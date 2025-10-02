Numele celor mai buni pedagogi din Chișinău: Au fost premiați în ajunul Zilei Lucrătorului din Învățământ
Moldova1, 2 octombrie 2025 18:00
Cei mai buni dascăli din municipiul Chișinău au fost distinși cu diplome și mențiuni de apreciere pentru activitatea demonstrată în procesul de instruire și formare a copiilor. Ceremonia a avut loc, pe 2 octombrie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, în ajunul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, marcate anual pe 5 octombrie.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
18:30
La 400 de metri distanță de locuințe și la 50 de metri mai departe de drumuri: noi norme de amplasare a centralelor eoliene # Moldova1
Ministerul Energiei a aprobat distanțele minime de amplasare a centralelor electrice eoliene. Acestea nu vor putea fi instalate mai aproape de 50 de metri de drumurile naționale și 100 de metri de căile ferate. Distanța față de locuințe se va calcula în funcție de înălțimea turbinei. De exemplu, în cazul unei înălțimi de 80 de metri, distanța centralei față de prima locuință nu trebuie să fie mai mică de 400 de metri.
18:30
Partidul „Inima Moldovei”, exclus de CEC din lista partidelor care pot participa la alegerile locale noi # Moldova1
Partidul „Inima Moldovei” a fost exclus din lista partidelor care vot putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. Este decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) din ședința de joi, 2 octombrie.
Acum 15 minute
18:20
S.A. „Energocom” a procurat, în luna septembrie curent, aproximativ 322,9 mii MWh de energie electrică la un preț mediu ponderat de 113,96 de euro/MWh.
Acum o oră
18:00
Numele celor mai buni pedagogi din Chișinău: Au fost premiați în ajunul Zilei Lucrătorului din Învățământ # Moldova1
Cei mai buni dascăli din municipiul Chișinău au fost distinși cu diplome și mențiuni de apreciere pentru activitatea demonstrată în procesul de instruire și formare a copiilor. Ceremonia a avut loc, pe 2 octombrie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, în ajunul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, marcate anual pe 5 octombrie.
Acum 2 ore
17:30
Verdict al Curții de Apel Centru: Încă două partide din R. Moldova, cu activitatea limitată. Cebotari de la PDMM: „Ce înseamnă limitarea activității?” # Moldova1
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) și Partidul Politic „Moldova Mare” vor avea activitatea limitată temporar. Măsurile asiguratorii au fost dispuse pe 2 octombrie de Curtea de Apel Centru și vor fi valabile până la pronunțarea unei hotărâri definitive pe fondul cauzei.
17:30
Jurnalistă DW, despre Summitul de la Copenhaga: Întrunire cu foarte multe teme grele și prea puține rezultate concrete # Moldova1
Summitul informal de la Copenhaga a determinat liderii celor 27 de state europene să aducă în prim-plan provocările de securitate cu care se confruntă Uniunea Europeană în contextul agresiunii ruse, constată jurnalista Deutsche Welle, Alina Kühnel. Într-un interviu pentru Moldova 1, jurnalista a subliniat contribuția strategică a Kievului în apărarea aeriană regională și nevoia unei cooperări mai eficiente în sprijinul statelor candidate precum Republica Moldova și Ucraina.
17:10
Băuturile alcoolice îndulcite – o amenințare pentru sănătatea tinerilor, atenționează specialiștii # Moldova1
Băuturile alcoolice îndulcite sunt o adevărată amenințare pentru sănătatea tinerilor. Asemănătoare la aspect și chiar la gust cu sucurile de fructe sau băuturile răcoritoare, acestea conțin însă de la trei până la șapte procente de alcool, iar consumul lor la vârstă fragedă crește semnificativ riscul dezvoltării unei dependențe puternice de alcool. Sunt atenționările specialiștilor invitați la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, în contextul Zilei naționale fără alcool, care este marcată pe 2 octombrie. Potrivit medicilor, consumul regulat de alcool, chiar și în cantități mici, este periculos.
17:00
Sute de tineri specialiști, angajați în școlile și grădinițele din R. Moldova în acest an. Stelian Bâtă, repartizat la Văsieni: „Asta mi-e profesia” # Moldova1
Peste 420 de tineri specialiști au fost angajați în acest an în școlile și grădinițele din Republica Moldova, în cadrul programelor de repartizare a absolvenților. Un exemplu este gimnaziul din satul Văsieni, raionul Ialoveni, care a reușit să atragă primul cadru didactic tânăr în ultimii trei ani. Este vorba despre Stelian Bâtă, proaspăt absolvent, care s-a alăturat colectivului în calitate de profesor de educație muzicală.
Acum 4 ore
16:30
Avertismentul lui Zelenski la Copenhaga: Rusia are capacitatea de a încălca spațiul aerian oriunde în Europa # Moldova1
Rusia are capacitatea de a încălca spațiul aerian oriunde pe continent, a avertizat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adresându-li-se șefilor de stat și de guvern reuniți la Copenhaga. Potrivit liderului de la Kiev, incidentele recente cu drone din Europa sunt un semnal clar că Rusia se simte încă suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război.
15:50
Fostul jurnalist Gabriel Călin, suspectat că ar fi convertit criptomonede și utilizat bani din Federația Rusă pentru finanțarea ilegală a activităților politice, va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată pe 2 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor.
15:40
Un avocat, achitat de instanțele inferioare, a fost condamnat definitiv de Curtea Supremă de Justiție într-un dosar în care a fost acuzat că a pretins și a primit bani pentru a influența procurori și judecători în mai multe cauze penale. Pentru că termenul de prescripție pentru faptele invocate a expirat, avocatul nu va face pușcărie.
15:20
Ministerul Energiei a aprobat distanțele minime de amplasare a Centralelor electrice eoliene. Acestea nu vor putea fi instalate mai aproape de 50 de metri de drumurile naționale și 100 de metri de căile ferate. Distanța față de locuințe se va calcula în funcție de înălțimea turbinei. De exemplu, în cazul unei înălțimi de 80 de metri, distanța centralei față de prima locuință nu trebuie să fie mai mică de 400 de metri.
15:10
Regiunea transnistreană instituie un „regim de economisire a gazului”, care presupune distribuirea gazelor doar pentru populație și pentru producerea energiei electrice destinate uzului casnic. Restricția va fi aplicată începând cu 2 octombrie, pe o perioadă de până la zece zile, a anunțat așa-zisul ministru al dezvoltării economice de la Tiraspol, Serghei Obolonik.
14:40
Bani pentru a „șterge” punctele de penalizare aplicate unui șofer: Doi bărbați, reținuți în momentul când primeau mită # Moldova1
Au pretins că pot influența, contra bani, funcționari de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) să excludă punctele de penalizare și să anuleze procesele-verbale contravenționale emise pe numele unui conducător auto. Potrivit înțelegerii, penalitățile urmau să fie transferate pe numele altui șofer, care nu avea încălcări în trafic. Doi bărbați din capitală au fost reținuți în timp ce primeau mita și sunt cercetați pentru trafic de influență.
14:40
Banca Centrală Europeană recomandă păstrarea banilor cash pentru urgențe. Recomandările experților pentru R. Moldova # Moldova1
Tot mai multe state europene îndeamnă cetățenii să aibă acasă o mică rezervă de bani cash, în bancnote de valoare mică, suficientă pentru cel puțin 72 de ore. Scopul este ca, în cazul unor pene de curent sau defecțiuni tehnice care blochează plățile electronice, oamenii să-și poată acoperi cheltuielile esențiale pentru câteva zile. Și în Republica Moldova, acest sfat ar putea fi util. Expertul economic Marin Gospodarenco explică faptul că, în condițiile locale, rezervele de numerar trebuie adaptate la veniturile și cheltuielile zilnice în lei.
Acum 6 ore
14:30
Victimele raportează tot mai multe cazuri de violență în familie. Realitatea dincolo de cifre # Moldova1
Violența în familie rămâne o problemă gravă în Republica Moldova, iar datele statistice confirmă tot mai multe cazuri raportate anual. Cifrele în creștere reflectă nu doar amploarea fenomenului, ci și faptul că oamenii au mai multă încredere în instituțiile statului și în mecanismele de raportare, au menționat invitații emisiunii Spațiul Public, de la Radio Moldova.
14:20
Dior, Chanel sau Versace: Produse de lux din întreaga lume sunt ambalate în cutii confecționate în R. Moldova # Moldova1
Produse de lux din întreaga lume sunt ambalate în cutii confecționate în R. Moldova. Aproape 80 la sută din procesul de producție al unei companii din Chișinău, specializate în confecționarea ambalajelor premium pentru unele dintre cele mai cunoscute branduri, este manual, ceea ce transformă fiecare cutie într-o piesă unică, realizată cu migală și precizie.
14:10
„Chiar și o Moldovă mică poate învinge Rusia”: Maia Sandu, aplaudată la Summitul CPE de la Copenhaga # Moldova1
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au reprezentat „un test pentru democrație” și „o lecție pentru Europa”, au declarat liderii europeni la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), care are loc la Copenhaga, Danemarca. Totodată, președinta Maia Sandu a fost aplaudată în debutul evenimentului, după ce președintele Consiliului European, António Costa, a felicitat-o pentru „victoria zdrobitoare” pe care forțele proeuropene au obținut-o la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
13:50
Apărare aeriană comună: Liderii europeni pregătesc un sistem antidronă la scară continentală, învățând de la Ucraina # Moldova1
Liderii europeni reuniți în capitala Danemarcei au abordat miercuri, 1 octombrie, problema intensificării măsurilor de apărare aeriană, în contextul amenințărilor tot mai frecvente cu drone, inclusiv în afara flancului estic al Uniunii Europene. Conceptul așa-numitului „zid antidronă” a fost subiectul central la conferința de presă de după reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern.
13:50
Zelenski, înaintea Summitului CPE: R. Moldova și Ucraina, pregătite să deschidă primul cluster în cadrul negocierilor de aderare la UE # Moldova1
Republica Moldova și Ucraina sunt deja pregătite să deschidă Clusterul 1 – „Valori fundamentale” - în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE), a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în intervenția sa online de la reuniunea Consiliului European, subliniind că ambele state „și-au demonstrat ferm opțiunea europeană”.
13:40
Jude Bellingham a fost desemnat jucătorul sezonului 2024-2025 în reprezentativa Angliei. La 22 de ani, mijlocașul legitimat la Real Madrid i-a devansat pe Declan Rice și Harry Kane în votul suporterilor, o recompensă care îi confirmă rolul central în echipa „leilor britanici”.
13:30
Numărul de absolvenți de la Pedagogie care merg să predea în școli, în creștere: „Am mai bătut un record” # Moldova1
În școlile și grădinițele din R. Moldova au fost angajați, în acest an de studii, 426 de tineri specialiști. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că cifra reprezintă un „*record” al ultimilor opt ani.
13:20
Portughezul Joao Felix a ajutat pe Al-Nassr să câștige încă un meci în a doua Ligă a Campionilor Asiei. Fostul star al fotbalului european a înscris un gol spectaculos în partida cu Al-Zawraa din Irak, câștigată cu 2:0. Introdus în teren chiar înaintea reprizei secunde, Abdullah Al Khaibari a marcat primul gol al meciului, cu un șut superb din voleu, din afara careului, în minutul 52. Joao Felix, fost jucător la Atletico Madrid, Chelsea Londra sau FC Barcelona, a dublat avantajul oaspeților cu o execuție de finețe, în minutul 81.
12:50
Partidul „Democrația Acasă”, sancționat pentru neraportarea cheltuielilor de publicitate online și promovarea masivă pe TikTok # Moldova1
Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu avertisment, după ce nu a raportat cheltuieli pentru publicitatea online. Formațiunea, care a obținut un scor de 5,62% la alegerile parlamentare și ar putea deține șase mandate de deputat în viitorul Legislativ, a fost foarte vizibilă pe rețelele sociale.
12:50
Avocata din Bălți, reținută în momentul în care încerca să transmită droguri clientului său în penitenciar, a fost arestată joi, 2 octombrie, pentru 30 de zile.
12:40
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie a fost „parțial liber și parțial corect”, constată CALC # Moldova1
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie a fost „parțial liber și parțial corect”, potrivit constatărilor Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC). Chiar dacă autoritățile au gestionat profesionist alegerile, aplicarea legii nu a fost uniformă. Observatorii au constatat discrepanțe în ceea ce privește adunările publice și utilizarea resurselor administrative, iar lipsa unei comunicări coerente între instituții a alimentat percepția că procesul electoral a fost influențat politic.
Acum 8 ore
12:30
Atacantul Thomas Müller a devenit cel mai titrat fotbalist german din toate timpurile. Jucătorul de 36 de ani a cucerit al 35-lea trofeu din carieră, după ce a devenit campion al Canadei alături de Vancouver Whitecaps. Müller are acum cu un trofeu mai mult decât fostul internațional german Toni Kross, chiar bunul său prieten.
12:20
Atacantul Thomas Müller a devenit cel mai titrat fotbalist german din toate timpurile. Jucătorul de 36 de ani a cucerit al 35-lea trofeu din carieră, după ce a devenit campion al Canadei alături de Vancouver Whitecaps. Müller are acum cu un trofeu mai mult decât fostul internațional german Toni Kross, chiar bunul său prieten.
12:10
Prima declarație a lui Gabriel Călin, după ce a fost reținut, fiind suspectat că a primit 150.000 de dolari din Federația Rusă: „Locuim în republica lui Soros” # Moldova1
Fostul jurnalist Gabriel Călin, reținut pe 30 septembrie curent, fiind suspectat ar fi convertit criptomonede și a utilizat bani din Federația Rusă pentru finanțare ilegală a activităților politice, ar putea fi plasat în arest preventiv. Acesta a fost adus astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. „Locuim în republica lui Soros”, le-a declarat Călin jurnaliștilor, în timp ce era escortat în fața judecătorilor.
12:10
Maia Sandu, apel înaintea Summitului CPE: „Ceea ce s-a întâmplat în R. Moldova se poate întâmpla în orice țară din Europa” # Moldova1
Experiența alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova ar trebui privită ca „un avertisment” pentru întreaga Europă, a declarat joi, 2 octombrie, președinta Maia Sandu pentru jurnaliștii străini, înaintea Summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga.
11:50
Standarde europene aplicate acasă: R. Moldova limitează utilizarea compușilor toxici în echipamentele electrice și electronice # Moldova1
Folosirea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice va fi limitată. Măsura este prevăzută într-o hotărâre aprobată de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului. Documentul are ca scop reducerea impactului negativ asupra sănătății populației și asupra mediului ambiant prin interzicerea sau limitarea folosirii a zece substanțe toxice.
11:40
Ziua Profesorilor: Autoritățile interzic orice formă de recompensă materială pentru cadrele didactice # Moldova1
Cadrele didactice din întreaga țară sunt îndemnate să renunțe la primirea cadourilor sau a altor beneficii materiale din partea discipolilor și a părinților acestora, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu. Acceptarea unor astfel de daruri va fi considerată o „formă de comportament neetic”.
11:30
Curtea de Apel Centru examinează demersul privind limitarea activității Partidului „Moldova Mare”. SIS: 33% dintre membrii formațiunii au primit bani prin PSB # Moldova1
O treime din membrii Partidului Politic „Moldova Mare” ar fi beneficiat de transferuri bănești prin intermediul aplicației Promsvyazbank (PSB), o bancă din Federația Rusă supusă sancțiunilor internaționale, susțin reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Serviciul de inteligență consideră formațiunea „o extensie” a grupării criminale „Șor”.
11:30
Centrul Național Anticorupție desfășoară percheziții în capitală și în raionul Strășeni în cadrul unei cauze penale pentru abuz de serviciu. Potrivit instituției, este vizată societatea de construcție a drumurilor „Edilitate”.
11:10
Circulația rutieră pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău va fi suspendată la sfârșitul acestei săptămâni, în contextul organizării Zilei Naționale a Vinului.
11:10
„Regretăm”: Liderul PAS nu știa despre plecarea lui Plîngău și Macari din viitoarea fracțiune majoritară. Mesajul transmis viitorilor legislatori # Moldova1
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritatea (PAS), Igor Grosu, susține că nu știa despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari, reprezentanți ai Platformei „Demnitate și Adevăr”, care au acces în noul Parlament pe lista electorală a PAS, și-au anunțat retragerea din viitoarea fracțiune majoritară.
11:10
Iga Świątek a pierdut la Beijing, Emma Navarro a izbutit una dintre cele mai bune partide din acest sezon # Moldova1
Tenismena poloneză Iga Świątek a fost eliminată în optimile de finală ale turneul WTA 1000 de la Beijing, fiind învinsă în 3 seturi de Emma Navarro din Statele Unite ale Americii, scor 4:6, 6:4, 0:6. Świątek a cedat primul set, apoi a fost condusă și în al doilea, dar revenit fantastic și a trimis partida în decisiv, iar ulterior s-a prăbușit complet. Desfășurarea confruntării a fost aproape identică cu cea pierdută de Iga în fața Arinei Sabalenka la Roland Garros.
10:40
Paris Saint-Germain a obținut o victorie mare pe terenul Barcelonei în Liga Campionilor. Deținătoarea trofeului a învins formația catalană cu 2-1. Echipele Arsenal Londra, Borussia Dortmund și Napoli Calcio și-au câștigat și ele meciurile.
Acum 12 ore
10:20
Subiectele Summitului CPE, dezbătute la postul public de televiziune: R. Moldova și Ucraina, parte a noului scut european de apărare # Moldova1
Uniunea Europeană își consolidează frontul strategic în fața agresiunii ruse, accelerând integrarea Ucrainei și a Republicii Moldova în arhitectura de securitate comună, iar cei 27 de liderii europeni, reuniți la Copenhaga, identifică soluții pentru un răspuns coordonat la provocările de securitate regională, inclusiv construirea unui „zid anti-drone” pentru protejarea continentului. Constatările au fost făcute de politologul român Cătălin Gabriel Done și corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
10:20
Cărbunele s-a scumpit cu aproape 20 la sută față de anul trecut, pe fondul creșterii costurilor de transport. În același timp, ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, dă asigurări că Republica Moldova va intra în sezonul rece cu suficiente stocuri de lemne de foc, iar prețurile nu se vor majora.
10:20
Republica Moldova și România instituie controlul coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir # Moldova1
Republica Moldova și România instituie controlul coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir, primul de acest fel pe calea ferată, aplicabil în ambele sensuri. Acordul a fost semnat la București, de ministra Afacerilor Interne a Republicii Moldova, Daniela Misail-Nichitin, și omologul său român, Cătălin Predoiu.
10:00
Alertă nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl, fără energie după atacurile rusești: „Rusia creează în mod conștient riscul unor incidente radioactive” # Moldova1
Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără energie electrică în urma bombardamentelor rusești din 1 octombrie. Această situație afectează funcționarea instalațiilor de izolare și monitorizare, având potențial impact asupra securității nucleare. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, acuză Rusia de crearea, în mod conștient, a „riscului unor incidente radioactive”.
10:00
O femeie de 88 de ani și-a pierdut viața, iar alte 15 persoane au fost rănite în orașul Balaklia, după ce forțele ruse au lansat un nou val de atacuri asupra regiunii Harkov. Printre victime se numără și o fetiță de 4 ani, a anunțat șeful Administrației Regionale de Stat din Harkov, Oleg Sinegubov într-o postare pe Telegram.
10:00
Seară dedicată Republicii Moldova la Palatul Elisabeta. Igor Grosu: „Sprijinul României este esențial” # Moldova1
„Republica Moldova parcurge cu fermitate drumul integrării europene, iar sprijinul României – al statului, al societății și al Casei Regale – este esențial în acest proces”. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, la evenimentul „Seara dedicată Republicii Moldova”, organizat pe 1 octombrie la Palatul Elisabeta de Familia Regală a României. Șeful Legislativului a subliniat că, împreună, Republica Moldova și România „construiesc punți trainice între instituțiile noastre, între comunitățile noastre și între oameni”.
09:40
Apărare aeriană comună: Liderii europeni pregătesc un sistem anti-dronă la scară continentală, învățând de la Ucraina # Moldova1
Liderii europeni reuniți în capitala Danemarcei au abordat miercuri, 1 octombrie, problema intensificării măsurilor de apărare aeriană, în contextul amenințărilor tot mai frecvente cu drone, inclusiv în afara flancului estic al Uniunii Europene. Conceptul așa-numitului „zid anti-dronă” a fost subiectul central la conferința de presă de după reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern.
09:30
Problema penuriei de carburanți din Rusia nu va fi soluționată mai devreme de sfârșitul lunii octombrie 2025. Declarația a fost făcută de ministrul energiei, Serghei Țivilev, în cadrul unei întrevederi cu așa-numitul „guvernator” al Sevastopolului, numit de Moscova, Mihail Razvojaev, potrivit serviciului de presă al „administrației” din Sevastopol.
09:30
Summitul CPE: R. Moldova și Ucraina, parte a noului scut european de apărare, susțin experții # Moldova1
Uniunea Europeană își consolidează frontul strategic în fața agresiunii ruse, accelerând integrarea Ucrainei și a Republicii Moldova în arhitectura de securitate comună, iar cei 27 de liderii europeni, reuniți la Copenhaga, identifică soluții pentru un răspuns coordonat la provocările de securitate regională, inclusiv construirea unui „zid anti-drone” pentru protejarea continentului. Constatările au fost făcute de politologul român Cătălin Gabriel Done și corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT, de la Moldova 1.
08:30
Miniștrii de finanțe ai țărilor G7 au anunțat, miercuri, 1 octombrie, după o videoconferință, că elaborează „măsuri cu un spectru larg” pentru a sprijini financiar Ucraina. Una dintre opțiuni este „utilizarea integrală a valorii” activelor rusești înghețate în jurisdicțiile statelor membre, în scopul încheierii războiului și asigurării unei păci durabile. Măsurile ar urma să fie implementate în limitele cadrului legal internațional, scrie DW.
08:20
R. Moldova poate semna tratatul de aderare la UE până în 2028, afirmă viceprim-ministra Cristina Gherasimov # Moldova1
Republica Moldova a încheiat cu succes screening-ul bilateral în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, ceea ce oferă perspective realiste pentru semnarea tratatului de aderare până în 2028. Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat la emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova că menținerea ritmului reformelor și gestionarea responsabilă a dosarului transnistrean vor fi elemente decisive pentru atingerea acestui obiectiv.
08:20
Agricultorii din satul Pelinei, raionul Cahul, vor avea acces la un sistem modern de irigare care va acoperi aproximativ 50 de hectare de teren agricol. Proiectul este realizat cu sprijinul Programelor IFAD în Republica Moldova și contribuie la creșterea productivității și la o gestionare eficientă a apei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.