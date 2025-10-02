Percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu cu un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate”
ProTV.md, 2 octombrie 2025 12:00
Percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu cu un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate”
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
12:10
Chivu, direct în istoria lui Inter! E doar al 4-lea antrenor care atinge această bornă: „Bun venit în club!” # ProTV.md
Chivu, direct în istoria lui Inter! E doar al 4-lea antrenor care atinge această bornă: „Bun venit în club!”
12:10
Anchetă în Italia: Poliția a confiscat 21 de lucrări atribuite fals lui Salvador Dali, dintr-o expoziţie din Parma # ProTV.md
Anchetă în Italia: Poliția a confiscat 21 de lucrări atribuite fals lui Salvador Dali, dintr-o expoziţie din Parma
12:10
Un tânăr a supraviețuit unei căderi de la 3.300 de metri, după ce parașuta sa nu s-a deschis în timpul unui salt în Las Vegas # ProTV.md
Un tânăr a supraviețuit unei căderi de la 3.300 de metri, după ce parașuta sa nu s-a deschis în timpul unui salt în Las Vegas
Acum 30 minute
12:00
Percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu cu un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate” # ProTV.md
Percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu cu un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate”
12:00
O femeie din Comrat - căutată de polițiști și voluntari, după ce a plecat de acasă acum trei zile și nu s-a mai întors - FOTO # ProTV.md
O femeie din Comrat - căutată de polițiști și voluntari, după ce a plecat de acasă acum trei zile și nu s-a mai întors - FOTO
12:00
Avocatul din Bălți, care a fost prins că transmitea droguri clientului său în penitenciar - plasat în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Avocatul din Bălți, care a fost prins că transmitea droguri clientului său în penitenciar - plasat în arest pentru 30 de zile
12:00
Proteste de amploare în Maroc. Poliția a făcut sute de arestări. Cupa Mondială la fotbal, printre cauzele revoltei - VIDEO # ProTV.md
Proteste de amploare în Maroc. Poliția a făcut sute de arestări. Cupa Mondială la fotbal, printre cauzele revoltei - VIDEO
Acum o oră
11:40
Bloggerul Gabriel Călin, adus în fața magistraților. Procurorii cer plasarea în arest - VIDEO # ProTV.md
Bloggerul Gabriel Călin, adus în fața magistraților. Procurorii cer plasarea în arest - VIDEO
11:30
Barcelona - PSG, spectacol în Champions League. Derby decis cu un gol în minutul 90
11:20
Stare de alertă la Cernobîl. Centrala nucleară a rămas fără energie electrică în urma bombardamentelor rusești # ProTV.md
Stare de alertă la Cernobîl. Centrala nucleară a rămas fără energie electrică în urma bombardamentelor rusești
Acum 2 ore
11:10
Accident grav la Orhei. Patru persoane au ajuns la spital, după ce automobilele în care se aflau s-au ciocnit. Ce spune poliția # ProTV.md
Accident grav la Orhei. Patru persoane au ajuns la spital, după ce automobilele în care se aflau s-au ciocnit. Ce spune poliția
10:50
Octavian Iachimovschi - mesaj de adio: „Am avut un sentiment în ultima perioada ca cineva da cu piciorul în căldările cu apa pe care le car” # ProTV.md
Octavian Iachimovschi - mesaj de adio: „Am avut un sentiment în ultima perioada ca cineva da cu piciorul în căldările cu apa pe care le car”
10:40
Președintele PAS, despre anunțul lui Plîngău și Macari: „Regretăm că am aflat din presă, fără să discutăm în echipă" # ProTV.md
Președintele PAS, despre anunțul lui Plîngău și Macari: „Regretăm că am aflat din presă, fără să discutăm în echipă"
10:30
Incendiu de proporții pe șoseaua Muncești din Chișinău, lichidat după 20 de ore de intervenție. IGSU oferă noi detalii - VIDEO # ProTV.md
Incendiu de proporții pe șoseaua Muncești din Chișinău, lichidat după 20 de ore de intervenție. IGSU oferă noi detalii - VIDEO
10:30
„Întrebarea ta se rezolvă." Doi bărbați din capitală - reținuți, după ce au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcările unui șofer în trafic - VIDEO # ProTV.md
„Întrebarea ta se rezolvă." Doi bărbați din capitală - reținuți, după ce au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcările unui șofer în trafic - VIDEO
Acum 4 ore
10:10
Va rezolva Trump conflictul înghețat din Republica Moldova? Ce spune un expert american despre soluționarea problemei din regiunea transnistreană # ProTV.md
Va rezolva Trump conflictul înghețat din Republica Moldova? Ce spune un expert american despre soluționarea problemei din regiunea transnistreană
09:50
Studiu: Siguranța aeriană a Europei, în pericol din cauza reducerilor de costuri și a presiunii asupra personalului # ProTV.md
Studiu: Siguranța aeriană a Europei, în pericol din cauza reducerilor de costuri și a presiunii asupra personalului
09:20
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare coșmar al său # ProTV.md
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare coșmar al său
09:00
Elon Musk devine prima persoană care atinge o avere netă de 500 de miliarde de dolari
08:50
Cel mai înalt pod din lume a fost inaugurat. Construit în mai puțin de patru ani, reduce timpul de călătorie de la două ore la două minute - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Cel mai înalt pod din lume a fost inaugurat. Construit în mai puțin de patru ani, reduce timpul de călătorie de la două ore la două minute - FOTO/VIDEO
08:40
Atac cu drone rusești în Ucraina. O familie cu doi copii a fost ucisă în regiunea Sumî. „Erau oameni buni” # ProTV.md
Atac cu drone rusești în Ucraina. O familie cu doi copii a fost ucisă în regiunea Sumî. „Erau oameni buni”
08:40
Zity Office marchează un reper în Moldova prin Certificarea LEED
08:20
Prima măsură pro-Ucraina luată de Trump după ce și-a schimbat poziția față de Putin. Este vorba de ținte din Rusia # ProTV.md
Prima măsură pro-Ucraina luată de Trump după ce și-a schimbat poziția față de Putin. Este vorba de ținte din Rusia
08:20
Curs valutar BNM pentru 2 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 6 ore
08:10
Cer noros, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:00
Drona ucraineană „Baba Iaga” face o nouă victimă de rang înalt: un oficial acuzat de trădare de Kiev a fost ucis în Herson. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO # ProTV.md
Drona ucraineană „Baba Iaga” face o nouă victimă de rang înalt: un oficial acuzat de trădare de Kiev a fost ucis în Herson. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
22:50
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Care sunt grupurile care o vor demisă # ProTV.md
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Care sunt grupurile care o vor demisă
22:50
Orban anunță că Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, „indiferent de cerințele politice”. Ce susține că i-a transmis Trump # ProTV.md
Orban anunță că Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, „indiferent de cerințele politice”. Ce susține că i-a transmis Trump
22:40
Portarul Joaquin Enrico a reușit un gol fantastic din propriul careu - VIDEO
22:30
Federația de fotbal a Israelului a solicitat găzduirea meciului contra Moldovei pe stadionul Zimbru din Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Federația de fotbal a Israelului a solicitat găzduirea meciului contra Moldovei pe stadionul Zimbru din Chișinău - VIDEO
22:30
O țintașă din India a devenit prima campioană mondială din lume fără brațe, în proba paralimpică de tir cu arcul - VIDEO # ProTV.md
O țintașă din India a devenit prima campioană mondială din lume fără brațe, în proba paralimpică de tir cu arcul - VIDEO
22:30
A doua etapă din grupa unică a Ligii Campionilor a început cu o mare surpriză. Una dintre principalele favorite, Liverpool, a pierdut în fața lui Galatasaray - VIDEO # ProTV.md
A doua etapă din grupa unică a Ligii Campionilor a început cu o mare surpriză. Una dintre principalele favorite, Liverpool, a pierdut în fața lui Galatasaray - VIDEO
22:30
Kairat Almaty a găzduit meciul jucat în cel mai estic punct din istoria Ligii Campionilor - VIDEO # ProTV.md
Kairat Almaty a găzduit meciul jucat în cel mai estic punct din istoria Ligii Campionilor - VIDEO
22:20
Jannik Sinner a câștigat al 21-lea titlu al carierei sale și depinde doar de el pentru a reveni pe locul 1 mondial - VIDEO # ProTV.md
Jannik Sinner a câștigat al 21-lea titlu al carierei sale și depinde doar de el pentru a reveni pe locul 1 mondial - VIDEO
21:50
Octombrie aduce vreme capricioasă: după nopți cu îngheț, vin ploi abundente, iar apoi ne așteaptă o încălzire neașteptată până la 20 de grade - VIDEO # ProTV.md
Octombrie aduce vreme capricioasă: după nopți cu îngheț, vin ploi abundente, iar apoi ne așteaptă o încălzire neașteptată până la 20 de grade - VIDEO
21:30
Filipine, lovite de un cutremur devastator: Zeci de morți, clădiri avariate și echipe de salvare care caută disperați printre ruine - VIDEO # ProTV.md
Filipine, lovite de un cutremur devastator: Zeci de morți, clădiri avariate și echipe de salvare care caută disperați printre ruine - VIDEO
21:30
Ploi torențiale și haos pe insula Ibiza: Armata chemată în ajutor, iar aeroportul și-a închis un terminal din cauza infiltrațiilor masive - VIDEO # ProTV.md
Ploi torențiale și haos pe insula Ibiza: Armata chemată în ajutor, iar aeroportul și-a închis un terminal din cauza infiltrațiilor masive - VIDEO
21:10
Nouă oameni, printre care și un copil, au murit, în Odesa, din cauza inundaţiilor - VIDEO # ProTV.md
Nouă oameni, printre care și un copil, au murit, în Odesa, din cauza inundaţiilor - VIDEO
21:10
Incendiu de proporții pe șoseaua Muncești din Chișinău, lichidat după 20 de ore de intervenție continuă. IGSU oferă noi detalii - VIDEO # ProTV.md
Incendiu de proporții pe șoseaua Muncești din Chișinău, lichidat după 20 de ore de intervenție continuă. IGSU oferă noi detalii - VIDEO
21:00
Liderii Uniunii Europene se reunesc la Copenhaga pentru un summit crucial de securitate, pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia - VIDEO # ProTV.md
Liderii Uniunii Europene se reunesc la Copenhaga pentru un summit crucial de securitate, pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia - VIDEO
20:40
Atac devastator asupra Harkovului: Bombe ghidate rusești au rănit șase persoane și au distrus o piață întreagă - VIDEO # ProTV.md
Atac devastator asupra Harkovului: Bombe ghidate rusești au rănit șase persoane și au distrus o piață întreagă - VIDEO
20:20
Igor Grosu: „PAS va guverna singur. Așteptăm inițiative constructive de la opoziție” - VIDEO # ProTV.md
Igor Grosu: „PAS va guverna singur. Așteptăm inițiative constructive de la opoziție” - VIDEO
20:10
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" - VIDEO # ProTV.md
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" - VIDEO
20:10
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtuna - VIDEO # ProTV.md
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtuna - VIDEO
20:10
România și Republica Moldova semnează un nou acord de control coordonat la frontieră: Gara Fălciu–Cantemir devine primul punct feroviar cu verificări în ambele sensuri # ProTV.md
România și Republica Moldova semnează un nou acord de control coordonat la frontieră: Gara Fălciu–Cantemir devine primul punct feroviar cu verificări în ambele sensuri
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 01.10.2025
19:20
Primarul Iașului, Mihai Chirica, vrea să devină cetățean al Republicii Moldova: „Mă voi simți mândru și îmi voi face datoria și ca cetățean” # ProTV.md
Primarul Iașului, Mihai Chirica, vrea să devină cetățean al Republicii Moldova: „Mă voi simți mândru și îmi voi face datoria și ca cetățean”
19:10
Partidul „Democrația Acasă”, sancționat de CEC pentru neraportarea cheltuielilor în campania online: 27 de milioane de vizualizări pe rețele, dar „nicio cheltuială” declarată # ProTV.md
Partidul „Democrația Acasă”, sancționat de CEC pentru neraportarea cheltuielilor în campania online: 27 de milioane de vizualizări pe rețele, dar „nicio cheltuială” declarată
19:10
Alegerile din 28 septembrie: Peste 4.500 de apeluri la Linia telefonică a alegătorilor. Cele mai multe întrebări – despre procedura de votare # ProTV.md
Alegerile din 28 septembrie: Peste 4.500 de apeluri la Linia telefonică a alegătorilor. Cele mai multe întrebări – despre procedura de votare
18:10
Maria Zaharova compară rezultatul alegerilor din Republica Moldova cu cele din România: „Un alt pas înapoi al Occidentului” # ProTV.md
Maria Zaharova compară rezultatul alegerilor din Republica Moldova cu cele din România: „Un alt pas înapoi al Occidentului”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.