Regim de economisire a gazelor, instituit în regiunea transnistreană: „Gazul va fi distribuit strict pentru populație”

22:00

Fiecare al patrulea locuitor din Republica Moldova are 60 de ani și mai mult. La începutul acestui an, populația vârstnică a ajuns la peste 616 mii de persoane, ceea ce înseamnă puțin peste un sfert din total. Nivelul înalt de îmbătrânire se vede nu doar în cifre, fiind reflectat și de situația din localitățile de la noi. În satul Artimonovca din raionul Cimișlia, de exemplu, trăiesc doar cinci oameni, toți fiind pensionari. Nu au un magazin și nicio farmacie, iar ceea ce îi mai ține acolo sunt căsuțele pe care le-au construit încă pe când erau tineri, iar comunitatea lor era una prosperă.