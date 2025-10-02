Președinta Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene”
Moldpres, 2 octombrie 2025 21:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.„Am venit la summitul Co...
• • •
Acum 30 minute
21:10
Acum o oră
21:00
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut astăzi de polițiștii de frontieră la punctul de trecere a frontierei Vulcănești. Reținerea a avut loc la ora 19:50, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, Constantin Țuțu este escortat către izo...
20:50
Maia Sandu după summitul Comunității Politice Europene: „Statele membre ale Uniunii Europene au reconfirmat sprijinul pentru procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, după participarea la summitul Comunității Politice Europene, că țara noastră a primit noi confirmări privind sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene în procesul de aderare, comunică MOLDPRES.&bdquo...
Acum 2 ore
20:00
Meteorologii prognozează pentru vineri, 3 octombrie, ploi slabe în unele regiuni și înghețuri la suprafața solului, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine cerul va fi predominant noros. Noaptea, izolat, nu vor cădea p...
19:50
CNAM: Cheltuielile pentru sănătate au ajuns la 12,6 miliarde de lei, cu 1,2 miliarde mai mult ca anul trecut # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că, în perioada ianuarie–septembrie 2025, cheltuielile din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală au atins aproape 12,6 miliarde de lei, în creștere cu 1,2 miliarde faț...
Acum 4 ore
19:30
România va sprijini Moldova în procesul de digitalizare a sistemului judiciar. Subiectul a fost discutat astăzi la București de ministra Justiției din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, cu omologul său român, Radu Marinescu, comunică MOLDPRES....
19:30
Un băiat de 13 ani cu traumatism toracic a fost transportat de la Iași la Chișinău cu un elicopter SMURD # Moldpres
Un băiat de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost transportat de urgență cu elicopterul SMURD de la Iași la Chișinău, după ce a suferit un traumatism toracic și a fost supus unei intervenții medicale, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pen...
19:20
Un influencer din capitală va ajunge pe banca acuzaților după ce a înșelat rude și prieteni cu peste 4 milioane de lei. # Moldpres
Un influencer din Chișinău va ajunge pe banca acuzaților, după ce a înșelat rude și prieteni cu peste 4 milioane de lei, printr-o schemă falsă de investiții în importul de mașini din Statele Unite, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii pentru Combater...
18:00
Capacitățile de producere a energiei din surse regenerabile, în creștere continuă. Fotovoltaicele domină clasamentul # Moldpres
Republica Moldova înregistrează creșteri lunare constante ale capacităților instalate de surse de energie regenerabilă. Cea mai mare parte revine instalațiilor fotovoltaice, urmate de eoliene, transmite MOLDPRES.Astfel, capacitatea totală instalată de producere ...
18:00
Ucraina și-a recuperat 185 de persoane care s-au aflat în captivitate în Rusia din 2022. Operațiunea a avut loc în cadrul acordului dintre cele două părți privind eliberarea prizonierilor de război, transmite MOLDPRES, cu referire la Ministerul de Int...
17:40
Documente guvernamentale secrete din perioada sovietică, puse la dispoziția cercetătorilor # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a transmis astăzi, 2 octombrie 2025, către Agenția Națională a Arhivelor (ANA) un lot de 956 de dosare ce conțin decizii cu mențiunea „Strict secret” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești, din perioada 1940–1990, re...
Acum 6 ore
17:30
Partidele „Moldova Mare” și „Partidul Democrat Modern din Moldova” au activitatea restricționată provizoriu de instanță # Moldpres
Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus astăzi, ca măsură provizorie, limitarea activității Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” și a Partidului Politic „Moldova Mare” până la pronunțarea unei decizii definitive pe fond...
17:30
Energocom a procurat în luna septembrie curent circa 322,9 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 113,96 euro/MWh, informează MOLDPRES.Pentru comparație, în luna august, au fost achiziționate aproximativ 331,3 mii MWh de energie electrică...
17:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis astăzi excluderea Partidului Republican „INIMA MOLDOVEI” din lista formațiunilor politice înscrise pentru alegerile locale noi programate pe 16 noiembrie, comunică MOLDPRES.Hotărârea a fost luată după c...
16:20
EcoContact a prezentat la Tirana experiența R. Moldova în gestionarea Registrului Național al Emisiilor și Transferului de Poluanți # Moldpres
În perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2025, la Tirana, Albania, a avut loc un atelier subregional dedicat îmbunătățirii registrelor de emisii și transferuri de poluanți (RETP) în țările Balcanilor de Vest și Republica Moldova. Evenimentul a reuni...
16:20
Circa 120 milioane de lei au fost autorizați în septembrie de AIPA sub formă de subvenții pentru fermieri și comunități rurale # Moldpres
În luna septembrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 118,85 milioane de lei, destinate susţinerii fermierilor, comunităților rurale și proiectelor ...
16:10
Republica Moldova, prezentă cu inițiative inovatoare la Conferința Internațională pentru Turism Cultural din Europa de la Sibiu # Moldpres
Cea de-a XVIII-a ediție a Conferinței Internaționale pentru Turism Cultural din Europa, desfășurată la Sibiu, România, a reunit experți, factori de decizie și profesioniști în turism din întreaga Europă, având ca temă centrală experiențele viz...
16:10
Lider politic, arestat pentru 30 de zile într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Moldpres
Liderul Partidului „Uniunea Creștin Socială din Moldova”, Gabriel Călin, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani. Decizia a fost pronunțată de magistrații de la Judecătoria Chișină...
15:50
VIDEO // Alegerile din Republica Moldova, „o victorie pentru Europa” – aprecierea liderilor UE la Summitul CPE de la Copenhaga # Moldpres
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova reprezintă „o victorie pentru Europa”, au apreciat liderii Uniunii Europene reuniți la Copenhaga, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE). Tema centrală a discuțiilor din cadrul unui panel dedicat ...
15:40
Serviciul unic de urgență 112 din Republica Moldova va fi modernizat și aliniat la standardele digitale europene, în urma unui angajament comun semnat astăzi la București de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciu...
Acum 8 ore
15:30
Nicușor Dan anunță când va fi operațional „zidul anti-drone” al Europei. „Ameninţarea nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia” # Moldpres
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la Copenhaga, că ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar „zidul anti-drone” ar putea fi operaţional în câteva luni, transmite MODPRES, cu referire la Digi24....
15:20
15:20
Atenție, călători! Punctele de trecere a frontierei Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghilev-Podolsk și-au sistat temporar activitatea # Moldpres
Punctele de trecere a frontierei Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghilev-Podolsk și-au sistat temporar activitatea, din motive tehnice pe partea Ucrainei. La momentul actual, se întreprind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor, transmite MOLDPRES.Poliția de F...
15:10
Elevi din 35 de școli își vor consolida cunoștințele în domeniul educației financiare. Inițiativa atrage o investiție de 2 milioane de lei # Moldpres
Elevii din 35 de instituții de învățământ din rețeaua Școlilor Model își vor putea consolida cunoștințele în domeniul educației financiare, grație unei investiții de 2 milioane de lei. Contractul tripartit de finanțare nerambursabilă în...
15:10
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga că Europa se confruntă în prezent cu un „război atipic” purtat de Rusia, în care atacurile hibride, interferențele electorale și incidentele la inf...
14:40
Un avocat din capitală a fost condamnat pentru trafic de influență, dar eliberat de pedeapsă din cauza prescripției # Moldpres
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au pronunțat, la 30 septembrie, o decizie irevocabilă în dosarul avocatului Vasile Bobeică, din Chișinău, recunoscut vinovat de trafic de influență. Deși instanța supremă a confirmat probele aduse de procurori, acest...
14:20
Un număr de 90 de persoane în etate, inclusiv refugiați din Ucraina, au fost admise în cea de-a treia ediție a „Universității Vârstei a Treia” (UV3), lansată astăzi oficial la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Programul reprezintă un m...
14:10
Maia Sandu: Moldova poate servi drept exemplu de rezistență împotriva interferențelor străine în alegeri # Moldpres
Republica Moldova a reușit să contracareze masiv încercările Rusiei de a influența alegerile parlamentare din 28 septembrie, demonstrând că și o democrație mică și fragilă poate face față presiunilor externe. Totodată, experiența R. Moldova ar putea fi &...
14:00
Peste 150 de afaceri agricole, finanțate prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură în primele șapte luni de la lansare # Moldpres
În primele șapte luni de la lansarea Programului Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA), în perioada 1 martie – 30 septembrie 2025 au fost sprijinite 154 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici, valoarea totală a finanțărilor aprob...
13:50
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță lansarea campaniei de informare „Oportunitățile de subvenționare din FNDAMR – 2025”, care se va desfășura în perioada 6–10 octombrie 2025, în mai multe localități d...
13:40
ANSA şi Serviciul Vamal implementează măsuri pentru facilitarea avantajelor Operatorilor Economici Autorizați # Moldpres
Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au consolidat cooperarea instituțională prin semnarea unui Ordin comun privind implementarea măsurilor de facilitare destinate Operatorilor Economici Autorizați (AEO). Documentul, semnat de director...
13:40
Studenții de la medicină au organizat un flashmob cu genericul „Nu rata nicio clipă” pentru a avea o inimă puternică # Moldpres
Studenții din anul IV de la Facultatea de Medicină nr. 1 a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie (USMF) „Nicolae Testemiţanu” au organizat un flashmob cu genericul „Nu rata nicio clipă”. Prin intermediul acestei acțiuni, tinerii au promova...
13:40
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul Comisiei de evaluare a procurorilor privind integritatea procurorului Andrei Balan, de la Procuratura Anticorupție și a propus reevaluarea acestuia, comunică MOLDPRES.Astfel, trei dintre cei zece membri ai...
13:40
Stabilitatea macroeconomică și integrarea europeană a Republicii Moldova, discutată de guvernatoarea BNM cu șeful Direcției pentru Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova își doresc aceleași oportunități și aceleași standarde ca și cetățenii din comunitatea europeană, iar Banca Națională a Moldovei (BNM) depune eforturi pentru a crea condițiile necesare ca acest lucru să devină realitate. Declara...
Acum 12 ore
13:30
Zilele Filmului Românesc aduc la Chișinău trei pelicole ale renumitului regizor Alexandru Tatos # Moldpres
Ediția a 12-a a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la Chișinău îi aduce un omagiu regizorului Alexandru Tatos, printr-o retrospectivă ce reunește trei creații ale sale: „Mere roșii” (1976), „Casa dintre câmpuri” (1979) și „Secv...
13:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău devine promotor al vinului și tradițiilor moldovenești # Moldpres
Înainte de Ziua Națională a Vinului, Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău, în colaborare cu Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), a inaugurat astăzi standul de țară „Wine of Moldova”, un spațiu care aduce tradiția, ...
13:30
În fiecare an, echipele de ambulanță răspund la aproximativ un milion de solicitări. Datele au fost făcute publice de Ministerul Sănătății, în contextul marcării Zilei Naționale a Ambulanței, comunică MOLDPRES.Potrivit instituției, în ultimii p...
13:30
Meteorologii anunţă pentru luna octombrie 2025 în Republica Moldova temperaturi normale și precipitații în medie multianuală # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prezentat prognoza meteorologică pentru luna octombrie 2025, pe baza analizei materialelor sinoptice și climatice. Previziunile indică o lună cu valori ale temperaturilor și precipitațiilor apropiate de mediile multianuale, transm...
12:40
Vicepremierul Vladimir Bolea, asigurat la București de susținerea construcției de infrastructură strategică pentru R. Moldova # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, a avut ieri o întrevedere la București cu omologul său român, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii din România, discuțiile axându-se pe parcu...
12:30
FOTO // Președinta Maia Sandu participă la Summitul CPE de la Copenhaga. Agenda include întrevederi cu lideri europeni # Moldpres
Președinta Maia Sandu participă astăzi la Summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga. Evenimentul oficial este găzduit de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, informează MOLDPRES.Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschid...
12:20
În raionul Telenești, octombrie a început cu utilaje și echipe de muncitori pe șantierul drumului regional G65, sectorul M5 – Câșla – G64 – Telenești – Mândrești – Ghiliceni, unde continuă lucrările de reparație a &ic...
12:10
FOTO // O spălătorie socială și de igienă personală pentru persoane defavorizate a fost deschisă la Leova, cu sprijin european # Moldpres
Comunitatea din Leova beneficiază de un nou serviciu social - Spălătoria socială și de igienă personală, inaugurat astăzi într-un spațiu renovat și complet echipat. Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană și sprijinit de autoritățile locale, oferă gratuit s...
12:10
ANSP: Reguli noi pentru alimentele destinate sugarilor. Acestea vor intra în vigoare la 30 octombrie # Moldpres
Din 30 octombrie intră în vigoare noile reguli pentru alimentele speciale și dietele medicale, comunică MOLDPRES.Șefa Serviciului informare și comunicare al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Olesea Croitor, a menționat pentru agenție că schimbări...
12:10
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile vor fi procesate prin serviciul guvernamental (MPay), informează MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vorba de plata indemn...
11:50
În Republica Moldova, în anul 2024, au fost înregistrate 1.214 cazuri noi de cancer mamar, cele mai multe fiind în rândul grupului de vârstă 55–74 de ani. Acest tip de cancer ocupă primul loc în structura tumorilor maligne la feme...
11:50
Peste 450 de obiecte explozive au fost neutralizate de geniștii militari de la începutul anului # Moldpres
Geniștii Armatei Naționale au executat, de la începutul anului curent, 107 misiuni de deminare, în urma cărora au neutralizat 456 de obiecte explozive de diferite tipuri și 1.761 de cartușe, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, doar în l...
11:50
MEC atenționează: solicitarea sau primirea de sume de bani și cadouri în școli este strict interzisă # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ general prin care a atenționat cadrele didactice și cele de conducere că solicitarea sau primirea de sume de bani și cadouri este strict interzisă, tra...
11:10
FOTO // Ungheni găzduiește exercițiul internațional „Border Shield 25”, dedicat securității # Moldpres
Municipiul Ungheni a devenit astăzi punct strategic pe harta proiectelor transfrontaliere și europene de securitate, odată cu lansarea oficială a exercițiului internațional „Border Shield 25”. Evenimentul are loc la Gara Internațională Ungheni și este finanț...
11:10
Descinderi în capitală. Fosta conducere a SA „Edilitate”, vizată într-un dosar de delapidare a patrimoniului # Moldpres
Foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate” ar putea ajunge pe banca acuzaților într-un dosar pornit pentru abuz de serviciu, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, procurorii desfășoară astăzi percheziții în capitală și î...
10:40
Republica Moldova și-a făcut simțită prezența pe scena internațională a vinului la Rotterdam, unde 15 vinării autohtone au reprezentat țara la finele lunii septembrie, în fața a peste 20.000 de vizitatori și 600 de profesioniști din industria vinului din spațiu...
