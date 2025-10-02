LIVE TEXT/ În Polonia a fost arestat un presupus agent al serviciilor speciale ruse, bănuit că pregătea atentate în trei țări. Război în Ucraina, ziua 1317

20:20

Într-o nouă ediție tipărită a ZdG, aflați cum s-au pregătit partidele pro-ruse pentru contestarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, după ce, în ziua scrutinului, mai multe mesaje cu „dovezi” de fraudare fabricate au fost expediate prin canale de comunicare obscure sau asociate forțelor pro-ruse. Materialul îl găsiți la rubrica Anchetă. ZdG a documentat din...