Germania a blocat acordarea vizelor umanitare pentru ruși și îi tratează ca pe afgani și iranieni

Doi hoți cu cetățenie română au fost condamnați miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru din sud-vestul Franței, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea unei cantități de 45 de tone de metal, vândută cu 320.000 de euro, transmite France Presse. În cadrul acestei anchete, condusă în […] Trei români, condamnați pentru furturi de cupru în Franța. Reacția ironică a judecătoarei după ce „Americanu" i-a spus că furau de foame