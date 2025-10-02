Numărul de absolvenți de la Pedagogie care merg să predea în școli, în creștere: „Am mai bătut un record”
Moldova1, 2 octombrie 2025 13:30
În școlile și grădinițele din R. Moldova au fost angajați, în acest an de studii, 426 de tineri specialiști. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că cifra reprezintă un „*record” al ultimilor opt ani.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
13:50
Apărare aeriană comună: Liderii europeni pregătesc un sistem antidronă la scară continentală, învățând de la Ucraina # Moldova1
Liderii europeni reuniți în capitala Danemarcei au abordat miercuri, 1 octombrie, problema intensificării măsurilor de apărare aeriană, în contextul amenințărilor tot mai frecvente cu drone, inclusiv în afara flancului estic al Uniunii Europene. Conceptul așa-numitului „zid antidronă” a fost subiectul central la conferința de presă de după reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern.
13:50
Zelenski, înaintea Summitului CPE: R. Moldova și Ucraina, pregătite să deschidă primul cluster în cadrul negocierilor de aderare la UE # Moldova1
Republica Moldova și Ucraina sunt deja pregătite să deschidă Clusterul 1 – „Valori fundamentale” - în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE), a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în intervenția sa online de la reuniunea Consiliului European, subliniind că ambele state „și-au demonstrat ferm opțiunea europeană”.
Acum 15 minute
13:40
Jude Bellingham a fost desemnat jucătorul sezonului 2024-2025 în reprezentativa Angliei. La 22 de ani, mijlocașul legitimat la Real Madrid i-a devansat pe Declan Rice și Harry Kane în votul suporterilor, o recompensă care îi confirmă rolul central în echipa „leilor britanici”.
Acum 30 minute
13:30
Numărul de absolvenți de la Pedagogie care merg să predea în școli, în creștere: „Am mai bătut un record” # Moldova1
În școlile și grădinițele din R. Moldova au fost angajați, în acest an de studii, 426 de tineri specialiști. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că cifra reprezintă un „*record” al ultimilor opt ani.
Acum o oră
13:20
Portughezul Joao Felix a ajutat pe Al-Nassr să câștige încă un meci în a doua Ligă a Campionilor Asiei. Fostul star al fotbalului european a înscris un gol spectaculos în partida cu Al-Zawraa din Irak, câștigată cu 2:0. Introdus în teren chiar înaintea reprizei secunde, Abdullah Al Khaibari a marcat primul gol al meciului, cu un șut superb din voleu, din afara careului, în minutul 52. Joao Felix, fost jucător la Atletico Madrid, Chelsea Londra sau FC Barcelona, a dublat avantajul oaspeților cu o execuție de finețe, în minutul 81.
Acum 2 ore
12:50
Partidul „Democrația Acasă”, sancționat pentru neraportarea cheltuielilor de publicitate online și promovarea masivă pe TikTok # Moldova1
Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu avertisment, după ce nu a raportat cheltuieli pentru publicitatea online. Formațiunea, care a obținut un scor de 5,62% la alegerile parlamentare și ar putea deține șase mandate de deputat în viitorul Legislativ, a fost foarte vizibilă pe rețelele sociale.
12:50
Avocata din Bălți, reținută în momentul în care încerca să transmită droguri clientului său în penitenciar, a fost arestată joi, 2 octombrie, pentru 30 de zile.
12:40
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie a fost „parțial liber și parțial corect”, constată CALC # Moldova1
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie a fost „parțial liber și parțial corect”, potrivit constatărilor Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC). Chiar dacă autoritățile au gestionat profesionist alegerile, aplicarea legii nu a fost uniformă. Observatorii au constatat discrepanțe în ceea ce privește adunările publice și utilizarea resurselor administrative, iar lipsa unei comunicări coerente între instituții a alimentat percepția că procesul electoral a fost influențat politic.
12:30
Atacantul Thomas Müller a devenit cel mai titrat fotbalist german din toate timpurile. Jucătorul de 36 de ani a cucerit al 35-lea trofeu din carieră, după ce a devenit campion al Canadei alături de Vancouver Whitecaps. Müller are acum cu un trofeu mai mult decât fostul internațional german Toni Kross, chiar bunul său prieten.
12:20
Atacantul Thomas Müller a devenit cel mai titrat fotbalist german din toate timpurile. Jucătorul de 36 de ani a cucerit al 35-lea trofeu din carieră, după ce a devenit campion al Canadei alături de Vancouver Whitecaps. Müller are acum cu un trofeu mai mult decât fostul internațional german Toni Kross, chiar bunul său prieten.
12:10
Prima declarație a lui Gabriel Călin, după ce a fost reținut, fiind suspectat că a primit 150.000 de dolari din Federația Rusă: „Locuim în republica lui Soros” # Moldova1
Fostul jurnalist Gabriel Călin, reținut pe 30 septembrie curent, fiind suspectat ar fi convertit criptomonede și a utilizat bani din Federația Rusă pentru finanțare ilegală a activităților politice, ar putea fi plasat în arest preventiv. Acesta a fost adus astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. „Locuim în republica lui Soros”, le-a declarat Călin jurnaliștilor, în timp ce era escortat în fața judecătorilor.
12:10
Maia Sandu, apel înaintea Summitului CPE: „Ceea ce s-a întâmplat în R. Moldova se poate întâmpla în orice țară din Europa” # Moldova1
Experiența alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova ar trebui privită ca „un avertisment” pentru întreaga Europă, a declarat joi, 2 octombrie, președinta Maia Sandu pentru jurnaliștii străini, înaintea Summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga.
Acum 4 ore
11:50
Standarde europene aplicate acasă: R. Moldova limitează utilizarea compușilor toxici în echipamentele electrice și electronice # Moldova1
Folosirea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice va fi limitată. Măsura este prevăzută într-o hotărâre aprobată de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului. Documentul are ca scop reducerea impactului negativ asupra sănătății populației și asupra mediului ambiant prin interzicerea sau limitarea folosirii a zece substanțe toxice.
11:40
Ziua Profesorilor: Autoritățile interzic orice formă de recompensă materială pentru cadrele didactice # Moldova1
Cadrele didactice din întreaga țară sunt îndemnate să renunțe la primirea cadourilor sau a altor beneficii materiale din partea discipolilor și a părinților acestora, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu. Acceptarea unor astfel de daruri va fi considerată o „formă de comportament neetic”.
11:30
Curtea de Apel Centru examinează demersul privind limitarea activității Partidului „Moldova Mare”. SIS: 33% dintre membrii formațiunii au primit bani prin PSB # Moldova1
O treime din membrii Partidului Politic „Moldova Mare” ar fi beneficiat de transferuri bănești prin intermediul aplicației Promsvyazbank (PSB), o bancă din Federația Rusă supusă sancțiunilor internaționale, susțin reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Serviciul de inteligență consideră formațiunea „o extensie” a grupării criminale „Șor”.
11:30
Centrul Național Anticorupție desfășoară percheziții în capitală și în raionul Strășeni în cadrul unei cauze penale pentru abuz de serviciu. Potrivit instituției, este vizată societatea de construcție a drumurilor „Edilitate”.
11:10
Circulația rutieră pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău va fi suspendată la sfârșitul acestei săptămâni, în contextul organizării Zilei Naționale a Vinului.
11:10
„Regretăm”: Liderul PAS nu știa despre plecarea lui Plîngău și Macari din viitoarea fracțiune majoritară. Mesajul transmis viitorilor legislatori # Moldova1
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritatea (PAS), Igor Grosu, susține că nu știa despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari, reprezentanți ai Platformei „Demnitate și Adevăr”, care au acces în noul Parlament pe lista electorală a PAS, și-au anunțat retragerea din viitoarea fracțiune majoritară.
11:10
Iga Świątek a pierdut la Beijing, Emma Navarro a izbutit una dintre cele mai bune partide din acest sezon # Moldova1
Tenismena poloneză Iga Świątek a fost eliminată în optimile de finală ale turneul WTA 1000 de la Beijing, fiind învinsă în 3 seturi de Emma Navarro din Statele Unite ale Americii, scor 4:6, 6:4, 0:6. Świątek a cedat primul set, apoi a fost condusă și în al doilea, dar revenit fantastic și a trimis partida în decisiv, iar ulterior s-a prăbușit complet. Desfășurarea confruntării a fost aproape identică cu cea pierdută de Iga în fața Arinei Sabalenka la Roland Garros.
10:40
Paris Saint-Germain a obținut o victorie mare pe terenul Barcelonei în Liga Campionilor. Deținătoarea trofeului a învins formația catalană cu 2-1. Echipele Arsenal Londra, Borussia Dortmund și Napoli Calcio și-au câștigat și ele meciurile.
10:20
Subiectele Summitului CPE, dezbătute la postul public de televiziune: R. Moldova și Ucraina, parte a noului scut european de apărare # Moldova1
Uniunea Europeană își consolidează frontul strategic în fața agresiunii ruse, accelerând integrarea Ucrainei și a Republicii Moldova în arhitectura de securitate comună, iar cei 27 de liderii europeni, reuniți la Copenhaga, identifică soluții pentru un răspuns coordonat la provocările de securitate regională, inclusiv construirea unui „zid anti-drone” pentru protejarea continentului. Constatările au fost făcute de politologul român Cătălin Gabriel Done și corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
10:20
Cărbunele s-a scumpit cu aproape 20 la sută față de anul trecut, pe fondul creșterii costurilor de transport. În același timp, ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, dă asigurări că Republica Moldova va intra în sezonul rece cu suficiente stocuri de lemne de foc, iar prețurile nu se vor majora.
10:20
Republica Moldova și România instituie controlul coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir # Moldova1
Republica Moldova și România instituie controlul coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir, primul de acest fel pe calea ferată, aplicabil în ambele sensuri. Acordul a fost semnat la București, de ministra Afacerilor Interne a Republicii Moldova, Daniela Misail-Nichitin, și omologul său român, Cătălin Predoiu.
10:00
Alertă nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl, fără energie după atacurile rusești: „Rusia creează în mod conștient riscul unor incidente radioactive” # Moldova1
Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără energie electrică în urma bombardamentelor rusești din 1 octombrie. Această situație afectează funcționarea instalațiilor de izolare și monitorizare, având potențial impact asupra securității nucleare. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, acuză Rusia de crearea, în mod conștient, a „riscului unor incidente radioactive”.
10:00
O femeie de 88 de ani și-a pierdut viața, iar alte 15 persoane au fost rănite în orașul Balaklia, după ce forțele ruse au lansat un nou val de atacuri asupra regiunii Harkov. Printre victime se numără și o fetiță de 4 ani, a anunțat șeful Administrației Regionale de Stat din Harkov, Oleg Sinegubov într-o postare pe Telegram.
10:00
Seară dedicată Republicii Moldova la Palatul Elisabeta. Igor Grosu: „Sprijinul României este esențial” # Moldova1
„Republica Moldova parcurge cu fermitate drumul integrării europene, iar sprijinul României – al statului, al societății și al Casei Regale – este esențial în acest proces”. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, la evenimentul „Seara dedicată Republicii Moldova”, organizat pe 1 octombrie la Palatul Elisabeta de Familia Regală a României. Șeful Legislativului a subliniat că, împreună, Republica Moldova și România „construiesc punți trainice între instituțiile noastre, între comunitățile noastre și între oameni”.
Acum 6 ore
09:40
Apărare aeriană comună: Liderii europeni pregătesc un sistem anti-dronă la scară continentală, învățând de la Ucraina # Moldova1
Liderii europeni reuniți în capitala Danemarcei au abordat miercuri, 1 octombrie, problema intensificării măsurilor de apărare aeriană, în contextul amenințărilor tot mai frecvente cu drone, inclusiv în afara flancului estic al Uniunii Europene. Conceptul așa-numitului „zid anti-dronă” a fost subiectul central la conferința de presă de după reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern.
09:30
Problema penuriei de carburanți din Rusia nu va fi soluționată mai devreme de sfârșitul lunii octombrie 2025. Declarația a fost făcută de ministrul energiei, Serghei Țivilev, în cadrul unei întrevederi cu așa-numitul „guvernator” al Sevastopolului, numit de Moscova, Mihail Razvojaev, potrivit serviciului de presă al „administrației” din Sevastopol.
09:30
Summitul CPE: R. Moldova și Ucraina, parte a noului scut european de apărare, susțin experții # Moldova1
Uniunea Europeană își consolidează frontul strategic în fața agresiunii ruse, accelerând integrarea Ucrainei și a Republicii Moldova în arhitectura de securitate comună, iar cei 27 de liderii europeni, reuniți la Copenhaga, identifică soluții pentru un răspuns coordonat la provocările de securitate regională, inclusiv construirea unui „zid anti-drone” pentru protejarea continentului. Constatările au fost făcute de politologul român Cătălin Gabriel Done și corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT, de la Moldova 1.
08:30
Miniștrii de finanțe ai țărilor G7 au anunțat, miercuri, 1 octombrie, după o videoconferință, că elaborează „măsuri cu un spectru larg” pentru a sprijini financiar Ucraina. Una dintre opțiuni este „utilizarea integrală a valorii” activelor rusești înghețate în jurisdicțiile statelor membre, în scopul încheierii războiului și asigurării unei păci durabile. Măsurile ar urma să fie implementate în limitele cadrului legal internațional, scrie DW.
08:20
R. Moldova poate semna tratatul de aderare la UE până în 2028, afirmă viceprim-ministra Cristina Gherasimov # Moldova1
Republica Moldova a încheiat cu succes screening-ul bilateral în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, ceea ce oferă perspective realiste pentru semnarea tratatului de aderare până în 2028. Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat la emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova că menținerea ritmului reformelor și gestionarea responsabilă a dosarului transnistrean vor fi elemente decisive pentru atingerea acestui obiectiv.
08:20
Agricultorii din satul Pelinei, raionul Cahul, vor avea acces la un sistem modern de irigare care va acoperi aproximativ 50 de hectare de teren agricol. Proiectul este realizat cu sprijinul Programelor IFAD în Republica Moldova și contribuie la creșterea productivității și la o gestionare eficientă a apei.
08:00
Igor Dodon: Opoziția va susține doar proiectele sociale și economice, nu inițiativele geopolitice ale PAS # Moldova1
Opoziția parlamentară va sprijini doar proiectele care îmbunătățesc viața cetățenilor, precum majorările de salarii sau investițiile în infrastructură, dar nu și inițiativele cu tentă geopolitică promovate de actuala guvernare, a declarat liderul blocului electoral „Patriotic”, Igor Dodon.
Acum 8 ore
07:30
La summitul informal de la Copenhaga de miercuri, 1 octombrie, a circulat printre cei 27 de lideri ai UE formula „terorismul de stat” practicat de Rusia. Reuniunea la vârf a liderilor UE este urmată joi, 2 octombrie, de cel de-al șaptelea summit al Comunității Politice Europene, care va aduce laolaltă aproape toți liderii de pe continentul european, în total 47 de șefi de stat și de guvern. În iunie 2023, reuniunea anuală s-a ținut, de altfel, în R. Moldova, la Bulboaca.
Acum 24 ore
22:30
O soluție pentru bătrânii rămași singuri o reprezintă azilurile. O astfel de instituție activează în satul Bădiceni din raionul Soroca. Vârstnicii beneficiază de asistență medicală, condiții decente de trai și, cel mai important, de activități interactive și sentimentul că fac parte dintr-o comunitate.
22:10
Un fost profesor, care și-a pierdut vederea, a ajuns la azilul din Bădiceni: „Aici e o plăcere” # Moldova1
O soluție pentru bătrânii rămași singuri o reprezintă azilurile. O astfel de instituție activează în satul Bădiceni din raionul Soroca. Vârstnicii beneficiază de asistență medicală, condiții decente de trai și, cel mai important, de activități interactive și sentimentul că fac parte dintr-o comunitate.
22:10
Ziua Internațională a Muzicii, sărbătorită la Chișinău cu deschiderea stagiunii Filarmonicii Naționale # Moldova1
Ziua Internațională a Muzicii, marcată astăzi în întreaga lume reprezintă o oportunitate de a celebra puterea universală a sunetelor și de a recunoaște aportul artiștilor care ne încântă sufletele. Totodată, această zi este un prilej de a inspira noile generații să vadă în muzică o formă autentică de expresie și trăire spirituală. Cu această ocazie, Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” a deschis cea de-a 85-a stagiune printr-un eveniment muzical inedit, „Nunta” - o poveste fascinantă spusă prin intermediul muzicii clasice.
22:00
Fiecare al patrulea locuitor din Republica Moldova are 60 de ani și mai mult. La începutul acestui an, populația vârstnică a ajuns la peste 616 mii de persoane, ceea ce înseamnă puțin peste un sfert din total. Nivelul înalt de îmbătrânire se vede nu doar în cifre, fiind reflectat și de situația din localitățile de la noi. În satul Artimonovca din raionul Cimișlia, de exemplu, trăiesc doar cinci oameni, toți fiind pensionari. Nu au un magazin și nicio farmacie, iar ceea ce îi mai ține acolo sunt căsuțele pe care le-au construit încă pe când erau tineri, iar comunitatea lor era una prosperă.
22:00
Pe autostrada federală M-12 Moscova–Kazan s-au format ambuteiaje de kilometri, cu sute de automobile, ai căror șoferi așteaptă ore întregi pentru a alimenta. O femeie prinsă într-o astfel de coadă a filmat situația și a publicat imaginile pe internet.
21:50
O soluție pentru bătrânii rămași singuri o reprezintă azilurile. O astfel de instituție activează în satul Bădincei din raionul Soroca. Vârstnicii beneficiază de asistență medicală, condiții decente de trai și cel mai important - activități interactive și sentimentul că fac parte dintr-o comunitate.
21:40
Plăci Braille, videolupe sau tastaturi adaptate: Investiții de 1 milion de dolari pentru copiii cu nevoi speciale din R. Moldova # Moldova1
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor avea acces la echipamente necesare în valoare totală de peste 17 milioane lei (circa 1 milion USD), oferite de UNICEF cu sprijinul Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului Statelor Unite ale Americii.
21:30
Cel puțin 70 de persoane au murit și câteva zeci au fost rănite în Filipine, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,9. Eforturile de salvare și căutare sunt în desfășurare, iar numărul victimelor ar putea crește. Seismul a fost urmat de sute de replici, iar oamenii și-au petrecut noapte pe străzi, de frică să nu se prăbușească locuințele peste ei. În multe zone, alimentarea cu energie electrică, apă curentă și conexiunea telefonică au fost întrerupte.
21:10
Campioana europeană nu a avut milă de „tricolori" la Campionatul European de futsal pentru juniori „sub 19 ani" # Moldova1
Echipa națională a Republicii Moldova a înregistrat înfrângeri pe linie la Campionatul European de fotbal în sală pentru juniori „sub 19 ani". După ce au pierdut cu Ucraina și Italia, discipolii lui Oleg Petrov nu au avut nici o șansă în partida cu Portugalia, scor 0:10. : În ultima partidă din grupa A, disputată la Arena Chișinău, junii „tricolori" s-au confruntat cu reprezentativa Portugaliei, nimeni alta decât campioana europeană în exercițiu. Lusitanii au marcat de patru ori în prima repriză. Rodrigo Monteiro a fost autorul unei duble, iar Afonso Mourinha și Tomas Nogueira au înscris câte un gol fiecare.
21:10
Fiecare al patrulea locuitor din Republica Moldova are 60 de ani și mai mult. La începutul acestui an, populația vârstnică a ajuns la peste 616 mii de persoane, ceea ce înseamnă puțin peste un sfert din total. Nivelul înalt de îmbătrânire se vede nu doar în cifre ci și este reflectat de situația din localitățile de la noi. În satul Artimonovca, raionul Cimișlia, de exemplu trăiesc doar cinci oameni, toți la pensie. Nu au un magazin și nici o farmacie, iar ceea ce îi mai ține acolo sunt căsuțele pe care le-au construit încă pe când erau tineri, iar comunitatea lor era una prosperă.
20:30
Cristina Gherasimov: „La Copenhaga, R. Moldova va împărtăși experiența alegerilor libere și protecției democrației” # Moldova1
La summitul liderilor europeni de la Copenhaga, Republica Moldova va transmite mesaje importante despre lecțiile învățate în urma scrutinului electoral recent, protejarea dreptului cetățenilor de a vota liber și modul în care țara a depășit provocările democratice, a anunțat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov în emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
20:10
Aproape 40% din rafinăriile rusești, oprite după atacurile cu drone. Moscova pregătește importuri masive de benzină din China # Moldova1
Autoritățile ruse au pregătit un pachet de măsuri pentru a iniția importul de benzină din China și alte state asiatice, cu scopul de a compensa deficitul de combustibil care a cuprins țara după atacurile cu drone asupra celor mai mari rafinării de petrol. Potrivit publicației Kommersant, în afară de China, Moscova mizează și pe importuri din Coreea de Sud și Singapore.
19:40
Aproape 100 de școli din R. Moldova, dotate cu echipamente asistive pentru elevii cu cerințe educaționale speciale # Moldova1
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor avea acces la echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane lei (circa 1 milion USD), oferite de UNICEF cu sprijinul Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului Statelor Unite ale Americii.
19:00
Cristina Gherasimov, despre integrarea europeană a țării în ritm record: Chișinăul depășește alte state candidate # Moldova1
Republica Moldova este pregătită pentru a trece la etapa următoare în procesul de aderare la Uniunea Europeană, cea de deschidere a negocierilor pe primul cluster, a declarat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova. Oficiala a subliniat că țara noastră a reușit să finalizeze procesul de screening bilateral într-un timp record, mai rapid decât multe alte state candidate, ceea ce arată nivelul de pregătire și voința politică existentă atât la Chișinău, cât și la Bruxelles. Potrivit acesteia, peste o mie de experți ai Comisiei Europene lucrează în prezent pe dosarul Republicii Moldova, ceea ce reflectă sprijinul puternic al instituțiilor europene.
18:30
Gheorghe Bagrin, pădurar la Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, a fost desemnat de curând „Cel mai bun pădurar al anului 2025” în Republica Moldova, după ce a demonstrat pasiune, devotament și o profundă legătură cu natura, calități care i-au adus recunoașterea națională la finala concursului de profil. „Este o meserie pe placul inimii și sper să avem puterea și sănătatea de a merge mai departe”, a declarat pădurarul într-un interviu pentru Radio Moldova.
18:10
Incendiul care a izbucnit în seara de marți, 30 septembrie, la un depozit de materiale de construcție situat pe șoseaua Muncești din Chișinău a fost lichidat după mai bine de 20 de ore de luptă cu flăcările.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.