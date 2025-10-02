Nicușor Dan anunță când va fi operațional zidul anti-drone al Europei. „Amenințarea nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia”

16:10

Președinta Maia Sandu va fi prezentă mâine la summitul Comunității Politice Europene, găzduit de Danemarca, unde urmează să susțină și un discurs în cadrul sesiunii de deschidere. Participarea activă a președintei Maia Sandu la reuniunile Comunității Politice Europene demonstrează, încă o dată, că Rep. Moldova este pe calea corectă, susține analistul politic Ion Tăbârță. El a declarat în emisiunea „Ora de Vârf” de la Radio Chișinău că această implicare semnalează clar dorința Rep. Moldova de a construi o democrație funcțională și de a avansa pe calea integrării europene.