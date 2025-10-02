Victoriabank finalizează achiziția Microinvest
Agora.md, 2 octombrie 2025 15:20
Victoriabank finalizează achiziția Microinvest
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
15:20
Acum 4 ore
13:00
12:50
12:40
12:40
12:10
12:10
Acum 6 ore
11:10
10:40
10:30
10:30
10:20
10:20
09:30
Acum 8 ore
08:50
Acum 24 ore
23:20
21:00
20:30
19:50
18:30
18:10
17:50
17:50
17:30
17:10
17:00
16:40
16:30
16:20
16:20
15:50
15:40
15:30
Ieri
15:20
15:00
14:40
14:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.