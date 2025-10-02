Achizițiile publice vor fi limitate de concurență

Logos-Press, 2 octombrie 2025 15:15

Furnizorii de pe piețele de energie, apă, transport și servicii poștale nu vor trebui să se teamă că vor pierde licitațiile publice dacă își dovedesc exclusivitatea, informează Logos Press.

Acum 15 minute
15:15
Acum 2 ore
14:15
Beneficiile pentru diaspora sunt printre primele proiecte ale noului parlament Logos-Press
Una dintre primele inițiative legislative ale noului Parlament va fi extinderea criteriilor de aplicare a legii privind repatrierea cetățenilor moldoveni din diasporă. Acest lucru a fost anunțat de Radu Marian, deputat PAS, președintele Comisiei economie, buget și finanțe.
Acum 4 ore
13:15
Gerasimov: UE are datoria de a ieși din impasul privind aderarea Ucrainei Logos-Press
Ucraina, la fel ca și Moldova, a finalizat etapa de screening bilateral și este pregătită pentru următorul pas în procesul de integrare europeană, însă nu are încă sprijinul tuturor statelor membre UE. Viceprim-ministrul moldovean pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, consideră că este de datoria UE să deblocheze această situație, transmite Logos Press.
12:15
Rentabilitatea producției de cereale depinde în mare măsură de regiune Logos-Press
Rentabilitatea cultivării cerealelor și a unor semințe oleaginoase în nordul, centrul și sudul Moldovei poate fi de multe ori diferită. Principalele motive pentru rentabilitatea foarte diferită sunt diferența mare dintre soluri, precipitații și „prețurile cererii” pentru produsele agricole din nordul și sudul țării, relatează Logos Press.
Acum 6 ore
11:15
Dulcinella va construi o a doua fabrică în România Logos-Press
Compania moldovenească Dulcinella, fondată în 2005, va investi 10 milioane de euro într-o nouă fabrică la Târgu Neamț (România). Producătorul de produse de cofetărie are deja acolo propria unitate de producție, informează Logos Press.
10:15
Moldova HiTech Park a primit un nou statut și un teren de 50 ha Logos-Press
Cabinetul de Miniștri a acordat Moldovei HiTech Park statutul de parc industrial, a raportat Logos Press.
Acum 8 ore
09:15
Piața de carne a intrat sub suspiciune Logos-Press
Consiliul Concurenței a efectuat astăzi inspecții surpriză la companii care activează pe piața cărnii, suspectându-le de acorduri anticoncurențiale – informează Logos Press.
08:15
Unsprezece proiecte sunt în curs de pregătire pentru regiuni, inclusiv piețe agricole Logos-Press
Unsprezece noi proiecte de dezvoltare regională și locală în valoare de circa 208 milioane de lei vor fi implementate în centrele raionale ale Republicii Moldova. Includerea acestora în Documentul Unic de Program pentru anii 2025-2027 a fost aprobată de Guvern la 1 octombrie, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Cel mai puternic halterofil din Moldova merge să cucerească Norvegia Logos-Press
Marin Robu va fi singurul reprezentant al Moldovei la Campionatul Mondial de Haltere, care va începe pe 2 octombrie la Førde (Norvegia), în timp ce majoritatea sportivilor moldoveni vor participa la Campionatele Europene de Juniori și Tineret, – informează Logos Press.
18:15
Producătorii moldoveni de fructe au dat lovitura la Fruit Attraction Logos-Press
În perioada 30 septembrie – 2 octombrie, 13 companii producătoare de fructe care fac parte din Asociația Moldova Fruct vor prezenta realizările sectorului pomicol din Republica Moldova la Fruit Attraction 2025, una dintre cele mai importante expoziții ale horticulturii mondiale din Madrid (Spania), – informează Logos Press.
17:45
CEC a solicitat partidelor și blocurilor să raporteze cu privire la publicitatea online Logos-Press
Comisia Electorală Centrală a cerut tuturor concurenților electorali să prezinte facturi și ordine de plată pentru publicitatea online”, a informat Logos Press.
16:45
Clienții asociațiilor de economii și împrumuturi vor avea mai multe drepturi Logos-Press
Consumatorii de credite vor beneficia de un nivel mai ridicat de protecție. Modificările aduse Legii privind contractele de credit cu consumatorii extind cerințele acesteia la creditele emise de asociațiile de economii și împrumut. Legea în cauză, menită să consolideze protecția drepturilor consumatorilor de servicii financiare, a fost promulgată de șeful statului și publicată în Monitorul Oficial, informează Logos Press.
Ieri
15:15
Lista offshore a fost redusă cu nouă jurisdicții Logos-Press
Nouă țări și regiuni autonome au fost eliminate de pe lista jurisdicțiilor care nu îndeplinesc standardele internaționale de transparență, a informat Logos Press.
14:15
În ceea ce privește bursele pentru doctoranzi, sănătatea și artele sunt prioritare Logos-Press
Planul de admitere la programele de învățământ superior din ciclul III (studii doctorale) cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul universitar 2025-2026 prevede 229 de granturi în valoare de 5,831 milioane de lei, informează Logos Press.
13:15
Poziția financiară a sectorului asigurărilor s-a îmbunătățit Logos-Press
Încasările de prime brute de asigurare în prima jumătate a anului au totalizat aproximativ 1,6 miliarde LE, în creștere cu 2,6% din venituri, creșterea plăților de daune depășind cu mult creșterea încasărilor, a raportat Logos Press.
12:15
CNPF va asigura transparența comisioanelor bancare Logos-Press
Consumatorii vor putea compara comisioanele și ratele dobânzilor pe un site web specializat care va fi dezvoltat de Comisia Națională a Pieței Financiare, a informat Logos Press.
11:15
Schimbările climatice ar putea distruge aroma cafelei Logos-Press
Până în 2050, suprafața cultivată cu cafea ar putea scădea cu 40-50%, producția celor mai populare soiuri de Arabica și Robusta în Africa de Est va scădea cu 20 și, respectiv, 40%, iar creșterea temperaturilor va duce la pierderea gustului și aromei obișnuite a băuturii preferate, – informează Logos Press.
10:15
Ucraina ar putea înceta să mai cumpere motorină de la Constanța Logos-Press
De la 1 octombrie, autoritățile ucrainene ar putea interzice complet cumpărarea și vânzarea de motorină care vine în Ucraina din Constanța românească, a anunțat Logos Press.
09:15
Vor fi introduse cote pentru importurile de zahăr fără taxe vamale din Serbia Logos-Press
Actualul Cabinet de Miniștri al Republicii Moldova intenționează să limiteze importurile scutite de taxe vamale de zahăr sârbesc în cadrul acordului de liber schimb CEFTA la o mie de tone pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice, – informează Logos Press.
08:15
De la începutul războiului, 2.340 de ucraineni au obținut cetățenia moldovenească Logos-Press
De la începutul războiului din Ucraina, 2.340 de cetățeni ai acestei țări au obținut cetățenia moldovenească, iar alți 6.684 au permis de ședere, informează Logos Press.
30 septembrie 2025
19:15
Săptămâna Europeană a Sportului a început în Moldova Logos-Press
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie, Moldova este gazda Săptămânii Europene a Sportului, care include o serie de evenimente menite să promoveze un stil de viață sănătos în rândul tinerilor sub motto-ul „Fii activ”, informează Logos Press.
18:15
Prețul cepei a scăzut brusc în Moldova și Ucraina Logos-Press
Săptămâna trecută, pe piața fructelor și legumelor din Moldova, nivelul prețurilor cu ridicata pentru ceapă a scăzut cu 20%, – informează Logos Press.
17:15
Statisticile privind ocuparea forței de muncă „s-au îmbunătățit” Logos-Press
Indicatorii oficiali ai stării pieței muncii, conform noii metodologii de colectare a datelor a BNS, par încurajatori, inversând vectorul – informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:15
Acționarii BVB au aprobat investiția într-o nouă bursă în Moldova Logos-Press
Acționarii Bursei de Valori București (simbol bursier BVB) au aprobat pe 29 septembrie 2025 participarea la capitalul social al noii burse din Republica Moldova în valoare echivalentă cu 400.000 euro, – informează Logos Press.
14:15
Vulturul, jaguarul și elanul au devenit mascotele Mundial-2026 Logos-Press
Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a dezvăluit cele trei mascote oficiale pentru Cupa Mondială FIFA 2026 – una pentru fiecare țară gazdă (SUA, Mexic și Canada) – informează Logos Press.
13:15
Fondul de fonduri a dobândit reglementări Logos-Press
Normele de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii prin Fondul de Fonduri din cadrul FACEM, care are un buget de 200 de milioane de lei pentru următorii doi ani, au intrat în vigoare, informează Logos Press.
12:45
Creștere economică zero în prima jumătate a anului Logos-Press
În primul semestru al anului 2025, conform datelor preliminare, PIB-ul va fi de 155,3 miliarde de lei în prețuri curente de piață, fiind în termeni reali la nivelul primului semestru al anului 2024, informează Logos Press.
12:15
Serviciul 112 în căutare de tehnologie pentru localizare precisă Logos-Press
Timpul de așteptare pentru apelurile la sistemul de apeluri de urgență 112 a depășit în 95% din cazuri norma, care prevede un răspuns în 40 de secunde, a raportat Logos Press.
11:15
Locuințele sunt supuse reevaluării în scopuri fiscale Logos-Press
De la 1 ianuarie 2027, pentru impozitarea proprietăților rezidențiale vor fi utilizate datele ajustate privind valoarea acestora, obținute în urma unei reevaluări în masă, informează Logos Press.
10:15
Se introduce un nou tip de permis de conducere Logos-Press
Moldova va introduce un nou permis de conducere „eșantion 2025” cu un design actualizat și un nivel sporit de protecție, – informează Logos Press.
09:15
Datoria publică a Ucrainei a crescut brusc Logos-Press
În august, datoria publică totală și datoria garantată de stat a Ucrainei a crescut cu 6,58 miliarde de dolari și a ajuns la 192,71 miliarde de dolari, a raportat Logos Press.
08:15
Podul de pe strada Mihai Viteazul este complet deschis circulației Logos-Press
Revizuirea podului de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău a fost finalizată, iar circulația pe 6 benzi a fost restabilită din 25 septembrie, informează Logos Press.
29 septembrie 2025
19:15
Trio de medaliați moldoveni la Campionatul Mondial de lupte pe plajă pentru tineret Logos-Press
Gabriel Ozhog a devenit campion mondial, iar Alexandra Moses și Alexander Borsch au devenit vicecampioni mondiali la Campionatul Mondial de lupte pe plajă Under-20, informează Logos Press.
18:15
Nivelul de autosuficiență al Moldovei în ceea ce privește produsele este inegal Logos-Press
Moldova produce mult mai multe fructe și cereale, în timp ce produce mult mai puține legume, cartofi, carne și lapte decât consumă, a raportat Logos Press.
17:00
Observatorii europeni consideră alegerile din Moldova competitive Logos-Press
Potrivit observatorilor europeni, alegerile parlamentare din Moldova au fost competitive și au oferit alegătorilor o alegere clară între alternativele politice, dar procesul a fost afectat de cazuri grave de interferență străină, finanțare ilegală, atacuri cibernetice și dezinformare, a raportat Logos Press.
16:15
Mierea de salcâm este în criză în acest an Logos-Press
Din cauza vremii ciudate din Europa în această primăvară, există o cerere mare din partea comercianților europeni pentru mierea de salcâm, iar oferta este foarte limitată, potrivit Logos Press.
15:15
Tații de gemeni vor beneficia de un concediu de trei săptămâni Logos-Press
Concediul și indemnizația pentru tații care sunt părinți de gemeni, precum și pentru adoptatorii de copii multipli, vor fi acordate de stat pentru fiecare copil în parte, a informat Logos Press.
14:15
Exporturile de capital vor fi liberalizate Logos-Press
Banca Națională se angajează în etapa finală de liberalizare a tranzacțiilor cu capital în valută prin modificări de reglementare a procesului de reglementare a schimburilor valutare, a informat Logos Press.
13:15
Deficitul bugetar continuă să crească Logos-Press
Deficitul bugetului de stat pe primele opt luni ale anului 2025 a fost de 7,5 milioane de lei față de 7,3 milioane de lei la sfârșitul lunii iulie, informează Logos Press.
12:15
Reactualizarea activelor statului a crescut valoarea acestora Logos-Press
După reevaluarea de referință, valoarea proprietății guvernamentale a crescut substanțial și, având în vedere amploarea problemei, potențialul de creștere este departe de a se fi încheiat, potrivit Logos Press.
12:00
Rezultatele preliminare ale alegerilor: „Este suficient de lucru pentru toată lumea” Logos-Press
„Potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,16% din voturi în alegerile parlamentare”, a informat Logos Press.
11:30
Digitalizarea va „ajuta” Lufthansa să concedieze 4.000 de angajați Logos-Press
Cel mai mare transportator aerian din Europa, Lufthansa, intenționează să concedieze până la 4.000 de angajați din administrație până în 2030 din cauza digitalizării și automatizării proceselor de lucru, informează Logos Press.
10:15
Țările UE doresc să abordeze problema deficitelor bugetare cu ajutorul unui impozit pe avere Logos-Press
Efectul cumulat al introducerii unui impozit pe avere în țările UE s-ar putea ridica la 67 de miliarde de euro și ar contribui la rezolvarea problemei deficitului bugetar al multor state, – informează Logos Press.
09:15
Veniturile companiilor moldovenești în România sunt în scădere Logos-Press
În 2024, companiile cu acționari moldoveni din România au înregistrat o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de lei românești (16,2 miliarde de lei moldovenești), relatează Logos Press.
08:15
Partidul PAS a câștigat alegerile și ar putea avea o majoritate în parlament Logos-Press
Alegerile din 28 septembrie au fost câștigate de partidul de guvernământ Acțiunea și Solidaritatea (PAS), care este bine poziționat pentru a forma o majoritate parlamentară și a numi un guvern format dintr-un singur partid, a raportat Logos Press.
28 septembrie 2025
13:30
Liderii partidelor au votat: împotriva divizării, în favoarea dezvoltării și cu un apel la „protejarea victoriei” Logos-Press
În cadrul alegerilor parlamentare în curs din Moldova, liderii politici și-au exprimat deja votul, făcând declarații care reflectă diviziuni politice profunde, speranțe de schimbare și apeluri la angajament civic, relatează Logos Press.
13:15
Nomazii digitali au intrat sub un control fiscal special Logos-Press
Uniunea Europeană intensifică controalele fiscale asupra veniturilor nomazilor digitali”, relatează Logos Press.
11:45
Bugetul nu a fost pe măsura planului Logos-Press
Alocările anuale pentru cheltuielile bugetului de stat în prima jumătate a anului au fost îndeplinite în proporție de 47,6%, inclusiv 23,5% pentru proiecte cu finanțare externă, a raportat Logos Press.
10:30
Vama Europeană absoarbe Vama Moldovenească Logos-Press
Peste o lună, Moldova va adera la zona vamală unică a UE, în cadrul căreia Moldova devine parte a rețelei europene de tranzit, a raportat Logos Press.
27 septembrie 2025
16:15
Moldova este de 8 ori mai avansată decât restul lumii în ceea ce privește turismul medical Logos-Press
Tot mai mulți pacienți străini aleg clinicile noastre pentru stomatologie, chirurgie estetică, oftalmologie și fertilizare in vitro. Segmentul wellness – reabilitare și recuperare – înregistrează, de asemenea, o creștere dinamică a popularității, relatează Logos Press.
