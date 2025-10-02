(foto) Primele imagini cu Țuțu, reținut la intrarea în țară
UNIMEDIA, 2 octombrie 2025 21:20
Au apărut primele imagini cu fostul deputat democrat Constantin Țuțu, care a fost reținut în această seară, la vama Vulcănești. Fotografiile au fost publicate de zdg.md.
Acum 30 minute
21:20
21:10
(foto) 24 de obiecte explozive, depistate și nimicite de geniștii Armatei Naționale, în septembrie. Unde a avut loc cea mai amplă misiune de deminare # UNIMEDIA
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii septembrie 10 misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost depistate și nimicite 24 de obiecte explozive. Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, în perioada dată, aceștia au intervenit în localitățile din raioanele Criuleni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi și Strășeni.
Acum o oră
21:00
21:00
Atenție, consumatori, faceți rezerve! Mai mulți locuitori din Durlești rămân mâine fără apă. Adresele vizate # UNIMEDIA
Mai mulți locuitori de la Durlești rămân fără apă la robinet, mâine, 3 octombrie. Apă Canal Chișinău anunță sistări, în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate. Vezi în știre adresele și graficul.
21:00
Madonna, despre episodul în care a fost la un pas de moarte: „Acum un minut eram în viață și dansam, următorul eram la terapie intensivă” # UNIMEDIA
Într-o dezvăluire sinceră despre una dintre cele mai grele momente din viața ei, Madonna a vorbit pentru prima dată într-un podcast despre spitalizarea care i-a pus viața în pericol în timp ce era în turneu, în 2023, scrie profm.ro.
20:50
Acum 2 ore
20:30
Fostul deputat Constantin Țuțu ar fi fost reținut în Ucraina, potrivit zdg.md.
20:20
Aproximativ 3 000 de consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent, anunță Ministerul Energiei.
20:10
Curtea de Apel a respins solicitarea avocaților lui Vladimir Plahotniuc de a anula două dintre cele patru mandate de arest preventiv și de a-l elibera pe fostul lider al PD, potrivit tvr.md.
20:00
(video) Glume pe seama lui Trump la summitul liderilor europeni. „Nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace” # UNIMEDIA
Confuziile geografice ale președintelui american Donald Trump au devenit subiect de glume între liderii de stat prezenți joi la summitul european de la Copenhaga, relatează Politico, citată de hotnews.ro.
19:40
Modificare de program: Meciul Israel - Moldova din preliminariile Campionatului Mondial va avea loc la Chișinău # UNIMEDIA
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 dintre Israel și Moldova se va disputa la Chișinău, și nu la Debrecen, în Ungaria, așa cum fusese anunțat anterior, potrivit Federației Moldoveneaști de Fotbal.
Acum 4 ore
19:20
„Nanu Danu”, reținut ieri, și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste 140 mii €. Ce „schemă” de investiții cu mașini din SUA folosea # UNIMEDIA
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online drept „Nanu Danu”, și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste 140.000 de euro, printr-o presupusă schemă de investiții legată de importul de mașini din SUA, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
19:10
(foto) Buchete imense de flori și o petrecere grandioasă pe un iaht de lux: Cum și-a sărbătorit Andreea Bostanica cea de-a 21 aniversare # UNIMEDIA
Interpreta Andreea Bostanica își sărbătorește astăzi, 2 octombrie, ziua de naștere. Influencerița a împlinit 21 de ani, iar cu această ocazie a zburat în Dubai, cu un avion privat, alături de prietenele sale.
19:00
Cutremur în Turcia. Echipe trimise pe teren după ce locuitorii din Istanbul au intrat în panică # UNIMEDIA
Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 a lovit regiunea Marmara din Turcia, joi după-amiază. Seismul a provocat panică în mai multe districte ale Istanbulului, determinând mulți locuitori să iasă pe străzi și în spații deschise, scrie adevărul.ro.
18:40
18:10
(video) „Am mai pus punct la o epopee”. Costiuc, din nou cu permis, după ce instanța a anulat decizia de suspendare: Nu le ajungeau 7 puncte pentru ridicare și mi le-au dublat # UNIMEDIA
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, și-a recăpătat permisul de conducere, după ce instanța de judecată a declarat nulă decizia de suspendare pentru 60 de zile în plină campanie electorală. Politicianul afirmă că i-au fost aplicate abuziv puncte suplimentare pentru a-i putea fi retras documentul: „Nu le ajungeau 7 puncte pentru ridicare și le-au utilizat de două ori”.
18:00
(video) Ședința CSP: Regulamentul cu privire la procedura de selecție și evaluare a procurorilor, aprobat de plen # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 14 subiecte.
17:50
„O răfuială politică din partea PAS”. Vitalie Florea, după ce Gabriel Călin a fost plasat în arest: „Tăceți și temeți-vă sau vă asteaptă aceeași soartă” # UNIMEDIA
Vitalie Florea, autorul paginii „Cu Sapa” și candidat la parlamentare din partea Partidului „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”, califică plasarea în arest a lui Gabriel Călin drept „o răfuială politică din partea regimului PAS”. „Tăceți și temeți-vă sau vă așteaptă soarta lui Călin”, a menționat Florea.
17:50
(video) Victor Orban și Donald Tusk s-au „împuns” la Copenhaga, în fața jurnaliștilor: „Cine este de partea cui în acest război” # UNIMEDIA
Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își dă seama de ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există un război, scrie adevarul.ro.
Acum 6 ore
17:20
17:10
Partidul Republican Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, nu va putea participa la alegerile locale noi din data de 16 noiembrie, după ce activitatea formațiunii a fost limitată pentru o perioadă de 12 luni. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Comisie Electorale Centrale.
17:00
16:40
16:40
La mulți ani, Constantin Moscovici! Maestrul naiului moldovenesc împlinește astăzi 63 de ani # UNIMEDIA
Artistul Poporului și Cetățeanul de Onoare al municipiului Chișinău, Constantin Moscovici, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Responsabilii din cadrul Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural au transmis un mesaj de felicitare, în care îi urează naistului sănătate, inspirație necontenită și puterea de a continua să încânte publicul.
16:30
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită: „Keith, ai puțină clasă!” # UNIMEDIA
Keith Urban și-a luat prin surprindere fanii după ce a schimbat versurile unui cântec compus pentru Nicole Kidman, înlocuind referirea la soția sa cu numele noii sale chitariste, Maggie Baugh, în vârstă de doar 25 de ani, scrie profm.ro.
16:20
(video) Noapte de groază pentru o familie din Soroca: Un nucar uriaș s-a prăbușit peste casă, în urma ploilor abundente # UNIMEDIA
Beneficiarii programului „Casa protejată”, foști rezidenți ai Internatului Psihoneurologic din Bădiceni, au avut parte de un moment înfricoșător în noaptea trecută, când un nucar s-a prăbușit peste locuința lor de pe strada Malamud din Soroca. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă imobilul a suferit pagube, transmite presa locală.
16:20
16:10
Ultima oră! Gabriel Călin, reținut într-un dosar de spălare de bani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # UNIMEDIA
Gabriel Călin, liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, reținut într-un dosar de spălare de bani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi, 2 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
15:50
(video) Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York. Unul ateriza, celălalt se pregătea de decolare # UNIMEDIA
Două avioane au intrat în coliziune miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, două persoane fiind rănite uşor în urma incidentului, au anunţat autorităţile aeroportuare şi compania Delta Air Lines, relatează AFP, citat de adevarul.ro.
15:40
Atenție, călători! Două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina și-au sistat temporar activitatea # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că la această oră, PTF Tudora-Starokazacie și PTF Otaci-Moghilev-Podolsk, și-au sistat temporar activitatea, din motive tehnice pe partea Ucrainei. La moment se întreprind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor.
Acum 8 ore
15:30
Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova. Motivele din spatele intoxicării # UNIMEDIA
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost internat în spital după ce a fost otrăvit într-o presupusă tentativă de asasinat la Moscova, susține un grup pentru drepturile omului, scrie digi24.ro.
15:30
(video) „Un act rușinos”. Liderul „Democrația Acasă” vrea expertiza juriștilor independenți, după sesizarea INI la CEC: E un monument al incompetenței și prostiei totale # UNIMEDIA
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, califică drept „un act rușinos” sesizarea transmisă de Inspectoratul Național de Investigații (INI) către Comisia Electorală Centrală (CEC) privind presupuse ilegalități e pe rețele, în campania formațiunii. Costiuc cere expertiza juriștilor independenți, subliniind că în Republica Moldova nu există posibilitatea de a plăti reclame politice pe TikTok.
14:40
Kremlinul insistă și susține că alegerile din Republica Moldova au fost „pline de diverse încălcări și ciudățenii” # UNIMEDIA
Kremlinul a venit cu o nouă reacție privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. De aceasta dată Dmitri Peskov a catalogat alegerile care tocmai au trecut în statul vecin ca fiind drept „pline de ciudățenii”, scrie digi24.ro.
14:40
Piața cărnii din Moldova, sub lupa autorităților! Consiliul Concurenței investighează posibile înțelegeri de cartel # UNIMEDIA
Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la sediile unor întreprinderi care activează pe piața de import, furnizare și vânzare a cărnii. Autoritatea investighează posibile încălcări ale articolului 5 din Legea concurenței, care interzice acordurile anticoncurențiale între companii.
14:30
(video) Partidul „Democrația acasă”, avertizat de CEC pentru promovare nedeclarată pe rețele. Postică: L-a sprijinit consistent o rețea coordonată de 17 conturi de TikTok # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a sancționat Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, cu un avertisment pentru că nu a declarat cheltuielile aferente promovării pe rețelele sociale, în special pe TikTok. Potrivit vicepreședintelui CEC, Pvel Postica, partidul a beneficiat de sprijin mediatic consistent printr-o rețea coordonată de 17 conturi, decizia fiind adoptată în ședința din 1 octombrie, cu șase voturi „pentru”, unul „împotrivă” și două „abțineri”.
14:20
Procurorul Andrei Balan urmeză să fie reevaluat: CSP a respins raportul de nepromovare întocmit de Comisia Vetting # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins, în cadrul ședinței de astăzi, 2 octombrie, raportul Comisiei Vetting de nepromovare a procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție.
14:10
(live) CSP, în ședință: Regulamentul cu privire la procedura de selecție și evaluare a procurorilor, pe masa plenului # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte.
14:10
Adrian Minune a sărutat-o pe Loredana Groza pe scenă. Artistul nu a mai ținut cont de nimic și a dat frâu liber dorințelor: „Iar îl dă Kati afară din casă” # UNIMEDIA
Adrian Minune și Loredana Groza au fost protagoniștii unui moment de senzație, deoarece artistul a sărutat-o pe colega de breaslă în timpul unui concert, scrie presa română.
13:50
Accident grav la Fălești: Două persoane, internate în spital, după ce o șoferiță a intrat cu Opelul într-o căruță # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc în această dimineață pe traseul R-16. Potrivit informațiilor, o femeie aflată la volanul unui Opel a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina într-o căruță.
13:50
Fă-ți cumpărăturile în Local, plătește cu Visa de la Moldindconbank și bucură-te de premii lunare # UNIMEDIA
Dacă obișnuiești să faci cumpărături în rețeaua de magazine Local, acum ai un motiv în plus să plătești de fiecare dată cu cardul Visa de la Moldindconbank. Pe lângă cadourile super faine, pe care Local le dă cu ocazia aniversării, Moldindconbank vine cu premii extra pentru cei care utilizează cardul Visa.
13:40
(interviu) Alexei Taran, director general ANRE: Furnizarea de gaze naturale va deveni un proces similar procurării de orice alte produse sau servicii, bazat pe competiție, la cele mai bune prețuri și condiții # UNIMEDIA
Piața energetică este într-o continua schimbare, iar liberalizarea activității de furnizare aduce mai multe beneficii consumatorilor. Pe termen lung – aceasta înseamnă mai multă stabilitate de preț la gazele naturale, oferte personalizate pentru fiecare consumator, ceea ce va duce la optimizarea cheltuielilor cu gazele naturale, iar în cel mai scurt timp, vom putea cu toții să schimbăm furnizorul, așa cum alegem, de exemplu, un alt operator de telefonie mobilă.
Acum 12 ore
13:30
„Am aflat din presă”. Reacția lui Igor Grosu, după anunțul lui Plîngău și Macari, aleși în Parlament pe lista PAS, vor fi deputați neafiliați # UNIMEDIA
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că a aflat din presă că Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși pe lista formațiunii, vor fi deputați neafiliați în Parlament. „Regretăm că am aflat astfel despre decizia celor 2 colegi fără să discutăm în echipă, însă avem încredere că toți deputații PAS își vor onora mandatul primit de la cetățeni”, a scris Grosu pe rețele.
13:30
(foto) „Roua lui Dumnezeu”. Ce nume a ales familia Cârnaț pentru fetița, care a venit ieri pe lume # UNIMEDIA
Marina Cârnaț a dezvăluit numele celui de-al 10-lea bebeluș din familia sa - fetița născută ieri, 1 octombrie. Prenumele, cu rădăcini ebraice și semnificația „roua lui Dumnezeu”, simbolizează pentru părinți „lumina care nu se stinge, cu o înțelepciune și putere interioară rară”, spune proaspăta mămică.
13:10
13:00
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, anunță finalizarea achiziției Microinvest, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și supraveghere. Tranzacția întărește poziția Victoriabank pe piață, extinde portofoliul de servicii și reafirmă angajamentul băncii de a sprijini antreprenorii locali.
13:00
Federația de Atletism din Republica Moldova anunță despre trecerea în neființă a lui Vasile Triboi, doctor în științe pedagogice, profesor universitar și Antrenor Emerit al Republicii Moldova.
12:40
CNI Moldinsolv despre practica europeană în domeniul insolvabilității imobiliare și protecției cumpărătorilor: Când va prelua R. Moldova aceste practici?Insolvabilitate este o procedură care are menirea de a salva afacerile aflate în situații dificile. În R. Moldova acest proces devine tot mai cunoscut, iar oamenii de afaceri apelează la acest instrument pentru a depăși situațiile de criză. Or, a fi antreprenor nu înseamnă doar succes. A fi antreprenor adesea înseamnă a face față provocărilor, a rezista în cazuri de criză. Cu regret insolvabilitatea nu se focusează doar pe una sau alte domenii și nu ține neapărat de antreprenor sau de țara în care el locuiește. Ceea ce face diferența, este abordarea și modalitatea de a face față.
12:30
Avocata care i-a adus clientului din pușcărie droguri va sta și ea după gratii: Instanța i-a emis un mandat de 30 de zile # UNIMEDIA
Avocata din municipiul Bălți, care a fost reținută pe data de 1 octombrie în timp ce transmitea substanțe psihotrope unui client aflat în detenție, a fost plasată în arest pentru 30 de zile.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noile prețuri la carburanți pentru mâine, 3 octombrie. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 6 bani mai puțin, iar prețul motorinei scade cu 2 bani.
12:10
(video) „E adevărat că ați convertit ruble rusești?”. Gabriel Călin, reținut într-un dosar de spălare de bani, adus la judecată: Trăim în Republica lui Soros # UNIMEDIA
Gabriel Călin, liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, reținut într-un dosar de spălare de bani, a fost adus astăzi în fața instanței. Procurorii solicită aplicarea arestului preventiv.
