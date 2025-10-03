Reprezentanta Curții de Conturi a participat la vizita de studiu privind implementarea Agendei de reforme

11:20

Misiune de follow-up a evaluării „peer review” a Curții de... Auditul public extern și calitatea – temele centrale ale atelierului... Reprezentanții Curții de Conturi au participat la reuniunea anuală a... Curtea de Conturi a participat la screeningul bilateral pe Capitolul... © 2025 Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate Politica Cookie, Politica de confidențialitate, Termeni și condiții / Dezvoltat de Brand.md • Total vizualizări: 26281154 • Total ieri : 5524 Total...