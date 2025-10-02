Standul de țară „Wine of Moldova”, inaugurat la aeroportul din Chișinău înainte de Ziua Națională a Vinului
Radio Chisinau, 2 octombrie 2025 15:15
Standul de țară „Wine of Moldova”, amplasat în incinta Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, a fost inaugurat astăzi, în preajma Zilei Naționale a Vinului. Peste 40 de producători locali își pot prezenta vinurile turiștilor care vin în Republica Moldova, iar autoritățile spun că platforma va fi extinsă în viitor, transmite Radio Chișinău.
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
15:15
Standul de țară „Wine of Moldova”, amplasat în incinta Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, a fost inaugurat astăzi, în preajma Zilei Naționale a Vinului. Peste 40 de producători locali își pot prezenta vinurile turiștilor care vin în Republica Moldova, iar autoritățile spun că platforma va fi extinsă în viitor, transmite Radio Chișinău.
Acum 30 minute
15:00
Geniștii Armatei Naționale au neutralizat 24 de obiecte explozive în luna septembrie # Radio Chisinau
În luna septembrie, militarii specializați ai Armatei Naționale au executat zece misiuni de deminare și au neutralizat 24 de obiecte explozive. Cea mai amplă intervenție a avut loc în apropierea satului Răscăieți din raionul Ștefan Vodă.
Acum o oră
14:35
Alegerile parlamentare din R. Moldova, în centrul discuțiilor de la Summitul Comunității Politice Europene. Maia Sandu: „Am învățat multe lecții. Suntem pregătiți să le împărtășim cu toate țările UE” # Radio Chisinau
Experiența Republicii Moldova în contracararea interferenței ruse și necesitatea unui sprijin susținut pentru Ucraina au fost în centrul discuțiilor liderilor europeni reuniți la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Președinta Maia Sandu, alături de premierul britanic Keir Starmer, președintele Franței Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk au transmis un mesaj clar de unitate și determinare în fața agresiunii ruse, subliniind că securitatea întregului continent european este în joc, transmite Radio Chișinău.
Acum 2 ore
14:20
Meteorologii anunță pentru luna octombrie 2025 în Republica Moldova temperaturi normale și precipitații în medie multianuală # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prezentat prognoza meteorologică pentru luna octombrie 2025, pe baza analizei materialelor sinoptice și climatice. Previziunile indică o lună cu valori ale temperaturilor și precipitațiilor apropiate de mediile multianuale, transmite MOLDPRES.
14:00
Curtea de Apel Centru analizează cererea Ministerului Justiției de limitare a activității Partidului Moldova Mare # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru analizează astăzi cererea Ministerului Justiției de limitare a activității Partidului Moldova Mare, acuzat de implicare în acțiuni ilegale care ar afecta procesul electoral. Ședința, programată în prima parte a zilei, a fost amânată pentru această oră la solicitarea avocatului formațiunii, transmite Radio Chișinău.
13:45
FOTO, VIDEO | Cel mai înalt pod din lume a fost inaugurat. Construit în mai puțin de patru ani, reduce timpul de călătorie de la două ore la două minute # Radio Chisinau
Prezentat în China ca un „miracol al infrastructurii”, podul este conceput pentru a stimula turismul și creșterea economică într-una dintre cele mai puțin dezvoltate regiuni ale țării, scrie NBC.
13:35
CALC: Alegerile parlamentare au fost parțial libere și parțial corecte, integritatea procesului electoral fiind afectată de influențe externe # Radio Chisinau
Alegerile parlamentare au fost „parțial libere și parțial corecte”, integritatea procesului electoral fiind afectată de polarizare socială și politică accentuată, tentative de influență externă ce se înscriu în tiparele războiului hibrid, inclusiv prin utilizarea extensivă a instrumentelor de manipulare informațională și de corupere a alegătorilor, potrivit Declarației Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, făcute publice astăzi, transmite Radio Chișinău.
Acum 4 ore
13:10
FOTO | Calea ferată din Ucraina, noua țintă a Rusiei. Cel puțin patru oameni au fost uciși în ultimul atac cu drone al armatei lui Putin # Radio Chisinau
Cel puțin patru civili au fost uciși și alți 25 răniți în atacurile rusești din Ucraina în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 2 octombrie.
12:50
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 3 octombrie.
12:40
FOTO | Președinta Maia Sandu participă la Summitul CPE de la Copenhaga. Agenda include întrevederi cu lideri europeni # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu participă astăzi la Summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga. Evenimentul oficial este găzduit de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, informează MOLDPRES.
12:20
Fără bani sau cadouri de Ziua Profesorului. Ministerul Educației a emis o circulară către toate instituțiile de învățământ # Radio Chisinau
Cadourile, banii și alte beneficii oferite cadrelor didactice de Ziua lucrătorilor din învățământ sunt strict interzise. În context, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ prin care solicită respectarea strictă a Codului de Etică al cadrelor didactice.
12:05
CNA desfășoară percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu: Este vizată firma de construcție a drumurilor „Edilitate” # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în Chișinău și în raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale ce vizează suspiciuni de abuz de serviciu la Societatea pe Acțiuni „Edilitate”.
11:55
11:40
Agenția Moldsilva anunță că în acest an pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc. Prețurile variază în funcție de specia lemnului: lemnele moi sunt mai accesibile, în timp ce cele tari au un preț mai ridicat.
Acum 6 ore
11:25
„Regretăm că am aflat din presă”. Igor Grosu reacționează la decizia lui Plîngău și Macari de a activa în legislativ ca independenți # Radio Chisinau
Deputații Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare, au anunțat că nu vor face parte din fracțiunea parlamentară a PAS, urmând să activeze în legislativ în calitate de deputați independenți. Igor Grosu, liderul PAS, a spus că anunțul celor doi a fost făcut public fără o consultare prealabilă cu echipa PAS. Într-o postare pe Facebook, Grosu a exprimat regretul față de modul în care a fost comunicată decizia.
11:05
VIDEO | Doi bărbați, reținuți în flagrant pentru trafic de influență, după ce au încercat să mituiască funcționari MAI # Radio Chisinau
Ofițerii SPIA ai Ministerului Afacerilor Interne, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au reținut în flagrant doi bărbați, de 38 și 21 de ani, ambii din Chișinău, bănuiți de trafic de influență. Cei doi ar fi pretins și primit bani de la un denunțător pentru a interveni pe lângă funcționari ai MAI, în scopul anulării unor sancțiuni contravenționale și excluderii a 21 de puncte de penalizare aplicate unui conducător auto pentru necuplarea centurii de siguranță.
10:55
Record de tineri specialiști angajați în școli și grădinițe în anul de studii 2025–2026 # Radio Chisinau
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii, marcând cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. Datele arată o creștere constantă a interesului tinerilor față de cariera didactică: în 2024 s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296.
10:30
Ședința privind limitarea activității Partidului Moldova Mare, întreruptă la cererea avocatului # Radio Chisinau
Ședința Curții de Apel Centru, în cadrul căreia urma să fie examinată solicitarea Ministerului Justiției privind limitarea activității Partidului Politic Moldova Mare, a fost amânată pentru ora 14:00. Deși ședința a început la ora 09:00, avocatul formațiunii, Igor Hlopețchi, a cerut reprogramarea, motivând că nu a avut suficient timp să ia cunoștință cu dosarul, transmite IPN.
10:15
Kremlinul înfrânt la Chișinău – anatomia unui eșec geopolitic. Op-Ed de Anatol Țăranu # Radio Chisinau
Alegerile din 28 septembrie de la Chișinău au marcat un moment de răscruce în spațiul post-sovietic – o lovitură strategică pentru Kremlin într-o zonă pe care Moscova o considera de mult timp „curtea sa interioară”. Acolo unde strategii Kremlinului își imaginau că vor domni veșnic prin marionete docile și partide hrănite din bani corupți, cetățenii Republicii Moldova au ales exact contrariul: Europa, demnitatea, libertatea și un viitor ancorat în valori democratice.
09:55
Marele cineast Alexandru Tatos va fi omagiat printr-o retrospectivă de trei filme la Zilele Filmului Românesc la Chișinău. Toate cele trei pelicule - „Mere roșii” (1976), „Casa dintre câmpuri” (1979) și capodopera „Secvențe” (1982) - îl au în distribuție pe regretatul Mircea Diaconu, plecat dintre noi la finalul anului trecut, așa că secțiunea RETRO îl comemorează și pe marele actor.
09:45
Alegerile 2025 – „un sfârșit de epocă”? Va mai lucra Rusia „cu materialul clientului” în R. Moldova? (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău subliniază că votul de la parlamentare marchează o schimbare clară de direcție în opțiunile alegătorilor. Într-un editorial pentru Veridica, publicistul Nicolae Negru notează că mesajul „Niet” adresat Rusiei a fost atât de puternic, încât „s-a auzit în întreaga Europă”. Totodată, presa analizează dacă scrutinul parlamentar a fost o competiție între partide politice propriu-zise sau, mai degrabă, o confruntare între două modele de viitor: unul proeuropean și unul pro-rus.
09:30
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 2 octombrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 58 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 70 de bani.
Acum 8 ore
09:10
România și Republica Moldova au semnat Acordul pentru controlul coordonat în punctul feroviar de frontieră Fălciu–Cantemir (FOTO) # Radio Chisinau
România și Republica Moldova au făcut un nou pas important în consolidarea cooperării bilaterale prin semnarea Acordului privind implementarea controlului coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir. Documentul a fost semnat ieri, 1 octombrie, în cadrul unei întrevederi oficiale între viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministra Afacerilor Interne al României, și Daniela Misail-Nichitin, ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
08:45
VIDEO | Eveniment dedicat R. Moldova, organizat la Palatul Elisabeta din București de Familia Regală a României. Igor Grosu: Drumul nostru european este mai sigur pentru că avem prieteni de nădejde # Radio Chisinau
Custodele Coroanei, Margareta, a găzduit o seară dedicată Republicii Moldova, miercuri, la Palatul Elisabeta, Principele Radu exprimându-și, cu acest prilej, bucuria pentru a participa la întâlnirea unei „familii atât de numeroase cât o națiune”. La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mulțumit Casei Regale a României pentru sprijinul acordat în parcursul pe drumul integrării europene.
08:20
Prima măsură pro-Ucraina luată de Trump după ce și-a schimbat poziția față de Putin. Este vorba de ținte din Rusia # Radio Chisinau
Statele Unite vor furniza Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică aflate la distanță în Rusia, au declarat miercuri doi oficiali pentru Reuters, în contextul în care se analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri.
08:00
METEO | Ploi slabe și izolat înghețuri la suprafața solului, anunțate de meteorologi pentru joi # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru joi, 2 octombrie, ploi slabe în unele regiuni și înghețuri la suprafața solului, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:05
Circa 4.600 de apeluri recepționate de Centrul de apel pentru informarea alegătorilor în cadrul scrutinului parlamentar, Care au fost cele mai frecvente întrebări # Radio Chisinau
Operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor au gestionat 4.579 de apeluri în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Linia a fost activă între 12 august și 29 septembrie 2025, având scopul de a oferi suport informațional tuturor părților implicate în procesul electoral, comunică MOLDPRES.
20:45
Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin # Radio Chisinau
Aproape 40% din capacitatea de rafinare a petrolului a fost sistată în Rusia în urma atacurilor repetate lansate din Ucraina cu ajutorul aeronavelor fără pilot. Situația a generat o criză a combustibililor, cozi la benzinării și creștere de prețuri. Autoritățile au interzis exporturile de benzină și s-a pregătit să înceapă achiziționarea ei din străinătate, scriu publicația independentă The Moscow Times și canalul financiar rusesc RBC.
20:25
Zestrea Neamului | Romina Spînu: “Vin din nordul Moldovei și-mi place să cânt despre acele locuri” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
20:05
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a discutat la Bruxelles cu europarlamentarii români Nicolae Ștefănuță și Eugen Tomac # Radio Chisinau
În marja vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a purtat discuții cu europarlamentarii români Eugen Tomac și Nicolae Ștefănuță.
19:40
Europa se află ”într-o confruntare cu Rusia”, estimează președintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului șefilor de stat și de guverne ai Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, în Danemarca.
19:20
Guvernul promite compensații și în această iarnă, iar prețul lemnelor rămâne neschimbat # Radio Chisinau
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, dă asigurări că statul va achita compensații la căldură și în acest an. Astfel, în sezonul de încălzire care vine, autoritățile își asumă să susțină cetățenii, a precizat demnitarul. Alexei Buzu a confirmat că din luna noiembrie, ca și în anii precedenți, consumatorii casnici vor primi compensații, dar nu a precizat criteriile de acordare, transmite IPN.
19:00
Suedia reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Întrevedere la Chișinău între noua ambasadoare a statului nordic și ministrul Mihai Popșoi # Radio Chisinau
Ministrul de Externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Regatului Suediei, Petra Maria Lärke.
18:40
Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat miercuri în vizită la București, a declarat la Digi24 că Moscova nu va renunța la influența în regiune și că dezinformarea și propaganda rămân principalele arme ale Kremlinului.
18:15
„Vârsta nu trebuie să fie un obstacol, ci o sursă de înțelepciune și inspirație pentru toți”. Cei mai activi seniori au fost premiați de Ziua internațională a persoanelor în etate (FOTO) # Radio Chisinau
Astăzi, 1 octombrie 2025, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale a avut loc ceremonia de premiere a câștigătorilor Concursului Premiul Național pentru Vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2025, desfășurat anual cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor în etate.
17:55
CEC: Partidul „Democrația Acasă” nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, însă și-a făcut publicitate pe TikTok de pe conturi cu mii de urmăritor # Radio Chisinau
În penultima săptămână a campaniei electorale, Partidul „Democrația Acasă” nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, însă și-a făcut publicitate pe TikTok de pe conturi cu mii de urmăritori. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, în cadrul ședinței la care a fost examinat subiectul cu privire la finanțarea campaniei electorale a concurenților electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
17:35
Foști lideri ai Partidului Șor din două raioane vor sta 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală # Radio Chisinau
La data de 01 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.
17:20
OAMENI ȘI IDEI | Zilele Filmului Românesc revin la Chișinău.. Elena Taragan: „Nu putem ignora filmul românesc. Este interesant în sine, prin tematică și emoțiile pe care le trezește” (Audio) # Radio Chisinau
Zilele Filmului Românesc revin la Chișinău în perioada 16-19 octombrie. Vor fi difuzate, în premieră, cinci dintre cele mai așteptate filme ale anului. „În Rep. Moldova evenimentul cinematografic Zilele Filmului Românesc s-a dezvoltat și a căpătat tot mai mult conținut. Și mă bucur că există această intenție de a colabora, de a face în așa fel încât, filmul românesc să fie prezent pe ecranele de aici”, a declarat Elena Taragan, PR Manager al evenimentului cinematografic ZFR, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.
17:05
Austria a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj la o companie petrolieră prezentă și pe piața din România # Radio Chisinau
Austria a expulzat marți un diplomat rus, acuzat de spionaj la compania petrolieră austriacă OMV, prezentă și pe piața din România. Oficialul, declarat persona non grata, ar fi primit informații sensibile de la un fost angajat al companiei și le-ar fi transmis Kremlinului.
16:45
Serialul TV „Plaha”, intitulat inițial „Șacalii”, va face obiectul unui control din partea Consiliului Audiovizualului. Verificarea vizează respectarea prevederilor Codului Serviciilor Media audiovizuale și a Regulamentului privind protecția minorilor în conținuturile audiovizuale, transmite IPN.
16:25
Ministerul Justiției acționează îm judecată Partidul Moldova Mare. Care sunt solicitările instituției și cum a reacționat Victoria Furtună # Radio Chisinau
Ministerul Justiției a depus ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”. Președinta formațiunii politice a declarat că nu cunoaște nicmic despre demersul Ministerului Justiției.
16:10
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Faptul că Maia Sandu are un cuvânt care contează la summitul Comunității Politice Europene arată că Republica Moldova este pe calea corectă (Audio) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu va fi prezentă mâine la summitul Comunității Politice Europene, găzduit de Danemarca, unde urmează să susțină și un discurs în cadrul sesiunii de deschidere. Participarea activă a președintei Maia Sandu la reuniunile Comunității Politice Europene demonstrează, încă o dată, că Rep. Moldova este pe calea corectă, susține analistul politic Ion Tăbârță. El a declarat în emisiunea „Ora de Vârf” de la Radio Chișinău că această implicare semnalează clar dorința Rep. Moldova de a construi o democrație funcțională și de a avansa pe calea integrării europene.
16:10
„Ne așteaptă un drum dificil, dar suntem hotărâți să ne îndeplinim obiectivele. Ne bucurăm că România ne este alături”. Igor Grosu, întrevedere la București cu președintele Senatului României # Radio Chisinau
Aflat în vizită la București, Igor Grosu s avut o întrevedere cu președintele Senatului României, Mircea Abrudan.
15:55
15:30
„Respectul și grija pentru seniori ne fac o societate mai puternică și mai unită”. Mesajul Maiei Sandu transmis de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de recunoștință și apreciere tuturor seniorilor țării.
Ieri
15:10
„Voi depune dosar și mă voi simți mândru”. Primarul orașului Iași vrea să devină cetățean al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, intenționează să devină cetățean al Republicii Moldova. În acest sens, edilul din Iași a precizat că deja strânge documentația necesară la dosarul de cetățenie.
14:55
Criza guvernamentală din SUA lovește și în Republica Moldova. Ambasada SUA la Chișinău, fără activitate online în lipsa fondurilor # Radio Chisinau
Ambasada SUA la Chișinău a anunțat că profilul de pe Facebook al misiunii diplomatice nu va fi actualizat în mod regulat, din cauza suspendării alocărilor bugetare, după ce Congresul de la Washington și-a sistat temporar activitatea. Diplomația americană din Moldova concretizează că situația se va menține până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea, transmite IPN.
14:40
Începând cu 1 noiembrie, pacienții vor avea acces la un nou medicament compensat pentru tratamentul osteoporozei. Lista medicamentelor compensate a fost completată cu denumirea comună internațională Acidum ibandronicum, indicat în tratamentul acestei afecțiuni la femei, transmite IPN.
14:15
Experți români în atragerea banilor europeni vor oferi asistență tehnică Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) din România va desfășura, în perioada 6–10 octombrie 2025, o misiune de lucru în Republica Moldova. Misiunea face parte din eforturile de consolidare a cooperării între cele două țări, având ca scop sprijinirea autorităților din Republica Moldova în domeniul atragerii și implementării proiectelor finanțate din fonduri europene.
13:55
Cabinetul de miniștri a actualizat regulamentul privind licitațiile pentru producătorii de energie regenerabilă # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat astăzi un amplu pachet de măsuri destinate modernizării sistemului educațional, dezvoltării regionale și tranziției către energia verde, printre care o formulă de finanțare a grădinițelor, acordarea statutului de parc industrial pentru Moldova High-Tech Park și noi licitații pentru capacități eoliene de 170 MW, transmite Radio Chișinău.
