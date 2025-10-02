Plîngău și Macari mențin suspansul sau cum și-a ales PAS „cenzori”
Europa Libera Moldova, 2 octombrie 2025 16:40
Plîngău și Macari mențin suspansul sau cum și-a ales PAS „cenzori”
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
Acum o oră
16:00
Acum 2 ore
15:30
15:10
Acum 4 ore
13:30
Acum 6 ore
12:50
Acum 8 ore
Acum 12 ore
08:20
Acum 24 ore
18:30
18:20
18:10
17:10
Ieri
16:50
11:20
10:30
10:10
30 septembrie 2025
17:50
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
15:00
11:50
06:30
29 septembrie 2025
17:40
17:20
15:00
14:30
12:50
12:40
12:30
12:20
Reacții în dimineața de după alegeri: „Sperăm să-și respecte promisiunile și să ne ducă în Europa” # Europa Libera Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie i-au bucurat pe alegătorii care vor ca R. Moldova să continue parcursul european, în timp ce cei dezamăgiți de actuala guvernare și-au dorit o schimbare. PAS a obținut din nou majoritatea și va putea forma următorul Guvern....
12:10
11:20
09:00
08:10
00:40
28 septembrie 2025
23:10
20:40
20:20
Alegeri parlamentare marcate de incidente: mai multe secții de votare de peste hotare, inclusiv de la Bruxelles, Roma și București, au fost evacuate din cauza unor alerte false cu bombă. Procesul electoral a fost reluat după verificări. Alegătorii din străinătate continuă să voteze în număr mare....
16:30
De la Varnița, la Anenii Noi. Cum votează alegătorii din stânga Nistrului în secțiile relocate din motive de securitate # Europa Libera Moldova
Drumul la votare a fost mai lung de această dată pentru unii alegători din stânga Nistrului. Cu trei zile până la scrutin, cinci secții au fost relocate, din cauza riscurilor de securitate. Printre acestea sunt și două de la Varnița, mutate la Anenii Noi. Unii au înțeles decizia autorităților, alții au fost nemulțumiți....
14:50
Maia Sandu a îndemnat alegătorii „să apere democrația”, Igor Grosu a spus că PAS nu va face coaliție cu nimeni după alegeri, Igor Dodon și-a chemat susținătorii la proteste, Renato Usatîi s-a arătat sigur că voturile partidului lui vor fi decisive, iar Ion Ceban s-a declarat „împotriva dezbinării”....
13:20
13:10
10:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.