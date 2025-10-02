Vedetele, prietenii și partenerii de încredere au sărbătorit 26 de ani de Pro TV Chișinău - VIDEO
ProTV.md, 2 octombrie 2025 15:10
Vedetele, prietenii și partenerii de încredere au sărbătorit 26 de ani de Pro TV Chișinău - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
15:20
Un avocat - condamnat definitiv de CSJ pentru trafic de influență: A cerut bani pentru „intervenții” la procurori și judecători # ProTV.md
Un avocat - condamnat definitiv de CSJ pentru trafic de influență: A cerut bani pentru „intervenții” la procurori și judecători
Acum 15 minute
15:10
Vedetele, prietenii și partenerii de încredere au sărbătorit 26 de ani de Pro TV Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Vedetele, prietenii și partenerii de încredere au sărbătorit 26 de ani de Pro TV Chișinău - VIDEO
Acum 30 minute
15:00
Victoriabank finalizează achiziția Microinvest
Acum o oră
14:50
Germania a blocat acordarea vizelor umanitare pentru ruși și îi tratează ca pe afgani și iranieni # ProTV.md
Germania a blocat acordarea vizelor umanitare pentru ruși și îi tratează ca pe afgani și iranieni
14:30
Criză energetică în stânga Nistrului? Regiunea transnistreană anunță introducerea unui regim de „economisire a gazelor" timp de aproximativ o săptămână - VIDEO # ProTV.md
Criză energetică în stânga Nistrului? Regiunea transnistreană anunță introducerea unui regim de „economisire a gazelor" timp de aproximativ o săptămână - VIDEO
14:30
Cine va guverna în următorii patru ani? Ce așteptări există? – joi, În PROfunzime
Acum 2 ore
14:10
Președintele Consiliului European a felicitat moldovenii pentru rezultatul alegerilor parlamentare, în cadru Summitului Comunității Politice Europene: „O victorie a democrației” - VIDEO # ProTV.md
Președintele Consiliului European a felicitat moldovenii pentru rezultatul alegerilor parlamentare, în cadru Summitului Comunității Politice Europene: „O victorie a democrației” - VIDEO
13:50
PDMM, partid afiliat oligarhului Vlad Plahotniuc, a cerut examinarea cauzei privind limitarea activității formațiunii la Curtea de Apel Sud # ProTV.md
PDMM, partid afiliat oligarhului Vlad Plahotniuc, a cerut examinarea cauzei privind limitarea activității formațiunii la Curtea de Apel Sud
13:50
Președintele Consiliului European i-a felicitat pe moldoveni cu rezultatul după alegeri: „Această victorie nu este doar a Moldovei, ci și o victorie a democrației” - VIDEO # ProTV.md
Președintele Consiliului European i-a felicitat pe moldoveni cu rezultatul după alegeri: „Această victorie nu este doar a Moldovei, ci și o victorie a democrației” - VIDEO
13:50
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester. Patru persoane au fost rănite. Suspectul a fost împuşcat de poliţie # ProTV.md
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester. Patru persoane au fost rănite. Suspectul a fost împuşcat de poliţie
13:40
Seară dedicată Republicii Moldova, găzduită de Familia regală a României. Igor Grosu și alți demnitari printre invitați - GALERIE FOTO/VIDEO # ProTV.md
Seară dedicată Republicii Moldova, găzduită de Familia regală a României. Igor Grosu și alți demnitari printre invitați - GALERIE FOTO/VIDEO
Acum 4 ore
13:00
Ce mesaj i-a transmis Igor Grosu lui Vladimir Putin după alegerile parlamentare din țara noastră # ProTV.md
Ce mesaj i-a transmis Igor Grosu lui Vladimir Putin după alegerile parlamentare din țara noastră
13:00
Se interzice colectarea banilor în școli și grădinițe, de Ziua Profesorului. Ce spune ministrul Educației # ProTV.md
Se interzice colectarea banilor în școli și grădinițe, de Ziua Profesorului. Ce spune ministrul Educației
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 02.10.2025
12:40
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:30
Un număr record de tineri specialiști s-au angajat în școlile și grădinițele din țară, în acest an. Anunțul MEC # ProTV.md
Un număr record de tineri specialiști s-au angajat în școlile și grădinițele din țară, în acest an. Anunțul MEC
12:30
Primele imagini de la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: Maia Sandu, pe covorul roșu, întâmpinată de prim-ministrul Danemarcei - FOTO # ProTV.md
Primele imagini de la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: Maia Sandu, pe covorul roșu, întâmpinată de prim-ministrul Danemarcei - FOTO
12:30
Circulația rutieră, sistată de Ziua Vinului. Recomandările poliției pentru șoferi
12:20
Situație rușinoasă pentru Putin: Rusia va importa benzină din Asia după ce ucrainenii au distrus 40% dintre rafinării # ProTV.md
Situație rușinoasă pentru Putin: Rusia va importa benzină din Asia după ce ucrainenii au distrus 40% dintre rafinării
12:20
Două avioane s-au ciocnit pe un aeroport din New York. Două persoane au fost rănite - VIDEO # ProTV.md
Două avioane s-au ciocnit pe un aeroport din New York. Două persoane au fost rănite - VIDEO
12:10
Chivu, direct în istoria lui Inter! E doar al 4-lea antrenor care atinge această bornă: „Bun venit în club!” # ProTV.md
Chivu, direct în istoria lui Inter! E doar al 4-lea antrenor care atinge această bornă: „Bun venit în club!”
12:10
Anchetă în Italia: Poliția a confiscat 21 de lucrări atribuite fals lui Salvador Dali, dintr-o expoziţie din Parma # ProTV.md
Anchetă în Italia: Poliția a confiscat 21 de lucrări atribuite fals lui Salvador Dali, dintr-o expoziţie din Parma
12:10
Un tânăr a supraviețuit unei căderi de la 3.300 de metri, după ce parașuta sa nu s-a deschis în timpul unui salt în Las Vegas # ProTV.md
Un tânăr a supraviețuit unei căderi de la 3.300 de metri, după ce parașuta sa nu s-a deschis în timpul unui salt în Las Vegas
12:00
Percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu cu un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate” # ProTV.md
Percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu cu un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate”
12:00
O femeie din Comrat - căutată de polițiști și voluntari, după ce a plecat de acasă acum trei zile și nu s-a mai întors - FOTO # ProTV.md
O femeie din Comrat - căutată de polițiști și voluntari, după ce a plecat de acasă acum trei zile și nu s-a mai întors - FOTO
12:00
Avocatul din Bălți, care a fost prins că transmitea droguri clientului său în penitenciar - plasat în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Avocatul din Bălți, care a fost prins că transmitea droguri clientului său în penitenciar - plasat în arest pentru 30 de zile
12:00
Proteste de amploare în Maroc. Poliția a făcut sute de arestări. Cupa Mondială la fotbal, printre cauzele revoltei - VIDEO # ProTV.md
Proteste de amploare în Maroc. Poliția a făcut sute de arestări. Cupa Mondială la fotbal, printre cauzele revoltei - VIDEO
11:40
Bloggerul Gabriel Călin, adus în fața magistraților. Procurorii cer plasarea în arest - VIDEO # ProTV.md
Bloggerul Gabriel Călin, adus în fața magistraților. Procurorii cer plasarea în arest - VIDEO
11:30
Barcelona - PSG, spectacol în Champions League. Derby decis cu un gol în minutul 90
Acum 6 ore
11:20
Stare de alertă la Cernobîl. Centrala nucleară a rămas fără energie electrică în urma bombardamentelor rusești # ProTV.md
Stare de alertă la Cernobîl. Centrala nucleară a rămas fără energie electrică în urma bombardamentelor rusești
11:10
Accident grav la Orhei. Patru persoane au ajuns la spital, după ce automobilele în care se aflau s-au ciocnit. Ce spune poliția # ProTV.md
Accident grav la Orhei. Patru persoane au ajuns la spital, după ce automobilele în care se aflau s-au ciocnit. Ce spune poliția
10:50
Octavian Iachimovschi - mesaj de adio: „Am avut un sentiment în ultima perioada ca cineva da cu piciorul în căldările cu apa pe care le car” # ProTV.md
Octavian Iachimovschi - mesaj de adio: „Am avut un sentiment în ultima perioada ca cineva da cu piciorul în căldările cu apa pe care le car”
10:40
Președintele PAS, despre anunțul lui Plîngău și Macari: „Regretăm că am aflat din presă, fără să discutăm în echipă" # ProTV.md
Președintele PAS, despre anunțul lui Plîngău și Macari: „Regretăm că am aflat din presă, fără să discutăm în echipă"
10:30
Incendiu de proporții pe șoseaua Muncești din Chișinău, lichidat după 20 de ore de intervenție. IGSU oferă noi detalii - VIDEO # ProTV.md
Incendiu de proporții pe șoseaua Muncești din Chișinău, lichidat după 20 de ore de intervenție. IGSU oferă noi detalii - VIDEO
10:30
„Întrebarea ta se rezolvă." Doi bărbați din capitală - reținuți, după ce au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcările unui șofer în trafic - VIDEO # ProTV.md
„Întrebarea ta se rezolvă." Doi bărbați din capitală - reținuți, după ce au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcările unui șofer în trafic - VIDEO
10:10
Va rezolva Trump conflictul înghețat din Republica Moldova? Ce spune un expert american despre soluționarea problemei din regiunea transnistreană # ProTV.md
Va rezolva Trump conflictul înghețat din Republica Moldova? Ce spune un expert american despre soluționarea problemei din regiunea transnistreană
09:50
Studiu: Siguranța aeriană a Europei, în pericol din cauza reducerilor de costuri și a presiunii asupra personalului # ProTV.md
Studiu: Siguranța aeriană a Europei, în pericol din cauza reducerilor de costuri și a presiunii asupra personalului
Acum 8 ore
09:20
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare coșmar al său # ProTV.md
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare coșmar al său
09:00
Elon Musk devine prima persoană care atinge o avere netă de 500 de miliarde de dolari
08:50
Cel mai înalt pod din lume a fost inaugurat. Construit în mai puțin de patru ani, reduce timpul de călătorie de la două ore la două minute - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Cel mai înalt pod din lume a fost inaugurat. Construit în mai puțin de patru ani, reduce timpul de călătorie de la două ore la două minute - FOTO/VIDEO
08:40
Atac cu drone rusești în Ucraina. O familie cu doi copii a fost ucisă în regiunea Sumî. „Erau oameni buni” # ProTV.md
Atac cu drone rusești în Ucraina. O familie cu doi copii a fost ucisă în regiunea Sumî. „Erau oameni buni”
08:40
Zity Office marchează un reper în Moldova prin Certificarea LEED
08:20
Prima măsură pro-Ucraina luată de Trump după ce și-a schimbat poziția față de Putin. Este vorba de ținte din Rusia # ProTV.md
Prima măsură pro-Ucraina luată de Trump după ce și-a schimbat poziția față de Putin. Este vorba de ținte din Rusia
08:20
Curs valutar BNM pentru 2 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Cer noros, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:00
Drona ucraineană „Baba Iaga” face o nouă victimă de rang înalt: un oficial acuzat de trădare de Kiev a fost ucis în Herson. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO # ProTV.md
Drona ucraineană „Baba Iaga” face o nouă victimă de rang înalt: un oficial acuzat de trădare de Kiev a fost ucis în Herson. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
22:50
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Care sunt grupurile care o vor demisă # ProTV.md
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Care sunt grupurile care o vor demisă
22:50
Orban anunță că Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, „indiferent de cerințele politice”. Ce susține că i-a transmis Trump # ProTV.md
Orban anunță că Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, „indiferent de cerințele politice”. Ce susține că i-a transmis Trump
22:40
Portarul Joaquin Enrico a reușit un gol fantastic din propriul careu - VIDEO
22:30
Federația de fotbal a Israelului a solicitat găzduirea meciului contra Moldovei pe stadionul Zimbru din Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Federația de fotbal a Israelului a solicitat găzduirea meciului contra Moldovei pe stadionul Zimbru din Chișinău - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.