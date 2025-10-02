VIDEO Maia Sandu și Vladimir Zelenski au discutat la Copenhaga parcursul european și securitatea regională
Realitatea.md, 2 octombrie 2025 19:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. În marja evenimentului, a discutat cu omologul ucrainean Vladimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat despre parcursul european, consolidarea securității regionale și restabilirea unei păci durabile în […] Articolul VIDEO Maia Sandu și Vladimir Zelenski au discutat la Copenhaga parcursul european și securitatea regională apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
19:40
VIDEO Maia Sandu și Vladimir Zelenski au discutat la Copenhaga parcursul european și securitatea regională # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. În marja evenimentului, a discutat cu omologul ucrainean Vladimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat despre parcursul european, consolidarea securității regionale și restabilirea unei păci durabile în […] Articolul VIDEO Maia Sandu și Vladimir Zelenski au discutat la Copenhaga parcursul european și securitatea regională apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
18:50
Pană de curent în sectorul Buiucani al capitalei are loc joi seara, 2 octombrie curent, pe mai multe segmente de străzi. Este vorba de neîntrerupere neplanificată. Potrivit Agora.md, reprezentanții Premier Energy au declarat că este înregistrată o întrerupere neplanificată. Echipele sunt direcționate deja în teren pentru localizarea defecțiunii și restabilirea serviciului. Aparent, nu este afectată […] Articolul Pană de curent în sectorul Buiucani al capitalei pe mai multe segmente de străzi apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
„Nanu Danu” – plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Și-a înșelat și rudele de bani. Suma e de milioane de lei # Realitatea.md
Procurorii PCCOCS anunță joi seara, 2 octombrie curent, despre aplicarea arestului pentru Daniel Cebotari, influencer cunoscut în mediul online ca „Nanu Danu”, care și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste 140.000 de euro, într-o pretinsă schemă de investiții în importarea mașinilor din SUA. Schema a început să fie aplicată începând din 2021, ultima din […] Articolul „Nanu Danu” – plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Și-a înșelat și rudele de bani. Suma e de milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
18:00
Focar de hepatită A în șapte localităţi din România. Peste 130 de persoane s-au îmbolnăvit # Realitatea.md
Peste 130 de persoane s-au îmbolnăvit de hepatita A în județul Dolj. Potrivit presei din România, cazurile au fost înregistrate în șapte localități, iar virusul ar fi fost adus din Germania. Direcția de Sănătate Publică (DSP) a luat măsuri pentru a limita răspândirea, o parte dintre cei infectați au ajuns la spital, iar restul încearcă […] Articolul Focar de hepatită A în șapte localităţi din România. Peste 130 de persoane s-au îmbolnăvit apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Schimb de prizonieri: După doi ani de captivitate, peste 200 de ucraineni au revenit acasă # Realitatea.md
Ucraina a adus acasă 185 de soldați și 20 de civili eliberați din captivitatea rusă, în cadrul celui mai recent schimb cu Moscova, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Rusia a confirmat că a predat 185 de prizonieri de război ucraineni în schimbul aceluiași număr de soldați ruși. Printre cei întorși în țară se află militari […] Articolul Schimb de prizonieri: După doi ani de captivitate, peste 200 de ucraineni au revenit acasă apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Valorează sute de euro! Cadourile pe care i le-au oferit Emmanuel Macron și papa de la Roma Maiei Sandu # Realitatea.md
Președinția a publicat lista darurilor pe care le-a primit șefa statului în trimestrul III din anul 2025. Mai mulți oficiali europeni de rang înalt, ambasadori și lideri religioși i-au acordat Maiei Sandu cadouri, unele simbolice, iar altele – luxoase. Fostul lider polonez, Andrzej Duda, i-a acordat Maiei Sandu o figurină decorativă din porțelan, în formă […] Articolul Valorează sute de euro! Cadourile pe care i le-au oferit Emmanuel Macron și papa de la Roma Maiei Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
956 de dosare „Strict Secret” din perioada RSS Moldovenești, transmise către Agenția Națională a Arhivelor # Realitatea.md
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a transmis astăzi, 2 octombrie, către Agenția Națională a Arhivelor 956 de dosare ce conțin decizii cu mențiunea „Strict Secret” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești, din perioada 1940–1990. Documentele vizează domenii precum finanțe, economie, industrie, apărare, educație, securitatea statului, știință, construcții și altele. Precizăm că, începând cu […] Articolul 956 de dosare „Strict Secret” din perioada RSS Moldovenești, transmise către Agenția Națională a Arhivelor apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Cozi la benzinării în stânga Nistrului, după ce Tiraspolul a instituit „regim de economisire a gazelor” # Realitatea.md
În regiunea transnistreană s-au format cozi la stațiile PECO, după ce administrația de la Tiraspol a anunțat instituirea temporară, timp de o săptămână și jumătate, a unui „regim de economisire a gazelor naturale”. Potrivit așa-numitului ministru al economiei, Serghei Obolonik, măsura este una temporară și nu va afecta consumatorii casnici. Decizia a fost motivată prin „circumstanțe […] Articolul Cozi la benzinării în stânga Nistrului, după ce Tiraspolul a instituit „regim de economisire a gazelor” apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Energie mai ieftină pentru Moldova? Achizițiile din septembrie au redus costurile cu aproape 7 euro/MWh # Realitatea.md
În luna septembrie 2025, compania Energocom a achiziționat circa 322,9 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din importuri. Prețul mediu ponderat a fost de 113,96 euro/MWh, mai mic decât în august, când energia fusese cumpărată cu 121,17 euro/MWh, scrie bani.md. Potrivit datelor prezentate, importurile au reprezentat 80,85% din totalul […] Articolul Energie mai ieftină pentru Moldova? Achizițiile din septembrie au redus costurile cu aproape 7 euro/MWh apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
VIDEO Orban și Tusk s-au „împuns” la Copenhaga, în fața jurnaliștilor: „Cine este de partea cui în acest război” # Realitatea.md
Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își dă seama de ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există un război. Viktor Orban făcea declarații în […] Articolul VIDEO Orban și Tusk s-au „împuns” la Copenhaga, în fața jurnaliștilor: „Cine este de partea cui în acest război” apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Ministerul Justiției: Instanța a restricționat activitatea „Moldova Mare” și „Partidului Democrat Modern” # Realitatea.md
Instanța a restricționat activitatea „Moldova Mare” și „Partidului Democrat Modern”. Decizia a fost aprobată de Curtea de Apel Chișinău, anunță Ministerul Justiției. Autoritatea a chemat formațiunile în judecată și a cerut limitarea activității lor. În același timp, drept măsură asiguratorie, până la pronunțarea sentinței definitive pe caz s-a cerut să fie restricționate acțiunile formațiunilor. Judecătorii […] Articolul Ministerul Justiției: Instanța a restricționat activitatea „Moldova Mare” și „Partidului Democrat Modern” apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Peste 83 de mii de elevi din Chișinău beneficiază de alimentație gratuită în perioada septembrie–decembrie 2025 # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada septembrie – decembrie 2025, un număr total de 83 487 de elevi beneficiază de alimentație gratuită. Astfel, 39 011 elevi din clasele I–IV și 44 476 elevi din clasele V–IX primesc dejun sau prânz gratuit. La data de 26 septembrie 2025, erau alimentați 77 748 de copii: 64 […] Articolul Peste 83 de mii de elevi din Chișinău beneficiază de alimentație gratuită în perioada septembrie–decembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Grosu către Putin: Nu ne forțați să vă iubim cu de-a sila; noi decidem suveran cum ne organizăm viața # Realitatea.md
Liderul PAS, Igor Grosu, a fost provocat, în cadrul unui interviu acordat pentru Euronews România, să facă un exercițiu de imaginație și să spună ceea ce i-ar spune și dictatorului rus Vladimir Putin, dacă l-ar avea în față. Politicianul avuse programată o vizită scurtă la București, unde s-a întâlnit cu premierul român Ilie Bolojan și […] Articolul VIDEO Grosu către Putin: Nu ne forțați să vă iubim cu de-a sila; noi decidem suveran cum ne organizăm viața apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Prima femeie care va fi executată în statul Tennessee după 200 de ani: „Eram o adolescentă…” # Realitatea.md
Dacă execuția Christei Gail Pike va fi dusă la îndeplinire, ea va deveni prima femeie executată în Tennessee în 200 de ani și a 19-a femeie executată în istoria modernă a Statelor Unite. Singura femeie condamnată la moarte în Tennessee va fi executată la mai bine de 30 de ani, după ce a ucis cu brutalitate […] Articolul Prima femeie care va fi executată în statul Tennessee după 200 de ani: „Eram o adolescentă…” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Partidul Republican Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, nu va putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală (CEC), după ce activitatea formațiunii a fost limitată pentru o perioadă de 12 luni. „Pe perioada limitării activității, îi este interzisă participarea – individuală sau în comun – […] Articolul Partidul Irinei Vlah, exclus de la alegerile locale noi din 16 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Întreprinderea „Termoelectrica” S.A. anunță că este pregătită pentru startul sezonului de încălzire 2025–2026, după ce a realizat în proporție de 95% lucrările de reparație la rețelele termice, conform Planului de Mentenanță și Investiții, se arată într-un răspuns oferit redacției BANI.MD. Potrivit companiei, la data de 30 septembrie, primul consumator – un agent economic – a […] Articolul Capitala este pregătită pentru sezonul rece? Răspunsul Termoelectrica apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Centralele electrice eoliene vor putea fi instalate doar în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Energiei, care stabilește condițiile de amplasare, distanțele minime față de localități și infrastructură, dar și regulile de demontare după expirarea duratei de exploatare. Astfel, turbinele nu vor putea fi construite în rezervații naturale, parcuri naționale, zone umede, păduri sau pe […] Articolul Reguli noi pentru amplasarea turbinelor eoliene în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
16:00
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost spitalizat la Moscova în urma unei presupuse tentative de otrăvire, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR). Dictatorul destituit, care a primit azil politic în Rusia după ce a fost răsturnat de la putere în urmă cu zece luni, ar fi fost externat recent dintr-un spital din capitala […] Articolul Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Atacul de la Manchester: Premierul Starmer întrerupe participare la summitul CPE de la Copenhaga # Realitatea.md
Premierul britanic Starmer întrerupe participare la summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, după atentatul de la Manchester. Conform news.ro, oficialul revine urgent în Anglia. La Manchester, cel puțin patru persoane au fost rănite după ce o mașină a intrat în mulțime. Poliția a intervenit rapid și l-a împușcat. Deocamdată nu se cunoaște dacă […] Articolul Atacul de la Manchester: Premierul Starmer întrerupe participare la summitul CPE de la Copenhaga apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Jurnalistul Gabriel Călin a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de magistrați. Potrivit avocatului său, Călin este învinuit pentru două infracțiuni: cumpărarea alegătorilor și coruperea electorală și spălare de bani. Totodată, jurnalistul pledează nevinovat. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Gabriel Călin a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Un avocat achitat anterior, găsit vinovat pentru trafic de influență. Termenul de prescripție l-a scăpat de pedeapsă # Realitatea.md
Avocatul Vasile Bobeică, care a pretins și primit bani pentru a influența procurori și judecători în vederea obținerii unor soluții favorabile în dosare penale, a fost condamnat definitiv de Curtea Supremă de Justiție pentru trafic de influență. Prin decizia din 30 septembrie 2025, CSJ a casat integral hotărârea Curții de Apel Chișinău din 10 iulie […] Articolul Un avocat achitat anterior, găsit vinovat pentru trafic de influență. Termenul de prescripție l-a scăpat de pedeapsă apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanțare în urma paraliziei bugetare din SUA. Personalul său militar își va continua activitatea în mod normal. Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59, conform Agerpres. Personalul militar își va îndeplini în continuare atribuțiile în mod […] Articolul Shutdown-ul din SUA: Baza militară de la Deveselu a rămas fără finanțare apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina și-au suspendat temporar activitatea. Ce s-a întâmplat? # Realitatea.md
Poliția de Frontieră anunță că punctele de trecere Tudora–Starokazacie și Otaci–Moghilev-Podolsk și-au sistat temporar activitatea din motive tehnice pe partea ucraineană. Autoritățile de peste hotar întreprind măsuri pentru înlăturarea defecțiunilor, iar până la remedierea situației, călătorii sunt îndemnați să utilizeze alte puncte de trecere: Palanca, Briceni, Criva sau Ocnița. Poliția de Frontieră recomandă participanților la […] Articolul Două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina și-au suspendat temporar activitatea. Ce s-a întâmplat? apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
VIDEO Nicolae Botgros încă nu se simte parlamentar, dar este hotărât să combine scena cu tribuna plenului # Realitatea.md
Dirijorul Orchestrei „Lăutarii”, violonistul și candidatul cu numărul 11 la funcția de deputat pe lista PAS, Nicolae Botgros, încă nu a realizat că Parlamentul va fi noul lui loc de muncă. Crede că va reuși să combine politica cu muzica, scrie Cancan.md cu referire la interviul maestrului acordat pentru emisiunea „O seară perfectă” de la […] Articolul VIDEO Nicolae Botgros încă nu se simte parlamentar, dar este hotărât să combine scena cu tribuna plenului apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
FOTO Zăpadă de jumătate de metru în Carpați! În octombrie ninge și viscolește ca de Revelion # Realitatea.md
În Carpații din Ucraina s-a așezat zăpadă de jumătate de metri. Munții au devenit tărâmul iernii, iar ninsoarea și viscolul nu contenesc, chiar de la început de octombrie. Temperaturile au ajuns până la -7 grade Celsius. În spațiul public au apărut mai multe imagini cu omătul care s-a așternut și condițiile meteorologice din munți. Pentru […] Articolul FOTO Zăpadă de jumătate de metru în Carpați! În octombrie ninge și viscolește ca de Revelion apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Un proiect de măsură privind introducerea unei reglementări provizorii pe piața zahărului a stârnit îngrijorări în rândul experților și al mediului economic. Propunerea prevede suspendarea temporară, pentru o perioadă de 200 de zile, a exceptării de taxe vamale la importul de zahăr alb din Serbia pentru volumele care depășesc cota de 1.000 de tone. Pentru […] Articolul Piața zahărului din Republica Moldova riscă monopolizare apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Videoclipul Rammstein în Moldova: influencere-prostituate, noua reacție a Psihiatriei, ambulanță avariată # Realitatea.md
Videoclipul „Prostitution” lansat pe 1 octombrie de solistul trupei germane „Rammstein”, Till Lindemann, a stârnit încă un val de indignare printre moldoveni. Administrația Spitalului de Psihiatrie de la Chișinău, unde a fost filmat, spune că nu a știut despre ce e piesa și că a oferit gratuit spații neutilizate, transmite Europa Liberă. VIDEO Scandalul „Rammstein” […] Articolul Videoclipul Rammstein în Moldova: influencere-prostituate, noua reacție a Psihiatriei, ambulanță avariată apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Fă-ți cumpărăturile în Local, plătește cu Visa de la Moldindconbank și bucură-te de premii lunare # Realitatea.md
Dacă obișnuiești să faci cumpărături în rețeaua de magazine Local, acum ai un motiv în plus să plătești de fiecare dată cu cardul Visa de la Moldindconbank. Pe lângă cadourile super faine, pe care Local le dă cu ocazia aniversării, Moldindconbank vine cu premii extra pentru cei care utilizează cardul Visa. Promoția ”Achită cu cardul […] Articolul Fă-ți cumpărăturile în Local, plătește cu Visa de la Moldindconbank și bucură-te de premii lunare apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Patru persoane au fost rănit în apropierea unei sinagogi din Machester, Anglia, după ce un vehicul a intrat în mulțime. Poliția a împușcat presupusul făptaș. Conform presei străine, s-au tras focuri de armă, iar o persoană a fost înjunghiată. La fața locului au intervenit paramedicii, care au oferit ajutor medical persoanelor rănite. Pentru cele mai […] Articolul Atentat în Anglia: Patru persoane au fost rănite la o sinagogă din Manchester apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
14:00
VIDEO Gabriel Călin pledează nevinovat. Avocatul jurnalistului spune ce acuzații i se aduc # Realitatea.md
Avocatul lui Gabriel Călin susține că clientul său pledează nevinovat. Pe moment, acesta este învinuit pentru două tipuri de infracțiuni: cumpărarea alegătorilor, coruperea electorală și spălare de bani. „S-a solicitat 30 de zile de arest. Noi am solicitat înlocuirea unei măsuri mai blânde, deoarece probele care sunt anexate la dosar. Dacă sincer, uite, dumneavoastră nu […] Articolul VIDEO Gabriel Călin pledează nevinovat. Avocatul jurnalistului spune ce acuzații i se aduc apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
O spălătoria socială și de igienă personală a fost inaugurată pe 30 septembrie 2025, la Leova, fiind un serviciu comunitar destinat persoanelor vulnerabile. Noua spălătorie este dotată cu echipamente moderne pentru spălarea și uscarea hainelor, precum și cu cabine de duș adaptate persoanelor cu dizabilități. La deschidere au participat reprezentanți ai Uniunii Europene, autorități locale, […] Articolul Spălătoria socială pentru persoanele vulnerabile, inaugurată la Leova apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Premierul Irlandei, despre pericolul Rusiei: Statele din Europa de Est simt amenințarea; țara mea e naivă # Realitatea.md
Premierul Irlandei, Micheál Martin, a atras atenția asupra situației de securitate cu care se confruntă Europa, vorbind despre „un model” de comportament al Rusiei în Europa de Est și avertizând asupra „unui anumit grad de naivitate în Irlanda în această privință”. „Am purtat o discuție foarte serioasă cu privire la amenințarea pe care Rusia o […] Articolul Premierul Irlandei, despre pericolul Rusiei: Statele din Europa de Est simt amenințarea; țara mea e naivă apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, anunță finalizarea achiziției Microinvest, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și supraveghere. Tranzacția întărește poziția Victoriabank pe piață, extinde portofoliul de servicii și reafirmă angajamentul băncii de a sprijini antreprenorii locali. Microinvest este liderul pieței de microfinanțare din Republica Moldova, cu un portofoliu de credite de […] Articolul Victoriabank finalizează achiziția Microinvest apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
O nouă criză energetică în stânga Nistrului: se introduce regim de economisire a gazului # Realitatea.md
În regiunea transnistreană va fi aplicat, timp de o săptămână și jumătate, un regim de economisire a gazului. Despre aceasta a anunțat așa-numitul ministru al economiei de la Tiraspol, Serghei Obolonik. Potrivit lui, măsura este una temporară și nu va afecta consumatorii casnici. „Pentru oameni, în această perioadă nu se schimbă nimic. Locuințele, școlile și […] Articolul O nouă criză energetică în stânga Nistrului: se introduce regim de economisire a gazului apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Mai multe federații sindicale din Franța au organizat joi o nouă zi de grevă generală și proteste în întreaga țară, cerând „justiție socială”. Mișcările au loc în timp ce noul prim-ministru, Sébastien Lecornu, pregătește un pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Sindicaliștii au anunțat aproape 250 de manifestații, inclusiv la Paris, unde protestul a […] Articolul Franța se confruntă cu un nou val de proteste. Poliția a mobilizat 76.000 de agenți apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
FOTO 10 misiuni de deminare în septembrie: Câte obiecte explozive au fost distruse de geniști # Realitatea.md
Geniștii Armatei Naționale au efectuat 10 misiuni de deminare în luna septembrie, în urma cărora au fost depistate și distruse 24 de obiecte explozive. În această perioadă, echipele de geniști au intervenit în localitățile din raioanele Criuleni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi și Strășeni. Cea mai amplă misiune de deminare a fost îndeplinită de […] Articolul FOTO 10 misiuni de deminare în septembrie: Câte obiecte explozive au fost distruse de geniști apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova la deschiderea celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice Europene. Oficialul european a subliniat importanța deciziei poporului moldovean de a alege ferm parcursul european și a apreciat maturitatea democratică demonstrată. „Această victorie nu este doar a Moldovei, ci și o […] Articolul Șeful Consiliului European: „Victoria Moldovei este o victorie a democrației” apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
CNI Moldinsolv despre practica europeană în domeniul insolvabilității imobiliare și protecției cumpărătorilor: Când va prelua R. Moldova aceste practici? Insolvabilitate este o procedură care are menirea de a salva afacerile aflate în situații dificile. În R. Moldova acest proces devine tot mai cunoscut, iar oamenii de afaceri apelează la acest instrument pentru a depăși situațiile […] Articolul Insolvabilitatea imobiliară și protecția cumpărătorilor: Exemplul țărilor europene apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Sezonul de încălzire începe la Bălți. De astăzi, căldura va fi livrată către grădinițe, iar de mâine – în tot orașul # Realitatea.md
Sezonul de încălzire începe oficial la Bălți. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandru Petcov, care a precizat că decizia va fi semnată astăzi, în conformitate cu cerințele tehnice aprobate de ANRE. Edilul a menționat că, începând de astăzi, mai multe grădinițe din oraș au fost conectate la căldură, pentru a le asigura copiilor […] Articolul Sezonul de încălzire începe la Bălți. De astăzi, căldura va fi livrată către grădinițe, iar de mâine – în tot orașul apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Vasile Costiuc râde de sesizarea INI către CEC: Monument al incompetenței, menit să anuleze circa 90.000 de voturi # Realitatea.md
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a reacționat public, după ce Inspectoratul Național de Investigații (INI) a transmis către Comisia Electorală Centrală (CEC) o sesizare privind presupuse ilegalități în campania formațiunii. Potrivit politicianului, documentul pe baza căruia CEC s-a pronunțat este „un act rușinos”, fără temei juridic solid. Mai mult, în Republica Moldova, nu există […] Articolul Vasile Costiuc râde de sesizarea INI către CEC: Monument al incompetenței, menit să anuleze circa 90.000 de voturi apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Ce mesaj a transmis # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu participă astăzi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Evenimentul este găzduit de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen. „Sunt onorat să mă alătur astăzi colegilor lideri europeni, la invitația lui @Statsmin. Mette Frederiksen, la summitul Comunității Politice Europene. Cu un mandat ferm din partea cetățenilor noștri, sunt aici pentru a […] Articolul Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Ce mesaj a transmis apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
În 2024, peste 1200 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar în Republica Moldova # Realitatea.md
În 2024, în Republica Moldova au fost înregistrate 1.214 cazuri noi de cancer mamar, cele mai multe în rândul femeilor cu vârste între 55 și 74 de ani. Acest tip de cancer ocupă primul loc în structura tumorilor maligne la femei și reprezintă circa 16% din morbiditatea oncologică anuală, transmite Moldpres. Mortalitatea prin cancer mamar […] Articolul În 2024, peste 1200 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Guvernul investește în Bursa Internațională a Moldovei. Capital social de 1,5 mln € și mai multe bănci implicate # Realitatea.md
Guvernul va investi în crearea Bursei Internaționale a Moldovei. Societatea pe Acțiuni va acea capitalul social de 1,5 milioane de euro la constituire, iar cofondatori vor fi inclusiv mai multe bănci comerciale din țară. Statul va contribui în proporție de 20%. Ministerul Finanțelor urmează să aloce 300 de milioane de euro Agenției Proprietății Publice, din […] Articolul Guvernul investește în Bursa Internațională a Moldovei. Capital social de 1,5 mln € și mai multe bănci implicate apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Va rezolva Donald Trump conflictul transnistrean din R. Moldova? Analiza unui expert american # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump este considerat în acest moment singura soluție pentru a rezolva conflictul înghețat din Republica Moldova, în contextul în care mai multe evenimente și schimbări politice care au avut loc în regiune în ultimul deceniu ar putea ajuta la rezolvarea diferențelor dintre Chișinău și Tiraspol, susține un expert de la Center for […] Articolul Va rezolva Donald Trump conflictul transnistrean din R. Moldova? Analiza unui expert american apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Tânăr în comă după un accident în România. Telefonul său a sunat automat la autorități și i-a salvat viața. # Realitatea.md
Un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost găsit în stare de comă după ce s-a răsturnat cu autoturismul, joi, la ieşirea din localitatea Corbu, pompierii constănţeni intervenind în urma primirii unui apel fără legătură de voce. „Apel de tip iPhone fără legătură de voce – accident rutier la ieşirea din Corbu spre Săcele, […] Articolul Tânăr în comă după un accident în România. Telefonul său a sunat automat la autorități și i-a salvat viața. apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
„Apă-Canal Chișinău” a înaintat către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) proiectul privind determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2025, în valoare totală de 578,6 milioane lei, în scădere față de prognoza din 2024 (651 milioane lei), scrie bani.md. Cea mai mare parte a cheltuielilor rămâne destinată retribuirii personalului – peste 450 milioane lei, […] Articolul Cheltuielile Apă-Canal scad în 2025, dar pierderile de apă rămân uriașe – 33,8% apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
12:00
Pelicula „Inimi cicatrizate” de Radu Jude este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Drama relatează povestea unui tânăr de 20 de ani, bolnav de tuberculoză. Evenimentele au loc în 1937, iar bărbatul se internează la un sanatoriu de pe malul mării, unde trăiește momente cutremurătoare. În […] Articolul CineMade in România: Filmul „Inimi cicatrizate” de Radu Jude, joi seara la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Alcoolul ucide: în Moldova, unul din 13 oameni moare din cauza consumului, iar riscul începe de la prima picătură # Realitatea.md
În Republica Moldova, 1 din 13 decese (7,7%) este atribuit consumului de alcool, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Deși nivelul consumului a scăzut ușor în ultimii ani, țara rămâne printre primele 10 state europene la capitolul consum de băuturi alcoolice. Statisticile arată că moldovenii de peste 15 ani consumă în medie 11,1 litri de […] Articolul Alcoolul ucide: în Moldova, unul din 13 oameni moare din cauza consumului, iar riscul începe de la prima picătură apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Sunt două victime # Realitatea.md
Două avioane regionale ale companiei Delta Air Lines s-au ciocnit miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, incident în urma căruia două persoane au fost rănite, relatează AFP, citată de Agerpres. Accidentul a avut loc la ora locală 21:58 (01:58 GMT), în momentul în care unul dintre avioane ateriza, iar celălalt […] Articolul Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Sunt două victime apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Opt bărbați, cu vârste între 21 și 44 de ani, au fost identificați de polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă al Direcției de Poliție Chișinău, fiind suspectați de păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Potrivit oamenilor legii, în sectorul Centru, un bărbat de 44 de ani a predat benevol un pachețel cu […] Articolul VIDEO Droguri în toate sectoarele Chișinăului: opt bărbați, prinși de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.