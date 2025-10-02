CineMade in România: Filmul „Inimi cicatrizate” de Radu Jude, joi seara la RLIVE TV
Pelicula „Inimi cicatrizate” de Radu Jude este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Drama relatează povestea unui tânăr de 20 de ani, bolnav de tuberculoză. Evenimentele au loc în 1937, iar bărbatul se internează la un sanatoriu de pe malul mării, unde trăiește momente cutremurătoare. În […] Articolul CineMade in România: Filmul „Inimi cicatrizate” de Radu Jude, joi seara la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
„Apă-Canal Chișinău" a înaintat către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) proiectul privind determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2025, în valoare totală de 578,6 milioane lei, în scădere față de prognoza din 2024 (651 milioane lei), scrie bani.md. Cea mai mare parte a cheltuielilor rămâne destinată retribuirii personalului – peste 450 milioane lei, […]
Alcoolul ucide: în Moldova, unul din 13 oameni moare din cauza consumului, iar riscul începe de la prima picătură # Realitatea.md
În Republica Moldova, 1 din 13 decese (7,7%) este atribuit consumului de alcool, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Deși nivelul consumului a scăzut ușor în ultimii ani, țara rămâne printre primele 10 state europene la capitolul consum de băuturi alcoolice. Statisticile arată că moldovenii de peste 15 ani consumă în medie 11,1 litri de […]
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Sunt două victime # Realitatea.md
Două avioane regionale ale companiei Delta Air Lines s-au ciocnit miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, incident în urma căruia două persoane au fost rănite, relatează AFP, citată de Agerpres. Accidentul a avut loc la ora locală 21:58 (01:58 GMT), în momentul în care unul dintre avioane ateriza, iar celălalt […]
Opt bărbați, cu vârste între 21 și 44 de ani, au fost identificați de polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă al Direcției de Poliție Chișinău, fiind suspectați de păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Potrivit oamenilor legii, în sectorul Centru, un bărbat de 44 de ani a predat benevol un pachețel cu […]
Gabriel Călin, vizat într-un dosar de spălare de bani, adus în fața instanței. Ce solicită procurorii # Realitatea.md
Fostul jurnalist Gabriel Călin a fost adus joi dimineața, 2 octombrie, în fața instanței. Magistrații solicită arest preventiv, potrivit TVR Moldova. Acesta este vizat într-un dosar de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Marți, 30 septembrie, oamenii legii au anunțat că a fost reținut pentru 72 de ore și […]
Agenția Moldsilva anunță că în acest an pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc. Prețurile variază în funcție de specia lemnului: lemnele moi sunt mai accesibile, în timp ce cele tari au un preț mai ridicat, transmite IPN. Contactat de IPN, directorul adjunct Moldsilva, Iulian Mamai, a declarat […]
În ajunul Zilei Profesorului, Ministerul Educației și Cercetării le reamintește cadrelor didactice și directorilor că este strict interzis să ceară sau să accepte bani, cadouri ori alte beneficii de la elevi și părinți. „Solicităm tuturor cadrelor didactice și de conducere să acționeze ca piloni ai integrității, prin interzicerea solicitării/acceptării de beneficii materiale. Este strict interzisă […]
Pe strada Miron Costin intersecție cu bd. Moscova este amplasat Complexul memorial „Feciorilor Patriei – Sfânta Amintire", cunoscut de oameni ca Parcul Afgan, un loc plin de istorie și natură, perfect pentru plimbări și relaxare. Este de fapt și unul dintre cele mai populare parcuri din capitală, mai cu seamă după ce a fost renovat. […]
Grosu a aflat din presă că Plîngău și Macari nu vor face parte din fracțiunea PAS: Regretăm, dar exprimăm încrederea… # Realitatea.md
Igor Grosu susține că membrii PAS au aflat din presă despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari nu vor face parte din fracțiune. Politicianul s-a declarat încrezător că aceștia vor susține parcursul european al țării. Conform liderului PAS, nu au existat discuții la subiect. Grosu a reiterat că formațiunea și-a asumat obiectivul fundamental al […]
Avocata din Bălți, care ar fi transmis droguri de circa 13.000 lei clientului său în penitenciar, a fost arestată # Realitatea.md
Avocata din Bălți, reținută de oamenii legii în timp ce transmitea droguri clientului său din penitenciar, a fost arestată astăzi, 2 octombrie, pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS. „Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, pe piața neagră a drogurilor, captura de 43 de jumătăți albe de pastile albe psihotrope, ar […]
Doi bărbați din Chișinău, de 38 și 21 de ani, au fost reținuți fiind bănuiți de trafic de influență. Aceștia au cerut și primit bani pentru a șterge 21 de puncte de penalizare și amenzile aplicate unui șofer pentru nepurtarea centurii de siguranță. Banii au fost primiți în două tranșe, iar unul dintre suspecți a […]
Donald Trump a autorizat furnizarea de informații secrete către Ucraina pentru atacuri în Rusia # Realitatea.md
Statele Unite vor începe să furnizeze Ucrainei date provenite de la serviciile de informații pentru a facilita atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurilor energetice din Rusia, scrie Wall Street Journal (WSJ), citând oficiali americani. Decizia survine în contextul intenției Washingtonului de a oferi Kievului arme mai puternice, capabile să atingă mai […]
Dodon, despre dosarul ”Kuliok”: Să vină Plahotniuc și să spună ce era în pungă. Și mie mi-i interesant # Realitatea.md
Liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, afirmă că fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, nu este martorul principal în dosarul numit generic „Kuliok" și susține că nu are nicio emoție în legătură cu revenirea acestuia în Republica Moldova. În cadrul emisiunii Rezoomat de la RliveTV, Dodon a declarat că Plahotniuc ar trebui să explice ce se […]
87 de copii se află la evidența municipalității cu statut adoptabil, dintre care 25 fac parte din cupluri de frați: 5 grupuri a câte 3 copii și 3 grupuri a câte 2 copii. Dintre aceștia, 17 copii au statut adoptabil obișnuit, iar 18 copii au nevoi speciale și statut adoptabil. Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor […]
CNA și procurorii fac percheziții la foști șefi ai „Edilitate”, bănuiți că au transmis ilegal activele companiei # Realitatea.md
Ofițerii CNA și procurorii din Chișinău fac astăzi percheziții în capitală și la Strășeni, într-un dosar de abuz de serviciu. Vizați sunt foști factori de decizie ai SA „Edilitate", care ar fi pus la cale un plan prin care au transmis ilegal active importante ale companiei către o firmă controlată indirect de ei. Printre bunurile […]
De patru zile, polițiști și voluntari caută o femeie de 41 de ani din Comrat. Aceasta a plecat de acasă pe 29 septembrie, în jurul orei 17:00, și nu s-a mai întors. Femeia are 1,67 m înălțime, înălțime medie, păr negru și ochi căprui. La momentul dispariției purta o geacă neagră, blugi albaștri și ghete […]
Iachimovschi anunță motivele plecării de la PA: Nu mai simt că munca mea poate contribui la eficiența justiției # Realitatea.md
„Nu mai simt că munca mea poate contribui la eficiența justiției", transmite Octavian Iachimovschi, după ce a demisionat din funcția de procuror. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, fostul funcționar menționează că decizia de a pleca din funcție a luat-o încă în iunie. Potrivit lui Iachimovschi, atunci a primit notificarea comisie vetting că nu […]
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe în acest an de studii, cu 130 mai mulți față de acum trei ani. Cei mai mulți dintre ei au ales funcția de învățător, 89 la număr, urmați de 74 de educatori, 36 de profesori de limbă română și 23 de […]
VIDEO Iarnă adevărată în octombrie, cu fulgi mășcați! Cod portocaliu de ninsoare în mai multe zone montane din România # Realitatea.md
La Rânca și în alte zone montane din România ninge ca în povești, iar stratul de zăpadă deja depus a transformat peisajul într-un decor autentic de iarnă. Frumusețea imaginilor este însă umbrită de avertismentele autorităților: în județele Gorj, Vâlcea și Mehedinți este valabil un cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic, iar circulația fără mașini […]
Călătoriile prin punctul feroviar Fălciu–Cantemir vor fi mai rapide și mai simple. Republica Moldova și România au semnat la București un acord prin care va fi aplicat, pentru prima dată, controlul coordonat la frontieră, în ambele sensuri. Noua procedură va reduce așteptările, va elimina cozile și va ușura formalitățile atât pentru pasageri, cât și pentru […]
Au încercat să șteargă amenzi, dar au ajuns la închisoare. Doi chișinăuieni, arestați # Realitatea.md
Doi bărbați din Chișinău, de 38 și 21 de ani, au fost reținuți fiind bănuiți de trafic de influență. Aceștia au cerut și primit bani pentru a șterge 21 de puncte de penalizare și amenzile aplicate unui șofer pentru nepurtarea centurii de siguranță. Banii au fost primiți în două tranșe, iar unul dintre suspecți a […]
Italia: 21 de opere suspectate a fi falsuri Dalí, confiscate dintr-o expoziție la Parma # Realitatea.md
O echipă italiană specializată în protejarea patrimoniului artistic a confiscat marți, 30 septembrie, 21 de lucrări din expoziția „Dalí, între artă și mit", deschisă de câteva zile la Palazzo Tarasconi din Parma, după suspiciuni că unele piese au fost atribuite în fals artistului suprarealist spaniol. Printre obiectele ridicate se numără desene, tapiserii și gravuri. Ancheta […]
VIDEO Liderul Blocului „Patriotic”, Igor Dodon: „La această etapă nu recunoaștem legitimitatea acestor alegeri” # Realitatea.md
Liderul Blocului „Patriotic", Igor Dodon, a declarat în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV că, deocamdată, formațiunea sa nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Noi încă nu recunoaștem aceste alegeri. Am depus 45-48 de contestații la Comisia Electorală Centrală, dintre care 10 încă nu au fost examinate. Acestea vizează ziua alegerilor, data […]
Guvernul federal al SUA în blocaj financiar de peste 24 de ore. Mii de angajați trimiși în concediu fără salariu # Realitatea.md
Casa Albă a comunicat că reducerea temporară a personalului federal va demara imediat, pe măsură ce Statele Unite intră într-un nou blocaj guvernamental. Senatul este astăzi în pauză, iar votul privind finanțarea guvernului federal ar putea fi reluat cel mai devreme mâine. Între timp, angajații sunt înștiințați că fie vor lucra gratis, fie vor fi […]
Pavel Durov susține că a supraviețuit unei tentative de otrăvire: „Am crezut că e sfârșitul” # Realitatea.md
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a dezvăluit într-un interviu difuzat marți că ar fi fost victima unei tentative de otrăvire în primăvara anului 2018, dar a ales să nu facă public incidentul până acum. Vorbind cu podcasterul american Lex Fridman, Durov a povestit că s-a simțit aproape de moarte după ce s-a întors în locuința închiriată […]
Fără lumină. Mai multe străzi din capitală și alte localități din țară vor fi deconectate de la energia electrică # Realitatea.md
Fără lumină mâine, 2 octombrie! Premier Energy anunță lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pentru a îmbunătăți servic
Franța, paralizată de o grevă generală. Transporturile și serviciile publice vor fi afectate # Realitatea.md
Sindicatele din Franța au lansat un apel la grevă națională generală pentru joi, 2 octombrie 2025, care va afecta mai multe sectoare esențiale. Protestele vor paraliza transporturile urbane și interurbane, traficul feroviar și aerian, dar și domenii precum învățământul, serviciile publice și sănătatea. În Paris și în alte orașe mari sunt anunțate demonstrații de amploare, […] Articolul Franța, paralizată de o grevă generală. Transporturile și serviciile publice vor fi afectate apare prima dată în Realitatea.md.
Cernobîl, în beznă după un atac rusesc. Zelenski avertizează asupra riscurilor nucleare # Realitatea.md
Președintele Ucrainei a acuzat Rusia că a generat în mod deliberat riscul producerii unor incidente radiologice, după ce un atac rusesc asupra unei instalații energetice din orașul Slavutici a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică a centralei nucleare de la Cernobîl. Potrivit Ministerului Energiei de la Kiev, a fost afectată alimentarea structurii de izolare […] Articolul Cernobîl, în beznă după un atac rusesc. Zelenski avertizează asupra riscurilor nucleare apare prima dată în Realitatea.md.
Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de peste 500 de miliarde de dolari # Realitatea.md
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit prima persoană din istorie a cărei avere netă s-a apropiat de 500 de miliarde de dolari. Această creștere spectaculoasă a fost determinată de redresarea acțiunilor producătorului de vehicule electrice și de majorarea valorii celorlalte startup-uri tehnologice deținute de antreprenor. Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde […] Articolul Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de peste 500 de miliarde de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
Leul moldovenesc se apreciază față de principalele valute internaționale, conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 2 octombrie. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro: 19,5837 lei, în scădere cu 0,02 lei; Dolarul american: 16,7039 lei, în creștere cu 0,02 lei; Leul românesc: 3,8532 lei; Hrivna ucraineană: 0,4054 lei; Rubla rusească: 0,2061 […] Articolul Euro, mai ieftin astăzi. Ce curs a afișat Banca Națională a Moldovei? apare prima dată în Realitatea.md.
Se anunță înghețuri în Moldova, conform avertizării cod galben emise de meteorologi pentru zilele de 2 și 3 octombrie 2025. În timpul nopții și dimineții, temperaturile la suprafața solului vor coborî până la -1…-3°C. Conform unui comunicat al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada următoare, înghețurile izolate din aer ar putea atinge valori de până […] Articolul Avertizare meteo: Înghețuri nocturne în Moldova la început de octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
Un asteroid ar putea lovi Luna. Cercetătorii se întreabă dacă ar trebui să-l distrugă cu o bombă nucleară # Realitatea.md
Un grup de cercetători, inclusiv oameni de știință de la NASA, analizează dacă un asteroid cu o probabilitate de 4% de a lovi Luna în 2032 ar trebui deviat sau distrus. Studiul, publicat pe platforma arXiv pe 15 septembrie, explorează metode de prevenire a unui impact care ar putea genera un nor periculos de resturi […] Articolul Un asteroid ar putea lovi Luna. Cercetătorii se întreabă dacă ar trebui să-l distrugă cu o bombă nucleară apare prima dată în Realitatea.md.
Captură masivă în Italia: Un șofer de TIR român a fost prins cu droguri ascunse într-un compartiment secret # Realitatea.md
Un şofer de TIR român a fost prins de poliţişti în localitatea Guidonia, în apropiere de Roma, Italia, în timp ce transporta 540 de kilograme de hașiș, transmite antena3.ro. Bărbatul, de 43 de ani, a fost oprit în zona Guidonia, lângă intersecția cu autostrada, după ce camionul său înmatriculat în Spania a atras atenția ofițerilor: […] Articolul Captură masivă în Italia: Un șofer de TIR român a fost prins cu droguri ascunse într-un compartiment secret apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, s-a întâlnit la Bruxelles cu Gert Jan Koopman, șeful Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) din cadrul Comisiei Europene. Întrevederea a avut loc în marja Forumului Inițiativei de la Viena 2025, iar discuțiile s-au concentrat pe modul în care Banca Națională poate sprijini parcursul european […] Articolul BNM și drumul Moldovei către Uniunea Europeană, discutat la Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
Serviciul Fiscal: încasările la buget au crescut cu 7,3 miliarde de lei față de anul trecut # Realitatea.md
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 59,9 miliarde lei pentru 9 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 7,3 miliarde lei sau cu 13,9%în raport cu perioada similară a anului precedent. Astfel, laBugetul de stat (BS), s-au încasat circa 24,8 miliarde lei, […] Articolul Serviciul Fiscal: încasările la buget au crescut cu 7,3 miliarde de lei față de anul trecut apare prima dată în Realitatea.md.
Campioni la sport și la responsabilitate: olimpicii țării vor planta copaci la Valea Morilor # Realitatea.md
Olimpicii din Republica Moldova, alături de alți sportivi de performanță, antrenori și conducători ai Federațiilor Naționale, vor participa sâmbătă, 4 octombrie, la o nouă ediție a evenimentului Olympic ECOFest, menit să încurajeze eforturile de înverzire și să promoveze educația ecologică, transmite IPN. Cea de-a IX-a ediție se va desfășura în Parcul Valea Morilor, un loc […] Articolul Campioni la sport și la responsabilitate: olimpicii țării vor planta copaci la Valea Morilor apare prima dată în Realitatea.md.
Autoturism cu acte neconforme, descoperit la frontieră. Ce le-a spus șoferul polițiștilor de frontieră # Realitatea.md
În punctul de trecere a frontierei de stat „Lipcani-Rădăuți Prut”, pe sensul de intrare în Moldova, polițiștii de frontieră au depistat nereguli în documentele unui autoturism transportat pe platformă. Incidentul a avut loc astăzi, 1 octombrie. Potrivit Poliției de Frontieră, în urma verificărilor s-au constatat neconcordanțe între seria de caroserie a vehiculului și datele înscrise […] Articolul Autoturism cu acte neconforme, descoperit la frontieră. Ce le-a spus șoferul polițiștilor de frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
Creștere pe piața bancară: Depozitele moldovenilor în lei au crescut cu 46% într-un an # Realitatea.md
În august 2025, volumul depozitelor noi atrase la termen a însumat 4 281,4 milioane de lei, în creștere cu 11,4% față de luna precedentă. Cele mai multe plasamente au fost efectuate în moneda națională, care a avut o pondere de 72,3% din total – echivalentul a 3 094,3 milioane de lei, în creștere cu 11,8% […] Articolul Creștere pe piața bancară: Depozitele moldovenilor în lei au crescut cu 46% într-un an apare prima dată în Realitatea.md.
O persoană a fost observată pe acoperișul Hotelului Național. Pompierii au intervenit # Realitatea.md
O femeie a fost surprinsă pe acoperișul Hotelului Național din orașul Chișinău. Redacția Realitatea.md a solicitat informații de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a comunicat următoarele detalii despre incident. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri, însă angajații IGSU nu au depistat nimic. Autospecialele s-au întors ulterior la bază. […] Articolul O persoană a fost observată pe acoperișul Hotelului Național. Pompierii au intervenit apare prima dată în Realitatea.md.
Ungaria nu este gata să renunţe la importurile de petrol rusesc. „Nu avem nicio altă opţiune” # Realitatea.md
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că țara sa nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc, așa cum solicită SUA, conduse de Donald Trump, și majoritatea țărilor din UE. „Nu avem nicio altă opţiune, niciuna”, a afirmat el în faţa presei la Copenhaga, susţinând între altele că preşedintele american nu i-a cerut […] Articolul Ungaria nu este gata să renunţe la importurile de petrol rusesc. „Nu avem nicio altă opţiune” apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova, principal exportator de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană în 2025 # Realitatea.md
Între 1 iulie și 21 septembrie 2025, Republica Moldova a rămas principalul exportator de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană, cu o pondere de 57,5% (34.813 tone). Cota este identică cu cea din sezonul precedent, dar cu volume mai mici, în timp ce alte origini tradiționale, precum Serbia, China sau Turcia, au livrat mai puțin, […] Articolul Moldova, principal exportator de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
O femeie aflată într-o stare de disperare a încercat să-și pună capăt zilelor cu un cablu electric, dar a fost salvată la timp. Incidentul a avut loc astăzi, 1 octombrie, pe traseul Pușkin din orașul Soroca, scrie Observatorul de Nord. Scena șocantă a fost observată de un trecător, care a alertat imediat poliția. În mai […] Articolul O femeie din nordul țării a fost salvată la timp după ce a încercat să se sinucidă apare prima dată în Realitatea.md.
Alegeri parlamentare: Linia telefonică de informare a alegătorilor a înregistrat peste 4.500 de apeluri # Realitatea.md
4.579 de apeluri au fost recepționate de operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Linia a fost activă în perioada 12 august – 29 septembrie, oferind suport informațional tuturor participanților la procesul electoral. „Alegătorii, registratorii, operatorii, funcționarii electorali, reprezentanții concurenților electorali și observatorii se numără printre beneficiarii […] Articolul Alegeri parlamentare: Linia telefonică de informare a alegătorilor a înregistrat peste 4.500 de apeluri apare prima dată în Realitatea.md.
ALERTĂ pe piața cărnii. Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la întreprinderi # Realitatea.md
Consiliul Concurenței a efectuat controale inopinate la mai multe companii care importă și vând carne în Republica Moldova. Autoritatea suspectează că unele firme ar fi încheiat înțelegeri ilegale prin care au limitat accesul altor întreprinderi la surse de aprovizionare și la licitații publice, inclusiv pentru furnizarea de carne către școli și grădinițe. Instituția subliniază că […] Articolul ALERTĂ pe piața cărnii. Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la întreprinderi apare prima dată în Realitatea.md.
Incendiul de la depozitul de pe șoseaua Muncești, stins după 20 de ore de intervenție a pompierilor # Realitatea.md
După 20 de ore de intervenție continuă, pompierii au reușit să lichideze complet incendiul izbucnit la un depozit cu materiale de construcție situat pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. În prezent, la fața locului se efectuează lucrări de demontare și spălare a materialelor constructive afectate de foc. „Potrivit primelor cercetări, incendiul a prejudiciat […] Articolul Incendiul de la depozitul de pe șoseaua Muncești, stins după 20 de ore de intervenție a pompierilor apare prima dată în Realitatea.md.
Solistul trupei Rammstein, Lindemann, a lansat videoclipul filmat la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău # Realitatea.md
Till Lindemann, solistul trupei germane Rammstein, a prezentat marți, 1 octombrie, videoclipul piesei „Prostitution”, parte a noului său proiect solo. În doar patru ore de la lansare, clipul a acumulat peste 40.000 de vizualizări pe YouTube. Filmările au avut loc în Chișinău, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie, informație confirmată anterior, pe 25 august, chiar […] Articolul Solistul trupei Rammstein, Lindemann, a lansat videoclipul filmat la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Folclor – pe unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale lumii. Surorile Osoianu au cântat la Marele Zid Chinezesc # Realitatea.md
La sfârșitul lunii septembrie, Surorile Osoianu au oferit un moment muzical de excepție pe Marele Zid Chinezesc, unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale lumii. Vocile lor au atras zeci de turiști, impresionați de armoniile folclorice românești, chiar dacă nu înțelegeau versurile cântecelor. Prestația lor a inclus și o doină interpretată cu intensitate și emoție, transformând […] Articolul Folclor – pe unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale lumii. Surorile Osoianu au cântat la Marele Zid Chinezesc apare prima dată în Realitatea.md.
STOP CADRU Dacă va lipsi Botgros, Nichita sau…? Grosu dă de înțeles că PAS nu va face coaliție în Parlament # Realitatea.md
Lista de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în ordinea cu care s-a înregistrat în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, nu reprezintă o majoritate confortabilă. Întrebat la emisiunea „În PROfunzime” de la Pro TV Chișinău, cum se va proceda, dacă persoanele publice, cum ar fi maestrul Nicolae Botgros, sportiva Anastasia Nichita sau alți […] Articolul STOP CADRU Dacă va lipsi Botgros, Nichita sau…? Grosu dă de înțeles că PAS nu va face coaliție în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
Sprijinul Suediei pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană a fost reconfirmat în cadrul întrevederii dintre ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și noua ambasadoare a Suediei la Chișinău, Petra Lärke. Diplomatul suedez și-a început recent mandatul în Republica Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea dialogului politic la nivel înalt și extinderea cooperării în domenii-cheie precum […] Articolul Mihai Popșoi: Suedia rămâne un susținător ferm al integrării europene apare prima dată în Realitatea.md.
