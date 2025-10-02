Prețul energiei cumpărate de Energocom a scăzut în septembrie

08:30

Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare după închiderea urnelor au fost plasați marți în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, doi dintre suspecți sunt frați și ar fi angajați ai structurilor de forță. Aceștia au fost monitorizați timp de aproape două luni, fiind […]