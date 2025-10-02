Ziua Internațională a Non-Violenței: unu din cinci copii din R. Moldova este abuzat

15:50

Încasările la bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), conform informațiilor operative, au constituit circa 59,9 miliarde lei pentru 9 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 7,3 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului precedent, se arată în comunicatul de presă emis de SFS. Conform autorităților, la bugetul de stat...