VIDEO Grosu către Putin: Nu ne forțați să vă iubim cu de-a sila; noi decidem suveran cum ne organizăm viața

Doi bărbați din Chișinău, de 38 și 21 de ani, au fost reținuți fiind bănuiți de trafic de influență. Aceștia au cerut și primit bani pentru a șterge 21 de puncte de penalizare și amenzile aplicate unui șofer pentru nepurtarea centurii de siguranță. Banii au fost primiți în două tranșe, iar unul dintre suspecți a […]