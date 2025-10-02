Fostul deputat Constantin Țuțu, reținut la frontieră și dus la izolatorul din Chișinău
Vocea Basarabiei, 2 octombrie 2025 21:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în această seară la punctul de trecere a frontierei Vulcănești. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. „Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative
(VIDEO) Maia Sandu: R. Moldova a primit multe felicitări la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a primit multe felicitări la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, după participarea la evenimentul, care a reunit 53 de șefi de stat și de guvern, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene. „La Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga am primit multe felicitări
20:40
Un nou parteneriat între România și R. Moldova: Serviciul 112, mai sigur și mai rapid # Vocea Basarabiei
România și Republica Moldova au încheiat joi, 2 octombrie, un angajament comun pentru modernizarea Serviciului 112. Documentul a fost semnat la București de către ministra Afacerilor Interne din Republica Moldova, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale din România, Ionel-Sorinel Vasilca. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău, parteneriatul vizează schimbul de experiență,
20:10
Președintele României, la Copenhaga: Republica Moldova – membră a UE până în 2028 # Vocea Basarabiei
Există o voință puternică din partea Uniunii Europene pentru ca Republica Moldova să devină parte a blocului comunitar până în anul 2028. Declarația a fost făcută de Nicușor Dan, președintele României, după participarea la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Șeful statului român a subliniat că există „un mare entuziasm" din partea Uniunii Europene
19:40
În luna septembrie, prețul mediu ponderat al energiei electrice achiziționate de Energocom a coborât la 113,96 euro pentru un MWh, după ce în august fusese de 121,17 euro. În total, compania a cumpărat circa 322,9 mii MWh, atât din surse interne, cât și din importuri, transmite IPN. Față de luna precedentă, când volumul achiziționat a
19:10
Escrocherie de peste 140 000 de euro: Bărbat din Chișinău, arestat pentru 30 de zile # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de escrocherie. Potrivit PCCOCS, acesta ar fi înșelat cel puțin șapte persoane, inclusiv rude și prieteni, într-o pretinsă schemă de investiții în importul de automobile din SUA. Prejudiciul total depășește 140.000 de euro. Bărbatul le promitea celor
18:30
Maia Sandu, la Copenhaga: O democrație mică și fragilă precum cea a R. Moldova a rezistat resurselor mari ale Rusiei # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a învățat multe lecții la scrutinul din 28 septembrie și le poate împărtăși cu toate statele care sunt îngrijorate că alegerile lor ar putea fi amenințate din cauza Rusiei. Declarații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu, în cadrul unui panel de discuții al Summitului Comunității Politice Europene de la
17:10
Activitatea Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova" și a Partidului Politic „Moldova Mare" va fi limitată până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei. Decizia a fost luată de joi, 2 octombrie, de Curtea de Apel Chișinău Centru, în calitate de măsură asiguratorie. Măsura a fost aplicată în contextul acțiunilor în instanță inițiate
17:00
Gabriel Călin, liderul partidului „Uniunea Creștin-Socială din Moldova", a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. El este învinuit de corupere electorală și spălarea banilor. O decizie în acest sens a fost pronunțată joi, 2 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a
16:40
Regiunea transnistreană intră începând de astăzi, 2 octombrie, în regim de economisire a gazului pentru aproximativ zece zile. Măsura restrictivă a fost anunțată de așa-numitul ministru al dezvoltării economice de la Tiraspol, Serghei Obolonik, care susține că în această perioadă nu vor fi afectate școlile, spitalele, nici consumatorii casnici. „Din cauza unor circumstanțe nefavorabile legate
15:30
Ce spune Vasile Costiuc despre riscul anulării mandatelor obținute de partidul său # Vocea Basarabiei
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, declară că cele șase mandate de deputat, obținute de formațiunea sa după alegerile din 28 septembrie, ar putea fi puse sub semnul întrebării, ca urmare a unei sesizări depuse de Inspectoratul Național de Investigații (INI) la Comisia Electorală Centrală (CEC). „Au depus sesizarea după ce au aflat rezultatul alegerilor
15:10
Președintele Consiliului European, despre rezultatul alegerilor parlamentare: Este o victorie a libertății și a democrației # Vocea Basarabiei
Președintele Consiliului European, António Costa, transmis joi, 2 octombrie, în deschiderea Summitului Comunității Politice Europene, că rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova reprezintă o victorie a democrației și libertății moldovenilor. „În primul rând, vreau să o felicit pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru victoria zdrobitoare pe care forțele democratice și pro-europene au obținut duminica
14:00
Maia Sandu, la Copenhaga: Cetățenii R. Moldova au votat fără echivoc pentru Europa, în pofida unei ingerințe masive a Rusiei # Vocea Basarabiei
Președintele Maia Sandu a declarat astăzi, la Copenhaga, că la alegerile parlamentare din 28 noiembrie cetățenii Republicii Moldova au votat fără echivoc pentru Europa, în pofida unei ingerințe masive a Rusiei. Șefa statului a subliniat înaintea summit-ul Comunităţii Politice Europene că scrutinul electoral de duminică a reprezentat un test pentru democrație. „Moldovenii au votat fără
13:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ în ajunul Zilei Profesorului. Astfel, instituția subliniază că banii, cadourile și alte beneficii oferite profesorilor sunt strict interzise și amintește despre necesitatea respectării prevederilor Codului de Etică al cadrelor didactice. „Solicităm tuturor cadrelor didactice și de conducere să acționeze ca piloni ai
12:50
Maia Sandu, înaintea Summitului CPE: Sunt aici pentru a avansa calea R. Moldova spre aderarea la UE # Vocea Basarabiei
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a transmis un mesaj înaintea Summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga. Ea subliniat într-o postare pe platforma X că este acolo pentru a avansa calea Republicii Moldova spre aderarea la Uniunea Europeană. „Onorată să mă alătur astăzi liderilor europeni, la invitația prim-ministrului danez Mette Frederiksen, pentru summitul Comunității
12:30
Avocată din Bălți, arestată după ce ar fi transmis droguri clientului său din penitenciar # Vocea Basarabiei
Avocata din municipiul Bălți, reținută pentru că ar fi încercat să transmită droguri clientului său din penitenciar, a fost plasată în arest pentru 30 de zile. O decizie în acest sens a fost luată joi, 2 octombrie, de către Judecătoria Bălți, la solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Nord.
11:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară joi, 2 octombrie, percheziții în capitală și în raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe abuz de serviciu. Conform informațiilor prezentate, investigația vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate". În perioada 2024–2025, cei vizați ar fi
11:20
Ședința privind suspendarea activității Partidului „Moldova Mare”, amânată la solicitarea apărării # Vocea Basarabiei
Ședința Curții de Apel Centru, în cadrul căreia urma să fie examinată solicitarea Ministerului Justiției privind limitarea activității Partidului Politic Moldova Mare, a fost amânată pentru ora 14:00. Deși ședința a început la ora 09:00, avocatul formațiunii, Igor Hlopețchi, a cerut reprogramarea, motivând că nu a avut suficient timp să ia cunoștință cu dosarul, transmite
10:50
Igor Grosu, despre decizia a doi candidați PAS de a deveni independenți: „Regretăm că am aflat din presă” # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, a venit cu o reacție după ce miercuri, 1 octombrie, Dinu Plîngău și Stela Macari, care au candidat pe listele formațiunii la alegerile parlamentare, au anunțat că vor fi deputați independenți în noul Parlament de la Chișinău. Liderul PAS spune că regretă că a aflat din presă despre
09:30
Linia verde a CEC a gestionat peste 4.500 de apeluri la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Vocea Basarabiei
Operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor au preluat 4.579 de apeluri în perioada 12 august – 29 septembrie 2025, pe durata alegerilor parlamentare, informează MOLDPRES. Conform datelor Comisiei Electorale Centrale, 75% dintre apeluri (3.453) au provenit de la cetățeni, care au solicitat în special informații despre procedura de votare, obținerea certificatului de drept de
09:00
SUA vor furniza Ucrainei informații pentru atacuri asupra infrastructurii energetice din Rusia și analizează livrarea de rachete Tomahawk # Vocea Basarabiei
Statele Unite vor începe să ofere Ucrainei informații despre ținte energetice aflate adânc pe teritoriul Rusiei, măsură ce marchează o schimbare majoră de politică aprobată de președintele Donald Trump, scrie Reuters. Washingtonul ia în calcul și furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk, cu rază de 2.500 km, precum și alte arme cu rază lungă de
22:40
România și Republica Moldova, un nou acord privind controlul coordonat la frontieră # Vocea Basarabiei
România și Republica Moldova au încheiat un acord privind implementarea controlului coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir, valabil în ambele sensuri de circulație. Documentul a fost semnat miercuri, 1 octombrie, în cadrul unei întrevederi între ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Daniela Misail-Nichitin, și omologul său din România, Cătălin Predoiu. Acest acord
22:30
20:50
ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 01.10.2025, ora 14:00
20:50
ȘTIRI cu Natalia Catan din 01.10.2025, ora 17:00
20:10
Europa se află „într-o confruntare cu Rusia" , estimează președintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului șefilor de stat și de guverne ai Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, în Danemarca. Această Rusie este „de mai mulți ani un actor foarte agresiv în spațiul nostru internațional, în cadrul alegerilor, care-și multiplică atacurile cibernetice, care a lansat
20:00
Tinerii din Republica Moldova pot aplica începând de miercuri, 1 octombrie, la programul de stagii în serviciul public, lansat de Guvernul de la Chișinău. Acest program este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 29 de ani, fiind disponibile peste 82 de locuri de muncă în 31 de instituții publice. „O altă noutate bună
19:20
Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a avertizat miercuri, 1 octombrie, că Moscova nu va renunța la influența în regiune și că dezinformarea și propaganda rămân principalele arme ale Kremlinului. Întrebat de jurnaliștii de la București despre provocările venite din partea Rusiei, liderul PAS a atras atenția asupra războiului hibrid și a tacticilor de
18:40
Incendiul de pe șoseaua Muncești, lichidat după aproape 20 de ore de luptă cu flăcările # Vocea Basarabiei
Incendiul izbucnit la un depozit de materiale de construcție de pe șoseaua Muncești din Chișinău a fost stins complet după 20 de ore de intervenție continuă a pompierilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), 75 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului, care a afectat o suprafață de peste 3000 de metri pătrați.
17:50
Ce spune ministrul Muncii și Protecției Sociale despre compensațiile din acest an # Vocea Basarabiei
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, dă asigurări că statul va achita compensații la căldură și în acest an. Astfel, în sezonul de încălzire care vine, autoritățile își asumă să susțină cetățenii, a precizat demnitarul. Alexei Buzu a confirmat că din luna noiembrie, ca și în anii precedenți, consumatorii casnici vor primi compensații, dar
17:20
Operatorii liniei telefonice de informare a alegătorilor pentru scrutinul parlamentar au recepționat 4 579 de apeluri, informează Comisia Electorală Centrală. Linia telefonică
16:50
Toate grădinițele din Republica Moldova vor activa în baza unei metodologii noi de finanțare începând cu anul 2026. Decizia a fost aprobată, astăzi, în ședința de Guvern. Documentul prevede o formulă clară de alocare a resurselor financiare, adaptată la nevoile instituțiilor de învățământ preșcolar. Această formulă are scopul să asigure o corelare mai bună între finanțarea […] Articolul Nou model de finanțare pentru grădinițele din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Biroul de management și buget (OMB) al Casei Albe a recomandat ca agențiile guvernamentale federale să înceapă pregătirile pentru o închidere temporară a Congresului SUA, asta după ce Senatul, camera superioară a organului, nu a adoptat niciun plan de finanțare, transmite IPN. Mai exact, motivul, care a provocat așa-numitul „shutdown” al Congresului, constă în faptul […] Articolul Guvernul SUA și-a suspendat temporar activitatea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului condus de Victoria Furtună # Vocea Basarabiei
Ministerul Justiției a depus marți, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”, prin care solicită suspendarea activității partidului pentru 12 luni și aplicarea unei măsuri asigurătorii până la pronunțarea deciziei instanței. Solicitarea a fost făcută în urma sesizării primite la 29 septembrie de la […] Articolul Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului condus de Victoria Furtună apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Scrisoare deschisă către Parlamentul de la București: Fost oficial de la Chișinău cere schimbarea lui Valeriu Munteanu de la conducerea Comisiei România–R. Moldova # Vocea Basarabiei
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării de la Chișinău, a transmis o scrisoare deschisă către Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României, prin care solicită să-l schimbe pe Valeriu Munteanu din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova. Potrivit lui Șalaru, Valeriu Munteanu nu ar avea calitatea morală de a reprezenta România în […] Articolul Scrisoare deschisă către Parlamentul de la București: Fost oficial de la Chișinău cere schimbarea lui Valeriu Munteanu de la conducerea Comisiei România–R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului partid „Șor” au fost condamnați la 5 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. De asemenea, aceștia au fost privați de dreptul de a exercita activități ce […] Articolul Doi lideri locali ai fostului partid „Șor”, condamnați la 5 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Ambasada SUA la Chișinău a anunțat că profilul de pe Facebook al misiunii diplomatice nu va fi actualizat în mod regulat, din cauza suspendării alocărilor bugetare. Potrivit sursei citate, situația se va menține până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea. „În această perioadă, serviciile programate de eliberare a […] Articolul Ambasada SUA la Chișinău suspendă temporar postările pe Facebook apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Dinu Plîngău și Stela Macari, care au candidat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare, nu vor face parte din fracțiunea parlamentară a acestei formațiuni. Aceștia vor activa în calitate de deputați independenți în viitorul Parlament de la Chișinău. Anunțul a fost făcut de președintele platformei Demnitate și Adevăr (DA), Dinu Plângău, care […] Articolul Doi candidați de pe lista PAS, deputați independenți în viitorul Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Fostul primar al comunei Băcioi, Vitalie Șalari, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă. O decizie în acest sens a fost luată acum câteva zile de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, instanța a dispus o amendă în valoare de 150 000 de lei și privarea de dreptul de a deține […] Articolul Un fost primar al comunei Băcioi, condamnat la 8 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova, subiect de discuție la București # Vocea Basarabiei
Sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, precum și continuarea proiectelor de conectivitate și cooperare transfrontalieră au fost printre subiectele discutate astăzi în cadrul unei întrevederi între Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău și Ilie Bolojan, premierul de la București. Aflat într-o scurtă vizită la București, președintele Parlamentului de la Chișinău […] Articolul Sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova, subiect de discuție la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Marele premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol, acordat la Chișinău # Vocea Basarabiei
Marele premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol va fi acordat, la Chișinău, de Ziua Națională a Vinului. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri, 1 octombrie, de Guvernul Republicii Moldova. Premiul recunoaște calitatea remarcabilă a vinurilor autohtone și evidențiază contribuția adusă la dezvoltarea turismului vitivinicol. Potrivit autorităților, distincția este reprezentată de o […] Articolul Marele premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol, acordat la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Mandatul actualului Guvern încetează în ziua în care sunt validate alegerile parlamentare. Până atunci, executivul își exercită atribuțiile în deplinătatea lor. După validare și până la depunerea jurământului de către noul cabinet de miniștri, Guvernul în exercițiu rămâne în funcție, dar doar cu rol de administrare a treburilor curente. Precizările în acest sens au fost […] Articolul Când încetează mandatul actualului Guvern de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Premierul Dorin Recean le-a mulțumit cetățenilor pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că noul mandat acordat guvernării presupune mai multă responsabilitate și muncă. „Mulțumim cetățenilor Republicii Moldova, tuturor celor care au mers la vot, oricum ar fi votat. Avem acum un nou mandat. Să muncim și mai mult”, a declarat Dorin Recean […] Articolul Premierul Republicii Moldova: „Avem un nou mandat. Să muncim și mai mult” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. Danemarca deține, în prezent, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri […] Articolul Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Incendiu de proporții pe strada Muncești din Chișinău: 70 de pompieri și 18 autospeciale mobilizate # Vocea Basarabiei
Un incendiu puternic a izbucnit în seara zilei de 30 septembrie la un depozit cu materiale de construcții situat pe șoseaua Muncești nr. 801 din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), flăcările au cuprins o clădire cu o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, iar intervenția a fost declarată de nivel […] Articolul Incendiu de proporții pe strada Muncești din Chișinău: 70 de pompieri și 18 autospeciale mobilizate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi va lua locul # Vocea Basarabiei
Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului Republicii Moldova. Demisia sa a fost aprobată miercuri, 1 octombrie, în cadrul ședinței Executivului. Până la numirea unui nou secretar general, atribuțiile funcției vor fi preluate de Ana Calinici. Propunerea a fost prezentată de premierul Dorin Recean, care i-a mulțumit lui Artur Mija pentru […] Articolul Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi va lua locul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Peste 826 de milioane de lei investiți în medicamente și dispozitive medicale compensate în opt luni # Vocea Basarabiei
Autoritățile au cheltuit peste 826 de milioane de lei pentru medicamente și dispozitive medicale compensate în primele opt luni ale anului, arată datele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Suma este cu 82 de milioane de lei mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN. În total, aproximativ 650 de mii […] Articolul Peste 826 de milioane de lei investiți în medicamente și dispozitive medicale compensate în opt luni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Uniunea Europeană va investi 2 miliarde de euro pentru a furniza drone Ucrainei, a anunțat marți președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Este cel mai concret pas al blocului comunitar de până acum pentru a consolida capacitățile de luptă ale Kievului prin sisteme aeriene fără pilot, transmite POLITICO. „Am convenit cu Ucraina că un […] Articolul UE alocă 2 miliarde de euro pentru drone destinate Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Trei bărbați reținuți pentru pregătirea destabilizărilor în ziua alegerilor, plasați în arest preventiv # Vocea Basarabiei
Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare după închiderea urnelor au fost plasați marți în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, doi dintre suspecți sunt frați și ar fi angajați ai structurilor de forță. Aceștia au fost monitorizați timp de aproape două luni, fiind […] Articolul Trei bărbați reținuți pentru pregătirea destabilizărilor în ziua alegerilor, plasați în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 30.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
