FOTO 10 misiuni de deminare în septembrie: Câte obiecte explozive au fost distruse de geniști
Realitatea.md, 2 octombrie 2025 13:30
Geniștii Armatei Naționale au efectuat 10 misiuni de deminare în luna septembrie, în urma cărora au fost depistate și distruse 24 de obiecte explozive. În această perioadă, echipele de geniști au intervenit în localitățile din raioanele Criuleni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi și Strășeni. Cea mai amplă misiune de deminare a fost îndeplinită de […] Articolul FOTO 10 misiuni de deminare în septembrie: Câte obiecte explozive au fost distruse de geniști apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 5 minute
13:50
Premierul Irlandei, despre pericolul Rusiei: Statele din Europa de Est simt amenințarea; țara mea e naivă # Realitatea.md
Premierul Irlandei, Micheál Martin, a atras atenția asupra situației de securitate cu care se confruntă Europa, vorbind despre „un model” de comportament al Rusiei în Europa de Est și avertizând asupra „unui anumit grad de naivitate în Irlanda în această privință”. „Am purtat o discuție foarte serioasă cu privire la amenințarea pe care Rusia o […] Articolul Premierul Irlandei, despre pericolul Rusiei: Statele din Europa de Est simt amenințarea; țara mea e naivă apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, anunță finalizarea achiziției Microinvest, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și supraveghere. Tranzacția întărește poziția Victoriabank pe piață, extinde portofoliul de servicii și reafirmă angajamentul băncii de a sprijini antreprenorii locali. Microinvest este liderul pieței de microfinanțare din Republica Moldova, cu un portofoliu de credite de […] Articolul Victoriabank finalizează achiziția Microinvest apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
13:40
O nouă criză energetică în stânga Nistrului: se introduce regim de economisire a gazului # Realitatea.md
În regiunea transnistreană va fi aplicat, timp de o săptămână și jumătate, un regim de economisire a gazului. Despre aceasta a anunțat așa-numitul ministru al economiei de la Tiraspol, Serghei Obolonik. Potrivit lui, măsura este una temporară și nu va afecta consumatorii casnici. „Pentru oameni, în această perioadă nu se schimbă nimic. Locuințele, școlile și […] Articolul O nouă criză energetică în stânga Nistrului: se introduce regim de economisire a gazului apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Mai multe federații sindicale din Franța au organizat joi o nouă zi de grevă generală și proteste în întreaga țară, cerând „justiție socială”. Mișcările au loc în timp ce noul prim-ministru, Sébastien Lecornu, pregătește un pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Sindicaliștii au anunțat aproape 250 de manifestații, inclusiv la Paris, unde protestul a […] Articolul Franța se confruntă cu un nou val de proteste. Poliția a mobilizat 76.000 de agenți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
13:30
13:30
Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova la deschiderea celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice Europene. Oficialul european a subliniat importanța deciziei poporului moldovean de a alege ferm parcursul european și a apreciat maturitatea democratică demonstrată. „Această victorie nu este doar a Moldovei, ci și o […] Articolul Șeful Consiliului European: „Victoria Moldovei este o victorie a democrației” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
13:10
CNI Moldinsolv despre practica europeană în domeniul insolvabilității imobiliare și protecției cumpărătorilor: Când va prelua R. Moldova aceste practici? Insolvabilitate este o procedură care are menirea de a salva afacerile aflate în situații dificile. În R. Moldova acest proces devine tot mai cunoscut, iar oamenii de afaceri apelează la acest instrument pentru a depăși situațiile […] Articolul Insolvabilitatea imobiliară și protecția cumpărătorilor: Exemplul țărilor europene apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Sezonul de încălzire începe la Bălți. De astăzi, căldura va fi livrată către grădinițe, iar de mâine – în tot orașul # Realitatea.md
Sezonul de încălzire începe oficial la Bălți. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandru Petcov, care a precizat că decizia va fi semnată astăzi, în conformitate cu cerințele tehnice aprobate de ANRE. Edilul a menționat că, începând de astăzi, mai multe grădinițe din oraș au fost conectate la căldură, pentru a le asigura copiilor […] Articolul Sezonul de încălzire începe la Bălți. De astăzi, căldura va fi livrată către grădinițe, iar de mâine – în tot orașul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:50
Vasile Costiuc râde de sesizarea INI către CEC: Monument al incompetenței, menit să anuleze circa 90.000 de voturi # Realitatea.md
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a reacționat public, după ce Inspectoratul Național de Investigații (INI) a transmis către Comisia Electorală Centrală (CEC) o sesizare privind presupuse ilegalități în campania formațiunii. Potrivit politicianului, documentul pe baza căruia CEC s-a pronunțat este „un act rușinos”, fără temei juridic solid. Mai mult, în Republica Moldova, nu există […] Articolul Vasile Costiuc râde de sesizarea INI către CEC: Monument al incompetenței, menit să anuleze circa 90.000 de voturi apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Ce mesaj a transmis # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu participă astăzi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Evenimentul este găzduit de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen. „Sunt onorat să mă alătur astăzi colegilor lideri europeni, la invitația lui @Statsmin. Mette Frederiksen, la summitul Comunității Politice Europene. Cu un mandat ferm din partea cetățenilor noștri, sunt aici pentru a […] Articolul Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Ce mesaj a transmis apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
În 2024, peste 1200 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar în Republica Moldova # Realitatea.md
În 2024, în Republica Moldova au fost înregistrate 1.214 cazuri noi de cancer mamar, cele mai multe în rândul femeilor cu vârste între 55 și 74 de ani. Acest tip de cancer ocupă primul loc în structura tumorilor maligne la femei și reprezintă circa 16% din morbiditatea oncologică anuală, transmite Moldpres. Mortalitatea prin cancer mamar […] Articolul În 2024, peste 1200 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Guvernul investește în Bursa Internațională a Moldovei. Capital social de 1,5 mln € și mai multe bănci implicate # Realitatea.md
Guvernul va investi în crearea Bursei Internaționale a Moldovei. Societatea pe Acțiuni va acea capitalul social de 1,5 milioane de euro la constituire, iar cofondatori vor fi inclusiv mai multe bănci comerciale din țară. Statul va contribui în proporție de 20%. Ministerul Finanțelor urmează să aloce 300 de milioane de euro Agenției Proprietății Publice, din […] Articolul Guvernul investește în Bursa Internațională a Moldovei. Capital social de 1,5 mln € și mai multe bănci implicate apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Va rezolva Donald Trump conflictul transnistrean din R. Moldova? Analiza unui expert american # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump este considerat în acest moment singura soluție pentru a rezolva conflictul înghețat din Republica Moldova, în contextul în care mai multe evenimente și schimbări politice care au avut loc în regiune în ultimul deceniu ar putea ajuta la rezolvarea diferențelor dintre Chișinău și Tiraspol, susține un expert de la Center for […] Articolul Va rezolva Donald Trump conflictul transnistrean din R. Moldova? Analiza unui expert american apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Tânăr în comă după un accident în România. Telefonul său a sunat automat la autorități și i-a salvat viața. # Realitatea.md
Un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost găsit în stare de comă după ce s-a răsturnat cu autoturismul, joi, la ieşirea din localitatea Corbu, pompierii constănţeni intervenind în urma primirii unui apel fără legătură de voce. „Apel de tip iPhone fără legătură de voce – accident rutier la ieşirea din Corbu spre Săcele, […] Articolul Tânăr în comă după un accident în România. Telefonul său a sunat automat la autorități și i-a salvat viața. apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
„Apă-Canal Chișinău” a înaintat către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) proiectul privind determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2025, în valoare totală de 578,6 milioane lei, în scădere față de prognoza din 2024 (651 milioane lei), scrie bani.md. Cea mai mare parte a cheltuielilor rămâne destinată retribuirii personalului – peste 450 milioane lei, […] Articolul Cheltuielile Apă-Canal scad în 2025, dar pierderile de apă rămân uriașe – 33,8% apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Pelicula „Inimi cicatrizate” de Radu Jude este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Drama relatează povestea unui tânăr de 20 de ani, bolnav de tuberculoză. Evenimentele au loc în 1937, iar bărbatul se internează la un sanatoriu de pe malul mării, unde trăiește momente cutremurătoare. În […] Articolul CineMade in România: Filmul „Inimi cicatrizate” de Radu Jude, joi seara la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Alcoolul ucide: în Moldova, unul din 13 oameni moare din cauza consumului, iar riscul începe de la prima picătură # Realitatea.md
În Republica Moldova, 1 din 13 decese (7,7%) este atribuit consumului de alcool, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Deși nivelul consumului a scăzut ușor în ultimii ani, țara rămâne printre primele 10 state europene la capitolul consum de băuturi alcoolice. Statisticile arată că moldovenii de peste 15 ani consumă în medie 11,1 litri de […] Articolul Alcoolul ucide: în Moldova, unul din 13 oameni moare din cauza consumului, iar riscul începe de la prima picătură apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:50
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Sunt două victime # Realitatea.md
Două avioane regionale ale companiei Delta Air Lines s-au ciocnit miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, incident în urma căruia două persoane au fost rănite, relatează AFP, citată de Agerpres. Accidentul a avut loc la ora locală 21:58 (01:58 GMT), în momentul în care unul dintre avioane ateriza, iar celălalt […] Articolul Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Sunt două victime apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Opt bărbați, cu vârste între 21 și 44 de ani, au fost identificați de polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă al Direcției de Poliție Chișinău, fiind suspectați de păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Potrivit oamenilor legii, în sectorul Centru, un bărbat de 44 de ani a predat benevol un pachețel cu […] Articolul VIDEO Droguri în toate sectoarele Chișinăului: opt bărbați, prinși de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Gabriel Călin, vizat într-un dosar de spălare de bani, adus în fața instanței. Ce solicită procurorii # Realitatea.md
Fostul jurnalist Gabriel Călin a fost adus joi dimineața, 2 octombrie, în fața instanței. Magistrații solicită arest preventiv, potrivit TVR Moldova. Acesta este vizat într-un dosar de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Marți, 30 septembrie, oamenii legii au anunțat că a fost reținut pentru 72 de ore și […] Articolul Gabriel Călin, vizat într-un dosar de spălare de bani, adus în fața instanței. Ce solicită procurorii apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Agenția Moldsilva anunță că în acest an pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc. Prețurile variază în funcție de specia lemnului: lemnele moi sunt mai accesibile, în timp ce cele tari au un preț mai ridicat, transmite IPN. Contactat de IPN, directorul adjunct Moldsilva, Iulian Mamai, a declarat […] Articolul Moldsilva scoate la vânzare 254 de mii de metri de lemne pentru foc apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
În ajunul Zilei Profesorului, Ministerul Educației și Cercetării le reamintește cadrelor didactice și directorilor că este strict interzis să ceară sau să accepte bani, cadouri ori alte beneficii de la elevi și părinți. „Solicităm tuturor cadrelor didactice și de conducere să acționeze ca piloni ai integrității, prin interzicerea solicitării/acceptării de beneficii materiale. Este strict interzisă […] Articolul Ministerul Educației, mesaj pentru profesori: Fără bani și cadouri de la elevi apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Pe strada Miron Costin intersecție cu bd. Moscova este amplasat Complexul memorial „Feciorilor Patriei – Sfânta Amintire”, cunoscut de oameni ca Parcul Afgan, un loc plin de istorie și natură, perfect pentru plimbări și relaxare. Este de fapt și unul dintre cele mai populare parcuri din capitală, mai cu seamă după ce a fost renovat. […] Articolul Complexul memorial „Feciorilor Patriei – Sfânta Amintire” din sectorul Rîșcani apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Grosu a aflat din presă că Plîngău și Macari nu vor face parte din fracțiunea PAS: Regretăm, dar exprimăm încrederea… # Realitatea.md
Igor Grosu susține că membrii PAS au aflat din presă despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari nu vor face parte din fracțiune. Politicianul s-a declarat încrezător că aceștia vor susține parcursul european al țării. Conform liderului PAS, nu au existat discuții la subiect. Grosu a reiterat că formațiunea și-a asumat obiectivul fundamental al […] Articolul Grosu a aflat din presă că Plîngău și Macari nu vor face parte din fracțiunea PAS: Regretăm, dar exprimăm încrederea… apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Avocata din Bălți, care ar fi transmis droguri de circa 13.000 lei clientului său în penitenciar, a fost arestată # Realitatea.md
Avocata din Bălți, reținută de oamenii legii în timp ce transmitea droguri clientului său din penitenciar, a fost arestată astăzi, 2 octombrie, pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS. „Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, pe piața neagră a drogurilor, captura de 43 de jumătăți albe de pastile albe psihotrope, ar […] Articolul Avocata din Bălți, care ar fi transmis droguri de circa 13.000 lei clientului său în penitenciar, a fost arestată apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
11:20
Donald Trump a autorizat furnizarea de informații secrete către Ucraina pentru atacuri în Rusia # Realitatea.md
Statele Unite vor începe să furnizeze Ucrainei date provenite de la serviciile de informații pentru a facilita atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurilor energetice din Rusia, scrie Wall Street Journal (WSJ), citând oficiali americani. Decizia survine în contextul intenției Washingtonului de a oferi Kievului arme mai puternice, capabile să atingă mai […] Articolul Donald Trump a autorizat furnizarea de informații secrete către Ucraina pentru atacuri în Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Dodon, despre dosarul ”Kuliok”: Să vină Plahotniuc și să spună ce era în pungă. Și mie mi-i interesant # Realitatea.md
Liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, afirmă că fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, nu este martorul principal în dosarul numit generic „Kuliok” și susține că nu are nicio emoție în legătură cu revenirea acestuia în Republica Moldova. În cadrul emisiunii Rezoomat de la RliveTV, Dodon a declarat că Plahotniuc ar trebui să explice ce se […] Articolul Dodon, despre dosarul ”Kuliok”: Să vină Plahotniuc și să spună ce era în pungă. Și mie mi-i interesant apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
87 de copii se află la evidența municipalității cu statut adoptabil, dintre care 25 fac parte din cupluri de frați: 5 grupuri a câte 3 copii și 3 grupuri a câte 2 copii. Dintre aceștia, 17 copii au statut adoptabil obișnuit, iar 18 copii au nevoi speciale și statut adoptabil. Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor […] Articolul Oferă-le șansa la o familie! 87 de copii din Chișinău așteaptă să fie adoptați apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
CNA și procurorii fac percheziții la foști șefi ai „Edilitate”, bănuiți că au transmis ilegal activele companiei # Realitatea.md
Ofițerii CNA și procurorii din Chișinău fac astăzi percheziții în capitală și la Strășeni, într-un dosar de abuz de serviciu. Vizați sunt foști factori de decizie ai SA „Edilitate”, care ar fi pus la cale un plan prin care au transmis ilegal active importante ale companiei către o firmă controlată indirect de ei. Printre bunurile […] Articolul CNA și procurorii fac percheziții la foști șefi ai „Edilitate”, bănuiți că au transmis ilegal activele companiei apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
De patru zile, polițiști și voluntari caută o femeie de 41 de ani din Comrat. Aceasta a plecat de acasă pe 29 septembrie, în jurul orei 17:00, și nu s-a mai întors. Femeia are 1,67 m înălțime, înălțime medie, păr negru și ochi căprui. La momentul dispariției purta o geacă neagră, blugi albaștri și ghete […] Articolul Alertă la Comrat. Polițiști și voluntari s-au mobilizat pentru a căuta o femeie apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Iachimovschi anunță motivele plecării de la PA: Nu mai simt că munca mea poate contribui la eficiența justiției # Realitatea.md
„Nu mai simt că munca mea poate contribui la eficiența justiției”, transmite Octavian Iachimovschi, după ce a demisionat din funcția de procuror. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, fostul funcționar menționează că decizia de a pleca din funcție a luat-o încă în iunie. Potrivit lui Iachimovschi, atunci a primit notificarea comisie vetting că nu […] Articolul Iachimovschi anunță motivele plecării de la PA: Nu mai simt că munca mea poate contribui la eficiența justiției apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe în acest an de studii, cu 130 mai mulți față de acum trei ani. Cei mai mulți dintre ei au ales funcția de învățător, 89 la număr, urmați de 74 de educatori, 36 de profesori de limbă română și 23 de […] Articolul Un număr record de tineri specialiști au ales să devină profesori apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Iarnă adevărată în octombrie, cu fulgi mășcați! Cod portocaliu de ninsoare în mai multe zone montane din România # Realitatea.md
La Rânca și în alte zone montane din România ninge ca în povești, iar stratul de zăpadă deja depus a transformat peisajul într-un decor autentic de iarnă. Frumusețea imaginilor este însă umbrită de avertismentele autorităților: în județele Gorj, Vâlcea și Mehedinți este valabil un cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic, iar circulația fără mașini […] Articolul VIDEO Iarnă adevărată în octombrie, cu fulgi mășcați! Cod portocaliu de ninsoare în mai multe zone montane din România apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Călătoriile prin punctul feroviar Fălciu–Cantemir vor fi mai rapide și mai simple. Republica Moldova și România au semnat la București un acord prin care va fi aplicat, pentru prima dată, controlul coordonat la frontieră, în ambele sensuri. Noua procedură va reduce așteptările, va elimina cozile și va ușura formalitățile atât pentru pasageri, cât și pentru […] Articolul Acord Moldova–România: trecerea trenurilor prin Fălciu–Cantemir va fi mai rapidă apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Acum 6 ore
09:50
Italia: 21 de opere suspectate a fi falsuri Dalí, confiscate dintr-o expoziție la Parma # Realitatea.md
O echipă italiană specializată în protejarea patrimoniului artistic a confiscat marți, 30 septembrie, 21 de lucrări din expoziția „Dalí, între artă și mit”, deschisă de câteva zile la Palazzo Tarasconi din Parma, după suspiciuni că unele piese au fost atribuite în fals artistului suprarealist spaniol. Printre obiectele ridicate se numără desene, tapiserii și gravuri. Ancheta […] Articolul Italia: 21 de opere suspectate a fi falsuri Dalí, confiscate dintr-o expoziție la Parma apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
VIDEO Liderul Blocului „Patriotic”, Igor Dodon: „La această etapă nu recunoaștem legitimitatea acestor alegeri” # Realitatea.md
Liderul Blocului „Patriotic”, Igor Dodon, a declarat în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV că, deocamdată, formațiunea sa nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Noi încă nu recunoaștem aceste alegeri. Am depus 45-48 de contestații la Comisia Electorală Centrală, dintre care 10 încă nu au fost examinate. Acestea vizează ziua alegerilor, data […] Articolul VIDEO Liderul Blocului „Patriotic”, Igor Dodon: „La această etapă nu recunoaștem legitimitatea acestor alegeri” apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Guvernul federal al SUA în blocaj financiar de peste 24 de ore. Mii de angajați trimiși în concediu fără salariu # Realitatea.md
Casa Albă a comunicat că reducerea temporară a personalului federal va demara imediat, pe măsură ce Statele Unite intră într-un nou blocaj guvernamental. Senatul este astăzi în pauză, iar votul privind finanțarea guvernului federal ar putea fi reluat cel mai devreme mâine. Între timp, angajații sunt înștiințați că fie vor lucra gratis, fie vor fi […] Articolul Guvernul federal al SUA în blocaj financiar de peste 24 de ore. Mii de angajați trimiși în concediu fără salariu apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Pavel Durov susține că a supraviețuit unei tentative de otrăvire: „Am crezut că e sfârșitul” # Realitatea.md
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a dezvăluit într-un interviu difuzat marți că ar fi fost victima unei tentative de otrăvire în primăvara anului 2018, dar a ales să nu facă public incidentul până acum. Vorbind cu podcasterul american Lex Fridman, Durov a povestit că s-a simțit aproape de moarte după ce s-a întors în locuința închiriată […] Articolul Pavel Durov susține că a supraviețuit unei tentative de otrăvire: „Am crezut că e sfârșitul” apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Fără lumină. Mai multe străzi din capitală și alte localități din țară vor fi deconectate de la energia electrică # Realitatea.md
Fără lumină mâine, 2 octombrie! Premier Energy anunță lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților. Chişinău, sectorul Botanica: str. Aeroport 9002 în intervalul de timp între 08:45-17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice; Chişinău, sectorul Centru: str. Baltagi 1-39, 2-30, Bugeacului 1-19, 2-10, Focşani 42, Haiducilor 13,27A, […] Articolul Fără lumină. Mai multe străzi din capitală și alte localități din țară vor fi deconectate de la energia electrică apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:40
Franța, paralizată de o grevă generală. Transporturile și serviciile publice vor fi afectate # Realitatea.md
Sindicatele din Franța au lansat un apel la grevă națională generală pentru joi, 2 octombrie 2025, care va afecta mai multe sectoare esențiale. Protestele vor paraliza transporturile urbane și interurbane, traficul feroviar și aerian, dar și domenii precum învățământul, serviciile publice și sănătatea. În Paris și în alte orașe mari sunt anunțate demonstrații de amploare, […] Articolul Franța, paralizată de o grevă generală. Transporturile și serviciile publice vor fi afectate apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Cernobîl, în beznă după un atac rusesc. Zelenski avertizează asupra riscurilor nucleare # Realitatea.md
Președintele Ucrainei a acuzat Rusia că a generat în mod deliberat riscul producerii unor incidente radiologice, după ce un atac rusesc asupra unei instalații energetice din orașul Slavutici a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică a centralei nucleare de la Cernobîl. Potrivit Ministerului Energiei de la Kiev, a fost afectată alimentarea structurii de izolare […] Articolul Cernobîl, în beznă după un atac rusesc. Zelenski avertizează asupra riscurilor nucleare apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de peste 500 de miliarde de dolari # Realitatea.md
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit prima persoană din istorie a cărei avere netă s-a apropiat de 500 de miliarde de dolari. Această creștere spectaculoasă a fost determinată de redresarea acțiunilor producătorului de vehicule electrice și de majorarea valorii celorlalte startup-uri tehnologice deținute de antreprenor. Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde […] Articolul Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de peste 500 de miliarde de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Leul moldovenesc se apreciază față de principalele valute internaționale, conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 2 octombrie. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro: 19,5837 lei, în scădere cu 0,02 lei; Dolarul american: 16,7039 lei, în creștere cu 0,02 lei; Leul românesc: 3,8532 lei; Hrivna ucraineană: 0,4054 lei; Rubla rusească: 0,2061 […] Articolul Euro, mai ieftin astăzi. Ce curs a afișat Banca Națională a Moldovei? apare prima dată în Realitatea.md.
06:10
Se anunță înghețuri în Moldova, conform avertizării cod galben emise de meteorologi pentru zilele de 2 și 3 octombrie 2025. În timpul nopții și dimineții, temperaturile la suprafața solului vor coborî până la -1…-3°C. Conform unui comunicat al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada următoare, înghețurile izolate din aer ar putea atinge valori de până […] Articolul Avertizare meteo: Înghețuri nocturne în Moldova la început de octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Un asteroid ar putea lovi Luna. Cercetătorii se întreabă dacă ar trebui să-l distrugă cu o bombă nucleară # Realitatea.md
Un grup de cercetători, inclusiv oameni de știință de la NASA, analizează dacă un asteroid cu o probabilitate de 4% de a lovi Luna în 2032 ar trebui deviat sau distrus. Studiul, publicat pe platforma arXiv pe 15 septembrie, explorează metode de prevenire a unui impact care ar putea genera un nor periculos de resturi […] Articolul Un asteroid ar putea lovi Luna. Cercetătorii se întreabă dacă ar trebui să-l distrugă cu o bombă nucleară apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Captură masivă în Italia: Un șofer de TIR român a fost prins cu droguri ascunse într-un compartiment secret # Realitatea.md
Un şofer de TIR român a fost prins de poliţişti în localitatea Guidonia, în apropiere de Roma, Italia, în timp ce transporta 540 de kilograme de hașiș, transmite antena3.ro. Bărbatul, de 43 de ani, a fost oprit în zona Guidonia, lângă intersecția cu autostrada, după ce camionul său înmatriculat în Spania a atras atenția ofițerilor: […] Articolul Captură masivă în Italia: Un șofer de TIR român a fost prins cu droguri ascunse într-un compartiment secret apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, s-a întâlnit la Bruxelles cu Gert Jan Koopman, șeful Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) din cadrul Comisiei Europene. Întrevederea a avut loc în marja Forumului Inițiativei de la Viena 2025, iar discuțiile s-au concentrat pe modul în care Banca Națională poate sprijini parcursul european […] Articolul BNM și drumul Moldovei către Uniunea Europeană, discutat la Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Serviciul Fiscal: încasările la buget au crescut cu 7,3 miliarde de lei față de anul trecut # Realitatea.md
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 59,9 miliarde lei pentru 9 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 7,3 miliarde lei sau cu 13,9%în raport cu perioada similară a anului precedent. Astfel, laBugetul de stat (BS), s-au încasat circa 24,8 miliarde lei, […] Articolul Serviciul Fiscal: încasările la buget au crescut cu 7,3 miliarde de lei față de anul trecut apare prima dată în Realitatea.md.
