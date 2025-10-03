Țuțu s-ar fi predat de bunăvoie. Precizările șefului IGPF
Zugo.md, 3 octombrie 2025 08:20
La punctul de trecere a frontierei din Vulcănești, fostul deputat Constantin Țuțu a fost identificat și reținut de polițiștii de frontieră. Declarația a fost făcută de șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „La intrarea în țară, s-a prezentat Constantin Țuțu. Urmare a …
Acum 15 minute
08:20
Acum 12 ore
21:20
Poliția de Frontieră a anunțat că joi, la 19:50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră din Republica Moldova au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acesta este în prezent escortat la izolatorul din Chișinău, informează Poliția de Frontieră. …
Acum 24 ore
16:40
Instanța a limitat activitatea a două partide: „Moldova Mare” și „Democrat Modern din Moldova” # Zugo.md
Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus, în calitate de măsură asiguratorie, limitarea activității Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova" și a Partidului Politic „Moldova Mare", până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Măsura a fost aplicată în contextul acțiunilor în instanță inițiate de Ministerul Justiției la …
16:30
Propagandistul Călin, în arest pentru 30 de zile: Procurorii au înaintat învinuirea pe două capete # Zugo.md
Procurorii PCCOCS au anunțat joi, 2 octombrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a propagandistului pro-Kremlin Gabriel Călin, liderul partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova, reținut marți pentru corupere electorală și spălarea banilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Încheierea a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze …
14:00
În Republica Moldova, 1 din 13 decese (7,7%) este atribuit consumului de alcool, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Deși nivelul consumului a scăzut ușor în ultimii ani, țara rămâne printre primele 10 state europene la capitolul consum de băuturi alcoolice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Statisticile arată că moldovenii de peste 15 ani consumă …
13:50
video | Președintele Consiliului European, mesaj de felicitare pentru cetățenii R. Moldova la Summitul CPE # Zugo.md
Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova la deschiderea celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice Europene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În primul rând, vreau să o felicit pe Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, pentru victoria zdrobitoare pe care forțele democratice și pro-europene au obținut-o duminica …
13:20
Valeria Vulpe, o matematiciană pasionată de stand-up, a câștigat miercuri, 1 octombrie, un concurs internațional la care au participat peste 400 de comedianți. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma votului publicului și al juriului, Valeria s-a impus în finala competiției, unde au rămas doar 15 artiști, acumulând cele mai multe voturi. Instagram: Valeria Vulpe …
12:50
Țara petrolului caută benzină peste hotare: Moscova apelează la Asia după ce ucrainenii au distrus 40% dintre rafinării # Zugo.md
Rusia se pregătește să importe benzină din China și alte țări asiatice pentru a compensa deficitul crescând de combustibil pe piața internă, în urma închiderii a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare a petrolului, a raportat pe 1 octombrie publicația pro-guvernamentală Kommersant, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Măsura vine în contextul …
12:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în capitală și în raionul Strășeni, într-o cauză penală pornită pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetatorilor, investigațiile vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate", care, în …
12:10
Începând cu 1 octombrie 2025, tinerii din Republica Moldova au o nouă oportunitate de a-și începe cariera profesională în instituțiile statului. Executivul a lansat oficial Programul de stagii în serviciul public, destinat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „O altă noutate bună pentru tinerii care își …
11:50
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit miercuri prima persoană din lume care a atins o avere netă de 500 de miliarde de dolari, impulsionată de o revenire a acţiunilor companiei de vehicule electrice şi de creşterea valorii celorlalte startup-uri ale antreprenorului din domeniul tehnologiei, relatează Reuters, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Averea …
11:30
PAS reacționează după ce Plîngău și Macari au părăsit fracțiunea. Regretă modul în care a fost făcut anunțul # Zugo.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a venit cu o primă reacție după ce deputații Dinu Plîngău și Boris Macari s-au declarat neafiliați. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Liderul formațiunii, Igor Grosu, a subliniat că regretă modul în care a fost făcut anunțul și a reiterat că mandatul primit de la cetățeni obligă toți deputații PAS …
11:00
Polițiștii din Comrat, alături de colegi din alte subdiviziuni ale MAI și voluntari din comunitate, desfășoară de câteva zile o amplă operațiune de căutare a unei femei de 41 de ani, dispărută pe 29 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor, femeia a plecat de la domiciliu în jurul orei 17:00, într-o direcție necunoscută, …
10:50
Serialul „Plaha", intitulat inițial „Șacalii", va deveni obiectul unui control din partea Consiliului Audiovizualului (CA). Verificarea vizează respectarea prevederilor Codului Serviciilor Media audiovizuale și a Regulamentului privind protecția minorilor în conținuturile audiovizuale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Filmul regizat de Igor Cobileanski a fost difuzat între 15 și 26 septembrie la postul de televiziune Jurnal …
10:20
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat că își dorește să devină cetățean al Republicii Moldova și că deja a început să adune actele necesare pentru depunerea dosarului. Edilul a declarat că a solicitat de la Ambasada R. Moldova formularele necesare și îndeamnă și alți români „de bună credință" să facă acest pas. Urmărește-ne pe …
10:00
Deputata Mariana Lucrețeanu a anunțat miercuri, 1 octombrie, că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune în care a activat din diaspora și unde a participat la mai multe proiecte. Într-o postare pe rețelele sociale, Lucrețeanu a explicat că decizia a fost luată după o reflecție asupra valorilor și priorităților sale, menționând că nu mai …
09:40
Solistul trupei germane Rammstein, Till Lindemann, a lansat videoclipul piesei „Prostitution", filmările având loc în mai multe locații din Chișinău, inclusiv la Spitalul Clinic de Psihiatrie și pe podul din sectorul Telecentru. În clip apar mai mulți actori și influenceri din R. Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Imaginile au fost realizate în luna august, …
09:10
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, dă asigurări că statul va achita compensații la căldură și în acest an. Astfel, în sezonul de încălzire care vine, autoritățile își asumă să susțină cetățenii, a precizat demnitarul. Alexei Buzu a confirmat că din luna noiembrie, ca și în anii precedenți, consumatorii casnici vor primi compensații, dar …
09:00
Partidul „Democrația Acasă”, sancționat de CEC. Promovare intensă pe social media, fără raportare financiară # Zugo.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aplicat, pe 1 octombrie, mai multe sancțiuni unor concurenți pentru încălcări privind finanțarea campaniei electorale. Cele mai multe întrebări au fost legate de promovarea pe rețelele de socializare a Partidului „Democrația Acasă", transmite Europa Liberă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a spus la ședință că Partidul …
Ieri
14:10
Ministrul Educației cere raportarea colectărilor ilegale în școli și grădinițe. Perciun îndeamnă părinții să sesizeze CNA # Zugo.md
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că fenomenul colectărilor de bani în școli și grădinițe contravine flagrant codului de etică al cadrelor didactice și trebuie raportat imediat. Oficialul a îndemnat părinții și profesorii să sesizeze aceste cazuri către Centrul Național Anticorupție (CNA), către direcțiile raionale de învățământ și, după caz, către minister. Urmărește-ne …
13:40
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a anunțat mai multe direcții strategice pentru viitorul Parlament, subliniind că noua legislatură va avea o comisie dedicată integrării europene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Toate țările candidate au o astfel de comisie, iar acum și noi vom institui una. În total vor fi 12 comisii, iar de …
13:20
Rezultatele alegerilor parlamentare s-au dovedit, în mare parte, neașteptate. NM a analizat datele statistice pentru a înțelege de ce sondajele sociologice preelectorale s-au dovedit din nou inexacte, cum a reușit să intre în Parlament un actor politic ignorat de prognoze și cine a beneficiat cel mai mult de pe urma participării masive a diasporei. Pe …
13:00
Conform analizei realizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pe baza datelor sinoptice și climatice, luna octombrie 2025 se va încadra în limitele climatice normale pentru Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Media lunară a temperaturii va fi apropiată de valorile normale multianuale, situate între +9°C și +11°C. Se anticipează ușoare abateri pozitive de temperatură, …
12:40
Un tânăr a fost reținut în această dimineață de către ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților BPDS „Fulger", fiind bănuit de crearea unei scheme de escrocherie cu automobile, susțin sursele PulsMedia.MD. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, potrivit surselor ar fi vorba despre Daniel Cebotari, influencer cunoscut în mediul online ca „Nanu Danu". …
12:20
Preşedintele Nicuşor Dan a spus că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani și că ar putea paria pentru acest lucru. Declarația a fost făcută la Timișoara, unde Nicușor Dan a participat la Conferinţa „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun", relatează tvrinfo.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. …
11:20
De la 55 la 53: Doi aleși de pe lista PAS, Dinu Plîngău și Stela Macari, anunță că vor fi independenți # Zugo.md
Deși datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare, fracțiunea PAS va pierde doi deputați. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Dinu Plîngău și Stela Macari, numărul 42 și respectiv 47 în lista PAS pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie deputați independenți. Informația a fost …
11:10
Incident nuclear în Ucraina. Nu există pericol radiologic pentru R. Moldova, dau asigurări autoritățile # Zugo.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că pe teritoriul Republicii Moldova nu există
11:00
Anatol Șalaru declară că Partidul „Democrația Acasă” ar putea rămâne fără mandate în Parlament. Reacția lui Costiuc # Zugo.md
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, avertizează că Partidul „Democrația Acasă” ar putea pierde mandatele obținute în Parlament, după ce la Comisia Electorală Centrală au fost depuse contestații care invocă implicarea liderului AUR din România, George Simion, în campania electorală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Da, oamenii au înțeles că este promovat de anumite rețele … The post Anatol Șalaru declară că Partidul „Democrația Acasă” ar putea rămâne fără mandate în Parlament. Reacția lui Costiuc first appeared on ZUGO. Articolul Anatol Șalaru declară că Partidul „Democrația Acasă” ar putea rămâne fără mandate în Parlament. Reacția lui Costiuc apare prima dată în ZUGO.
11:00
Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor parlamentare, în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Poliția a anunțat duminică, 28 septembrie, că desfășoară acțiuni pentru a împiedica tentativele de provocare a haosului imediat după … The post Materiale pirotehnice și inflamabile, găsite la cei care pregăteau dezordini în Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Materiale pirotehnice și inflamabile, găsite la cei care pregăteau dezordini în Chișinău apare prima dată în ZUGO.
10:40
În campania electorală, toți concurenții, inclusiv cei care au trecut pragul pentru Parlament, nu s-au bazat doar pe mesaje și promisiuni pentru a convinge alegătorii, dar au investit și bani. TV8 a făcut calculele și vă spune care e nota de plată pentru fiecare vot și fotoliu de deputat câștigat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Cheltuieli de campanie sub lupă: cât a investit fiecare partid pentru un loc în Parlament first appeared on ZUGO. Articolul Cheltuieli de campanie sub lupă: cât a investit fiecare partid pentru un loc în Parlament apare prima dată în ZUGO.
10:30
De la finanțare ilegală la confiscare: averea de 206 milioane de lei, sechestrată în dosarul Tauber # Zugo.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a pronunțat marți, 30 septembrie, sentința în cazul Marinei Tauber, ex-deputată și fostă candidată la șefia Primăriei Bălți din partea partidului „Șor”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, instanța a dispus confiscarea specială a peste 206 milioane de lei, utilizate și destinate săvârșirii infracțiunii. Condamnarea este cu privarea dreptului de a … The post De la finanțare ilegală la confiscare: averea de 206 milioane de lei, sechestrată în dosarul Tauber first appeared on ZUGO. Articolul De la finanțare ilegală la confiscare: averea de 206 milioane de lei, sechestrată în dosarul Tauber apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Deputata Marina Tauber, afiliată fugarului Ilan Șor, a fost condamnată marți la 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare, prin cumul parțial al pedepselor. Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani care au acceptat demersul procurorilor, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Înainte de ședința de judecată, Marina Tauber … The post Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare first appeared on ZUGO. Articolul Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare apare prima dată în ZUGO.
15:30
video, foto | Detalii despre reținerea propagandistului Călin: Spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală # Zugo.md
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat cazul complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice a propagandistului Gabriel Călin, liderul Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Gabriel Călin a ajuns în … The post video, foto | Detalii despre reținerea propagandistului Călin: Spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală first appeared on ZUGO. Articolul video, foto | Detalii despre reținerea propagandistului Călin: Spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală apare prima dată în ZUGO.
14:00
video | Igor Dodon, mesaj sfidător pentru jurnaliștii români: „Să învețe limba rusă, le va trebui!” # Zugo.md
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a avut o reacție provocatoare în cadrul conferinței de presă de duminică seara, organizată după închiderea secțiilor de votare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totul a pornit atunci când un jurnalist român i-a adresat colegului său din Blocul Patriotic, Constantin Starîș, o rugăminte de a răspunde și în limba română. … The post video | Igor Dodon, mesaj sfidător pentru jurnaliștii români: „Să învețe limba rusă, le va trebui!” first appeared on ZUGO. Articolul video | Igor Dodon, mesaj sfidător pentru jurnaliștii români: „Să învețe limba rusă, le va trebui!” apare prima dată în ZUGO.
13:40
Rețeaua de propagandă rusească intră pe „pauză” la o zi după scrutin: „Lucrăm la bonusuri” # Zugo.md
„Prieteni, merităm cu toții o pauză după o săptămână grea”, acesta este textul transmis în rețeaua de dezinformare „InfoLider”, plătită „direct de la Moscova” și documentată sub acoperire de Ziarul de Gardă. Mesajul a fost comunicat la doar o zi după ce au fost anunțate rezultatele preliminare ale alegerilor din 28 septembrie 2025, câștigate de Partidul … The post Rețeaua de propagandă rusească intră pe „pauză” la o zi după scrutin: „Lucrăm la bonusuri” first appeared on ZUGO. Articolul Rețeaua de propagandă rusească intră pe „pauză” la o zi după scrutin: „Lucrăm la bonusuri” apare prima dată în ZUGO.
13:30
SFS a blocat tranzacțiile și operațiunile uzinei „Topaz”, companie controlată de o corporație rusă # Zugo.md
Tranzacțiile și operațiunile uzinei „Topaz” din Chișinău, companie controlată de Corporația Unită Producătoare de Motoare (ODK) din Federația Rusă, au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat, scrie RISE Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sursei, interdicțiile vizează orice tip de tranzacții sau activități economice ale societății, inclusiv achitarea dividendelor, acordarea și restituirea împrumuturilor, … The post SFS a blocat tranzacțiile și operațiunile uzinei „Topaz”, companie controlată de o corporație rusă first appeared on ZUGO. Articolul SFS a blocat tranzacțiile și operațiunile uzinei „Topaz”, companie controlată de o corporație rusă apare prima dată în ZUGO.
13:00
„Vom șterge moldovenii…”, amenințare de la Moscova. Expert, despre măsurile care ar trebui să le întreprindă autoritățile de la Chișinău # Zugo.md
Federația Rusă nu va renunța niciodată la ocuparea politică sau electorală a Republicii Moldova, consideră expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Declarația a fost făcută după ce deputatul Dumei de Stat a Federației Ruse, Konstantin Zatulin, șeful Comisiei parlamentare pentru relațiile cu statele CSI, a declarat într-un interviu pentru agenția TASS că „Rusia va … The post „Vom șterge moldovenii…”, amenințare de la Moscova. Expert, despre măsurile care ar trebui să le întreprindă autoritățile de la Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul „Vom șterge moldovenii…”, amenințare de la Moscova. Expert, despre măsurile care ar trebui să le întreprindă autoritățile de la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
12:30
Un bărbat a fost reținut după ce ar fi cerut de la o persoană suma de €4500 (peste 85.000 lei) pentru permisul auto de categoria „B” al soției unui cunoscut. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acesta a fost reținut chiar în momentul în care primea prima parte a sumei de €3000 (peste 55.000 lei), lângă … The post A cerut 4500 de euro pentru un permis de conducere. Un bărbat, reținut în flagrant first appeared on ZUGO. Articolul A cerut 4500 de euro pentru un permis de conducere. Un bărbat, reținut în flagrant apare prima dată în ZUGO.
12:10
Europa Centrală și de Est se pregătește pentru primul val de frig semnificativ al acestei toamne, cu temperaturi cu până la 15 grade mai scăzute decât normalul perioadei, vânturi puternice și ninsori la munte. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Frigul va afecta întreaga Europă Centrală și de Est, potrivit Severe Weather. Un blocaj atmosferic puternic … The post Ploi, vânt și frig neobișnuit: R. Moldova intră sub influența vortexului polar first appeared on ZUGO. Articolul Ploi, vânt și frig neobișnuit: R. Moldova intră sub influența vortexului polar apare prima dată în ZUGO.
11:50
Traficul rutier va fi suspendat în perimetrul PMAN, în contextul desfășurării sărbătorii „Ziua Națională a Vinului” # Zugo.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari. Dar și pe str. Mitropolit G. Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. … The post Traficul rutier va fi suspendat în perimetrul PMAN, în contextul desfășurării sărbătorii „Ziua Națională a Vinului” first appeared on ZUGO. Articolul Traficul rutier va fi suspendat în perimetrul PMAN, în contextul desfășurării sărbătorii „Ziua Națională a Vinului” apare prima dată în ZUGO.
11:20
Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit medalia de aur la competiția mondială Beach Wrestling World Series, desfășurată în perioada 27–28 septembrie la Katerini, Grecia. Distincția a fost obținută în cadrul celei de-a patra etape a Seriei Mondiale de Lupte pe Plajă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe parcursul turneului, sportiva din Republica Moldova a învins adversare … The post Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă first appeared on ZUGO. Articolul Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă apare prima dată în ZUGO.
10:50
Poliția Republicii Moldova anunță că, în urma protestului organizat ieri în fața Parlamentului, 31 de persoane, majoritatea provenind din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele Centru și Buiucani pentru documentare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma măsurilor întreprinse, oamenii legii au întocmit 24 de procese-verbale pentru încălcarea legislației. Printre acestea se numără contravenții … The post video | 31 de persoane, conduse la poliție după protestul din fața Parlamentului first appeared on ZUGO. Articolul video | 31 de persoane, conduse la poliție după protestul din fața Parlamentului apare prima dată în ZUGO.
10:20
Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) a fost reținut în urma perchezițiilor pe marginea unui dosar de finanțare ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor, spun sursele Ziarului de Gardă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit surselor ZdG, de percheziții este vizat … The post Surse: Propagandistul Gabriel Călin a fost reținut de oamenii legii first appeared on ZUGO. Articolul Surse: Propagandistul Gabriel Călin a fost reținut de oamenii legii apare prima dată în ZUGO.
10:10
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat, printr-o sentință recentă, pentru comiterea a cinci episoade de escrocherie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Bărbatul a primit șase ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. De asemenea, timp de cinci ani, acesta nu va putea ocupa … The post Escrocherii cu mașini la prețuri atractive: un chișinăuian a fost condamnat la închisoare first appeared on ZUGO. Articolul Escrocherii cu mașini la prețuri atractive: un chișinăuian a fost condamnat la închisoare apare prima dată în ZUGO.
09:40
Președintele Consiliului European, António Costa, pregătește un plan care ar putea permite evitarea veto-ului Ungariei în privința deschiderii negocierilor de aderare pe clustere cu Ucraina și Moldova, potrivit publicației Politico, citând surse diplomatice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Costa propune ca deschiderea negocierilor să fie posibilă prin acordul unei majorități calificate a statelor membre, și … The post UE caută soluții pentru a ocoli veto-ul Ungariei privind R. Moldova și Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul UE caută soluții pentru a ocoli veto-ul Ungariei privind R. Moldova și Ucraina apare prima dată în ZUGO.
09:00
Când ridici o casă, unul dintre primele lucruri la care te gândești este acoperișul. Nu e doar un detaliu arhitectural, ci un scut zilnic împotriva ploilor, zăpezilor și razelor soarelui arzător. Un acoperiș metalic de calitate nu îți oferă doar protecție! Ci și liniște pe termen lung. Iar atunci când ai în spate o garanție … The post Acoperișuri metalice durabile cu garanție extinsă de 50 de ani first appeared on ZUGO. Articolul Acoperișuri metalice durabile cu garanție extinsă de 50 de ani apare prima dată în ZUGO.
08:50
Perchezițiile continuă și după alegeri. Descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor # Zugo.md
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul polițiștilor din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară la această oră percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și a concurenților electorali, precum și spălarea banilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, acțiunile de urmărire penală … The post Perchezițiile continuă și după alegeri. Descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor first appeared on ZUGO. Articolul Perchezițiile continuă și după alegeri. Descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor apare prima dată în ZUGO.
08:30
Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări # Zugo.md
Partidul „Democrația Acasă” a beneficiat de o promovare semnificativă pe Tik Tok din partea unor conturi potențial inautentice, care au generat în lunile august și septembrie 16 milioane de vizualizări, arată datele Expert Forum România (EFOR). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Deși nu credem în cauze unice, considerăm că merită menționat faptul că în august, … The post Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări first appeared on ZUGO. Articolul Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări apare prima dată în ZUGO.
29 septembrie 2025
16:20
foto | Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar n-a reușit să salveze protestul „patrioților” # Zugo.md
Ilan Șor și-a trimis subordonații la protestul organizat de blocul „patrioților”, condus de Igor Dodon și Vasile Tarlev. Chiar și cu sprijinul logistic și mediatic din partea condamnatului fugar, manifestația din fața Parlamentului s-a transformat într-un eșec, scrie Deschide.MD. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întrunirea de astăzi, organizată după prezentarea rezultatelor preliminare ale alegerilor din … The post foto | Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar n-a reușit să salveze protestul „patrioților” first appeared on ZUGO. Articolul foto | Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar n-a reușit să salveze protestul „patrioților” apare prima dată în ZUGO.
16:10
Oficial! Cum arată rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Zugo.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat luni rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Astfel, cinci partide și blocuri electorale au acces în Parlamentul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. PAS (55 de mandate), blocul „Patriotic” (26 de mandate), blocul „Alternativa” (8 mandate), Partidul Nostru (6 mandate) și partidul „Democrația Acasă” (6 mandate) … The post Oficial! Cum arată rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie first appeared on ZUGO. Articolul Oficial! Cum arată rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în ZUGO.
