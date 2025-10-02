Elevi din 35 de școli își vor consolida cunoștințele în domeniul educației financiare. Inițiativa atrage o investiție de 2 milioane de lei
Moldpres, 2 octombrie 2025 15:10
Elevii din 35 de instituții de învățământ din rețeaua Școlilor Model își vor putea consolida cunoștințele în domeniul educației financiare, grație unei investiții de 2 milioane de lei. Contractul tripartit de finanțare nerambursabilă în...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
15:20
15:20
Atenție, călători! Punctele de trecere a frontierei Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghilev-Podolsk și-au sistat temporar activitatea # Moldpres
Punctele de trecere a frontierei Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghilev-Podolsk și-au sistat temporar activitatea, din motive tehnice pe partea Ucrainei. La momentul actual, se întreprind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor, transmite MOLDPRES.Poliția de F...
Acum 15 minute
15:10
Elevi din 35 de școli își vor consolida cunoștințele în domeniul educației financiare. Inițiativa atrage o investiție de 2 milioane de lei # Moldpres
Elevii din 35 de instituții de învățământ din rețeaua Școlilor Model își vor putea consolida cunoștințele în domeniul educației financiare, grație unei investiții de 2 milioane de lei. Contractul tripartit de finanțare nerambursabilă în...
15:10
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga că Europa se confruntă în prezent cu un „război atipic” purtat de Rusia, în care atacurile hibride, interferențele electorale și incidentele la inf...
Acum o oră
14:40
Un avocat din capitală a fost condamnat pentru trafic de influență, dar eliberat de pedeapsă din cauza prescripției # Moldpres
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au pronunțat, la 30 septembrie, o decizie irevocabilă în dosarul avocatului Vasile Bobeică, din Chișinău, recunoscut vinovat de trafic de influență. Deși instanța supremă a confirmat probele aduse de procurori, acest...
Acum 2 ore
14:20
Un număr de 90 de persoane în etate, inclusiv refugiați din Ucraina, au fost admise în cea de-a treia ediție a „Universității Vârstei a Treia” (UV3), lansată astăzi oficial la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Programul reprezintă un m...
14:10
Maia Sandu: Moldova poate servi drept exemplu de rezistență împotriva interferențelor străine în alegeri # Moldpres
Republica Moldova a reușit să contracareze masiv încercările Rusiei de a influența alegerile parlamentare din 28 septembrie, demonstrând că și o democrație mică și fragilă poate face față presiunilor externe. Totodată, experiența R. Moldova ar putea fi &...
14:00
Peste 150 de afaceri agricole, finanțate prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură în primele șapte luni de la lansare # Moldpres
În primele șapte luni de la lansarea Programului Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA), în perioada 1 martie – 30 septembrie 2025 au fost sprijinite 154 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici, valoarea totală a finanțărilor aprob...
13:50
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță lansarea campaniei de informare „Oportunitățile de subvenționare din FNDAMR – 2025”, care se va desfășura în perioada 6–10 octombrie 2025, în mai multe localități d...
13:40
ANSA şi Serviciul Vamal implementează măsuri pentru facilitarea avantajelor Operatorilor Economici Autorizați # Moldpres
Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au consolidat cooperarea instituțională prin semnarea unui Ordin comun privind implementarea măsurilor de facilitare destinate Operatorilor Economici Autorizați (AEO). Documentul, semnat de director...
13:40
Studenții de la medicină au organizat un flashmob cu genericul „Nu rata nicio clipă” pentru a avea o inimă puternică # Moldpres
Studenții din anul IV de la Facultatea de Medicină nr. 1 a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie (USMF) „Nicolae Testemiţanu” au organizat un flashmob cu genericul „Nu rata nicio clipă”. Prin intermediul acestei acțiuni, tinerii au promova...
13:40
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul Comisiei de evaluare a procurorilor privind integritatea procurorului Andrei Balan, de la Procuratura Anticorupție și a propus reevaluarea acestuia, comunică MOLDPRES.Astfel, trei dintre cei zece membri ai...
13:40
Stabilitatea macroeconomică și integrarea europeană a Republicii Moldova, discutată de guvernatoarea BNM cu șeful Direcției pentru Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova își doresc aceleași oportunități și aceleași standarde ca și cetățenii din comunitatea europeană, iar Banca Națională a Moldovei (BNM) depune eforturi pentru a crea condițiile necesare ca acest lucru să devină realitate. Declara...
13:30
Zilele Filmului Românesc aduc la Chișinău trei pelicole ale renumitului regizor Alexandru Tatos # Moldpres
Ediția a 12-a a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la Chișinău îi aduce un omagiu regizorului Alexandru Tatos, printr-o retrospectivă ce reunește trei creații ale sale: „Mere roșii” (1976), „Casa dintre câmpuri” (1979) și „Secv...
13:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău devine promotor al vinului și tradițiilor moldovenești # Moldpres
Înainte de Ziua Națională a Vinului, Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău, în colaborare cu Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), a inaugurat astăzi standul de țară „Wine of Moldova”, un spațiu care aduce tradiția, ...
13:30
În fiecare an, echipele de ambulanță răspund la aproximativ un milion de solicitări. Datele au fost făcute publice de Ministerul Sănătății, în contextul marcării Zilei Naționale a Ambulanței, comunică MOLDPRES.Potrivit instituției, în ultimii p...
13:30
Meteorologii anunţă pentru luna octombrie 2025 în Republica Moldova temperaturi normale și precipitații în medie multianuală # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prezentat prognoza meteorologică pentru luna octombrie 2025, pe baza analizei materialelor sinoptice și climatice. Previziunile indică o lună cu valori ale temperaturilor și precipitațiilor apropiate de mediile multianuale, transm...
Acum 4 ore
12:40
Vicepremierul Vladimir Bolea, asigurat la București de susținerea construcției de infrastructură strategică pentru R. Moldova # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, a avut ieri o întrevedere la București cu omologul său român, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii din România, discuțiile axându-se pe parcu...
12:30
FOTO // Președinta Maia Sandu participă la Summitul CPE de la Copenhaga. Agenda include întrevederi cu lideri europeni # Moldpres
Președinta Maia Sandu participă astăzi la Summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga. Evenimentul oficial este găzduit de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, informează MOLDPRES.Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschid...
12:20
În raionul Telenești, octombrie a început cu utilaje și echipe de muncitori pe șantierul drumului regional G65, sectorul M5 – Câșla – G64 – Telenești – Mândrești – Ghiliceni, unde continuă lucrările de reparație a &ic...
12:10
FOTO // O spălătorie socială și de igienă personală pentru persoane defavorizate a fost deschisă la Leova, cu sprijin european # Moldpres
Comunitatea din Leova beneficiază de un nou serviciu social - Spălătoria socială și de igienă personală, inaugurat astăzi într-un spațiu renovat și complet echipat. Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană și sprijinit de autoritățile locale, oferă gratuit s...
12:10
ANSP: Reguli noi pentru alimentele destinate sugarilor. Acestea vor intra în vigoare la 30 octombrie # Moldpres
Din 30 octombrie intră în vigoare noile reguli pentru alimentele speciale și dietele medicale, comunică MOLDPRES.Șefa Serviciului informare și comunicare al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Olesea Croitor, a menționat pentru agenție că schimbări...
12:10
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile vor fi procesate prin serviciul guvernamental (MPay), informează MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vorba de plata indemn...
11:50
În Republica Moldova, în anul 2024, au fost înregistrate 1.214 cazuri noi de cancer mamar, cele mai multe fiind în rândul grupului de vârstă 55–74 de ani. Acest tip de cancer ocupă primul loc în structura tumorilor maligne la feme...
11:50
Peste 450 de obiecte explozive au fost neutralizate de geniștii militari de la începutul anului # Moldpres
Geniștii Armatei Naționale au executat, de la începutul anului curent, 107 misiuni de deminare, în urma cărora au neutralizat 456 de obiecte explozive de diferite tipuri și 1.761 de cartușe, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, doar în l...
11:50
MEC atenționează: solicitarea sau primirea de sume de bani și cadouri în școli este strict interzisă # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ general prin care a atenționat cadrele didactice și cele de conducere că solicitarea sau primirea de sume de bani și cadouri este strict interzisă, tra...
Acum 6 ore
11:10
FOTO // Ungheni găzduiește exercițiul internațional „Border Shield 25”, dedicat securității # Moldpres
Municipiul Ungheni a devenit astăzi punct strategic pe harta proiectelor transfrontaliere și europene de securitate, odată cu lansarea oficială a exercițiului internațional „Border Shield 25”. Evenimentul are loc la Gara Internațională Ungheni și este finanț...
11:10
Descinderi în capitală. Fosta conducere a SA „Edilitate”, vizată într-un dosar de delapidare a patrimoniului # Moldpres
Foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate” ar putea ajunge pe banca acuzaților într-un dosar pornit pentru abuz de serviciu, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, procurorii desfășoară astăzi percheziții în capitală și î...
10:40
Republica Moldova și-a făcut simțită prezența pe scena internațională a vinului la Rotterdam, unde 15 vinării autohtone au reprezentat țara la finele lunii septembrie, în fața a peste 20.000 de vizitatori și 600 de profesioniști din industria vinului din spațiu...
10:20
Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără energie electrică în urma unui atac rusesc. Zelenski avertizează asupra riscurilor nucleare # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, joi, că un atac masiv cu drone rusești asupra unei substații electrice din orașul Slavutici a provocat marți o pană de curent de peste trei ore la fosta centrală nucleară de la Cernobîl, transmite MOLDPRES....
10:20
10:20
Peste 400 de tineri profesori s-au angajat în școli și grădinițe în anul curent de studii # Moldpres
Un număr record de 426 de tineri profesori s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii. Cifra este în creștere comparativ cu ultimii ani, în condițiile în care în 2024 în instituțiile de învățământ ...
10:20
Doi bărbați, în vârstă de 38 și respectiv 21 de ani, ambii din Chișinău, au fost reținuți fiind acuzați de trafic de influență, comunică MOLDPRES.Potrivit PCCOCS, suspecții ar fi pretins și primit bani de la un denunțător, promițând că pot ...
10:20
Republica Moldova și România simplifică trecerea frontierei prin control coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir # Moldpres
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul de trecere a frontierei Fălciu (România) – Cantemir (Republica Moldova). Ministra Afacerilor Interne a Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a semna...
10:00
Mii de fermieri accesează sprijin financiar prin AIPA: credite mai avantajoase, asigurări agricole și investiții pentru culturi noi # Moldpres
Perioada de recepționare a cererilor pentru forma de plată complementară, desfășurată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) între 1 februarie și 30 septembrie 2025 s-a încheiat cu un interes semnificativ din partea fermierilor. &Ici...
Acum 8 ore
09:20
Secretariatul Parlamentului a lansat concursul pentru selectarea candidaților la stagiile plătite din perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026. Tinerii interesați pot aplica până pe 15 octombrie 2025, pentru unul dintre cele trei locuri disponibile în su...
09:10
Pentru al patrulea an consecutiv, de Ziua Internațională a Muzicii, a fost organizată Gala Excelenței Muzicale, un eveniment menit să pună în valoare artiști, soliști, instrumentiști, dar și profesori, dirijori, manageri culturali, jurnaliști și critici de artă...
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 58 de bani pentru euro, acesta fiind mai ieftin cu doi bani, transmite MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul american se scumpește cu doi bani și costă 16 lei și 70 de b...
08:40
Liderii Uniunii Europene au susţinut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului european împotriva dronelor ruseşti, în cadrul reuniunii lor de la Copenhaga, care a avut loc la câteva zile după ce Danemarca s-a confruntat cu incursiuni repetate &...
08:40
Cotaţiile petrolului au coborât miercuri la cel mai redus nivel din ultimele 17 săptămâni, marcând a treia zi consecutivă de scăderi, pe fondul temerilor privind impactul blocării activităţilor guvernului SUA asupra economiei globale şi al aşteptărilo...
Acum 24 ore
21:30
VIDEO // Eveniment dedicat Republicii Moldova, organizat la Palatul Elisabeta din București de Familia Regală a României. Igor Grosu: „Împreună construim punți durabile” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Palatul Elisabeta din București de Familia Regală a României, transmite MOLDPRES.„Sunt onorat să particip la un asemenea eveniment frumos, dedicat oa...
21:10
Guvernatoarea BNM, în discuții cu vicepreședintele Parlamentului European: „Transformăm politica monetară în beneficii concrete pentru cetățeni și companii” # Moldpres
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a discutat la Bruxelles cu vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță. Dialogul s-a axat consolidarea sprijinului pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, transmite MOLDPR...
20:50
Speakerul Parlamentului, Igor Grosu, a atenționat că după alegerile parlamentare din 28 septembrie, autoritățile de la Chișinău trebuie să fie vigilente, în condițiile în care Kremlinul „nu se va resemna” și nu va renunța la ideea de a deține i...
20:40
Meteorologii prognozează pentru joi, 2 octombrie, ploi slabe în unele regiuni și înghețuri la suprafața solului, informează MOLDPRES.Astfel, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine cerul va fi predominant noros. Noaptea, izolat, va ploua s...
20:30
Încasările Serviciului Fiscal de Stat (SFS) la bugetul public național au atins cifra de 59,9 miliarde lei în nouă luni ale anului 2025, fiind în creștere cu 7,3 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu p...
19:40
România și R. Moldova, proiecte comune ambițioase pentru următorii ani. Igor Grosu: „Trebuie să ne susținem reciproc pentru ca cetățenii să simtă avantajele integrării europene” # Moldpres
România și Republica Moldova își propun să realizeze proiecte ambițioase în următorii ani, în special în domeniul infrastructurii, astfel încât cetățenii să simtă avantajele integrării europene. Declarații în acest ...
19:30
Guvernul a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru SRL „Moldova HiTech Park”. Prin dezvoltarea acestui parc, Executivul urmărește consolidarea poziției țării noastre ca hub regional de inovație și tehnologie, transmite MOLDPRES.Parcul va fi cre...
18:30
Noi oportunități pentru tineri: Guvernul lansează Programul de stagii plătite în serviciul public # Moldpres
Tinerii din Republica Moldova pot beneficia de o nouă oportunitate de a-și începe cariera profesională. Aceștia pot aplica la Programul de stagii în serviciul public, lansat de Guvern. Inițiativa este destinată persoanelor cu vârsta cuprinsă între 1...
17:50
Guvernatoarea BNM, întrevedere cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie. Consolidarea cooperării dintre R. Moldova și instituțiile europene, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) rămâne pe deplin angajată în procesul de integrare financiară europeană, prin reforme consistente și consolidarea stabilității sectorului financiar. Declarația a fost făcută de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în cadrul...
17:50
Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la sediile unor întreprinderi active pe piața de import, furnizare și vânzare a cărnii, informează MOLDPRES.Instituția a anunțat că a inițiat investigația în urma depistării semnelor unor a...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.