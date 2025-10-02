Ucraina a efectuat un nou schimb de prizonieri
Libertatea Cuvântului, 2 octombrie 2025 19:40
În cadrul unui nou schimb de prizonieri, se întorc acasă soldați ai Forțelor Armate ale Ucrainei, Gărzii Naționale, Serviciului de Stat de Grăniceri
Aceste cuvinte nu au fost rostite, ele au fost gândite de victimele foametei și înțelese de generațiile următoare. Au fost înțelese just, creștinește,
În cadrul unui nou schimb de prizonieri, se întorc acasă soldați ai Forțelor Armate ale Ucrainei, Gărzii Naționale, Serviciului de Stat de Grăniceri
La 28 septembrie, la Liceul „Vasile Bogrea” din Târnauca a avut loc un careu festiv, consacrat zilei de naștere a marelui lingvist, folclorist
Cum o vloggeriță din oraș ține cursuri de dans pentru copii într-un cămin cultural sătesc # Libertatea Cuvântului
În satul Lucovița de lângă Cernăuți, vloggerița și coregrafa Sofia Safriuc predă lecții de dans copiilor. Orele au fost organizate acum un an
În acest an jubiliar tradiționalul Simpozion de la Pitești a ajuns la cea de a 25-ea ediție. Eu personal am fost pentru a
Sfaturi pentru părinţi. 7 motive pentru care copilul nu vrea să meargă la culcare # Libertatea Cuvântului
Mersul la somn al copilului poate fi o adevărată provocare pentru foarte mulți părinți. Deseori, copilul găsește scuze și motive din cele mai
În regiunea Cernăuți este investigat un caz care vizează angajați ai Centrului teritoriale de completare. Aceștia transferau persoane care se sustrag de la mobilizare peste hotare # Libertatea Cuvântului
Se desfășoară o anchetă de serviciu în privința militarilor reținuți sub suspiciunea de organizare a trecerii ilegale a persoanelor peste frontiera de stat.
În regiunea Cernăuți a fost demascat un grup de traficanți de persoane care ajutau bărbați să treacă ilegal în România # Libertatea Cuvântului
În Bucovina, au fost demascați șase localnici care au organizat trecerea ilegală a persoanelor peste secțiunea montană a graniței în România, a anunțat
Nu există opțiuni pentru femeile de 30-35 de ani: o locuitoare din Odesa s-a plâns de lipsa bărbaților # Libertatea Cuvântului
O locuitoare a Odesei susține că în oraș nu găsești bărbați adulți. Ea a întrebat fetele din alte regiuni dacă situația este aceeași
SUA vor furniza Ucrainei date ale serviciilor secrete pentru lovituri cu rachete asupra infrastructurii energetice a Federației Ruse # Libertatea Cuvântului
SUA vor transfera Ucrainei informații de intelligence pentru lansarea de atacuri cu rachete asupra infrastructurii energetice a Rusiei, comunică RBC-Ucraina cu referire la
La începutul acestei săptămâni, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, România, a avut loc lansarea antologiei de poezie „Timpul învins” a
În ciuda unei presiuni fără precedent, a unei ample campanii de dezinformare pro-ruse și a interferenței directe a Kremlinului în procesul electoral, poporul
Au cunoscut pe deplin Rusia, dar târziu: fratele lui J.D. Vance, care a luptat în Forțele Armate ale Ucrainei, explică schimbarea politicii lui Trump # Libertatea Cuvântului
În opinia sa, actuala administrație americană a fost nevoită să cunoască adevărata esență a Rusiei abia după invazia sa pe scară largă. Nate
Încă 10 autobuze școlare noi au fost predate astăzi comunităților din regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Mijloacele de transport au fost primite de comunitățile teritoriale: Hliboca, Chelmenți, Clișcăuți, Koneatyn, Kostryjivka, Mahala, Nădăbăuți, Seliatîyn, Suceveni, Ust-Putila. Autobuzele incluzive au fost
Un militar din Bucovina a devenit tată de Ziua Apărătorilor și Apărătoarelor # Libertatea Cuvântului
Myhailo, locuitor al satului Berhomet care apără Ucraina în est, a reușit să se întoarcă acasă de lângă Pokrovsk pentru a asista la
Cu ocazia Zilei Apărătorilor și Apărătoarelor Ucrainei, în orașul Noua Suliță a fost cinstită memoria locuitorilor comunității, căzuți în războiul ruso-ucrainean. La eveniment
Astăzi, militari, oficiali, reprezentanți ai serviciilor, departamentelor, elevi și locuitori ai CT Herța au cinstit memoria tuturor celor care au murit, apărând libertatea
Întors la viața pașnică, veteranul de război, Oleksandr Fuștei, folosește drona în scopuri agricole # Libertatea Cuvântului
În Bucovina, un veteran implementează o idee de afaceri interesantă: stropirea câmpurilor cu ajutorul unei agrodrone. Oleksandr Fuștei, un militar din satul Goroșivți
Sărbători creştine. Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare ce ne reamintește de puterea credinței și de ocrotirea divină # Libertatea Cuvântului
Ziua de 1 octombrie reprezintă o sărbătoare specială – Acoperământul Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de „Pocroave”. Această sărbătoare ne
Ce l-ar putea face pe Putin să-și schimbe planurile de război: Răspunsul fostului ambasador al SUA în Ucraina # Libertatea Cuvântului
Steven Pifer consideră că există un plan rezonabil care ar permite ca o parte semnificativă din fondurile Rusiei să fie disponibilă pentru Ucraina.
În cadrul turneului cultural și educativ prin comunitățile din regiune în care locuiesc etnici români, la Herta au fost prezenți astăzi Consulul General
La 30 septembrie, întreaga comunitate de bibliotecari din Ucraina a sărbătorit Ziua Națională a Bibliotecilor. Anul acesta, sărbătoarea a capătat o solemnitate deosebită
În octombrie, în regiunea Cernăuți, sinopticii prognozează o vreme plăcută, cu o cantitate moderată de ploi # Libertatea Cuvântului
În primele zile, temperatura aerului poate urca până la 15 grade Celsius, iar în a doua jumătate a lunii se așteaptă până la
Horbova pretinde să devină un centru al culturii românești din regiune. Aici activează unicul teatru popular de amatori românesc din Ucraina – „Miorița”,
Spitalul Clinic de Copii din Cernăuți a primit ochelari moderni de realitate virtuală # Libertatea Cuvântului
Spitalul Clinic Regional de Copii din Cernăuți a primit ochelari unici și moderni de realitate virtuală pentru terapia VR. Acest lucru a fost
În curtea Casei-muzeu „Olga Kobyleanska” din Cernăuți a răsunat muzică clasică, interpretată la pian de Lilia Holomeniuk # Libertatea Cuvântului
Sâmbătă, 27 septembrie, la acest muzeu vestit din Cernăuți a avut loc un eveniment cultural în cinstea marii scriitoare ucrainene, Olga Kobyleanska. Am
Un fermier din Bucovina se pregătește pentru recoltarea primei roade de mere, se așteaptă la 70 t/ha # Libertatea Cuvântului
Fermierul Pavlo Agatii din Bucovina finalizează pregătirile pentru recoltare în livada sa intensivă de mere. El a îngrijit de livadă timp de cinci
„Timpul lucrează împotriva Rusiei”: șeful MAE francez a evaluat capacitățile statului agresor # Libertatea Cuvântului
Anterior, toată lumea spunea că timpul lucrează împotriva Ucrainei, dar situația s-a schimbat. Astăzi, timpul lucrează împotriva Rusiei. Ea suferă eșecuri semnificative, și
În noaptea de 30 septembrie, armata rusă de ocupație a lovit cu o dronă o casă de locuit din satul Cernecina, comunitatea Krasnopillia,
În acest weekend, pe strada Olga Kobyleanska, o instituție privată din oraș a organizat un eveniment festiv pentru locuitorii și oaspeții Cernăuțiului. Pe
Florin Gauca, elev în clasa a XI-B, a obținut titlul onorific de laureat al Concursului Național de Eseuri și Placarde „Te aud: îmi
În noaptea de 29 septembrie, în satul Dracinți, raionul Cernăuți, a avut loc un accident mortal. S-a stabilit preliminar că un localnic de
În dimineața zilei de 29 septembrie, pe muntele Pip-Ivan a nins ușor, s-a răcit simțitor, iar coloana termometrului a coborât la marcajul de
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu cu prilejul „victoriei foarte importante” a partidului său la alegerile parlamentare # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a purtat o discuție cu Președinta Moldovei, Maia Sandu, felicitând-o cu prilejul „victoriei foarte importante” a partidului său la
Cu susținerea financiară a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Societatea „Golgota” a românilor din Ucraina a realizat anul acesta Proiectul „Nestinsă, durerea memoriei”.
Keith Kellogg: Trump nu se opune ca Ucraina să lovească adânc în Rusia cu arme cu rază lungă de acțiune # Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, și Casa Albă nu se opun ca Ucraina să lovească adânc în Rusia cu arme cu rază lungă de
După numărarea a peste 90% din voturi la alegerile parlamentare din Moldova, partidul președintei Maia Sandu – „Acțiune și Solidaritate” (PAS) – menține
Moldova: Prezența la vot a depășit pragul necesar, au votat peste 1,5 milioane de oameni # Libertatea Cuvântului
Duminică, 28 septembrie, în Moldova au avut loc alegeri parlamentare. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), mai mult de jumătate dintre alegătorii înregistrați din
Cu o săptămână în urmă, la 21 septembrie, de hramul Boianului a fost marcat jubileul de 70 de ani al Ansamblului de dans
Atacul masiv rusesc asupra Ucrainei a durat peste 12 ore. Lovituri bărbare, teroare conștientă și țintită împotriva orașelor obișnuite – aproape 500 de
La Lucovița va fi construit un adăpost cu sală de sport de 21 de milioane de grivne # Libertatea Cuvântului
La școala din Lucovița va fi construit un adăpost anti-bombă cu o valoare de 21 de milioane de grivne, a comunicat Administrația Militară
Moment astrologic. 28 septembrie 2025: Patru zodii primesc semne puternice de la Univers # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 28 septembrie 2025, Universul transmite mesaje clare și directe printr-o aliniere rară a Lunii cu Mercur. Este o zi în care gândurile
Conducerea Comunității Teritoriale Mămăliga a comunicat o veste tristă. În luptele de pe front, apărând independența și suveranitatea Ucrainei, a căzut cu moarte
Atmosferă de Ev Mediu autentic: la Hotin se desfășoară tradiționalul festival istoric # Libertatea Cuvântului
La Cetatea Hotinului se desfășoară Festivalul istoric „Coroana Nistrului”, care se va încheia la 28 septembrie. Evenimentul este dedicat Zilei Apărătorilor și Apărătoarelor
În Moldova a început votul la alegerile parlamentare, al căror rezultat ar putea fi determinant pentru menținerea cursului pro-occidental al țării, scrie „Evropeiska
Victoria este posibilă: cine l-a convins pe Trump că Ucraina poate să-și recupereze toate teritoriile # Libertatea Cuvântului
Negocierile private ale Președintelui SUA cu regele în timpul vizitei sale în Marea Britanie au fost „foarte importante” și, probabil, au jucat un
La Cernăuți a avut loc Festivalul Național „Constelația Iubirii” pentru persoanele cu dizabilități # Libertatea Cuvântului
Ana Nekiforiak a venit cu fiul ei Myhailo, care suferă de distrofie musculară congenitală. Pentru ea este a doua participare la festival. „Scaunele
Primarul orașului moldovenesc Leova: „Rusia creează în Transnistria întreprinderi pentru producerea de drone” # Libertatea Cuvântului
Primarul orașului moldovenesc Leova și liderul partidului «Liga Orașelor și Comunelor» (LOC), Alexandru Bujorean, a remarcat că Rusia implică Transnistria în conflictul militar,
Deși calendarul arată încă septembrie, în munții Bucovinei este deja o imagine de iarnă adevărată. Azi-dimineață în localitatea Verhni Ialoveț termometrul a arătat
„Se vor închide – satul va muri”: ce se va întâmpla în continuare cu școlile cu număr mic de elevi # Libertatea Cuvântului
Începând cu luna septembrie, statul a încetat finanțarea școlilor în care învață mai puțin de 45 de elevi. În regiune, acest lucru afectează
