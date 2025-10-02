La mulți ani, Constantin Moscovici! Maestrul naiului moldovenesc împlinește astăzi 63 de ani

12:40

CNI Moldinsolv despre practica europeană în domeniul insolvabilității imobiliare și protecției cumpărătorilor: Când va prelua R. Moldova aceste practici?Insolvabilitate este o procedură care are menirea de a salva afacerile aflate în situații dificile. În R. Moldova acest proces devine tot mai cunoscut, iar oamenii de afaceri apelează la acest instrument pentru a depăși situațiile de criză. Or, a fi antreprenor nu înseamnă doar succes. A fi antreprenor adesea înseamnă a face față provocărilor, a rezista în cazuri de criză. Cu regret insolvabilitatea nu se focusează doar pe una sau alte domenii și nu ține neapărat de antreprenor sau de țara în care el locuiește. Ceea ce face diferența, este abordarea și modalitatea de a face față.