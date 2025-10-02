Standul de țară „Wine of Moldova”, inaugurat la aeroportul din Chișinău înainte de Ziua Națională a Vinului

11:05

Ofițerii SPIA ai Ministerului Afacerilor Interne, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au reținut în flagrant doi bărbați, de 38 și 21 de ani, ambii din Chișinău, bănuiți de trafic de influență. Cei doi ar fi pretins și primit bani de la un denunțător pentru a interveni pe lângă funcționari ai MAI, în scopul anulării unor sancțiuni contravenționale și excluderii a 21 de puncte de penalizare aplicate unui conducător auto pentru necuplarea centurii de siguranță.