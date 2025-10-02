Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. Fiecare parte a adus acasă peste 200 de oameni (FOTO)

Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. Fiecare parte a adus acasă peste 200 de oameni (FOTO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md