Constantin Țuțu a fost reținut

Un bărbat a fost reținut după ce ar fi cerut de la o persoană suma de €4500 (peste 85.000 lei) pentru permisul auto de categoria „B” al soției unui cunoscut. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acesta a fost reținut chiar în momentul în care primea prima parte a sumei de €3000 (peste 55.000 lei), lângă … The post A cerut 4500 de euro pentru un permis de conducere. Un bărbat, reținut în flagrant first appeared on ZUGO. Articolul A cerut 4500 de euro pentru un permis de conducere. Un bărbat, reținut în flagrant apare prima dată în ZUGO.