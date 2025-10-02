Maia Sandu reafirmă la Copenhaga: Moldova avansează ferm spre Uniunea Europeană, cu sprijin internațional solid
Ziarul National, 2 octombrie 2025 19:45
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat pe 2 octombrie în Copenhaga, Danemarc...
• • •
Acum 30 minute
19:45
Rusia și Ucraina efectuează un nou schimb de prizonieri: 185 eliberați de ambele părți # Ziarul National
Rusia și Ucraina au efectuat un schimb de câte 185 de prizonieri de război, a anunțat joi Moscova. Acesta este singurul tip de operațiune în care c...
19:45
Rusia reacționează vehement la planul UE de a utiliza activele înghețate pentru a împrumuta Ucraina # Ziarul National
Rusia a criticat joi ideea Uniunii Europene de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru a acorda împrumuturi Ucrainei, cu speranța că acestea vo...
19:45
19:45
Europa își fortifică flancul estic cu un plan ambițios pentru apărarea împotriva dronelor rusești # Ziarul National
Marile companii de apărare au salutat iniţiativa UE de a crea ”un zid de drone” pe flancul estic al Europei. Aceasta este considerată o măsură cruc...
Acum 2 ore
18:45
Activitatea partidelor „Partidul Democrat Modern din Moldova” și „Moldova Mare”, suspendată temporar de instanță! # Ziarul National
Activitatea Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” și a Partidului Politic „Moldova Mare” va fi restricționată până la pronunțar...
18:45
Justiția pe calea europeană: România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul strategic # Ziarul National
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut astăzi o întâlnire la București cu omologul său român, Radu Marinescu. Ei au discutat despre ...
18:45
Arestat la Chișinău: influencerul care a păcălit prieteni și rude cu o schemă de investiții auto fictivă de peste €140.000. # Ziarul National
Procurorii PCCOCS au anunțat arestarea unui locuitor din Chișinău, acuzat că și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste €140.000. Acesta le-a pr...
Acum 4 ore
17:45
Lider de partid extraparlamentar, arestat pentru corupție electorală și spălare de bani în Moldova # Ziarul National
Procurorii PCCOCS au anunțat arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui lider al unei formațiuni politice extraparlamentare, reținut marți pentr...
16:45
R. Moldova și România își unesc forțele pentru modernizarea Serviciului 112 și creșterea siguranței cetățenilor # Ziarul National
Modernizări importante sunt implementate în cadrul Serviciului 112. Prin urmare, apelurile de urgență vor fi preluate cu o mai mare rapiditate, iar...
Acum 6 ore
15:45
CSJ îl declară vinovat pe un avocat acuzat de trafic de influență, dar scăpat de pedeapsă din cauza prescripției # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 30 septembrie, Curtea Supremă de Justiție a emis o decizie irevocabilă în cazul penal înaintat de Procuratura Anticorupție, c...
15:45
Maia Sandu și cetățenii Republicii Moldova, aplaudați la Copenhaga pentru victoria pro-europeană în alegeri # Ziarul National
Președintele Maia Sandu și cetățenii Republicii Moldova au fost felicitați și aplaudați la cea de-a șaptea ediție a Summitului Comunității Politice...
15:45
Macron avertizează: Dronele care încalcă spațiul aerian european riscă să fie neutralizate la summitul CPE din Copenhaga # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi, în cadrul summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, că dronele care pătrund în ...
15:45
Puterea exemplului: Moldova își întărește poziția pro-europeană prin alegeri istorice, admirată de liderii internaționali # Ziarul National
Victoria PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost un succes remarcabil pentru Europa, care a privit scrutinul cu mare interes. Rezult...
15:45
Maia Sandu la Copenhaga: Lecții de reziliență democratică pentru țările afectate de influența rusă # Ziarul National
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a participat la un panel de discuții al Summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, unde a vorbi...
15:45
Noile reguli stricte pentru instalarea centralelor eoliene aprobate de Ministerul Energiei # Ziarul National
Centralele electrice eoliene vor putea fi instalate conform metodologiei aprobate de Ministerul Energiei. Aceasta prevede condițiile inițiale de am...
15:45
Maib investește 2 milioane de lei în dezvoltarea Rețelei Școlilor Model din Republica Moldova # Ziarul National
Maib, Ministerul Educației și Cercetării și AO „Junior Achievement Moldova” au semnat un contract tripartit de finanțare nerambursabilă, în valoare...
14:45
Arestul comandantului și secundului petrolierului ”Boracay” al flotei rusești fantomă din Franța, prelungit # Ziarul National
Arestul preventiv al celor doi membri ai echipajului de pe o navă din flota fantomă rusească, ”Boracay”, interceptată în largul coastelor franceze,...
14:45
Maia Sandu avertizează Europa: Lecții învățate din alegerile din Republica Moldova pentru consolidarea democrației și securității # Ziarul National
Experiența alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova ar trebui privită ca „un avertisment” pentru întreaga Europă, a declarat...
14:45
Zelenski avertizează la Copenhaga: Rusia ar putea încălca spațiul aerian oriunde în Europa # Ziarul National
Încălcările recente ale spaţiului aerian de către Rusia şi folosirea dronelor în spaţiul aerian polonez demonstrează că acest tip de acțiuni se poa...
Acum 8 ore
13:45
Fă-ți cumpărăturile în „Local”, plătește cu Visa de la Moldindconbank și bucură-te de PREMII lunare # Ziarul National
Dacă obișnuiești să faci cumpărături în rețeaua de magazine „Local”, acum ai un motiv în plus să plătești de fiecare dată cu cardul Visa de la M...
13:15
MedLife inaugurează cea mai mare clinică multidisciplinară din Argeș după o investiție de peste 3 milioane de euro # Ziarul National
MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, își lărgește rețeaua cu o nouă hyperclinică multidisciplinară în Pitești, în urma...
13:15
Radu Marian la „Dialog Deschis”: Alegeri, influența Rusiei și viitorul PAS în Europa # Ziarul National
Invitatul din această seară al emisiunii „Dialog Deschis” este deputatul PAS, Radu Marian. Principalele teme de discuție vor fi axate pe rezultatul...
12:15
În prezent, pe rafturile magazinelor din Paris, Milano sau New York, găsim parfumuri și produse de lux ambalate în cutii produse la Chișinău. Lux P...
12:15
VIDEO // Igor Dodon, pus la punct în direct de o JURNALISTĂ, după ce a spus că NU ar fi știut ce e în „kuliokul” pe care i l-a întins Plahotniuc: „Dle Dodon, eu cred că jucați acum teatru…” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon, care a pierdut lamentabil alegerile parlamentare, a fost pus la punct în direct de către jurnalista de la RLIVE, Elena...
12:15
Avocată din Bălți acuzată de introducere de droguri în penitenciar, arestată la cererea procurorilor # Ziarul National
O femeie de 54 de ani, avocat din Bălți, a fost arestată joi pentru 30 de zile. Procurorii PCCOCS, oficiul Nord, au cerut această măsură după ce ea...
Acum 12 ore
11:45
Val tineresc în școlile și grădinițele din țară: un număr record de specialiști s-au alăturat în 2025 # Ziarul National
Anul acesta, un număr record de 426 tineri specialiști s-au alăturat școlilor și grădinițelor, răspunzând chemării Ministerului Educației și Cercet...
11:45
Moldova și România simplifică trecerea la frontiera feroviară Fălciu-Cantemir pentru o cale mai rapidă spre Europa. # Ziarul National
Cetățenii și transportatorii vor avea posibilitatea de a călători mai rapid, mai sigur și mai confortabil prin punctul de trecere a frontierei Fălc...
11:45
Președintele Zelenski și liderii europeni se unesc la Copenhaga pentru consolidarea sprijinului către Ucraina în fața noi provocări rusești # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se întâlnește joi cu liderii europeni la Copenhaga, inclusiv cei ai Uniunii Europene. Aceștia caută să-...
11:45
Igor Grosu regretă că decizia lui Plîngău și Macari nu a fost discutată în echipă: PAS își menține direcția proeuropeană # Ziarul National
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a reacționat după ce Dinu Plîngău și Stela Macari au anunțat că vor activa ca deputați...
11:45
Se implică Trump în rezolvarea conflictului transnistrean? Expert american asupra potențialului moment de pace în R. Moldova # Ziarul National
Trump este văzut în prezent ca singura soluție pentru rezolvarea conflictului înghețat din R. Moldova. Evenimentele și schimbările politice din ult...
10:30
ULTIMA ORĂ // Lilian Carp a oferit DETALII despre viitorul Cabinet de Miniștri. „În această săptămână vom avea numele premierului…, foarte curând va fi anunțată NOUA candidatură. Unii miniștri NU se vor regăsi în viitorul Guvern. Va fi VOTAT rapid” # Ziarul National
Până la finele săptămânii curent Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar putea anunța numele viitorului prim-ministru, care va prezenta în P...
09:30
Republica Moldova face pași rapizi spre aderarea la UE: Chișinăul își devansează concurenții în cursa europeană # Ziarul National
Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Următorul pas este deschiderea negocierilor pe primul clu...
08:30
Gaza: Flotila Global Sumud își continuă drumul, ignorând interceptările israeliene și tensiunile internaționale # Ziarul National
Flotila pentru Gaza a anunțat joi dimineață că își va continua traseul spre teritoriul palestinian aflat sub conflict, în ciuda faptului că miercur...
08:30
♈️ BerbecOportunitățile de dezvoltare personală și profesională sunt la tot pasul. Un sentiment de curaj și determinare te însoțește, astfel încât...
07:30
Tragedie cumplită într-un sat ucrainean: o dronă rusă a distrus o întreagă familie # Ziarul National
Echipele de salvare au descoperit marţi cadavrele a doi părinţi şi ale copiilor lor, în vârstă de 6 şi 4 ani, ca urmare a unui atac cu drone ruseşt...
Acum 24 ore
06:30
Petrolul se ieftinește la cel mai scăzut nivel al ultimelor 17 săptămâni din cauza temerilor economice și incertitudinilor OPEC+ # Ziarul National
Cotațiile petrolului au atins miercuri cel mai scăzut nivel din ultimele 17 săptămâni, consemnând o scădere pentru a treia zi la rând. Aceasta se d...
03:30
Hoți români de cupru, pedepsiți în Franța: acuzați că au furat pentru a mânca, dar teancurile de bani descoperite pe TikTok îi trădează # Ziarul National
Doi hoți români au primit miercuri pedepse de trei ani de închisoare pentru furturi de cupru în sud-vestul Franței. Totodată, un al treilea inculpa...
02:30
Europa dezbate intens „zidul anti-drone” și folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinul Ucrainei la summitul de la Copenhaga. # Ziarul National
Liderii Uniunii Europene au sprijinit miercuri planurile de consolidare a apărării împotriva dronelor rusești. Reuniunea a avut loc la Copenhaga, l...
00:30
Cernobîl în întuneric: atacurile rusești lasă centrala nucleară fără energie electrică # Ziarul National
Alimentarea cu energie electrică a structurii de izolare de la centrala nucleară de la Cernobîl, avariată în catastrofa din 1986, a fost întreruptă...
1 octombrie 2025
23:30
Echipajul navei suspectate „Pushpa” arestat în Franța: Investigații privind activități misterioase și implicarea în incidente cu drone în Danemarca # Ziarul National
Mai mulți membri ai echipajului navei „Pushpa”, suspectată că face parte din flota-fantomă a Rusiei și care este ancorată în largul coastelor Saint...
23:30
Importanța intensificării contactelor economice dintre Moldova și Japonia a fost subliniată cu ocazia unei noi runde de consultări politice intermi...
22:30
Octavian Iachimovschi își ia rămas-bun de la Procuratura Anticorupție, dezamăgit de aprecierea sistemului în Republica Moldova # Ziarul National
Procurorul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a luat rămas-bun de la funcția de acuzator de stat, întrucât își înc...
22:30
Igor Grosu laudă sprijinul României și al Casei Regale pentru integrarea europeană a Republicii Moldova la un eveniment special la Palatul Elisabeta # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a luat parte la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat de Custodele Coroanei, Margareta, și Prin...
21:30
Reuniune emoționantă la Palatul Elisabeta: Seară dedicată Republicii Moldova cu sprijinul Majestății Sale și al ASR Principele Radu # Ziarul National
Custodele Coroanei, Margareta, a găzduit miercuri o seară dedicată Republicii Moldova la Palatul Elisabeta. Cu această ocazie, Principele Radu și-a...
21:30
Orbán sfidează presiunile UE: Ungaria continuă să importe petrol rusesc, în timp ce Trump se abține să critice direct # Ziarul National
Ungaria nu este pregatita sa renunte la importul de petrol din Rusia, contrar cerintelor venite din partea fostului presedinte al SUA, Donald Trump...
21:30
Igor Grosu: Reforme accelerate și vigilență sporită în fața influenței Rusiei după alegerile pro-europene din Moldova # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat importanța accelerării reformelor și a proiectelor comune cu România, după victoria pro-europea...
21:30
Guvernatoarea BNM discută la Bruxelles despre sprijinul băncii centrale în drumul european al Moldovei # Ziarul National
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere la Bruxelles cu șeful Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate...
21:30
În data de 2 octombrie 2025, Republica Moldova va experimenta o schimbare a vremii, caracterizată printr-o ușoară creștere a temperaturilor și o îm...
Ieri
19:15
Anatol Șalaru solicită demiterea lui Valeriu Munteanu de la conducerea Comisiei comune România–Moldova: Acuzații de lipsă de integritate morală # Ziarul National
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a făcut publică o scrisoare deschisă către președintele Senatului României, Mircea Abrudean, și președi...
18:15
Macron avertizează: Europa își întărește apărarea împotriva Rusiei înaintea summitului UE de la Copenhaga # Ziarul National
Europa se află într-o "confruntare cu Rusia", spune președintele francez Emmanuel Macron, înaintea summitului liderilor Uniunii Europene (UE) de la...
