tineri specialiști angajați în școli și grădinițe: Sute de absolvenți de la Pedagogie au ales să profeseze în acest an de studiu # Radio Moldova
În școlile și grădinițele din R. Moldova au fost angajați, în acest an de studii, 426 de tineri specialiști. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că cifra reprezintă un „*record” al ultimilor opt ani.
13:20
Portughezul Joao Felix a ajutat pe Al-Nassr să câștige încă un meci în a doua Ligă a Campionilor Asiei. Fostul star al fotbalului european a înscris un gol spectaculos în partida cu Al-Zawraa din Irak, câștigată cu 2:0. Introdus în teren chiar înaintea reprizei secunde, Abdullah Al Khaibari a marcat primul gol al meciului, cu un șut superb din voleu, din afara careului, în minutul 52. Joao Felix, fost jucător la Atletico Madrid, Chelsea Londra sau FC Barcelona, a dublat avantajul oaspeților cu o execuție de finețe, în minutul 81.
12:50
CEC a identificat abateri financiare la mai multe partide după scrutinul din 28 septembrie # Radio Moldova
Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu avertisment, după ce nu a raportat cheltuieli pentru publicitatea online. Formațiunea, care a obținut un scor de 5,62% la alegerile parlamentare și ar putea deține șase mandate de deputat în viitorul Legislativ, a fost foarte vizibilă pe rețelele sociale.
12:50
30 de zile de arest pentru avocata din Bălți, reținută în timp ce-i transmitea droguri unui deținut # Radio Moldova
Avocata din Bălți, reținută în momentul în care încerca să transmită droguri clientului său în penitenciar, a fost arestată joi, 2 octombrie, pentru 30 de zile.
12:40
Raport CALC: Autoritățile au gestionat profesionist alegerile, dar aplicarea legii nu a fost uniformă # Radio Moldova
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie a fost „parțial liber și parțial corect”, potrivit constatărilor Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC). Chiar dacă autoritățile au gestionat profesionist alegerile, aplicarea legii nu a fost uniformă. Observatorii au constatat discrepanțe în ceea ce privește adunările publice și utilizarea resurselor administrative, iar lipsa unei comunicări coerente între instituții a alimentat percepția că procesul electoral a fost influențat politic.
12:30
Atacantul Thomas Müller a devenit cel mai titrat fotbalist german din toate timpurile. Jucătorul de 36 de ani a cucerit al 35-lea trofeu din carieră, după ce a devenit campion al Canadei alături de Vancouver Whitecaps. Müller are acum cu un trofeu mai mult decât fostul internațional german Toni Kross, chiar bunul său prieten.
12:20
Atacantul Thomas Müller a devenit cel mai titrat fotbalist german din toate timpurile. Jucătorul de 36 de ani a cucerit al 35-lea trofeu din carieră, după ce a devenit campion al Canadei alături de Vancouver Whitecaps. Müller are acum cu un trofeu mai mult decât fostul internațional german Toni Kross, chiar bunul său prieten.
12:10
Prima declarație a lui Gabriel Călin, după ce a fost reținut, fiind suspectat că a primit 150.000 de dolari din Federația Rusă: „Locuim în republica lui Soros” # Radio Moldova
Fostul jurnalist Gabriel Călin, reținut pe 30 septembrie curent, fiind suspectat ar fi convertit criptomonede și a utilizat bani din Federația Rusă pentru finanțare ilegală a activităților politice, ar putea fi plasat în arest preventiv. Acesta a fost adus astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. „Locuim în republica lui Soros”, le-a declarat Călin jurnaliștilor, în timp ce era escortat în fața judecătorilor.
12:10
Experiența alegerilor din 28 septembrie, „un avertisment pentru întreaga Europă”: mesajul Maiei Sandu la Copenhaga # Radio Moldova
Experiența alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova ar trebui privită ca „un avertisment” pentru întreaga Europă, a declarat joi, 2 octombrie, președinta Maia Sandu pentru jurnaliștii străini, înaintea Summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.