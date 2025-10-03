METEO // Vreme instabilă pe 3 octombrie: ploi slabe la sud și cer variabil în restul țării
SafeNews, 3 octombrie 2025 08:20
Pentru joi, 3 octombrie 2025, meteorologii prognozează cer variabil în nordul și centrul Republicii Moldova, în timp ce în sud sunt așteptate ploi slabe. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime vor oscila între +12°C și +17°C. Vântul va sufla din nord-est, cu intensități cuprinse între 9 și 46 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge
Mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv Chișinăul, rămân fără curent electric. Precizările Premier Energy
Mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, vor rămâne fără energie electrică vineri, 3 octombrie, din cauza unor lucrări planificate de întreținere și modernizare a rețelelor, a anunțat Premier Energy. Chişinău, sectorul Centru: str. Capricorn 1-15, 2-16, Fecioarei 17A, Mihail Lermontov 47, Roguleni 1-29, 33, 33a, 37-39, 45-51, 55-69, 2-40, 46, Zodiac 1-15
Pompierii au fost solicitați să intervină în mai multe zone din București din cauza fenomenelor meteo extreme. Capitala României se află până vineri seara, la ora 23, sub avertizare de cod galben de ploi însemnate și cod portocaliu de vânt puternic. Angajații ISU au intervenit încă de joi seară pentru a îndepărta copaci sau elemente
De teama că va fi următoarea țintă a Rusiei, Lituania construiește adăposturi antiaeriene: „Trebuie să ne pregătim"
Incursiunile dronelor au stârnit temeri privind un atac rus pe scară largă, iar Lituania încurajează acum construirea de adăposturi antiaeriene. Deși nu toate comunitățile s-au mobilizat, unii dintre oameni au început deja să pregătească un astfel de adăpost în subsolul unui bloc de apartamente din Vilnius, relatează France24, citând AFP. „Oamenii voiau să se simtă
SUA vor furniza Ucrainei informaţii secrete despre ţinte energetice din Rusia aflate la mare distanţă. Reacţia Moscovei
Statele Unite vor furniza Ucrainei informaţii despre ţinte de infrastructură energetică din Rusia aflate la mare distanţă, au declarat miercuri doi oficiali pentru Reuters, în timp ce se analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete cu rază lungă de acţiune care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri. SUA solicită, de asemenea, aliaţilor din
Industria de apărare salută planul Europei de a construi "un zid de drone" pentru a contracara Rusia
Marile companii de apărare europene şi internaţionale au salutat iniţiativa Uniunii Europene de a crea "un zid de drone" pe flancul estic al continentului, considerată o măsură crucială pentru protejarea spaţiului aerian în faţa ameninţărilor tot mai frecvente venite din partea Rusiei, relatează CNBC, citat de Hotnews. La Copenhaga, zeci de lideri politici europeni s-au
Rusia susține că va riposta „în mod adecvat" dacă Statele Unite decid să ofere Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, a spus joi, 2 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Kyiv Independent, citat de Digi24.RO. Declarația vine la câteva zile după ce vicepreședintele american JD Vance a susținut că Washingtonul analizează solicitarea Ucrainei.
Împrumutul pentru Ucraina de 140 miliarde de euro din fondurile rusești, blocat: Belgia se opune vehement
Liderii Uniunii Europene nu au reușit să facă progrese în privința unui împrumut propus de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, bazat pe activele rusești blocate, din cauza opoziției Belgiei și a îngrijorărilor exprimate de Franța și Luxemburg privind implicațiile juridice ale măsurii. Propunerea, lansată de Comisia Europeană, prevedea utilizarea valorii în numerar a
Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce"
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, 2 octombrie curent, într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, că „toate țările NATO au purtat război" împotriva Rusiei în Ucraina, informează știrileprotv.ro. Vladimir Putin a acuzat membrii Alianței Nord-Atlantice (NATO) că au înființat un centru special în Europa pentru a
Creatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a anunțat că va deschide un laborator de inteligență artificială în Kazahstan. El a făcut acest anunț în timpul discursului său la forumul Digital Bridge 2025, care se desfășoară la Astana. „Cu mândrie anunț că astăzi, 2 octombrie, deschidem aici, în această clădire (forumul are loc în centrul
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian, scrie BBC. Cel puţin 17 zboruri au rămas la sol la Munchen, afectând aproape 3.000 de pasageri. Aeroportul din Munchen a anunţat că a redirecţionat alte 15 zboruri în oraşe aflate în apropiere. Nu s-a
Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială"
Laura Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a denunțat joi rețelele infracționale, în special cele chineze, despre care a spus că invadează Uniunea Europeană și comit fraude vamale și cu TVA la scară „industrială", relatează Kathimerini și La Libre. „Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în special chineze", a subliniat ea în timpul unei conferințe de presă
Pe 1 octombrie, solistul trupei germane „Rammstein", Till Lindemann, a lansat videoul piesei „Prostitution", filmat parțial în Republica Moldova. Materialul a generat numeroase reacții, mai ales după ce s-a aflat că o parte dintre cadre au fost turnate în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie din Chișinău. La sfârșitul lunii august, apariția unei fotografii cu Lindemann
Marinka a fost „eliberată" de armata lui Putin în 2023. Un oraș care a fost în centrul bătăliilor dintre Rusia și Ucraina a devenit un morman uriaș de moloz și bombe, după luptele care s-au dat pentru cucerirea sau eliberarea acestuia. Maiinka este o mărturie a barbariei războiului declanșat de Putin, scrie Digi24.ro. Marinka, un oraș
În Carpații din Ucraina s-a așezat zăpadă de jumătate de metri. Munții au devenit tărâmul iernii, iar ninsoarea și viscolul nu contenesc, chiar de la început de octombrie. Temperaturile au ajuns până la -7 grade Celsius. În spațiul public au apărut mai multe imagini cu omătul care s-a așternut și condițiile meteorologice din munți, scrie realitatea.md.
DOC // Valorează sute de euro! Cadourile pe care i le-au oferit Emmanuel Macron și papa de la Roma Maiei Sandu
Președinția a publicat lista darurilor pe care le-a primit șefa statului în trimestrul III din anul 2025. Mai mulți oficiali europeni de rang înalt, ambasadori și lideri religioși i-au acordat Maiei Sandu cadouri, unele simbolice, iar altele – luxoase. Fostul lider polonez, Andrzej Duda, i-a acordat Maiei Sandu o figurină decorativă din porțelan, în formă de cocostârc.
Viktor Orban, mesaj dur la summitul de la Copenhaga: „Situația e gravă. Pe masă sunt propuneri pro-război"
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, și-a reiterat opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și față de sprijinul militar pentru Kiev, susținând că anumite propuneri din cadrul UE riscă să implice blocul european într-un conflict armat. „Copenhaga, ziua a doua. Situația este gravă. Pe masă sunt propuneri evidente pro-război. Vor să dea fondurile UE Ucrainei.
Boomul de acumulare a criptomonedelor își pierde din intensitate, iar mulți investitori își pierd ineteresul față de această idee, notează The Wall Street Journal. Datele K33 Research arată că în ultimele luni achizițiile corporative de Bitcoin au scăzut constant, atingând în septembrie cel mai scăzut nivel din aprilie. Mai mult, un sfert dintre companiile publice
Conform surselor ZdG, fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sen. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție
Două formațiuni, PDMM și „Moldova Mare", limitate în activitate în urma unei dispoziții a Curții de Apel Centru
Partidul Democrat Modern și Partidul „Moldova Mare" au fost limitate în activitate pe perioada examinării demersului Ministerului Justiției, care a cerut în instanță aplicarea acestei restricții pe un termen de un an pentru ambele formațiuni. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru ca măsură asiguratorie până la pronunțarea unei hotărâri finale. Precizăm că
CEC a exclus Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI" din lista participanților la alegerile locale noi din 16 noiembrie
Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI" nu va mai putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis excluderea formațiunii din lista partidelor admise în scrutin. Decizia a fost luată în urma suspendării temporare a activității partidului, în contextul unei acțiuni în instanță inițiate de Ministerul Justiției. Solicitarea
Arest preventiv pentru 30 de zile în cazul unui lider de partid extraparlamentar, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor. Află detalii
Un bărbat în vârstă de 40 de ani, lider al unei formațiuni politice extraparlamentare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de corupere electorală și spălare de bani. Decizia privind arestarea
Germania a blocat acordarea vizelor umanitare pentru ruși și îi tratează ca pe afgani și iranieni # SafeNews
Germania a suspendat acordarea vizelor umanitare pentru cetățenii ruși și bieloruși, în pofida declarațiilor publice care susțin contrariul, scrie Deutsche Welle, citând organizații pentru drepturile omului. Potrivit acestora, autoritățile germane au revenit la abordarea de dinaintea începerii invaziei pe scară largă din Ucraina, când astfel de vize erau emise doar în cazuri excepționale și pe baza unor criterii […] Articolul Germania a blocat acordarea vizelor umanitare pentru ruși și îi tratează ca pe afgani și iranieni apare prima dată în SafeNews.
Un oraș care a fost în centrul bătăliilor dintre Rusia și Ucraina a devenit un morman uriaș de moloz și bombe, după luptele care s-au dat pentru cucerirea sau eliberarea acestuia. Mariinka este o mărturie a barbariei războiului declanșat de Putin. Marinka, un oraș cu aproape 10.000 de persoane care locuiau acolo înainte ca Putin […] Articolul Imagini apocaliptice dintr-un oraș pe care rușii „l-au eliberat” în 2023 apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat de 53 de ani a fost depistat la frontiera de stat Costești în timp ce încerca să iasă din Republica Moldova cu un autoturism ce prezenta neconformități la nivelul datelor de identificare. Incidentul a avut loc la data de 1 octombrie 2025, în timpul unui control de nivelul II efectuat de polițiștii de […] Articolul Bărbat prins la frontieră cu un autoturism care avea seria de caroserie modificată apare prima dată în SafeNews.
Modernizări importante la Serviciul 112: Apelurile de urgență vor fi preluate mai rapid și mai sigur # SafeNews
Serviciul 112 din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de modernizare, menită să crească viteza de reacție în cazuri de urgență, să îmbunătățească securitatea comunicațiilor și să optimizeze intervențiile cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație și al echipelor specializate. În acest sens, ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale din […] Articolul Modernizări importante la Serviciul 112: Apelurile de urgență vor fi preluate mai rapid și mai sigur apare prima dată în SafeNews.
Atenție, călători! Puncte de trecere spre Ucraina, Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghilev-Podolsk, închise temporar # SafeNews
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează că, la această oră, PTF Tudora-Starokazacie și PTF Otaci-Moghilev-Podolsk și-au sistat temporar activitatea, din motive tehnice pe partea Ucrainei. Potrivit IGPF, la moment se întreprind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor. Polițiștii de frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Palanca, PTF Briceni, PTF […] Articolul Atenție, călători! Puncte de trecere spre Ucraina, Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghilev-Podolsk, închise temporar apare prima dată în SafeNews.
Secretul uriașului avion ucrainean care a zburat în Israel: ce transport neprețuit ascundea la bord # SafeNews
Secretul uriașului avion ucrainean care a zburat în Israel, în urmă cu câteva zile, a fost deslușit. Fotografiile din timpul vizitei în Israel au dezvăluit tipul de armă ascuns la bord, relatează Komputer Swiat. Toate indiciile arată că era vorba de muniție pentru sistemele de rachete Patriot. Antonov An-124 este unul dintre cele mai mari […] Articolul Secretul uriașului avion ucrainean care a zburat în Israel: ce transport neprețuit ascundea la bord apare prima dată în SafeNews.
Kremlinul insistă și susține că alegerile din R. Moldova au fost „pline de diverse încălcări și ciudățenii” # SafeNews
Kremlinul a venit cu o nouă reacție privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. De aceasta dată Dmitri Peskov a catalogat alegerile care tocmai au trecut în statul vecin ca fiind drept „pline de ciudățenii”. Moscova pare că nu tolerează înfrângerea zdrobitoare la alegerile din Republica Moldova. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a venit […] Articolul Kremlinul insistă și susține că alegerile din R. Moldova au fost „pline de diverse încălcări și ciudățenii” apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 2 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Macron: Dronele care încalcă spaţiul european pot fi distruse. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar” # SafeNews
Dronele care încalcă spaţiul aerian european „pot fi distruse. Punct”, a spus preşedintele francez Emmanuel Macron joi, la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, după o serie de intruziuni de drone în Europa în ultimele săptămâni. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar. Dronele care ne încalcă teritoriul reprezintă un risc major. […] Articolul Macron: Dronele care încalcă spaţiul european pot fi distruse. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar” apare prima dată în SafeNews.
Vinovat, dar nepedepsit: avocatul care voia să „rezolve” dosare pentru bani scapă de închisoare. Află motivul # SafeNews
Avocatul Vasile Bobeică a fost găsit vinovat de trafic de influență după ce a pretins și primit mii de euro în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă procurori și judecători pentru a obține soluții favorabile în două cauze penale. Deși Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pronunțat o decizie irevocabilă de condamnare pe 30 […] Articolul Vinovat, dar nepedepsit: avocatul care voia să „rezolve” dosare pentru bani scapă de închisoare. Află motivul apare prima dată în SafeNews.
Autoritățile din regiunea transnistreană au decis să aplice, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, un regim de economisire a gazelor naturale. Anunțul a fost făcut de către Serghei Obolonik, responsabilul de economie din administrația de la Tiraspol. Potrivit lui Obolonik, măsura este una de scurtă durată și are un caracter preventiv, fără a influența […] Articolul Transnistria impune un regim temporar de economisire a gazului. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // António Costa a felicitat cetățenii R. Moldova pentru „victoria democrației” la alegerile din 28 septembrie, în cadrul Summitului CPE de la Copenhaga # SafeNews
Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis un mesaj de susținere și felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova, în cadrul deschiderii celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice Europene. Acesta a lăudat determinarea poporului moldovean în a alege calea europeană, în urma alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025. „Această victorie nu este doar a […] Articolul VIDEO // António Costa a felicitat cetățenii R. Moldova pentru „victoria democrației” la alegerile din 28 septembrie, în cadrul Summitului CPE de la Copenhaga apare prima dată în SafeNews.
Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului # SafeNews
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost victima unei tentative de „otrăvire” la Moscova, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de Turkey Today. Observatorul a citat miercuri o „sursă privată”, care a declarat că Assad a suferit o otrăvire și că „partea aflată în spatele atacului urmărește să pună guvernul rus într-o poziție jenantă și să-l […] Articolul Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Incident grav în Manchester lângă o sinagogă. Cel puțin patru răniți, suspectul a fost împușcat de poliție # SafeNews
Patru persoane au fost rănite după ce o mașină a fost îndreptată spre pietoni și mai multe persoane au fost înjunghiate în apropierea unei sinagogi din Manchester, iar polițiștii l-au împușcat pe cel considerat atacator, transmite Reuters. Poliția din Greater Manchester (GMP) a declarat că ofițerii au fost chemați la locul incidentului, la sinagoga Heaton […] Articolul VIDEO // Incident grav în Manchester lângă o sinagogă. Cel puțin patru răniți, suspectul a fost împușcat de poliție apare prima dată în SafeNews.
Un procuror anticorupție urmează să fie reevaluat. CSP a respins raportul de nepromovare întocmit de Comisia Vetting # SafeNews
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins, joi, 2 octombrie, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor (Comisia Vetting) privind integritatea procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție. Comisia a propus nepromovarea acestuia în urma procesului de evaluare desfășurat în conformitate cu Legea nr. 252/2023. Raportul întocmit de Comisia Vetting a constatat că procurorul Balan nu […] Articolul Un procuror anticorupție urmează să fie reevaluat. CSP a respins raportul de nepromovare întocmit de Comisia Vetting apare prima dată în SafeNews.
Maia Sandu, de la Copenhaga: Ce s-a întâmplat în Moldova se poate repeta în orice țară europeană # SafeNews
Președinta Republicii Moldova avertizează, înaintea Summitului CPE de la Copenhaga, că tentativele de influențare a alegerilor de către Rusia pot deveni o realitate în orice stat european, alegerile parlamentare din 28 septembrie reprezintă „un avertisment” pentru întreaga Europă, subliniind riscurile comune legate de finanțarea ilicită, atacurile cibernetice și dezinformarea orchestrată din exterior. Într-o conferință susținută […] Articolul Maia Sandu, de la Copenhaga: Ce s-a întâmplat în Moldova se poate repeta în orice țară europeană apare prima dată în SafeNews.
O instanță din Rusia a dispus miercuri confiscarea grupului KDV al miliardarului Denis Shtengelov, după ce l-a desemnat pe acesta și pe tatăl său Nikolai drept extremiști, a informat agenția de știri Interfax, preluată de Reuters și Bloomberg. Verdictul este cel mai recent caz de mare amploare în care statul rus a confiscat active interne prin […] Articolul Rusia a confiscat imperiul alimentar al miliardarului Denis Shtengelov apare prima dată în SafeNews.
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului prin care intenţionează să introducă în regim de urgenţă „o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne”. „Se instituie pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne […] Articolul Expert: Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată. Se va scumpi zahărul? apare prima dată în SafeNews.
Cum au învățat rușii să învingă sistemele NATO Patriot. Rachetele fac manevre abrupte înainte de a lovi ținta # SafeNews
Rusia a învățat cum să învingă sistemele defensive Patriot ale NATO, a modificat rachetele Iskander-M și Kinjal pentru a le face mai greu de interceptat, prin traiectorii imprevizibile și manevre bruște, arată o analiză Financial Times care vorbește despre o scădere drastică a ratei de interceptare în Ucraina, de la 37% în august la doar 6% […] Articolul Cum au învățat rușii să învingă sistemele NATO Patriot. Rachetele fac manevre abrupte înainte de a lovi ținta apare prima dată în SafeNews.
De Ziua Profesorului, Ministerul Educației cere integritate totală: Cadourile și banii, interziși în școli # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară oficială către toate instituțiile de învățământ general și inspectoratele școlare cu prilejul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, prin care reamintește obligația respectării stricte a Codului de Etică al personalului didactic. „Solicităm tuturor cadrelor didactice și de conducere să acționeze ca piloni ai integrității, prin interzicerea solicitării […] Articolul De Ziua Profesorului, Ministerul Educației cere integritate totală: Cadourile și banii, interziși în școli apare prima dată în SafeNews.
Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York, în timp ce unul ateriza, iar celălalt se pregătea de decolare # SafeNews
Două avioane au intrat în coliziune miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, două persoane fiind rănite uşor în urma incidentului, au anunţat autorităţile aeroportuare şi compania Delta Air Lines. Accidentul în care au fost implicate două avioane aparţinând companiei aeriene regionale a Delta Air Lines, Endeavor Air, a avut loc […] Articolul Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York, în timp ce unul ateriza, iar celălalt se pregătea de decolare apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Opt persoane reținute pentru droguri în Chișinău: Substanțe interzise depistate în toate sectoarele capitalei # SafeNews
În ultimele zile, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău au identificat și reținut opt bărbați, suspectați de păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău. Acțiunile forțelor de ordine s-au desfășurat în toate cele cinci sectoare ale capitalei, vizând cazuri individuale de deținere și consum de droguri. […] Articolul VIDEO // Opt persoane reținute pentru droguri în Chișinău: Substanțe interzise depistate în toate sectoarele capitalei apare prima dată în SafeNews.
Circulația rutieră pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău va fi suspendată la sfârșitul acestei săptămâni, în contextul desfășurării celei de-a 24-a ediții a Zilei Naționale a Vinului. Restricțiile de trafic vor fi aplicate de vineri, 4 octombrie, ora 16:00, până luni, 7 octombrie, ora 06:00, pe tronsonul cuprins între străzile Alexandr Pușkin […] Articolul Trafic restricționat în centrul Chișinăului de Ziua Națională a Vinului apare prima dată în SafeNews.
Percheziții într-un dosar de abuz de serviciu: Fosta conducere a SA „Edilitate”, bănuită că a prejudiciat întreprinderea cu milioane de lei # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează astăzi percheziții în municipiul Chișinău și raionul Strășeni, într-un dosar penal ce vizează fosta conducere a Societății pe Acțiuni „Edilitate”. Aceștia sunt bănuiți că, în complicitate cu alte persoane, ar fi comis abuz de serviciu, cauzând un prejudiciu major întreprinderii prin transmiterea ilegală […] Articolul Percheziții într-un dosar de abuz de serviciu: Fosta conducere a SA „Edilitate”, bănuită că a prejudiciat întreprinderea cu milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
Operațiune amplă de căutare la Comrat: O femeie de 41 de ani a dispărut fără urmă. Poliția cere ajutorul cetățenilor # SafeNews
Polițiștii din Comrat, împreună cu colegii din subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne și voluntari din comunitate, participă de câteva zile la o amplă operațiune de căutare a unei femei în vârstă de 41 de ani, care a dispărut în data de 29 septembrie, în jurul orei 17:00, după ce a plecat de la domiciliu într-o direcție […] Articolul Operațiune amplă de căutare la Comrat: O femeie de 41 de ani a dispărut fără urmă. Poliția cere ajutorul cetățenilor apare prima dată în SafeNews.
Va rezolva Trump conflictul înghețat din Republica Moldova? Ce spune un expert american despre soluționarea problemei din Transnistria # SafeNews
Trump este considerat în acest moment singura soluție pentru a rezolva conflictul înghețat din R. Moldova, în contextul în care mai multe evenimente și schimbări politice care au avut loc în regiune în ultimul deceniu ar putea ajuta la rezolvarea diferențelor dintre Chișinău și Tiraspol, susține un expert de la Center for Strategic and International […] Articolul Va rezolva Trump conflictul înghețat din Republica Moldova? Ce spune un expert american despre soluționarea problemei din Transnistria apare prima dată în SafeNews.
FOTO // VIDEO // Cel mai înalt pod din lume a fost inaugurat. Construit în mai puțin de patru ani, reduce timpul de călătorie de la două ore la două minute # SafeNews
Prezentat în China ca un „miracol al infrastructurii”, podul este conceput pentru a stimula turismul și creșterea economică într-una dintre cele mai puțin dezvoltate regiuni ale țării, scrie NBC. Cel mai înalt pod din lume a fost inaugurat duminică în China, detronând un alt pod din China, ba chiar unul din aceeași provincie. Podul Marelui Canion […] Articolul FOTO // VIDEO // Cel mai înalt pod din lume a fost inaugurat. Construit în mai puțin de patru ani, reduce timpul de călătorie de la două ore la două minute apare prima dată în SafeNews.
Călătorii mai rapide și sigure între Moldova și România: A fost semnat Acordul pentru control coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir # SafeNews
Transportul feroviar dintre România și Republica Moldova va deveni mai rapid și mai eficient, odată cu introducerea controlului coordonat la punctul de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir. Măsura a fost stabilită printr-un acord semnat recent la București de miniștrii de interne ai celor două țări. Este prima inițiativă de acest tip aplicată într-un punct feroviar de […] Articolul Călătorii mai rapide și sigure între Moldova și România: A fost semnat Acordul pentru control coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir apare prima dată în SafeNews.
