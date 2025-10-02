La Ungheni a avut loc proiecția filmului documentar „Maria – Inima României”
TVR Moldova, 2 octombrie 2025 19:50
Elevii şi cadrele didactice din Ungheni au primit o lectie de istorie inedita în cadrul Turneului de Educaţie Istorică şi Patrimoniu. Evenimenul s-a desfăşurat la Palatul de Cultură din localitate, unde a avut loc proiecția filmului documentar "Maria – Inima României". A fost vernisată și expoziția "Spiritul Chișinăului interbelic". Turneul va continua în perioada octombrie – decembrie 2025 şi în alte localități din Republica Moldova și România.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
19:50
Elevii şi cadrele didactice din Ungheni au primit o lectie de istorie inedita în cadrul Turneului de Educaţie Istorică şi Patrimoniu. Evenimenul s-a desfăşurat la Palatul de Cultură din localitate, unde a avut loc proiecția filmului documentar "Maria – Inima României". A fost vernisată și expoziția "Spiritul Chișinăului interbelic". Turneul va continua în perioada octombrie – decembrie 2025 şi în alte localități din Republica Moldova și România.
Acum o oră
19:30
Vârsta nu e o limită: An nou de studii pentru seniori la Universitatea pentru Vârsta a Treia # TVR Moldova
Vârsta nu e o limită, ci o oportunitate. 90 de seniori trecuți de prima tinerețe au revenit în băncile universității, hotărâți să învețe lucruri noi și să țină pasul cu nepoții. Cererea a fost mare și anul acesta la Universitatea de Stat din Moldova.
19:20
În după-amiaza zilei de joi, 2 octombrie, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova.
19:10
Turiștii care pleacă din Republica Moldova prin Aeroportul "Eugen Doga" din Chișinău pot descoperi acum vinurile moldovenești într-un nou loc. Într-un spaţiu special amenajat pot fi găsite zeci de vinuri produse la cramele locale din Republica Moldova. Proiectul a fost lansat în preajma Zilei Naționale a Vinului.
Acum 2 ore
18:50
Republica Moldova rămâne în topul ţărilor cu cel mai ridicat nivel al consumului de alcool, iar studiile arată că, pe parcursul unui an, o persoană consumă în medie circa 11 litri de alcool pur. Totodată, acest viciu este responsabil de fiecare al patrulea deces înregistrat. Datele au fost publicate de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, cu prilejul Zilei Naţionale Fără Alcool, marcată anual în data de 2 octombrie.
18:30
Tiraspolul mai are gaz pentru zece zile. Aşa-zisul ministru al Economiei din regiunea separatistă a anunţat astăzi situaţie excepţională în regiune şi a limitat consumul de gaz pentru o săptămână şi jumătate. El a motivat criza prin intârzierea ajutorului financiar din Rusiei. Experţii cred că regiunea s-ar putea pomeni într-o nouă criză a gazelor dacă continuă să mizeze pe sprijinul Moscovei, şi nu pe cel al Chişinăului.
18:10
Cum știi cu ce afecțiune respiratorie te confrunți: COVID-19, gripa, răceala sau alergie? # TVR Moldova
Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut alarmant în Republica Moldova, iar diferențierea dintre COVID, gripa sezonieră și viroze devine tot mai dificilă. Despre semnele distinctive, tratament și posibilele consecințe post-COVID a vorbit, în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, prof. univ., dr. habil., Ninel Revenco, șefa Departamentului Pediatrie de la USMF „Nicolae Testemițanu”.
Acum 4 ore
18:00
Curtea de Apel a respins cererea avocaților lui Vladimir Plahotniuc privind anularea a două din cele patru mandate de arestare preventivă și eliberarea fostului lider democrat.
17:50
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a venit cu un mesaj public, solicitând expertiza juriștilor independenți după ce Inspectoratul Național de Investigații (INI) a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC), care ar putea duce la anularea celor șase mandate parlamentare obținute de formațiunea sa.
17:10
Toamna are darul ei unic: culorile calde, aerul ușor rece și forfota oamenilor ce-şi strâng roada de peste an. La noi, acest anotimp capătă o aură specială, pentru că se împletește cu unul dintre cele mai vechi și frumoase simboluri ale țării – viţa-de-vie. E un trend acum să surprindem unele momente prin obiectivul aparatului de fotografiat. Aşa a făcut şi jurnalista TVR MOLDOVA, Andreea Iriciuc, alături de un fotograf profesionist. Ce le-a reuşit vedeți în reportaj.
16:50
Curtea de Apel a dispus limitarea activității Partidului Democrat Modern și Partidului Moldova Mare # TVR Moldova
Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus limitarea activității Partidului „Partidul Democrat Modern din Moldova” și a Partidului „Moldova Mare”, până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei. Decizia a fost luată joi, 2 octombrie, de către magistrați.
16:40
Ministerul Educației a transmis o circulară cadrelor didactice, înainte de Ziua Profesorului # TVR Moldova
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ general și organele locale de specialitate în domeniul educației, prin care amintește despre necesitatea respectării prevederilor Codului de Etică al cadrelor didactice. Circulara precizează că este strict interzisă solicitarea, acceptarea sau primirea de sume de bani, cadouri sau orice alte foloase materiale în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
16:40
Un avocat, condamnat pentru trafic de influență: a luat bani pentru „intervenții” la magistrați # TVR Moldova
Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o decizie irevocabilă într-o cauză penală, ce vizează acțiunile unui avocat, care a pretins și primit bani pentru a influența procurori și judecători, în vederea obținerii unor soluții favorabile în dosare penale, informează Centrul Național Anticorupție (CNA).
16:30
Violența împotriva femeilor, copiilor și, în general, a persoanelor vulnerabile, rămâne a fi o problemă acută în societatea noastră, în pofida faptului că societatea civilă atenționează opinia publică asupra acestei probleme prin diverse activități. Ce putem face fiecare pentru a combate orice formă de violență, ce proiecte sunt în desfășurare sau cum se pot salva victimele, ne spune Nelli Lelenco, director adjunct interimar al Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie.
16:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis în ședința de astăzi excluderea Partidului Republican „Inima Moldovei” de pe lista entităților politice eligibile pentru a participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. Decizia vine ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive privind suspendarea activității partidului.
16:10
Europa pregătește „zidul anti-drone” pentru a combate incursiunile rusești. Ce presupune aceasta # TVR Moldova
După săptămâni de incursiuni repetate în spațiul aerian european, oficialii se întâlnesc în capitala daneză Copenhaga, unde se așteaptă să discute mai multe măsuri menite să protejeze spațiul aerian al continentului, inclusiv o inițiativă emblematică denumită „zidul anti-drone”, potrivit TVR Info.
Acum 6 ore
15:40
Detectivi pentru o zi. Elevii unui liceu din Chişinău au participat la o lecție interactivă despre cum să se protejeze în mediul online. Campania este organizată de Centrul de Siguranță Digitală, în parteneriat cu autoritățile naționale. Copiii au fost împărțiți în mai multe grupuri și au simulat diverse situații, în care ar fi putut interacționa cu potențiali răuvoitori din mediul virtual. Ei au mai fost provocați să identifice care comportamente și situații online sunt sigure și care presupun riscuri, dezvoltându-și astfel gândirea critică și capacitatea de a naviga responsabil pe internet.
15:10
Sezonul conservelor şi al murăturilor este în toi. Gospodinele pregătesc cămara cu tot felul de preparate delicioase şi sănătoase pentru perioada rece, fiecare cu reţeta proprie. Un miros îmbietor de vinete pe jar şi de ardei copţi care vor da un gust dulce-acrişor conservelor învăluie satele din Republica Moldova.
14:50
„Doldora de minciuni”. Replica lui Grosu adresată lui Simion, care spunea că PAS va pierde alegerile # TVR Moldova
Președintele PAS, Igor Grosu, a menționat că George Simion, liderul AUR, diseminează mesaje doldora de minciuni și manipulări. Declarația politicianului de la Chișinău a fost făcută pentru Euronews.ro ca reacția la afirmațiile anterioare ale liderului AUR că PAS nu va câștiga alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
14:40
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir. Ministra Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a semnat la București, împreună cu Viceprim-ministrul și Ministrul Afacerilor Interne al României, Cătălin Predoiu, Acordul privind implementarea controlului coordonat la acest punct feroviar, informează Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
14:10
Doi bărbați din Chișinău, arestați: Cereau bani pentru a „șterge” puncte de penalizare # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA al MAI, au reținut doi bărbați din Chișinău, în vârstă de 38 și respectiv 21 de ani, bănuiți de trafic de influență.
Acum 8 ore
13:50
Se așteaptă o nouă decizie în cazul tinerilor biciclişti spulberaţi pe drumul de lângă Stăuceni # TVR Moldova
Cazul celor doi biciclişti spulberaţi de un automobil în 2023 dintre care unul a murit a ajuns din nou în opinia publică. Antrenorul acestora, pus sub învinuire pentru neglijenţă şi lipsire de viaţă din imprudenţă, îşi va afla sentinţa la începutul lunii noiembrie 2025. Procucorii au cerut un an şi şase luni de închisoare pe numele lui, însă cu suspendare condiţionată.
13:40
Maia Sandu, la Summitul CPE de la Copenhaga: Moldovenii au votat fără echivoc pentru Europa # TVR Moldova
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă azi summit-ul Comunităţii Politice Europene care se desfăşoară în capitala daneză Copenhaga. Unul dintre principalele subiecte de pe agenda reuniunii e începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova şi Ucrainei la Uniunea Europeană.
13:30
„Am un deja-vu”. Avocatul lui Gabriel Călin detaliază învinuirile aduse clientului său # TVR Moldova
Iurie Mărgineanu, avocatul lui Gabriel Călin, președinte al formațiunii „Uniunea Crestin-Socială din Moldova”, spune că clientul său pledează nevinovat și susține că „de parcă trăiește un déjà-vu, când era învinuit Platon". Procurorii cer arest preventiv pentru Gabriel Călin, care are reputația de afiliat grupului Șor, el este acuzat de finanțarea ilegală a partidului său și spălare de bani.
13:30
Marele cineast Alexandru Tatos va fi omagiat printr-o retrospectivă de trei filme la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. Toate cele trei pelicule - „Mere roşii” (1976), „Casa dintre câmpuri” (1979) şi capodopera „Secvenţe” (1982) - îl au în distribuţie pe regretatul Mircea Diaconu, plecat dintre noi la finalul anului trecut, aşa că secţiunea RETRO îl comemorează şi pe marele actor.
13:10
Poliția R. Moldova anunță că, în contextul organizării Zilei Naționale a Vinului, în capitală vor fi instituite restricții de circulație rutieră.
12:10
Leadership feminin în politică. Radu Leca face analiza psihologică a succesului Maiei Sandu # TVR Moldova
Ascensiunea femeilor în politică nu mai este doar un fenomen social, ci și unul psihologic, cu impact profund asupra modului în care este percepută puterea. Psihologul Radu Leca, invitat la TVR INFO, a analizat cazul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, despre care spune că este un exemplu proeminent de leadership feminin în Europa.
Acum 12 ore
12:00
Echilibrul între motivarea angajaților, optimizarea cheltuielilor și atingerea obiectivelor în 2026 # TVR Moldova
În această perioadă, companiile, indiferent de dimensiunea sau domeniul lor de activitate, își definitivează obiectivele pentru anul ce urmează și stabilesc resursele și modalitățile prin care le pot realiza. Fie că își propun să crească vânzările, să se extindă sau să se digitalizeze, colaborarea angajaților la întregul lor potențial este esențială.
11:50
Percheziții la SA „Edilitate”: Prejudiciu de 1,6 milioane de lei la cariera Ghidighici # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu angajații Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară joi dimineață percheziții în Chișinău și raionul Strășeni în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu. Compania vizată este Societatea pe Acțiuni „Edilitate”, a confirmat CNA pentru TVR Moldova. Societatea este suspectată că ar fi provocat un prejudiciu de 1,6 milioane de lei carierei Ghidighici.
11:40
O avocată în vârstă de 54 de ani, din municipiul Bălți, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS, oficiul Nord. Femeia a fost reținută în timp ce ar fi încercat să introducă droguri într-un penitenciar, sub pretextul vizitei de asistență juridică.
11:40
Gabriel Călin, președinte al formațiunii „Uniunea Crestin-Socială din Moldova”, a fost adus joi dimineață în fața instanței, pentru a solicita arest preventiv. El este suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Rusiei după invazia militară în Ucraina.
11:20
Igor Grosu, mesaj pentru Putin: „A câta oară încercați și a câta oară o dați în bară?” # TVR Moldova
Președintele PAS, Igor Grosu, a menționat că, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, lucrurile erau complicate. Cu două luni în urmă, în ajunul campaniei, se observa o creștere a interferențelor, a intensității și tot mai multe semnale privind introducerea banilor, revitalizarea rețelei, conturarea și regruparea blocurilor, vehicule ale Kremlinului. În acea perioadă, a subliniat fostul speaker, era greu de spus ce se va întâmpla, potrivit Euronews.ro. Liderul PAS a subliniat că a fost un mix de factori, iar discursul suveranist nu a prins la publicul din Republica Moldova.
11:10
Nicușor Dan: ”În spatele lui Georgescu au fost niște oameni din corupția românească a anilor ’90” # TVR Moldova
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit din nou despre anularea alegerilor prezidenţiale din noiembrie anul trecut. Şi a spus că va merge cu raportul Parchetului General, care conţine dovezi despre interferenţa Rusiei în procesul electoral, la summitul de la Copenhaga, pentru a-l prezenta partenerilor europeni, relatează TVR Info.
11:00
Grosu regretă anunțul independenților Plîngău și Macari și speră că nu vor trăda votul cetățenilor # TVR Moldova
Președintele PAS, Igor Grosu, regretă că a aflat din presă despre anunțul membrilor Platformei DA, Dinu Plîngău și Stela Macari că vor fi deputați independenți în Parlament. Cei doi au ajuns în Parlament pe lista PAS.
10:10
Luna octombrie este dedicată anual conștientizării cancerului mamar – o campanie globală ce are drept scop creșterea gradului de informare cu privire la prevenție, depistare timpurie și acces la îngrijiri medicale de calitate.
09:10
Joi, 2 octombrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță ploi la nordul Republicii Moldova, în timp ce în celelalte regiuni vremea va fi stabilă.
08:40
Tinerii din Republica Moldova pot aplica la programul plătit de stagii în serviciul public # TVR Moldova
Începând cu 1 octombrie, Guvernul Republicii Moldova lansează Programul plătit de stagii în serviciul public, destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani. Proiectul oferă posibilitatea de a acumula experiență practică într-un mediu profesionist și de a-și începe cariera în administrația publică.
07:50
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 1 octombrie.
Ieri
18:50
Scrisoare către Parlamentul României pentru demiterea lui Munteanu din fruntea Comisiei România – RM # TVR Moldova
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, solicită într-o scrisoare deschisă, președintelui Senatului României, Mircea Abrudean, și președintelui Camerei Deputaților din Parlamentul României, Sorin Grindeanu, revocarea lui Valeriu Munteanu din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova.
18:40
Sondajele electorale și partizanatul politic în R. Moldova. Cazul parlamentarelor din 28 septembrie # TVR Moldova
Câte sondaje, cam atâtea scenarii electorale. Aşa a arătat campania pentru parlamentarele din Republica Moldova, după publicarea unor studii sociologice menite să clarifice opţiunea de vot a cetăţeanului. Doar că cele mai multe s-au dovedit a fi departe de realitatea de după alegerile de duminică. Dintre cele 11 case de sondaje şi alte instituţii care au primit permisiunea CEC de a face chestionare, doar câteva au fost foarte aproape de adevăr. Celelalte au înclinat constant balanţa în favoarea unor anumite partide şi au fost acuzate de partizanat.
17:30
Incendiu de proporții la un depozit din Chișinău, lichidat după 20 de ore de intervenție # TVR Moldova
După 20 de ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să lichideze incendiul de proporții izbucnit la un depozit cu materiale de construcție de pe șoseaua Muncești nr. 801 din Chișinău, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
17:20
În legătură cu executarea lucrărilor programate de SRL „Chișinău-gaz” în satul Tohatin, municipiul Chișinău, va fi sistată integral aprovizionarea cu gaze naturale a satelor Cruzești și Budești de luni, 6 octombrie 2025 ora 9.00, până vineri, 10 octombrie, ora 17.00, anunță Energocom.
17:10
Echipamente de un milion de dolari pentru elevii cu cerințe speciale, oferite de UNICEF și parteneri # TVR Moldova
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare de peste 17 milioane de lei (aproximativ 1 milion de dolari), oferite de UNICEF cu sprijinul Uniunii Europene, al Parteneriatului Global pentru Educație, al Guvernului Japoniei și al Guvernului Statelor Unite ale Americii, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
17:10
În legătură cu executarea lucrărilor programate de SRL „Chișinău-gaz” în satul Tohatin, municipiul Chișinău, va fi sistată integral aprovizionarea cu gaze naturale a satelor Cruzești și Budești de luni, 6 octombrie 2025 ora 9.00, până vineri, 10 octombrie, ora 17.00, anunță Energocom.
16:50
De la 2% în sondaje la mandate în Parlament; partidul lui Costiuc, propulsat de TikTok? # TVR Moldova
Campania electorală s-a încheiat cu o surpriză neașteptată. Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a reușit să obțină un scor semnificativ și mandate în Parlament, deși sondajele îl creditau cu doar 2–3%. Specialiștii pun succesul partidului pe seama unei mobilizări masive pe rețeaua TikTok, acolo unde mesajele liderului au ajuns la tinerii alegători și la publicul indecis.
16:10
Solistul trupei germane Rammstein, Till Lindemann, a lansat videoclipul piesei „Prostitution”, filmat în mai multe locații din Chișinău, inclusiv la Spitalul Clinic de Psihiatrie.
15:40
Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului Victoriei Furtună pentru un an # TVR Moldova
Ministerul Justiției a înaintat ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”, prin care solicită suspendarea activității partidului pentru 12 luni și aplicarea unei măsuri asigurătorii până la pronunțarea deciziei instanței.
15:10
Dacă ai visat vreodată la o pensie sub soarele Atlanticului, Portugalia este răspunsul. Țara a fost desemnată în 2025 cea mai bună destinație din Europa pentru pensionari, depășind rivali tradiționali precum Spania sau Grecia, relatează TVR Info.
15:00
România speră să inițieze rapid, pe teritoriul său, producția de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru uz intern, precum și pentru aliații Uniunii Europene și NATO, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu într-un interviu.
15:00
Confiscări de 10 milioane de lei și 5 ani de închisoare pentru liderii „Șor” din Soroca și Cimișlia # TVR Moldova
La data de 1 octombrie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.