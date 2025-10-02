Ora de Vârf | Emisiunea din 2 octombrie 2025 (Audio)

17:20

Zilele Filmului Românesc revin la Chișinău în perioada 16-19 octombrie. Vor fi difuzate, în premieră, cinci dintre cele mai așteptate filme ale anului. „În Rep. Moldova evenimentul cinematografic Zilele Filmului Românesc s-a dezvoltat și a căpătat tot mai mult conținut. Și mă bucur că există această intenție de a colabora, de a face în așa fel încât, filmul românesc să fie prezent pe ecranele de aici”, a declarat Elena Taragan, PR Manager al evenimentului cinematografic ZFR, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.