Nicușor Dan: La Summitul CPE din Danemarca au fost discutați „pașii următori pentru aderarea efectivă a R. Moldova la UE”

Presa internațională se concentrează azi pe tensiunile militare și crizele energetice globale. Mai multe publicații scriu despre decizia Uniunii Europene de a construi urgent o „rețea anti-dronă” de-a lungul granițelor cu Rusia și Ucraina. Agențiile internaționale de presă scot în evidență și inițiativa Statelor Unite de a furniza Ucrainei informații pentru lovituri asupra infrastructurii energetice din Rusia, țară care se confruntă cu o criză acută de carburanți provocată de atacurile cu drone ucrainene. Din presă mai aflăm că flota israeliană a interceptat flotila Gretei Thunberg spre Gaza, și că Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de 500 de miliarde de dolari.