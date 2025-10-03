Putin, despre trimiterea de rachete americane Tomahawk la Kiev: Ar însemna „o nouă escaladare” între Moscova și Washington
Realitatea.md, 3 octombrie 2025 08:20
Președintele rus Vladimir Putin a avertizat joi că livrarea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina ar constitui „o nouă escaladare" între Moscova și Washington, după ce oficiali americani au luat în considerare posibilitatea vânzării acestor arme unor state europene pentru a fi transferate Ucrainei, relatează AFP, citată de Agerpres.
În perioada: 03 octombrie, ora 16:00 – 06 octombrie, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989. Despre acest lucru anunță Primăria
Putin, despre trimiterea de rachete americane Tomahawk la Kiev: Ar însemna „o nouă escaladare” între Moscova și Washington # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a avertizat joi că livrarea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina ar constitui „o nouă escaladare" între Moscova și Washington, după ce oficiali americani au luat în considerare posibilitatea vânzării acestor arme unor state europene pentru a fi transferate Ucrainei, relatează AFP, citată de Agerpres.
Ovaționată de liderii UE, Maia Sandu a fost la summitul CPE „cu mandat de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga înzestrată politic cu mandatul acordat de cetățenii țării la alegerile legislative de duminică în favoarea integrării europene a țării. Ovaționată de liderii europeni în deschiderea lucrărilor summitului, președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul clar exprimat de cetățenii Republicii Moldova
Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite clienților, Premier Energy informează că astăzi, 3 octombrie, se vor desfășura lucrări planificate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice. Chişinău, sectorul Centru: str. Capricorn 1-15, 2-16, Fecioarei 17A, Mihail Lermontov 47, Roguleni 1-29, 33, 33a, 37-39, 45-51, 55-69, 2-40, 46, Zodiac 1-15, 2-52 în intervalul de timp între
ANAF a preluat una dintre casele familiei Iohannis din Sibiu. Urmează recuperarea a aproape un milion de euro # Realitatea.md
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a preluat miercuri una dintre casele fostului președinte Klaus Iohannis din Sibiu, conform unor surse citate de Antena 3 CNN. Soții Carmen și Klaus Iohannis au semnat procesul-verbal de predare-primire și au cedat imobilul. Ulterior, inspectorii s-au deplasat la casă, au schimbat yala și urmează să pună un sigiliu,
Un nou studiu realizat de National Institutes of Health din SUA arată că unele persoane care și-au pierdut simțul mirosului în urma infectării cu COVID-19 ar putea să nu-l mai recupereze niciodată. La doi ani după boală, 80% dintre pacienții care au raportat modificări ale mirosului au obținut scoruri slabe la un test clinic de
Leul moldovenesc înregistrează o evoluție mixtă pe piața valutară în data de 3 octombrie 2025. Euro a scăzut sub pragul de 19,60 lei, în timp ce dolarul american a cunoscut o ușoară apreciere. Conform cursului oficial publicat de Banca Națională a Moldovei (BNM), valorile de referință pentru 3 octombrie sunt următoarele: 1 euro – 19,5837
Pentru data de 3 octombrie, meteorologii prognozează cer noros, fără precipitații, însă cu posibile înghețuri. Temperaturile diurne vor urca până la +17°C, în timp ce noaptea vor coborî până la +5°C. În Nordul țării, maximele vor atinge +15°C, iar minimele nocturne vor scădea până la +5°C. În zona de Centru, se vor înregistra temperaturi de
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian. Cel puţin 17 zboruri au rămas la sol la Munchen, afectând aproape 3.000 de pasageri. Aeroportul din Munchen a anunţat că a redirecţionat alte 15 zboruri în oraşe aflate în apropiere. Nu s-a confirmat deocamdată
Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce” # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, 2 octombrie curent, într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, că „toate țările NATO au purtat război" împotriva Rusiei în Ucraina, informează știrileprotv.ro. Vladimir Putin a acuzat membrii Alianței Nord-Atlantice (NATO) că au înființat un centru special în Europa pentru
Poliția britanică susține că masacrul de la sinagoga din Manchester a fost un atac terorist # Realitatea.md
Poliția Metropolitană din Londra, care conduce operațiunile antiteroriste, a declarat atacul de la o sinagogă din Manchester drept atac terorist, transmite mediafax.ro. Un atacator a intrat cu mașina în oameni în fața unei sinagogi joi, în nordul Angliei, și apoi a început să-i înjunghie, ucigând doi oameni și rănind grav trei, într-un atac terorist comis în cea
Cooperarea strategică în domeniul justiției, analizată de miniștrii din Moldova și România # Realitatea.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov‑Moraru, a avut o întrevedere la București cu omologul său român, Radu Marinescu, pentru a consolida colaborarea dintre cele două ministere. „România este și rămâne un partener strategic și un prieten în drumul european al Republicii Moldova. Colaborarea dintre ministerele noastre este extrem de valoroasă și se bazează pe încredere, schimb de bune
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Gălușca, susține că fostul deputat Constantin Țuțu a revenit benevol în Republica Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Fostul deputat democrat a fost reținut joi seara, 2 octombrie curent, la ora 19:50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, pe sensul de intrare
Cadrele didactice din municipiul Chișinău au fost omagiate în cadrul unei festivități organizate de Direcția generală educație, tineret și sport, la Palatul Național „Nicolae Sulac", cu prilejul Zilei lucrătorului din domeniul învățământului. Educatorii și profesorii care s-au evidențiat prin rezultate remarcabile în anul 2025 au primit diplome de apreciere pentru contribuția lor în domeniul educației,
Constantin Țuțu a fost reținut joi seara, 2 octombrie curent, la ora 19:50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, pe sensul de intrare în Republica Moldova dinspre Ucraina. Potrivit Poliției de Frontieră, intervenția a avut loc în baza unor informații operative. Fostul deputat este în prezent escortat la izolatorul din Chișinău. Autoritățile urmează să
Pana de curent din sectorul Buiucani a fost remediată. 3.000 de consumatori afectați # Realitatea.md
Ministerul Energiei informează că aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent. Cauza defecțiunii a constat în două cabluri de 6 kV care au ieșit din funcțiune. „Echipele specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației,
Intervenție transfrontalieră SMURD: băiat operat la Iași, adus la Institutul Mamei și Copilului # Realitatea.md
Un elicopter SMURD a aterizat joi seara pe stadionul „Dinamo" din Chișinău, transportând un băiat de 13 ani, operat la Iași după un traumatism toracic. Pe tot parcursul zborului, băiatul a fost monitorizat permanent de medicii și paramedicii SMURD. Ulterior, minorul a fost preluat de medici și transportat la Institutul Mamei și Copilului, unde își
VIDEO Maia Sandu și Vladimir Zelenski au discutat la Copenhaga parcursul european și securitatea regională # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. În marja evenimentului, a discutat cu omologul ucrainean Vladimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat despre parcursul european, consolidarea securității regionale și restabilirea unei păci durabile în
Pană de curent în sectorul Buiucani al capitalei are loc joi seara, 2 octombrie curent, pe mai multe segmente de străzi. Este vorba de neîntrerupere neplanificată. Potrivit Agora.md, reprezentanții Premier Energy au declarat că este înregistrată o întrerupere neplanificată. Echipele sunt direcționate deja în teren pentru localizarea defecțiunii și restabilirea serviciului. Aparent, nu este afectată
„Nanu Danu” – plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Și-a înșelat și rudele de bani. Suma e de milioane de lei # Realitatea.md
Procurorii PCCOCS anunță joi seara, 2 octombrie curent, despre aplicarea arestului pentru Daniel Cebotari, influencer cunoscut în mediul online ca „Nanu Danu", care și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste 140.000 de euro, într-o pretinsă schemă de investiții în importarea mașinilor din SUA. Schema a început să fie aplicată începând din 2021, ultima din
Focar de hepatită A în șapte localităţi din România. Peste 130 de persoane s-au îmbolnăvit # Realitatea.md
Peste 130 de persoane s-au îmbolnăvit de hepatita A în județul Dolj. Potrivit presei din România, cazurile au fost înregistrate în șapte localități, iar virusul ar fi fost adus din Germania. Direcția de Sănătate Publică (DSP) a luat măsuri pentru a limita răspândirea, o parte dintre cei infectați au ajuns la spital, iar restul încearcă
Schimb de prizonieri: După doi ani de captivitate, peste 200 de ucraineni au revenit acasă # Realitatea.md
Ucraina a adus acasă 185 de soldați și 20 de civili eliberați din captivitatea rusă, în cadrul celui mai recent schimb cu Moscova, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Rusia a confirmat că a predat 185 de prizonieri de război ucraineni în schimbul aceluiași număr de soldați ruși. Printre cei întorși în țară se află militari
Valorează sute de euro! Cadourile pe care i le-au oferit Emmanuel Macron și papa de la Roma Maiei Sandu # Realitatea.md
Președinția a publicat lista darurilor pe care le-a primit șefa statului în trimestrul III din anul 2025. Mai mulți oficiali europeni de rang înalt, ambasadori și lideri religioși i-au acordat Maiei Sandu cadouri, unele simbolice, iar altele – luxoase. Fostul lider polonez, Andrzej Duda, i-a acordat Maiei Sandu o figurină decorativă din porțelan, în formă
956 de dosare „Strict Secret” din perioada RSS Moldovenești, transmise către Agenția Națională a Arhivelor # Realitatea.md
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a transmis astăzi, 2 octombrie, către Agenția Națională a Arhivelor 956 de dosare ce conțin decizii cu m
Cozi la benzinării în stânga Nistrului, după ce Tiraspolul a instituit „regim de economisire a gazelor” # Realitatea.md
În regiunea transnistreană s-au format cozi la stațiile PECO, după ce administrația de la Tiraspol a anunțat instituirea temporară, timp de o săptămână și jumătate, a unui „regim de economisire a gazelor naturale”. Potrivit așa-numitului ministru al economiei, Serghei Obolonik, măsura este una temporară și nu va afecta consumatorii casnici. Decizia a fost motivată prin „circumstanțe […] Articolul Cozi la benzinării în stânga Nistrului, după ce Tiraspolul a instituit „regim de economisire a gazelor” apare prima dată în Realitatea.md.
Energie mai ieftină pentru Moldova? Achizițiile din septembrie au redus costurile cu aproape 7 euro/MWh # Realitatea.md
În luna septembrie 2025, compania Energocom a achiziționat circa 322,9 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din importuri. Prețul mediu ponderat a fost de 113,96 euro/MWh, mai mic decât în august, când energia fusese cumpărată cu 121,17 euro/MWh, scrie bani.md. Potrivit datelor prezentate, importurile au reprezentat 80,85% din totalul […] Articolul Energie mai ieftină pentru Moldova? Achizițiile din septembrie au redus costurile cu aproape 7 euro/MWh apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Orban și Tusk s-au „împuns” la Copenhaga, în fața jurnaliștilor: „Cine este de partea cui în acest război” # Realitatea.md
Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își dă seama de ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există un război. Viktor Orban făcea declarații în […] Articolul VIDEO Orban și Tusk s-au „împuns” la Copenhaga, în fața jurnaliștilor: „Cine este de partea cui în acest război” apare prima dată în Realitatea.md.
Ministerul Justiției: Instanța a restricționat activitatea „Moldova Mare” și „Partidului Democrat Modern” # Realitatea.md
Instanța a restricționat activitatea „Moldova Mare” și „Partidului Democrat Modern”. Decizia a fost aprobată de Curtea de Apel Chișinău, anunță Ministerul Justiției. Autoritatea a chemat formațiunile în judecată și a cerut limitarea activității lor. În același timp, drept măsură asiguratorie, până la pronunțarea sentinței definitive pe caz s-a cerut să fie restricționate acțiunile formațiunilor. Judecătorii […] Articolul Ministerul Justiției: Instanța a restricționat activitatea „Moldova Mare” și „Partidului Democrat Modern” apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 83 de mii de elevi din Chișinău beneficiază de alimentație gratuită în perioada septembrie–decembrie 2025 # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada septembrie – decembrie 2025, un număr total de 83 487 de elevi beneficiază de alimentație gratuită. Astfel, 39 011 elevi din clasele I–IV și 44 476 elevi din clasele V–IX primesc dejun sau prânz gratuit. La data de 26 septembrie 2025, erau alimentați 77 748 de copii: 64 […] Articolul Peste 83 de mii de elevi din Chișinău beneficiază de alimentație gratuită în perioada septembrie–decembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Grosu către Putin: Nu ne forțați să vă iubim cu de-a sila; noi decidem suveran cum ne organizăm viața # Realitatea.md
Liderul PAS, Igor Grosu, a fost provocat, în cadrul unui interviu acordat pentru Euronews România, să facă un exercițiu de imaginație și să spună ceea ce i-ar spune și dictatorului rus Vladimir Putin, dacă l-ar avea în față. Politicianul avuse programată o vizită scurtă la București, unde s-a întâlnit cu premierul român Ilie Bolojan și […] Articolul VIDEO Grosu către Putin: Nu ne forțați să vă iubim cu de-a sila; noi decidem suveran cum ne organizăm viața apare prima dată în Realitatea.md.
Prima femeie care va fi executată în statul Tennessee după 200 de ani: „Eram o adolescentă…” # Realitatea.md
Dacă execuția Christei Gail Pike va fi dusă la îndeplinire, ea va deveni prima femeie executată în Tennessee în 200 de ani și a 19-a femeie executată în istoria modernă a Statelor Unite. Singura femeie condamnată la moarte în Tennessee va fi executată la mai bine de 30 de ani, după ce a ucis cu brutalitate […] Articolul Prima femeie care va fi executată în statul Tennessee după 200 de ani: „Eram o adolescentă…” apare prima dată în Realitatea.md.
Partidul Republican Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, nu va putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală (CEC), după ce activitatea formațiunii a fost limitată pentru o perioadă de 12 luni. „Pe perioada limitării activității, îi este interzisă participarea – individuală sau în comun – […] Articolul Partidul Irinei Vlah, exclus de la alegerile locale noi din 16 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Întreprinderea „Termoelectrica” S.A. anunță că este pregătită pentru startul sezonului de încălzire 2025–2026, după ce a realizat în proporție de 95% lucrările de reparație la rețelele termice, conform Planului de Mentenanță și Investiții, se arată într-un răspuns oferit redacției BANI.MD. Potrivit companiei, la data de 30 septembrie, primul consumator – un agent economic – a […] Articolul Capitala este pregătită pentru sezonul rece? Răspunsul Termoelectrica apare prima dată în Realitatea.md.
Centralele electrice eoliene vor putea fi instalate doar în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Energiei, care stabilește condițiile de amplasare, distanțele minime față de localități și infrastructură, dar și regulile de demontare după expirarea duratei de exploatare. Astfel, turbinele nu vor putea fi construite în rezervații naturale, parcuri naționale, zone umede, păduri sau pe […] Articolul Reguli noi pentru amplasarea turbinelor eoliene în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost spitalizat la Moscova în urma unei presupuse tentative de otrăvire, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR). Dictatorul destituit, care a primit azil politic în Rusia după ce a fost răsturnat de la putere în urmă cu zece luni, ar fi fost externat recent dintr-un spital din capitala […] Articolul Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
Atacul de la Manchester: Premierul Starmer întrerupe participare la summitul CPE de la Copenhaga # Realitatea.md
Premierul britanic Starmer întrerupe participare la summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, după atentatul de la Manchester. Conform news.ro, oficialul revine urgent în Anglia. La Manchester, cel puțin patru persoane au fost rănite după ce o mașină a intrat în mulțime. Poliția a intervenit rapid și l-a împușcat. Deocamdată nu se cunoaște dacă […] Articolul Atacul de la Manchester: Premierul Starmer întrerupe participare la summitul CPE de la Copenhaga apare prima dată în Realitatea.md.
Jurnalistul Gabriel Călin a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de magistrați. Potrivit avocatului său, Călin este învinuit pentru două infracțiuni: cumpărarea alegătorilor și coruperea electorală și spălare de bani. Totodată, jurnalistul pledează nevinovat. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Gabriel Călin a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
Un avocat achitat anterior, găsit vinovat pentru trafic de influență. Termenul de prescripție l-a scăpat de pedeapsă # Realitatea.md
Avocatul Vasile Bobeică, care a pretins și primit bani pentru a influența procurori și judecători în vederea obținerii unor soluții favorabile în dosare penale, a fost condamnat definitiv de Curtea Supremă de Justiție pentru trafic de influență. Prin decizia din 30 septembrie 2025, CSJ a casat integral hotărârea Curții de Apel Chișinău din 10 iulie […] Articolul Un avocat achitat anterior, găsit vinovat pentru trafic de influență. Termenul de prescripție l-a scăpat de pedeapsă apare prima dată în Realitatea.md.
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanțare în urma paraliziei bugetare din SUA. Personalul său militar își va continua activitatea în mod normal. Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59, conform Agerpres. Personalul militar își va îndeplini în continuare atribuțiile în mod […] Articolul Shutdown-ul din SUA: Baza militară de la Deveselu a rămas fără finanțare apare prima dată în Realitatea.md.
Două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina și-au suspendat temporar activitatea. Ce s-a întâmplat? # Realitatea.md
Poliția de Frontieră anunță că punctele de trecere Tudora–Starokazacie și Otaci–Moghilev-Podolsk și-au sistat temporar activitatea din motive tehnice pe partea ucraineană. Autoritățile de peste hotar întreprind măsuri pentru înlăturarea defecțiunilor, iar până la remedierea situației, călătorii sunt îndemnați să utilizeze alte puncte de trecere: Palanca, Briceni, Criva sau Ocnița. Poliția de Frontieră recomandă participanților la […] Articolul Două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina și-au suspendat temporar activitatea. Ce s-a întâmplat? apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Nicolae Botgros încă nu se simte parlamentar, dar este hotărât să combine scena cu tribuna plenului # Realitatea.md
Dirijorul Orchestrei „Lăutarii”, violonistul și candidatul cu numărul 11 la funcția de deputat pe lista PAS, Nicolae Botgros, încă nu a realizat că Parlamentul va fi noul lui loc de muncă. Crede că va reuși să combine politica cu muzica, scrie Cancan.md cu referire la interviul maestrului acordat pentru emisiunea „O seară perfectă” de la […] Articolul VIDEO Nicolae Botgros încă nu se simte parlamentar, dar este hotărât să combine scena cu tribuna plenului apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Zăpadă de jumătate de metru în Carpați! În octombrie ninge și viscolește ca de Revelion # Realitatea.md
În Carpații din Ucraina s-a așezat zăpadă de jumătate de metri. Munții au devenit tărâmul iernii, iar ninsoarea și viscolul nu contenesc, chiar de la început de octombrie. Temperaturile au ajuns până la -7 grade Celsius. În spațiul public au apărut mai multe imagini cu omătul care s-a așternut și condițiile meteorologice din munți. Pentru […] Articolul FOTO Zăpadă de jumătate de metru în Carpați! În octombrie ninge și viscolește ca de Revelion apare prima dată în Realitatea.md.
Un proiect de măsură privind introducerea unei reglementări provizorii pe piața zahărului a stârnit îngrijorări în rândul experților și al mediului economic. Propunerea prevede suspendarea temporară, pentru o perioadă de 200 de zile, a exceptării de taxe vamale la importul de zahăr alb din Serbia pentru volumele care depășesc cota de 1.000 de tone. Pentru […] Articolul Piața zahărului din Republica Moldova riscă monopolizare apare prima dată în Realitatea.md.
Videoclipul Rammstein în Moldova: influencere-prostituate, noua reacție a Psihiatriei, ambulanță avariată # Realitatea.md
Videoclipul „Prostitution” lansat pe 1 octombrie de solistul trupei germane „Rammstein”, Till Lindemann, a stârnit încă un val de indignare printre moldoveni. Administrația Spitalului de Psihiatrie de la Chișinău, unde a fost filmat, spune că nu a știut despre ce e piesa și că a oferit gratuit spații neutilizate, transmite Europa Liberă. VIDEO Scandalul „Rammstein” […] Articolul Videoclipul Rammstein în Moldova: influencere-prostituate, noua reacție a Psihiatriei, ambulanță avariată apare prima dată în Realitatea.md.
Fă-ți cumpărăturile în Local, plătește cu Visa de la Moldindconbank și bucură-te de premii lunare # Realitatea.md
Dacă obișnuiești să faci cumpărături în rețeaua de magazine Local, acum ai un motiv în plus să plătești de fiecare dată cu cardul Visa de la Moldindconbank. Pe lângă cadourile super faine, pe care Local le dă cu ocazia aniversării, Moldindconbank vine cu premii extra pentru cei care utilizează cardul Visa. Promoția ”Achită cu cardul […] Articolul Fă-ți cumpărăturile în Local, plătește cu Visa de la Moldindconbank și bucură-te de premii lunare apare prima dată în Realitatea.md.
Patru persoane au fost rănit în apropierea unei sinagogi din Machester, Anglia, după ce un vehicul a intrat în mulțime. Poliția a împușcat presupusul făptaș. Conform presei străine, s-au tras focuri de armă, iar o persoană a fost înjunghiată. La fața locului au intervenit paramedicii, care au oferit ajutor medical persoanelor rănite. Pentru cele mai […] Articolul Atentat în Anglia: Patru persoane au fost rănite la o sinagogă din Manchester apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Gabriel Călin pledează nevinovat. Avocatul jurnalistului spune ce acuzații i se aduc # Realitatea.md
Avocatul lui Gabriel Călin susține că clientul său pledează nevinovat. Pe moment, acesta este învinuit pentru două tipuri de infracțiuni: cumpărarea alegătorilor, coruperea electorală și spălare de bani. „S-a solicitat 30 de zile de arest. Noi am solicitat înlocuirea unei măsuri mai blânde, deoarece probele care sunt anexate la dosar. Dacă sincer, uite, dumneavoastră nu […] Articolul VIDEO Gabriel Călin pledează nevinovat. Avocatul jurnalistului spune ce acuzații i se aduc apare prima dată în Realitatea.md.
O spălătoria socială și de igienă personală a fost inaugurată pe 30 septembrie 2025, la Leova, fiind un serviciu comunitar destinat persoanelor vulnerabile. Noua spălătorie este dotată cu echipamente moderne pentru spălarea și uscarea hainelor, precum și cu cabine de duș adaptate persoanelor cu dizabilități. La deschidere au participat reprezentanți ai Uniunii Europene, autorități locale, […] Articolul Spălătoria socială pentru persoanele vulnerabile, inaugurată la Leova apare prima dată în Realitatea.md.
Premierul Irlandei, despre pericolul Rusiei: Statele din Europa de Est simt amenințarea; țara mea e naivă # Realitatea.md
Premierul Irlandei, Micheál Martin, a atras atenția asupra situației de securitate cu care se confruntă Europa, vorbind despre „un model” de comportament al Rusiei în Europa de Est și avertizând asupra „unui anumit grad de naivitate în Irlanda în această privință”. „Am purtat o discuție foarte serioasă cu privire la amenințarea pe care Rusia o […] Articolul Premierul Irlandei, despre pericolul Rusiei: Statele din Europa de Est simt amenințarea; țara mea e naivă apare prima dată în Realitatea.md.
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, anunță finalizarea achiziției Microinvest, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și supraveghere. Tranzacția întărește poziția Victoriabank pe piață, extinde portofoliul de servicii și reafirmă angajamentul băncii de a sprijini antreprenorii locali. Microinvest este liderul pieței de microfinanțare din Republica Moldova, cu un portofoliu de credite de […] Articolul Victoriabank finalizează achiziția Microinvest apare prima dată în Realitatea.md.
