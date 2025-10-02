CineMade in România: Filmul „Inimi cicatrizate” de Radu Jude, joi seara la RLIVE TV

16:50

La sfârșitul lunii septembrie, Surorile Osoianu au oferit un moment muzical de excepție pe Marele Zid Chinezesc, unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale lumii. Vocile lor au atras zeci de turiști, impresionați de armoniile folclorice românești, chiar dacă nu înțelegeau versurile cântecelor. Prestația lor a inclus și o doină interpretată cu intensitate și emoție, transformând