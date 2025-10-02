VIDEO // Incident grav în Manchester lângă o sinagogă. Cel puțin patru răniți, suspectul a fost împușcat de poliție
SafeNews, 2 octombrie 2025 13:30
Patru persoane au fost rănite după ce o mașină a fost îndreptată spre pietoni și mai multe persoane au fost înjunghiate în apropierea unei sinagogi din Manchester, iar polițiștii l-au împușcat pe cel considerat atacator, transmite Reuters. Poliția din Greater Manchester (GMP) a declarat că ofițerii au fost chemați la locul incidentului, la sinagoga Heaton
• • •
Acum 15 minute
13:40
Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului # SafeNews
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost victima unei tentative de „otrăvire" la Moscova, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de Turkey Today. Observatorul a citat miercuri o „sursă privată", care a declarat că Assad a suferit o otrăvire și că „partea aflată în spatele atacului urmărește să pună guvernul rus într-o poziție jenantă și să-l
Acum 30 minute
13:30
VIDEO // Incident grav în Manchester lângă o sinagogă. Cel puțin patru răniți, suspectul a fost împușcat de poliție # SafeNews
Patru persoane au fost rănite după ce o mașină a fost îndreptată spre pietoni și mai multe persoane au fost înjunghiate în apropierea unei sinagogi din Manchester, iar polițiștii l-au împușcat pe cel considerat atacator, transmite Reuters. Poliția din Greater Manchester (GMP) a declarat că ofițerii au fost chemați la locul incidentului, la sinagoga Heaton
Acum o oră
13:20
Un procuror anticorupție urmează să fie reevaluat. CSP a respins raportul de nepromovare întocmit de Comisia Vetting # SafeNews
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins, joi, 2 octombrie, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor (Comisia Vetting) privind integritatea procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție. Comisia a propus nepromovarea acestuia în urma procesului de evaluare desfășurat în conformitate cu Legea nr. 252/2023. Raportul întocmit de Comisia Vetting a constatat că procurorul Balan nu
13:00
Maia Sandu, de la Copenhaga: Ce s-a întâmplat în Moldova se poate repeta în orice țară europeană # SafeNews
Președinta Republicii Moldova avertizează, înaintea Summitului CPE de la Copenhaga, că tentativele de influențare a alegerilor de către Rusia pot deveni o realitate în orice stat european, alegerile parlamentare din 28 septembrie reprezintă „un avertisment" pentru întreaga Europă, subliniind riscurile comune legate de finanțarea ilicită, atacurile cibernetice și dezinformarea orchestrată din exterior. Într-o conferință susținută
13:00
O instanță din Rusia a dispus miercuri confiscarea grupului KDV al miliardarului Denis Shtengelov, după ce l-a desemnat pe acesta și pe tatăl său Nikolai drept extremiști, a informat agenția de știri Interfax, preluată de Reuters și Bloomberg. Verdictul este cel mai recent caz de mare amploare în care statul rus a confiscat active interne prin
Acum 2 ore
12:50
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului prin care intenţionează să introducă în regim de urgenţă „o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne". „Se instituie pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne
12:40
Cum au învățat rușii să învingă sistemele NATO Patriot. Rachetele fac manevre abrupte înainte de a lovi ținta # SafeNews
Rusia a învățat cum să învingă sistemele defensive Patriot ale NATO, a modificat rachetele Iskander-M și Kinjal pentru a le face mai greu de interceptat, prin traiectorii imprevizibile și manevre bruște, arată o analiză Financial Times care vorbește despre o scădere drastică a ratei de interceptare în Ucraina, de la 37% în august la doar 6%
12:10
De Ziua Profesorului, Ministerul Educației cere integritate totală: Cadourile și banii, interziși în școli # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară oficială către toate instituțiile de învățământ general și inspectoratele școlare cu prilejul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, prin care reamintește obligația respectării stricte a Codului de Etică al personalului didactic. „Solicităm tuturor cadrelor didactice și de conducere să acționeze ca piloni ai integrității, prin interzicerea solicitării
Acum 4 ore
11:50
Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York, în timp ce unul ateriza, iar celălalt se pregătea de decolare # SafeNews
Două avioane au intrat în coliziune miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, două persoane fiind rănite uşor în urma incidentului, au anunţat autorităţile aeroportuare şi compania Delta Air Lines. Accidentul în care au fost implicate două avioane aparţinând companiei aeriene regionale a Delta Air Lines, Endeavor Air, a avut loc
11:40
VIDEO // Opt persoane reținute pentru droguri în Chișinău: Substanțe interzise depistate în toate sectoarele capitalei # SafeNews
În ultimele zile, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău au identificat și reținut opt bărbați, suspectați de păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău. Acțiunile forțelor de ordine s-au desfășurat în toate cele cinci sectoare ale capitalei, vizând cazuri individuale de deținere și consum de droguri.
11:30
Circulația rutieră pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău va fi suspendată la sfârșitul acestei săptămâni, în contextul desfășurării celei de-a 24-a ediții a Zilei Naționale a Vinului. Restricțiile de trafic vor fi aplicate de vineri, 4 octombrie, ora 16:00, până luni, 7 octombrie, ora 06:00, pe tronsonul cuprins între străzile Alexandr Pușkin
11:20
Percheziții într-un dosar de abuz de serviciu: Fosta conducere a SA „Edilitate”, bănuită că a prejudiciat întreprinderea cu milioane de lei # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează astăzi percheziții în municipiul Chișinău și raionul Strășeni, într-un dosar penal ce vizează fosta conducere a Societății pe Acțiuni „Edilitate". Aceștia sunt bănuiți că, în complicitate cu alte persoane, ar fi comis abuz de serviciu, cauzând un prejudiciu major întreprinderii prin transmiterea ilegală
11:10
Operațiune amplă de căutare la Comrat: O femeie de 41 de ani a dispărut fără urmă. Poliția cere ajutorul cetățenilor # SafeNews
Polițiștii din Comrat, împreună cu colegii din subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne și voluntari din comunitate, participă de câteva zile la o amplă operațiune de căutare a unei femei în vârstă de 41 de ani, care a dispărut în data de 29 septembrie, în jurul orei 17:00, după ce a plecat de la domiciliu într-o direcție
10:50
Va rezolva Trump conflictul înghețat din Republica Moldova? Ce spune un expert american despre soluționarea problemei din Transnistria # SafeNews
Trump este considerat în acest moment singura soluție pentru a rezolva conflictul înghețat din R. Moldova, în contextul în care mai multe evenimente și schimbări politice care au avut loc în regiune în ultimul deceniu ar putea ajuta la rezolvarea diferențelor dintre Chișinău și Tiraspol, susține un expert de la Center for Strategic and International
10:50
FOTO // VIDEO // Cel mai înalt pod din lume a fost inaugurat. Construit în mai puțin de patru ani, reduce timpul de călătorie de la două ore la două minute # SafeNews
Prezentat în China ca un „miracol al infrastructurii", podul este conceput pentru a stimula turismul și creșterea economică într-una dintre cele mai puțin dezvoltate regiuni ale țării, scrie NBC. Cel mai înalt pod din lume a fost inaugurat duminică în China, detronând un alt pod din China, ba chiar unul din aceeași provincie. Podul Marelui Canion
10:50
Călătorii mai rapide și sigure între Moldova și România: A fost semnat Acordul pentru control coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir # SafeNews
Transportul feroviar dintre România și Republica Moldova va deveni mai rapid și mai eficient, odată cu introducerea controlului coordonat la punctul de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir. Măsura a fost stabilită printr-un acord semnat recent la București de miniștrii de interne ai celor două țări. Este prima inițiativă de acest tip aplicată într-un punct feroviar de
10:40
Igor Grosu, după plecarea a doi deputați PAS: „Regretăm că am aflat din presă. Avem o majoritate proeuropeană și vom continua parcursul european” # SafeNews
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a reacționat public după ce doi deputați aleși pe lista PAS – Dinu Plîngău și Stela Macari – au anunțat că vor activa în Parlament ca independenți. Decizia acestora a fost aflată de conducerea partidului prin intermediul presei, a precizat Grosu. „Regretăm că am
10:30
Patru persoane au ajuns la spital, după ce vehiculele cu care se deplasau au fost implicate într-un grav accident. Coliziunea a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:30, pe traseul R-6, din raionul Orhei. Una dintre victime s-a dovedit a fi angajat la Ministerului Afacerilor Interne, transmite SafeNews.md cu referire la PulsMedia.MD Potrivit datelor
10:20
VIDEO // Au promis să “șteargă” puncte de penalizare contra bani: Doi bărbați din Chișinău, reținuți pentru trafic de influență # SafeNews
Doi bărbați din Chișinău, în vârstă de 38 și 21 de ani, au fost reținuți de procurorii PCCOCS și ofițerii SPIA al MAI, fiind bănuiți că au pretins și primit bani pentru a interveni pe lângă funcționari ai Ministerului Afacerilor Interne. În schimbul sumei oferite, aceștia promiteau să excludă 21 de puncte de penalizare și
10:20
Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte 25 rănite, în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei. Infrastructura feroviară a fost afectată # SafeNews
Cel puțin patru civili au fost uciși și alți 25 au fost răniți în atacurile rusești din Ucraina din ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 2 octombrie. Atacurile demonstrează strategia continuă a Rusiei de a viza infrastructura civilă pentru a pune presiune pe Ucraina, în timp ce Moscova continuă să respingă apelurile la un
10:20
Trei români, condamnați pentru furturi de cupru în Franța. Reacția ironică a judecătoarei după ce „Americanu” i-a spus că furau de foame # SafeNews
Doi hoți cu cetățenie română au fost condamnați miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru din sud-vestul Franței, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea unei cantități de 45 de tone de metal, vândută cu 320.000 de euro, transmite France Presse. În cadrul acestei anchete, condusă în
10:10
În septembrie, Europa a înregistrat un volum record al importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) pentru această lună, în întreaga istorie a observațiilor. Acest lucru reiese din datele Gas Infrastructure Europe (GIE). De la începutul sezonului de achiziții de vară, în aprilie, țările UE au achiziționat aproximativ 70 de miliarde de metri cubi de GNL, ceea
10:00
Anchetă în Italia: Poliția a confiscat 21 de lucrări atribuite fals lui Salvador Dali, dintr-o expoziţie din Parma # SafeNews
O echipă italiană specializată în arte a confiscat, marţi, 21 de opere dintr-o expoziţie importantă din Parma dedicată lucrărilor lui Salvador Dali, după ce au suspectat că au fost fals atribuite artistului suprarealist spaniol, scrie The Guardian. Expoziţia, intitulată „Dali, între artă şi mit", era deschisă doar de câteva zile la Palazzo Tarasconi, înainte ca
Acum 6 ore
09:40
Norvegia inaugurează în Polonia un centru militar de antrenament pentru soldații ucraineni # SafeNews
Norvegia a lansat în Polonia un centru de instruire militară pentru soldații ucraineni, Camp Jomsborg, la granița cu Ucraina. Proiectul, unul dintre cele mai mari de acest tip din istoria Norvegiei, va pregăti până la 1.200 de militari simultan și va valorifica experiența Ucrainei din războiul aflat în desfășurare, scrie TVP World. Ministrul polonez al
09:30
Ministrul muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, dă asigurări că statul va achita compensații la căldură și în acest an. Astfel, în sezonul de încălzire care vine, autoritățile își asumă să susțină cetățenii, a precizat demnitarul. Alexei Buzu a confirmat că din luna noiembrie, ca și în anii precedenți, consumatorii casnici vor primi compensații, dar
09:20
LIVE // Examinarea cererei Ministerului Justiției cu privire la limitarea activității Partidului Politic Moldova Mare # SafeNews
Examinarea cererii Ministerului Justiției cu privire la limitarea activității Partidului Politic Moldova Mare.
09:10
Republica Moldova a finalizat cu succes screening-ul bilateral în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, o etapă-cheie care consolidează șansele țării de a semna tratatul de aderare până în anul 2028. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul emisiuni „Noi și Europa" de la Radio Moldova. Potrivit acesteia,
09:10
Averea miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depășit pentru scurt timp pragul de 500 de miliarde de dolari, a anunțat miercuri revista Forbes, citată de France Presse. Averea netă a șefului Tesla și SpaceX a atins miercuri 500,1 miliarde de dolari, înainte de a scădea la 499,1 miliarde, potrivit clasamentului „Real-Time
08:40
Pană de curent la centrala de la Cernobîl, din cauza unui atac rusesc. Zelenski: Rusia creează în mod intenționat un risc radiologic # SafeNews
Președintele ucrainean
08:30
Pavel Durov susține că a supraviețuit unei tentative de otrăvire: „Simțeam dureri în tot corpul” # SafeNews
Într-un interviu făcut public marți, Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire în primăvara anului 2018, însă a ales să nu spună nimic până acum, relatează Kyiv Post. În cadrul unei discuții cu podcasterul american Lex Fridman, Pavel Durov a spus că a crezut că va muri după ce a […] Articolul Pavel Durov susține că a supraviețuit unei tentative de otrăvire: „Simțeam dureri în tot corpul” apare prima dată în SafeNews.
08:20
METEO: Joi, 2 octombrie, cer variabil și temperaturi modeste pe întreg teritoriul Republicii Moldova # SafeNews
Pentru ziua de joi, 2 octombrie, meteorologii anunță cer variabil în toată țara, însoțit de temperaturi moderate pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, maximele termice vor oscila între +10 și +13 grade Celsius. Vântul va sufla din nord, iar umiditatea relativă a aerului va ajunge până la 70%. […] Articolul METEO: Joi, 2 octombrie, cer variabil și temperaturi modeste pe întreg teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:20
SUA vor ajuta Ucraina să lovească infrastructura energetică din Rusia cu informații și rachete cu rază lungă # SafeNews
Statele Unite au anunțat că vor furniza Ucrainei informații despre ținte energetice aflate în Rusia, pe distanță mare, în contextul în care se analizează posibilitatea trimiterii de rachete capabile să lovească astfel de obiective, au declarat miercuri doi oficiali americani pentru Reuters. SUA au cerut, de asemenea, aliaților din NATO să ofere sprijin similar, confirmând […] Articolul SUA vor ajuta Ucraina să lovească infrastructura energetică din Rusia cu informații și rachete cu rază lungă apare prima dată în SafeNews.
08:10
Saakașvili: Moldova a evitat scenariul georgian datorită sprijinului occidental. Rusia a mizat pe oprirea integrării europene # SafeNews
Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, susține că oprirea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost unul dintre obiectivele majore ale Federației Ruse în alegerile parlamentare din 2025. Potrivit acestuia, dacă partidele pro-ruse ar fi obținut majoritatea, Moldova ar fi urmat un traseu similar cu cel al Georgiei. „Republica Moldova a […] Articolul Saakașvili: Moldova a evitat scenariul georgian datorită sprijinului occidental. Rusia a mizat pe oprirea integrării europene apare prima dată în SafeNews.
08:00
Odată cu intensificarea războiului hibrid al Rusiei asupra Europei, Balcanii de Vest au devenit locul preferat de ruși pentru antrenarea unor „unități” folosite pentru destabilizări, provocări și violențe pe care le exportă mai apoi în țările unde Kremlinul are un interes. Poliția sârbă a arestat, luni, 11 persoane, acuzate de „incitare la ură” care pregăteau operațiuni […] Articolul De ce a ajuns Serbia tabără de antrenament pentru destabilizările rusești din Europa apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
07:50
Compania aeriană rusă Aeroflot va suplimenta stocurile de piese de schimb prin demontarea a opt avioane de marfă aparținând grupului „Volga-Dnepr”. Anunțul a fost făcut de directorul general al companiei, Serghei Aleksandrovschi, în cadrul forumului „Transport Digital”. Este vorba despre șase aeronave Boeing 737–800BCF ale companiei „Atran” și două Boeing 747–400F ale AirBridgeCargo. Acestea au […] Articolul Aeroflot își face cimitir de avioane: opt Boeing-uri, tăiate pentru piese apare prima dată în SafeNews.
07:40
Între 1 iulie și 21 septembrie 2025, Republica Moldova a rămas principalul exportator de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană, cu o pondere de 57,5% (34.813 tone). Cota este identică cu cea din sezonul precedent, dar cu volume mai mici, în timp ce alte origini tradiționale, precum Serbia, China sau Turcia, au livrat mai puțin, […] Articolul Floarea-soarelui din Moldova, aur pentru UE: peste jumătate din importuri vin de la noi apare prima dată în SafeNews.
07:30
Trump semnează un ordin executiv prin care SUA garantează securitatea Qatarului. Decizia vine în urma atacului israelian de luna trecută asupra Doha # SafeNews
Preşedintele Donald Trump a semnat un decret prezidenţial prin care SUA garantează securitatea Qatarului, ceea ce reprezintă un angajament semnificativ faţă de un aliat arab care nu face parte din NATO, relatează CNN. „Statele Unite vor considera orice atac armat asupra teritoriului, suveranităţii sau infrastructurii critice a statului Qatar ca o ameninţare la adresa păcii […] Articolul Trump semnează un ordin executiv prin care SUA garantează securitatea Qatarului. Decizia vine în urma atacului israelian de luna trecută asupra Doha apare prima dată în SafeNews.
07:20
Partidul „Democrația Acasă” a fost sancționat cu avertisment de Comisia Electorală Centrală (CEC), deoarece nu ar fi prezentat informații complete legate de publicitatea pe rețelele sociale. În penultima săptămână a campaniei electorale, Partidul „Democrația Acasă” nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, însă și-a făcut publicitate pe TikTok de pe conturi cu mii […] Articolul Partidul lui Costiuc, sancționat. A ascuns cheltuielile de pe TikTok apare prima dată în SafeNews.
07:10
Austria a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj la o companie petrolieră prezentă și pe piața din România # SafeNews
Austria a expulzat marți un diplomat rus, acuzat de spionaj la compania petrolieră austriacă OMV, prezentă și pe piața din România. Oficialul, declarat persona non grata, ar fi primit informații sensibile de la un fost angajat al companiei și le-ar fi transmis Kremlinului. Diplomatul rus, care activa ca angajat al Ambasadei Rusiei la Viena, a […] Articolul Austria a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj la o companie petrolieră prezentă și pe piața din România apare prima dată în SafeNews.
07:00
Anatol Șalaru cere înlăturarea lui Valeriu Munteanu din funcția de președinte al Comisiei comune România–R. Moldova: Nu are calitatea morală # SafeNews
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a publicat o scrisoare deschisă, adresată președintelui Senatului României, Mircea Abrudean, și președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, cu solicitarea de a lua în considerare schimbarea din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova a lui Valeriu Munteanu. ”Domnul Valeriu Munteanu nu are calitatea morală de a reprezenta România […] Articolul Anatol Șalaru cere înlăturarea lui Valeriu Munteanu din funcția de președinte al Comisiei comune România–R. Moldova: Nu are calitatea morală apare prima dată în SafeNews.
06:50
Afirmația șefului Pentagonului despre „pregătirea de război pentru asigurarea păcii”, primită cu entuziasm la Kremlin: „Și noi ne consolidăm armata” # SafeNews
Purtătorul de cuvânt al Kremlinul a afirmat miercuri că Rusia depune și ea eforturi pentru consolidarea forțelor sale armate, când a fost întrebat despre declarația secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit căreia SUA trebuie să se pregătească pentru război pentru a asigura pacea, scriu Reuters, AFP și The Moscow Times. Într-un discurs ținut marți […] Articolul Afirmația șefului Pentagonului despre „pregătirea de război pentru asigurarea păcii”, primită cu entuziasm la Kremlin: „Și noi ne consolidăm armata” apare prima dată în SafeNews.
06:40
Cancelarul Merz vrea să o înlocuiască pe von der Leyen la conducerea Europei: „Lucrurile nu mai pot continua în acest fel” # SafeNews
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, își propune ca Berlinul să reia controlul asupra deciziilor-cheie ale Uniunii Europene, confruntându-se cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, colega sa de partid, transmite Bloomberg, preluat de The Japan Times. Merz le-ar fi spus recent liderilor săi de centru-dreapta că intenționează să „pună un băț în roțile mașinii de […] Articolul Cancelarul Merz vrea să o înlocuiască pe von der Leyen la conducerea Europei: „Lucrurile nu mai pot continua în acest fel” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la sediile unor companii active pe piața de import, furnizare și vânzare a cărnii, suspectate de posibile acorduri anticoncurențiale care ar fi restricționat accesul la sursele de aprovizionare și participarea la achiziții publice, inclusiv pentru instituțiile de învățământ. Autoritatea precizează că inspecțiile inopinate reprezintă o etapă preliminară a investigației […] Articolul Consiliul Concurenței a desfăşurat inspecții inopinate la companiile de carne apare prima dată în SafeNews.
06:20
VIDEO // Igor Grosu: „Trebuie să fim vigilenți și să nu ne gândim că odată ce Kremlinul a pierdut aceste alegeri se va resemna” # SafeNews
După avertismentul premierului Dorin Recean privind presiunile continue ale Kremlinului, în pofida rezultatelor recente ale alegerilor parlamentare, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Federația Rusă nu va renunța la influența sa în Republica Moldova. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat pentru Digi24 la București. „Avem nenorocul să fim într-o zonă în care Rusia a fost […] Articolul VIDEO // Igor Grosu: „Trebuie să fim vigilenți și să nu ne gândim că odată ce Kremlinul a pierdut aceste alegeri se va resemna” apare prima dată în SafeNews.
06:10
Fostul deputat Mariana Lucrețeanu și-a anunțat plecarea din PAS: „Nu mai rezonăm pe unele valori” # SafeNews
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ex-secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI),Mariana Lucrețeanu, și-a anunțat plecarea din formațiune. Aceasta a precizat pe pagina sa de Facebook că decizia a fost luată înainte de campania electorală, dar că a ales să rămână implicată în „lupta extrem de importantă” pentru Moldova Europeană […] Articolul Fostul deputat Mariana Lucrețeanu și-a anunțat plecarea din PAS: „Nu mai rezonăm pe unele valori” apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:40
Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului ”Moldova Mare” pentru un an de zile # SafeNews
Ministerul Justiției a solicitat Curții de Apel Centru să limiteze activitatea Partidului Politic ”Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, pentru o perioadă de 12 luni și să aplice măsuri asiguratorii înainte de pronunțarea unei decizii finale. Cererea a fost depusă pe 30 septembrie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis sesizarea pe 29 septembrie. […] Articolul Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului ”Moldova Mare” pentru un an de zile apare prima dată în SafeNews.
Ieri
13:50
Chișinăul, recunoscut ca partener european la Summitul de la Timișoara. Anetta Dabija: „Orașele trebuie să fie susținute în parcursul european” # SafeNews
Consiliera municipală PAS, Anetta Dabija, a fost singura reprezentantă oficială a municipiului Chișinău la Summitul Orașelor Europene, desfășurat recent la Timișoara. În timp ce capitale europene precum Sofia, Zagreb sau Budapesta au fost reprezentate de primari și delegații oficiale, Chișinăul a fost prezent doar printr-o consilieră locală. Evenimentul, inaugurat de președintele României, Nicușor Dan, și […] Articolul Chișinăul, recunoscut ca partener european la Summitul de la Timișoara. Anetta Dabija: „Orașele trebuie să fie susținute în parcursul european” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al comunei Băcioi de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Acesta a fost condamnat la opt ani de închisoare, cu amendă în valoare de 150.000 de lei și cu interdicția de a deține funcții publice timp de cinci ani. Instanța a dispus aplicarea arestului preventiv, […] Articolul Un fost primar al comunei Băcioi, condamnat la opt ani de închisoare pentru corupție apare prima dată în SafeNews.
12:10
Elon Musk a declarat marţi că dezvoltă un „rival” pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligenţă artificială xAI. Platforma online se va numi „Grokipedia”, srie DPA, preluată de Agerpres. Elon Musk, proprietarul reţelei sociale X, a declarat că noul serviciu va reprezenta „o îmbunătăţire semnificativă” faţă de enciclopedia online consacrată, ale cărei articole sunt […] Articolul Elon Musk anunță că va lansa „Grokipedia”, un rival al enciclopediei online Wikipedia apare prima dată în SafeNews.
12:00
Un tânar de 20 de ani, condamnat la închisoare după ce a încercat să vândă un permis de conducere. Ce sumă de bani a primit # SafeNews
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență. Potivit Procuraturii Generale (PG),în luna decembrie 2024, tânărul de 20 de ani, prin înțelegere prealabilă cu alte persoane care urmează să fie identificate, a pretins și primit […] Articolul Un tânar de 20 de ani, condamnat la închisoare după ce a încercat să vândă un permis de conducere. Ce sumă de bani a primit apare prima dată în SafeNews.
