LIVE TEXT/ În Polonia a fost arestat un presupus agent al serviciilor speciale ruse, bănuit că pregătea atentate în trei țări. Război în Ucraina, ziua 1317
Ziarul de Garda, 2 octombrie 2025 16:40
UPDATE 16:35 În Polonia a fost arestat un presupus agent al serviciilor speciale ruse, suspectat că pregătea acte de sabotaj folosind drone și explozibili camuflați. Potrivit publicației Gazeta Wyborcza, citată de novosti.dn.ua, acțiunile bărbatului reprezentau o amenințare nu doar pe teritoriul Poloniei, ci și în Lituania și Germania, țări vecine. Acesta, potrivit anchetei, acționa la...
• • •
„Avem nevoie de drone interceptoare, nu atacăm pe nimeni!” Ministrul român al Apărării dă primele detalii despre cum vrea România să producă drone în comun cu Ucraina # Ziarul de Garda
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat la Palatul Victoria că România este în discuții pentru crearea proiect cu Ucraina pentru producția de drone de interceptare, scrie Hotnews.ro. „Vrem capabilități pentru apărare, noi nu atacăm pe nimeni și asta vrem să fie clar”, a precizat ministrul. Ministrul a subliniat că în contextul războiului declanșat...
„O defecțiune tehnică”: Zborurile operate de FlyOne, cu întârzieri de până la 11 ore. Orarul curselor spre Germania, Cehia și Marea Britanie, dat peste cap # Ziarul de Garda
FlyOne, companie declarată de către Serviciul Informații și Securitate (SIS) ca fiind asociată cu Vladimir Plahotniuc, a operat un zbor spre Italia cu circa 11 ore întârziere, în timp ce înregistrează amânări de mai multe ore și la alte curse. În dimineața zilei de joi, la ora 06:00, un pasager al zborului spre Verona, Italia,...
Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială” # Ziarul de Garda
Laura Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a denunțat joi, 2 octombrie, mai multe rețelele infracționale, în special cele chineze, despre care a spus că invadează Uniunea Europeană și comit fraude vamale și cu TVA la scară „industrială”, relatează Kathimerini și La Libre. „Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în special chineze”, a subliniat ea în timpul...
FlyOne, companie declarată de către Serviciul Informații și Securitate (SIS) ca fiind asociată cu Vladimir Plahotniuc, a operat un zbor spre Italia cu circa 11 ore întârziere, în timp ce înregistrează amânări de mai multe ore și la alte curse. În dimineața zilei de joi, la ora 06:00, un pasager al zborului spre Verona, Italia,...
ULTIMĂ ORĂ/ Gabriel Călin, liderul unei formațiuni politice extraparlamentare, plasat în arest pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Gabriel Călin, liderul Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) – o formațiune politică extraparlamentară – a fost plasat în arest pentru 30 de zile fiind bănuit de corupere electorală și spălarea banilor, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Călin a ajuns joi în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Încheierea...
DOC/ Cadourile Maiei Sandu de la Macron, Merz și Papa Leon: cel mai scump – un pix placat cu aur # Ziarul de Garda
Maia Sandu a primit cadouri protocolare în sumă de 57 de mii de lei în perioada iulie – septembrie 2025. Cel mai scump cadou, estimat la aproape 10 mii de lei, i-a fost oferit președintei de către omologul său francez, Emmanuel Macron. Președinția a declarat daruri oficiale și de la Papa Leon al XIV-lea la...
LIVE TEXT/ Ministerul rul al Apărării informează despre un schimb de prizonieri după formula „185 la 185”, care a avut loc vara. Război în Ucraina, ziua 1317 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:35 Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat un schimb de prizonieri după formula „185 la 185”, scrie BBC. Rusia a repatriat 185 de militari din prizonieratul ucrainean, iar în schimb au fost predați 185 de prizonieri ai Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit Ministerului. Schimbul de prizonieri de amploare, desfășurat în mai multe etape, a...
Doi morți într-un atac asupra unei sinagogi din Manchester. Se crede că suspectul a fost ucis, spune Poliția # Ziarul de Garda
Două persoane au murit în urma unui atac la sinagoga Heaton Park din nordul Manchesterului, potrivit BBC. Alte trei persoane sunt în stare gravă, spune poliția din Regatul Unit. Suspectul a fost împușcat. Premierul britanic Keir Starmer și monarhul Marii Britanii, Regele Charles, au venit cu mesaje în urma atacului. În dimineața zilei de 2...
După numărarea voturilor am văzut clar: 101 politicieni din 5 formațiuni politice au obținut câte un loc în Parlament. Fiecare dintre ei se simte câștigător. Marele învingător, potrivit numărului de voturi, este partidul PAS – cu 55 de fotolii, o majoritate care le permite să voteze un Guvern și, desigur, diverse proiecte legislative. Totuși, cele...
Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid, comunicațiile vor fi mai sigure, iar intervențiile se vor face cu tehnologii moderne și echipe bine pregătite după ce, joi, 2 octombrie, R. Moldova și România au făcut un nou pas în modernizarea Serviciului 112, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Daniella Misail-Nichitin, ministra...
„Nu vom permite PAS să falsifice alegerile!” – un astfel de mesaj a fost transmis mai multor cetățeni ai R. Moldova de pe un număr indonezian chiar în ziua scrutinului. Mesajul a venit la pachet și cu „dovezi” de fraudare, fabricate și publicate pe canale de comunicare obscure sau asociate forțelor pro-ruse. Expertul Watchdog Valeriu...
Ziua Internațională a Non-Violenței: unu din cinci copii din R. Moldova este abuzat # Ziarul de Garda
Unu din cinci copii din R. Moldova este afectat de violență, conform statisticilor Inspectoratului General al Poliției (IGP) din 2024. În acest context, de Ziua Internațională a Non-Violenței, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) reamintește că fiecare formă de abuz, fie fizic, emoțional sau psihologic, le fură dreptul la o copilărie fericită...
UPDATE/ Grosu, despre delimitarea lui Plîngău și Macari de PAS: „Am aflat din presă despre anunțul celor doi colegi”. Fostul președinte al Platformei DA: „La negocierile de atunci s-a spus că punem umărul pentru integrarea europeană, dar nu facem parte din PAS” # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, spune că „a aflat din presă” despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși în Parlament pe lista formațiunii, ar urma să fie deputați neafiliați. „PAS și-a asumat un obiectiv fundamental de țară – aderarea la UE. Pentru acest mandat am primit încrederea cetățenilor. Regretăm că...
Un avocat achitat anterior a fost găsit VINOVAT de către CSJ. Totuși, acesta este eliberat de pedeapsă pentru că a intervenit termenul de prescripție # Ziarul de Garda
Avocatul Vasile Bobeică, care a pretins și primit bani pentru a influența procurori și judecători, în vederea obținerii unor soluții favorabile în dosare penale, a fost condamnat definitiv de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) pentru trafic de influență. Decizia a fost pronunțată pe 30 septembrie, aceasta fiind irevocabilă, potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii...
Beneficii pentru mediul de afaceri după semnarea unui Ordin comun între Serviciul Vamal și ANSA # Ziarul de Garda
Mediul de afaceri va beneficia de mai multe avantaje după ce Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au semnat joi, 2 octombrie, un Ordin comun privind implementarea măsurilor de facilitare destinate Operatorilor Economici Autorizați (AEO), transmite Serviciul Vamal printr-un comunicat de presă. Documentul a fost semnat de directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub...
Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului”, potrivit portalului Zona de Securitate. Administrația nerecunoscută susține că locuitorii nu vor simți schimbări: gazul pentru consum casnic, școli și spitale va fi livrat în continuare, iar energia electrică destinată necesităților sociale ar urma să fie...
„Parțial libere și parțial corecte” – declarația CALC privind alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), rețea de organizații neguvernamentale cu peste două decenii de experiență în monitorizarea proceselor electorale din R. Moldova, a constatat că alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost „parțial libere și parțial corecte”. În urma monitorizării, Coaliția a semnalat un climat electoral puternic marcat de polarizare, tentative de...
Grenade, bombe și cartușe – descoperite în 6 raioane din țară. Geniștii au executat 10 misiuni de deminare # Ziarul de Garda
În raioanele Criuleni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi și Strășeni, unde fost descoperite 24 de obiecte explozive în luna septembrie. Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Apărării, echipele de geniști ai Armatei Naționale au stabilit că acestea erau din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Pe parcursul lunii septembrie, echipele de geniști...
Circulară transmisă de Ministerul Educației și Cercetării înainte de Ziua Profesorului: „Este strict interzisă solicitarea, acceptarea sau primirea de sume de bani, cadouri sau orice alte foloase materiale” # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ general și organele locale de specialitate în domeniul educației, prin care cere interzicerea solicitării și acceptării „beneficiilor materiale”. Circulara vine în contextul în care pe 5 octombrie se marchează Ziua Profesorului. MEC a amintit în document despre necesitatea respectării prevederilor Codului...
FOTO/ Maia Sandu a ajuns la Summitului CPE. Șeful Consiliului European a numit alegerile din R. Moldova „o victorie a democrației” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu participă astăzi la cea de-a șaptea ediție a Summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, găzduit de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen. Danemarca deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. La deschiderea summitului, președintele Consiliului European, António Costa, i-a felicitat pe cetățenii R. Moldova pentru victoria democrației și pentru alegerea hotărâtă...
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au adus o victorie clară pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Cu puțin peste 50% din voturi, PAS intră în noul legislativ cu 55 de mandate și obține, din nou, majoritatea parlamentară, astfel că poate forma singur guvernul. Totuși, în următorul Parlament intră Blocul „Patriotic”, Blocul „Alternativa”, Partidul „Nostru” și...
Un procuror anticorupție urmează să fie reevaluat de Comisia Vetting. CSP a respins raportul de nepromovare # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins joi, 2 octombrie, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor (Comisia Vetting) în privința procurorului anticorupție Andrei Balan, care nu a promovat evaluarea integrității. Pentru admiterea raportului și constatarea nepromovării au votat trei membri ai CSP – președintele Consiliului Superior al Magistraturii Sergiu Caraman, membrul numit din rândul societății...
Percheziții într-un dosar de abuz de serviciu. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate” # Ziarul de Garda
Oamenii legii desfășoară joi, 2 octombrie, percheziții în capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un comunicat. Investigațiile vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”, care, în perioada 2024–2025, ar fi pus în aplicare un plan...
Consiliul Concurenței a depistat semnele unor acorduri anticoncurențiale în domeniul importului și comercializării unui anumit tip de carne # Ziarul de Garda
Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la sediile unor întreprinderi active pe piața de import, furnizare și vânzare a cărnii, după ce au fost depistate semnele unor acorduri anticoncurențiale în domeniul importului și comercializării unui anumit tip de carne. „Autoritatea de concurență are motive de îngrijorare că respectivele companii ar fi putut încălca normele legale...
VIDEO/ Vezi că poți! O profesoară de educație fizică din Fălești și-a transformat grădina într-o afacere. Iată povestea # Ziarul de Garda
Cu doar un an în urmă, profesoară de educație fizică, Mariana Ursachi este astăzi agricultoare. Se mândrește cu produsele ei bio și își dezvoltă propria afacere la Fălești. „Eu am lucrat în sistemul de educație și, la un moment dat, mi-am spus că îmi doresc să fac agricultură”, povestește Mariana. Tânăra spune că simțea că...
DOC/ PDMM, partid asociat cu Plahotniuc, a cerut examinarea cauzei privind limitarea activității formațiunii la Curtea de Apel Sud # Ziarul de Garda
Boris Foca, liderul Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), asociat cu Vladimir Plahotniuc, a depus o cerere la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) prin care a cerut examinarea cauzei privind limitarea activității formațiunii la a o altă instanță de judecată egală în grad. Magistrații CSJ au respins solicitarea. Pe 22 septembrie 2025, Ministerul Justiției (MJ)...
Primul acord între R. Moldova și România privind controlul coordonat la un punct feroviar de trecere a frontierei # Ziarul de Garda
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir. Ministra Afacerilor Interne al R. Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a semnat la București, împreună cu Viceprim-ministrul și Ministrul Afacerilor Interne al României, Cătălin Predoiu, Acordul privind implementarea controlului coordonat la acest punct feroviar, se arată în comunicatul...
Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană” # Ziarul de Garda
Dmitri Gudkov (45 de ani), fost deputat în Duma de Stat din Rusia și una dintre cele mai puternice voci ale opoziției față de Vladimir Putin, a acordat un interviu exclusiv pentru Libertatea. Aflat în exil în Cipru de peste patru ani, politicianul a vorbit despre motivele pentru care Vestul nu are o strategie față...
Reținuți în flagrant: Doi chișinăuieni au fost arestați, după ce au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașinii # Ziarul de Garda
Doi bărbați din Chișinău au fost reținuți în flagrant de oamenii legii, fiind învinuiți de trafic de influență. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), aceștia au pretins și primit sume de bani de la denunțător pentru a influența funcționarii publici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în vederea...
Record de tineri specialiști angajați în școli și grădinițe. „Un interes tot mai mare al tinerilor de a se implica în educație” # Ziarul de Garda
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii, marcând cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. Anul trecut, în instituțiile de învățământ s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296,...
Va rezolva Trump conflictul înghețat din R. Moldova? Explicațiile unui expert american despre soluționarea problemei din regiunea transnistreană # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump este considerat „singura soluție” pentru a rezolva conflictul înghețat din regiunea transnistreană, susține un expert de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), citat de G4Media. Potrivit acestuia, dacă conflictul dintre autoritățile constituționale și regimul separatist ar ajunge la o reglementare, ar exista beneficii economice pentru Statele Unite, R. Moldova,...
LIVE TEXT/ Ucraina a neutralizat jumătate din dronele cu care a fost atacată noaptea trecută. Alte 31 de drone au lovit obiecte în 6 locații diferite. Război în Ucraina, ziua 1317 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:55 În noaptea de 2 octombrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 86 de drone de tip Shahed, „Herbera” și alte tipuri de drone, lansate din mai multe direcții. Potrivit Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, apărarea antiaeriană a reușit să neutralizeze 53 dintre ele în nordul, sudul și estul țării. Militarii au...
UPDATE/ Liderii UE susţin „zidul anti-drone” în estul Europei după mai multe incursiuni periculoase în spațiul aerian # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 Liderii Uniunii Europene au susţinut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului european împotriva dronelor ruseşti, în cadrul reuniunii lor de la Copenhaga, care a avut loc la câteva zile după ce Danemarca s-a confruntat cu incursiuni repetate în spaţiul său aerian ale unor aeronave fără pilot, relatează Reuters. Autorităţile europene au acuzat...
VIDEO/ Cum au ales oamenii din Rezina, cu armata Rusiei „în coaste”: „Am votat pentru pace, mă tem de răsărit” # Ziarul de Garda
Cu armata Rusiei „în coaste”, cetățenii din orașul Rezina și-au dat votul pentru pace mai întâi. Înconjurați de teritoriul regiunii separatiste, alegătorii din orașul Rezina care au discutat cu ZdG spun că „e destul, trebuie să ne unim, să fim o țară întreagă”. Familiile tinere au venit la vot însoțite de copii, vârstnicii și-au luat...
LIVE TEXT/ O persoană a decedat, altele 10 au fost rănite, după ce armata rusă a atacat un oraș din Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1317 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:25 În seara zilei de 1 octombrie, trupele ruse au lansat un atac cu rachetă asupra orașului Balakleia, în regiunea Harkiv. În urma bombardamentului, o persoană a murit, altele 10 au fost rănite, raportează Parchetul Regional Harkiv. Conform informațiilor preliminare, armata rusă a atacat orașul cu o rachetă balistică „Iskander-M”. Aceasta a lovit curtea...
LIVE TEXT/ Ucraina primește încă 4 miliarde de euro din contribuția UE la împrumutul G7. Război în Ucraina, ziua 1316 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:41 Comisia Europeană a virat a noua tranșă din împrumutul său de Asistență Macro-Financiară (MFA) acordat Ucrainei, în valoare de 4 miliarde de euro, scrie Ukrinform. „Aceasta întărește și mai mult rolul UE ca cel mai mare donator de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, sprijinul total apropiindu-se de 178 miliarde de euro,” a...
DOC/ Un fost adjunct al ANP, despre care ZdG a scris că locuia într-o casă dintr-o zonă selectă a Chișinăului, a pierdut litigiul cu MJ. Fostul comisar-șef de justiție voia modificarea ordinului prin care a fost eliberat din funcție # Ziarul de Garda
Fostul șef adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco, despre care Ziarul de Gardă a scris anterior că locuia într-o casă dintr-o zonă selectă a Chișinăului care nu se regăsea în declarațiile sale de avere, a pierdut litigiul cu Ministerul Justiției (MJ). Fostul comisar-șef de justiție, care a demisionat în octombrie 2021, a solicitat în instanță...
LIVE TEXT/ Ucraina a finalizat screeningul cu UE. Zelenski: „Avem nevoie de un progres real. Contăm pe rezultate”. Război în Ucraina, ziua 1316 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:03 Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina a finalizat procesul intern de evaluare a legislației UE și că „Europa trebuie să-și respecte promisiunile”. Declarațiile au fost făcute la reuniunea Consiliului European. „Am făcut-o mai rapid decât oricine altcineva. Am făcut-o bine. Suntem pe deplin pregătiți să deschidem Clusterul 1 în cadrul...
Octavian Iachimovschi, mesaj la plecarea din PA: „E trist să auzi că ceea ce face Procuratura este mult mai apreciat în afara țării și mai puțin aici” # Ziarul de Garda
Octavian Iachimovschi, adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupție (PA), care și-a anunțat demisia la mijlocul lunii septembrie, a venit cu un mesaj în care explică de a ales să se retragă din sistem. Acuzatorul de stat susține că a luat această decizie la începutul lunii iunie, atunci când a fost informat de Comisia Vetting că a...
Citiți joi în ZdG: Acuzații de fraudare a alegerilor, la pachet cu „probe” fabricate și Harta R. Moldova, colorată în galben # Ziarul de Garda
Într-o nouă ediție tipărită a ZdG, aflați cum s-au pregătit partidele pro-ruse pentru contestarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, după ce, în ziua scrutinului, mai multe mesaje cu „dovezi” de fraudare fabricate au fost expediate prin canale de comunicare obscure sau asociate forțelor pro-ruse. Materialul îl găsiți la rubrica Anchetă. ZdG a documentat din...
LIVE TEXT/ Aproape 20 de mii de locuitori ai unui oraș din regiunea Kiev au rămas fără curent electric din cauza atacului rusesc asupra unei stații electrice. Război în Ucraina, ziua 1316 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:50 Slavutîci, oraș aflat în regiunea Kiev, a rămas fără electricitate în urma unui atac rusesc asupra unei stații electrice locale, notează presa ucraineană. „Am fost loviți direct la Stația 330. Orașul este fără curent electric. Se evaluează consecințele. Pompierii intervin pentru a stinge incendiul”, a declarat primarul orașului Slavutîci, Iurii Fomicev. El a...
Publicitate „gratis” pe Tik Tok? Partidul condus de Vasile Costiuc, care a luat 5,62% la alegerile parlamentare, a fost sancționat de CEC cu avertisment: „Nu a declarat nicio cheltuială pentru promovare” # Ziarul de Garda
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care a obținut 5,62% dintre sufragii în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, a fost sancționat cu avertisment. Măsura a fost luată în ședința de miercuri, 1 octombrie, a Comisiei Electorale Centrale (CEC). Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că formațiunea politică n-a raportat nicio cheltuială pentru promovarea pe...
Votul pro-UE din R. Moldova, inspirație pentru lideri din întreaga lume. Val de felicitări și o promisiune: Viitorul țării este în Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
După anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova, mesajele de felicitare către cetățenii R. Moldova și instituțiile de stat au curs gârlă din partea celor mai importanți lideri europeni. Rezultatele pro-UE, în mijlocul unui război hibrid și altul la graniță, au impresionat o lume întreagă. La unison, cele mai marcante nume de pe arena internațională...
Rusia nevoită să importe benzină din Asia după ce Ucraina a distrus 40% dintre rafinării # Ziarul de Garda
Rusia se pregătește să importe benzină din China și alte țări asiatice pentru a compensa deficitul de combustibil pe piața internă, în urma închiderii a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare a petrolului, a anunțat publicația The Kyiv Independent. Măsura vine în contextul unei serii de atacuri cu drone și rachete ucrainene care au...
Un petrolier aflat sub sancțiuni europene, anchetat de Marina franceză pentru legături cu Rusia # Ziarul de Garda
Marina militară a Franței a anunțat că autoritățile investighează o posibilă încălcare a legii comisă de petrolierul Boracay, o navă suspectată că ar face parte din așa-numita „flotă din umbră” utilizată în comerțul cu petrol rusesc, notează agenția britanică de știri Reuters. Nava figurează pe listele de sancțiuni impuse Rusiei de Regatul Unit și Uniunea...
