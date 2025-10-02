Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce”

13:10

Sezonul de încălzire începe oficial la Bălți. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandru Petcov, care a precizat că decizia va fi semnată astăzi, în conformitate cu cerințele tehnice aprobate de ANRE. Edilul a menționat că, începând de astăzi, mai multe grădinițe din oraș au fost conectate la căldură, pentru a le asigura copiilor […] Articolul Sezonul de încălzire începe la Bălți. De astăzi, căldura va fi livrată către grădinițe, iar de mâine – în tot orașul apare prima dată în Realitatea.md.