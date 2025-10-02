„Am un deja-vu”. Avocatul lui Gabriel Călin detaliază învinuirile aduse clientului său
TVR Moldova, 2 octombrie 2025 13:30
Iurie Mărgineanu, avocatul lui Gabriel Călin, președinte al formațiunii „Uniunea Crestin-Socială din Moldova”, spune că clientul său pledează nevinovat și susține că „de parcă trăiește un déjà-vu, când era învinuit Platon". Procurorii cer arest preventiv pentru Gabriel Călin, care are reputația de afiliat grupului Șor, el este acuzat de finanțarea ilegală a partidului său și spălare de bani.
• • •
Acum 5 minute
13:50
Se așteaptă o nouă decizie în cazul tinerilor biciclişti spulberaţi pe drumul de lângă Stăuceni # TVR Moldova
Cazul celor doi biciclişti spulberaţi de un automobil în 2023 dintre care unul a murit a ajuns din nou în opinia publică. Antrenorul acestora, pus sub învinuire pentru neglijenţă şi lipsire de viaţă din imprudenţă, îşi va afla sentinţa la începutul lunii noiembrie 2025. Procucorii au cerut un an şi şase luni de închisoare pe numele lui, însă cu suspendare condiţionată.
Acum 15 minute
13:40
Maia Sandu, la Summitul CPE de la Copenhaga: Moldovenii au votat fără echivoc pentru Europa # TVR Moldova
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă azi summit-ul Comunităţii Politice Europene care se desfăşoară în capitala daneză Copenhaga. Unul dintre principalele subiecte de pe agenda reuniunii e începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova şi Ucrainei la Uniunea Europeană.
Acum 30 minute
13:30
13:30
Marele cineast Alexandru Tatos va fi omagiat printr-o retrospectivă de trei filme la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. Toate cele trei pelicule - „Mere roşii” (1976), „Casa dintre câmpuri” (1979) şi capodopera „Secvenţe” (1982) - îl au în distribuţie pe regretatul Mircea Diaconu, plecat dintre noi la finalul anului trecut, aşa că secţiunea RETRO îl comemorează şi pe marele actor.
Acum o oră
13:10
Poliția R. Moldova anunță că, în contextul organizării Zilei Naționale a Vinului, în capitală vor fi instituite restricții de circulație rutieră.
Acum 2 ore
12:10
Leadership feminin în politică. Radu Leca face analiza psihologică a succesului Maiei Sandu # TVR Moldova
Ascensiunea femeilor în politică nu mai este doar un fenomen social, ci și unul psihologic, cu impact profund asupra modului în care este percepută puterea. Psihologul Radu Leca, invitat la TVR INFO, a analizat cazul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, despre care spune că este un exemplu proeminent de leadership feminin în Europa.
12:00
Echilibrul între motivarea angajaților, optimizarea cheltuielilor și atingerea obiectivelor în 2026 # TVR Moldova
În această perioadă, companiile, indiferent de dimensiunea sau domeniul lor de activitate, își definitivează obiectivele pentru anul ce urmează și stabilesc resursele și modalitățile prin care le pot realiza. Fie că își propun să crească vânzările, să se extindă sau să se digitalizeze, colaborarea angajaților la întregul lor potențial este esențială.
Acum 4 ore
11:50
Percheziții la SA „Edilitate”: Prejudiciu de 1,6 milioane de lei la cariera Ghidighici # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu angajații Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară joi dimineață percheziții în Chișinău și raionul Strășeni în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu. Compania vizată este Societatea pe Acțiuni „Edilitate”, a confirmat CNA pentru TVR Moldova. Societatea este suspectată că ar fi provocat un prejudiciu de 1,6 milioane de lei carierei Ghidighici.
11:40
O avocată în vârstă de 54 de ani, din municipiul Bălți, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS, oficiul Nord. Femeia a fost reținută în timp ce ar fi încercat să introducă droguri într-un penitenciar, sub pretextul vizitei de asistență juridică.
11:40
Gabriel Călin, președinte al formațiunii „Uniunea Crestin-Socială din Moldova”, a fost adus joi dimineață în fața instanței, pentru a solicita arest preventiv. El este suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Rusiei după invazia militară în Ucraina.
11:20
Igor Grosu, mesaj pentru Putin: „A câta oară încercați și a câta oară o dați în bară?” # TVR Moldova
Președintele PAS, Igor Grosu, a menționat că, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, lucrurile erau complicate. Cu două luni în urmă, în ajunul campaniei, se observa o creștere a interferențelor, a intensității și tot mai multe semnale privind introducerea banilor, revitalizarea rețelei, conturarea și regruparea blocurilor, vehicule ale Kremlinului. În acea perioadă, a subliniat fostul speaker, era greu de spus ce se va întâmpla, potrivit Euronews.ro. Liderul PAS a subliniat că a fost un mix de factori, iar discursul suveranist nu a prins la publicul din Republica Moldova.
11:10
Nicușor Dan: ”În spatele lui Georgescu au fost niște oameni din corupția românească a anilor ’90” # TVR Moldova
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit din nou despre anularea alegerilor prezidenţiale din noiembrie anul trecut. Şi a spus că va merge cu raportul Parchetului General, care conţine dovezi despre interferenţa Rusiei în procesul electoral, la summitul de la Copenhaga, pentru a-l prezenta partenerilor europeni, relatează TVR Info.
11:00
Grosu regretă anunțul independenților Plîngău și Macari și speră că nu vor trăda votul cetățenilor # TVR Moldova
Președintele PAS, Igor Grosu, regretă că a aflat din presă despre anunțul membrilor Platformei DA, Dinu Plîngău și Stela Macari că vor fi deputați independenți în Parlament. Cei doi au ajuns în Parlament pe lista PAS.
10:10
Luna octombrie este dedicată anual conștientizării cancerului mamar – o campanie globală ce are drept scop creșterea gradului de informare cu privire la prevenție, depistare timpurie și acces la îngrijiri medicale de calitate.
Acum 6 ore
09:10
Joi, 2 octombrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță ploi la nordul Republicii Moldova, în timp ce în celelalte regiuni vremea va fi stabilă.
08:40
Tinerii din Republica Moldova pot aplica la programul plătit de stagii în serviciul public # TVR Moldova
Începând cu 1 octombrie, Guvernul Republicii Moldova lansează Programul plătit de stagii în serviciul public, destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani. Proiectul oferă posibilitatea de a acumula experiență practică într-un mediu profesionist și de a-și începe cariera în administrația publică.
Acum 8 ore
07:50
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 1 octombrie.
Acum 24 ore
18:50
Scrisoare către Parlamentul României pentru demiterea lui Munteanu din fruntea Comisiei România – RM # TVR Moldova
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, solicită într-o scrisoare deschisă, președintelui Senatului României, Mircea Abrudean, și președintelui Camerei Deputaților din Parlamentul României, Sorin Grindeanu, revocarea lui Valeriu Munteanu din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova.
18:40
Sondajele electorale și partizanatul politic în R. Moldova. Cazul parlamentarelor din 28 septembrie # TVR Moldova
Câte sondaje, cam atâtea scenarii electorale. Aşa a arătat campania pentru parlamentarele din Republica Moldova, după publicarea unor studii sociologice menite să clarifice opţiunea de vot a cetăţeanului. Doar că cele mai multe s-au dovedit a fi departe de realitatea de după alegerile de duminică. Dintre cele 11 case de sondaje şi alte instituţii care au primit permisiunea CEC de a face chestionare, doar câteva au fost foarte aproape de adevăr. Celelalte au înclinat constant balanţa în favoarea unor anumite partide şi au fost acuzate de partizanat.
17:30
Incendiu de proporții la un depozit din Chișinău, lichidat după 20 de ore de intervenție # TVR Moldova
După 20 de ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să lichideze incendiul de proporții izbucnit la un depozit cu materiale de construcție de pe șoseaua Muncești nr. 801 din Chișinău, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
17:20
În legătură cu executarea lucrărilor programate de SRL „Chișinău-gaz” în satul Tohatin, municipiul Chișinău, va fi sistată integral aprovizionarea cu gaze naturale a satelor Cruzești și Budești de luni, 6 octombrie 2025 ora 9.00, până vineri, 10 octombrie, ora 17.00, anunță Energocom.
17:10
Echipamente de un milion de dolari pentru elevii cu cerințe speciale, oferite de UNICEF și parteneri # TVR Moldova
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare de peste 17 milioane de lei (aproximativ 1 milion de dolari), oferite de UNICEF cu sprijinul Uniunii Europene, al Parteneriatului Global pentru Educație, al Guvernului Japoniei și al Guvernului Statelor Unite ale Americii, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
17:10
16:50
De la 2% în sondaje la mandate în Parlament; partidul lui Costiuc, propulsat de TikTok? # TVR Moldova
Campania electorală s-a încheiat cu o surpriză neașteptată. Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a reușit să obțină un scor semnificativ și mandate în Parlament, deși sondajele îl creditau cu doar 2–3%. Specialiștii pun succesul partidului pe seama unei mobilizări masive pe rețeaua TikTok, acolo unde mesajele liderului au ajuns la tinerii alegători și la publicul indecis.
16:10
Solistul trupei germane Rammstein, Till Lindemann, a lansat videoclipul piesei „Prostitution”, filmat în mai multe locații din Chișinău, inclusiv la Spitalul Clinic de Psihiatrie.
15:40
Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului Victoriei Furtună pentru un an # TVR Moldova
Ministerul Justiției a înaintat ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”, prin care solicită suspendarea activității partidului pentru 12 luni și aplicarea unei măsuri asigurătorii până la pronunțarea deciziei instanței.
15:10
Dacă ai visat vreodată la o pensie sub soarele Atlanticului, Portugalia este răspunsul. Țara a fost desemnată în 2025 cea mai bună destinație din Europa pentru pensionari, depășind rivali tradiționali precum Spania sau Grecia, relatează TVR Info.
15:00
România speră să inițieze rapid, pe teritoriul său, producția de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru uz intern, precum și pentru aliații Uniunii Europene și NATO, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu într-un interviu.
15:00
Confiscări de 10 milioane de lei și 5 ani de închisoare pentru liderii „Șor” din Soroca și Cimișlia # TVR Moldova
La data de 1 octombrie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.
14:10
Explozii şi focuri de armă într-un cartier din Munchen. Un bărbat a murit şi altul a fost rănit # TVR Moldova
A fost stare de alertă în oraşul german Munchen, în aceasta dimineaţă.
Ieri
13:30
Râul Bâc a căpătat o culoare albastră neobișnuită, iar imaginile surprinse în zona străzii Albișoara au fost rapid distribuite pe rețelele sociale. Fenomenul a alertat inspectorii de mediu, care suspectează o posibilă poluare și au prelevat probe de apa pentru analiză. Localnicii susțin că râul devine tot mai murdar și nu este pentru prima dată când apa capătă o culoare nenaturală.
13:20
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 dintre Israel și Moldova se va disputa la Chișinău, și nu la Debrecen, în Ungaria, așa cum fusese anunțat anterior, potrivit Federației Moldovenești de Fotbal.
13:10
Astăzi, Republica Moldova se alătură comunității internaționale în celebrarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1990. Evenimentul subliniază importanța respectării drepturilor persoanelor în vârstă și recunoașterea contribuției pe care aceștia o aduc societății.
13:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe fostul primar al comunei Băcioi, Vitalie Șalari, de comiterea infracțiunii de corupere pasivă și a dispus o pedeapsă de opt ani de închisoare, cu amendă de 150.000 de lei și privarea de dreptul de a deține funcții publice pe o perioadă de cinci ani. Șalari a fost anunțat în căutare. În alt dosar, el a mai fost condamnat la opt ani de închisoare.
12:50
Plîngău și Macari, deputați independenți. Ce vor face în Parlament, intrați pe lista PAS? # TVR Moldova
Fostul președinte al Partidului Platforma DA, Dinu Plîngău, care a acces în Parlament pe listele PAS, spune că atât el, cât și Stela Macari, de asemenea membră a Platformei DA, deși nu sunt membri ai PAS, vor munci alături de formațiunea pe listele căreia au intrat în Parlament în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova, pentru a asigura o stabilitate politică.
12:50
O nouă condamnare pentru fostul primar de Băcioi: Opt ani de închisoare pentru corupere pasivă # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe fostul primar al comunei Băcioi, Vitalie Șalari, de comiterea infracțiunii de corupere pasivă și a dispus o pedeapsă de 8 ani de închisoare, cu amendă de 150.000 de lei și privarea de dreptul de a deține funcții publice pe o perioadă de 5 ani. În vederea executării pedepsei, Șalari a fost plasat sub arest preventiv și a fost anunțat în căutare.
12:40
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional, în cadrul evenimentului, va fi acordat Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Executiv.
12:30
Paralizie bugetară în SUA: serviciile federale blocate, sute de mii de funcționari în șomaj tehnic # TVR Moldova
Paralizia bugetară în Statele Unite, imposibil de evitat. Previzibilul blocaj, care devine certitudine în această dimineață, s-a produs după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au ajuns la un acord în privința cheltuielilor federale. Guvernul SUA a suspendat o mare parte din activitățile sale miercuri, scrie TVR Info.
12:10
Liderii europeni, reuniți la Copenhaga pentru discuții de securitate și sprijin pentru Ucraina # TVR Moldova
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc miercuri, la Copenhaga, pentru discuţii informale axate pe apărare şi războiul Rusiei împotriva Ucrainei, după ce o serie de încălcări ale spaţiului aerian şi observări de drone au stârnit noi preocupări de securitate, scrie TVR Info.
11:40
Începând cu 1 noiembrie, pacienții vor avea acces la un nou medicament compensat pentru tratamentul osteoporozei, finanțat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM).
11:40
Grosu, întrevedere cu Bolojan:„În următorii ani relațiile noastre vor fi la un nivel fără precedent” # TVR Moldova
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, întreprinde miercuri o vizită la București, unde s-a întâlnit cu premierul României, Ilie Bolojan, la trei zile după desfășurarea alegerilor parlamentare în R. Moldova, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat o nouă majoritate parlamentară.
11:20
Ce miniștri vor să se regăsească în viitorul Guvern? Declarațiile celor care aspiră la funcții # TVR Moldova
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a spus că în viitorul executiv se vor regăsi miniștri din actuala garnitură într-o emisiune de la Pro TV. El a afirmat că „nu este nicio logică ca miniștri care au inițiat reformele, care s-au bucurat de încrederea colegilor și a societății, să nu ducă lucrul până la capăt”.
11:20
O nouă comisie parlamentară, dedicată integrării europene, va fi înființată în viitoarea legislatură, spune liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, președinte al Parlamentului,
11:10
Promitea permis auto contra 18.000 lei – un tânăr din Chișinău a fost trimis la închisoare # TVR Moldova
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de trafic de influență.
11:00
/VIDEO/ O avocată, reținută în flagrant în timp ce transmitea droguri clientului său din penitenciar # TVR Moldova
Oamenii legii au reținut o avocată din Bălți în timp ce transmitea droguri clientului său din penitenciar. Femeia de 54 de ani a fost prinsă chiar în sala de întrevederi cu clientul său, un bărbat de 34 de ani, aflat în detenție.
10:50
Republica Moldova spune că nivelul de radiație este normal, dar Ucraina este îngrijorată # TVR Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat miercuri dimineață că nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova în urma unui incident produs la Centrala nucleară din Zaporijie, sudul Ucrainei, cea mai mare centrală din Europa. În același timp, autoritățile ucrainene informează că centrala a fost deconectată de la rețeaua electrică timp de șapte zile consecutive, cea mai lungă perioadă după declanșarea războiului. Pentru a evita o catastrofă, instalația are nevoie de electricitate.
10:30
Astăzi, Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026. Aceasta a fost testată, timp de un an, în patru raioane și urmează să fie extinsă la nivel național.
10:00
/FOTO/ Incendiu de proporții la un depozit din Chișinău. Gărzile de rezervă, mobilizate # TVR Moldova
ACTUALIZARE: Pompierii continuă misiunea de lichidare a incendiului de nivel sporit de intervenție pe șoseaua Muncești nr. 801 din Chișinău, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI.
10:00
Incident la Centrala Nucleară din sudul Ucrainei. IGSU: NU există riscuri de contaminare radioactivă # TVR Moldova
Nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul R. Moldova, în urma incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei, unde s-a format un crater și a avut loc avarierea la structură și la o linie electrică regională, precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Instituția menționează că precizările au fost făcute de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, structură sub egida ONU.
09:40
În viitorul Guvern se vor regăsi miniștrii din actuala garnitură a Executivului, spune liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, președinte al Parlamentului. Într-o emisiune televizată, el a afirmat că „nu este nicio logică ca miniștri care au inițiat reformele, s-au bucurat de încrederea colegilor și a societății să nu ducă lucrul până la capăt”.
