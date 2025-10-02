Așa s-a votat la Tătărăuca Veche: Blocul Electoral Patriotic a întrecut PAS-ul
Observatorul de Nord, 2 octombrie 2025 12:00
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au adus rezultate interesante și în satul Tătărăuca Veche, raionul Soroca, acolo unde lupta electorală a fost disputată între mai multe formațiuni. Conform datelor oficiale ale Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile exprimate s-au repartizat astfel: Blocul Electoral Patriotic – 98 voturi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) […] Post-ul Așa s-a votat la Tătărăuca Veche: Blocul Electoral Patriotic a întrecut PAS-ul apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
12:00
Așa s-a votat la Stoicani: PAS a primit de cinci ori mai multe voturi decât Blocul Electoral Patriotic # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o victorie categorică în satul Stoicani, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea de guvernământ a acumulat de peste cinci ori mai multe voturi decât principalul său contracandidat, Blocul Electoral Patriotic, lăsând celelalte partide mult în urmă. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de […] Post-ul Așa s-a votat la Stoicani: PAS a primit de cinci ori mai multe voturi decât Blocul Electoral Patriotic apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Așa s-a votat la Șeptelici: Blocul Electoral Patriotic a câștigat PAS-ul cu un scor categoric # Observatorul de Nord
Blocul Electoral Patriotic a dominat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Șeptelici, raionul Soroca, obținând un scor categoric și surclasând Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Diferența dintre primele două formațiuni a fost una semnificativă, reflectând sprijinul masiv al comunității locale pentru blocul de stânga. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție […] Post-ul Așa s-a votat la Șeptelici: Blocul Electoral Patriotic a câștigat PAS-ul cu un scor categoric apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Numărul tinerilor specialiști care au ales să lucreze în școli și grădinițe a crescut. Pentru ce funcții au optat cei mai mulți dintre ei # Observatorul de Nord
În acest an, un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, informează Ministerul Educației și Cercetării. În 2024, în instituțiile de învățământ s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296. Din totalul tinerilor angajați, cei mai mulți au optat pentru funcțiile de: # învățător – 89; […] Post-ul Numărul tinerilor specialiști care au ales să lucreze în școli și grădinițe a crescut. Pentru ce funcții au optat cei mai mulți dintre ei apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Șolcani, raionul Soroca, obținând cel mai mare număr de sufragii. Blocul Electoral Patriotic s-a clasat pe locul al doilea, iar Partidul „Democrația Acasă” pe poziția a treia. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile […] Post-ul Așa s-a votat la Șolcani: PAS preferat de săteni apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Așa s-a votat la Tătărăuca Veche: Blocul Electoral Patriotic a întrecut PAS-ul # Observatorul de Nord
Acum o oră
11:20
Patru persoane au ajuns la spital, după ce vehiculele cu care se deplasau au fost implicate într-un grav accident. Coliziunea a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:30, pe traseul R-6, din raionul Orhei. Una dintre victime s-a dovedit a fi angajat la Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit datelor preliminare, accidentul s-a produs după ce […] Post-ul Grav accident soldat cu victime, printre care un angajat MAI, la Orhei apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Azi e ultima zi! Înscrie-ți școala la proiectul de educație digitală #SuperCoders 2025 # Observatorul de Nord
UNFPA Moldova, în parteneriat cu Fundația Orange Moldova și cu suportul TEKEDU, lansează ediția 2025 a programului național #SuperCoders – unul dintre cele mai importante proiecte de educație digitală din țară. Ediția din acest an pune accent pe două teme de actualitate: inteligența artificială generativă și siguranța digitală. Cum se pot înscrie școlile la #SuperCoders […] Post-ul Azi e ultima zi! Înscrie-ți școala la proiectul de educație digitală #SuperCoders 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
11:00
Atelier metodic dedicat educației incluzive, organizat la grădinița „Steluța” # Observatorul de Nord
La 30 septembrie 2025, la instituția de învățământ preșcolar cu practici incluzive „Steluța”, nr. 13, a avut loc atelierul metodic „Cadrul normativ și metodologic în educația incluzivă: priorități, provocări și perspective”. Evenimentul a fost organizat de pedagogul Structurii Teritoriale de Asistență Psihopedagogică, Mandric Veronica, în parteneriat cu specialistul Direcției Învățământ Soroca, Elena Ialovoi. La atelier […] Post-ul Atelier metodic dedicat educației incluzive, organizat la grădinița „Steluța” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Astă noapte un nucar a căzut peste o casă de pe strada Malamud din Soroca. Acolo locuiesc beneficiari ai programului „Casa protejată”, foști rezidenți ai Internatului Psihoneurologic din Bădiceni, raionul Soroca. Rădăcinile putrede și ploaia din ultimele zile, ce au răzmuiat pământul, se pare că au cauzat acest incident. Dimineață la fața locului au sosit […] Post-ul Un nucar a căzut peste o casă din municipiul Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Un granulator de cereale este un echipament tot mai des întâlnit la fermierii și crescătorii de animale care doresc să obțină hrană de calitate, adaptată nevoilor specifice. Deși la prima vedere pare un utilaj simplu, folosirea corectă a acestuia poate face diferența între un furaj bine granulat și unul care se destramă ușor. Importanța granulatorului […] Post-ul Ghid complet pentru utilizarea granulatorului de cereale apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
După o perioadă de incubare, tinerii finaliști ai competiției Social Impact Award (SIA) Moldova 2025 sunt gata să își prezinte ideile de afaceri sociale în fața juriului și a publicului. Evenimentul de gală va avea loc vineri, 3 octombrie 2025, ora 18:30, la Glia Impact HUB, marcând un moment de celebrare a curajului și inovației sociale. SIA Moldova […] Post-ul Se apropie Gala Social Impact Award Moldova 2025! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
09:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 2 octombrie. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 58 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 70 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 85 de bani. Hrivna ucraineană – 40 de bani. Post-ul Curs valutar 2 octombrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Joi, 2 octombrie 2025, astrele aduc energiile specifice începutului de lună, influențând deciziile financiare, relațiile și starea generală de sănătate. Unele zodii vor avea parte de momente favorabile la locul de muncă, în timp ce altele vor trebui să fie mult mai atente la cheltuieli. Află ce te așteaptă în orele următoare! Berbec Ziua aduce […] Post-ul Horoscop zilnic 2 octombrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 6 ore
07:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 2 octombrie 2025. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,19 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,94 lei. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu […] Post-ul Astăzi benzina și motorina se ieftinesc cu câte cinci bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 2 octombrie 2025, vom avea o zi ploioasă cu valori termice scăzute, pentru această perioadă. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +4 și +8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 76 procente, iar vântul […] Post-ul Meteo, 2 octombrie 2025: ploi și temperaturi joase apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
16:40
Președintele organizației teritoriale „Șor” din Soroca, condamnat la 5 ani de închisoare și confiscarea a 9,7 milioane de lei # Observatorul de Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi o sentință în care președintele organizației teritoriale „Șor” din Soroca a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, fiind găsit vinovat de acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, inculpatul din Soroca […] Post-ul Președintele organizației teritoriale „Șor” din Soroca, condamnat la 5 ani de închisoare și confiscarea a 9,7 milioane de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Blocul Electoral Patriotic s-a impus la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Rudi, raionul Soroca, depășind Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu o diferență notabilă de voturi. Localitatea a urmat tendința observată în mai multe sate din raion, unde competiția electorală s-a concentrat aproape exclusiv între cele două mari forțe politice. Conform datelor […] Post-ul Așa s-a votat la Rudi: Blocul Electoral Patriotic este înaintea PAS-ului apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
15:20
Așa s-a votat la Schineni: PAS a trimis în knock-out Blocul Electoral Patriotic # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o victorie categorică la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Schineni, raionul Soroca. Formațiunea de guvernământ a strâns de peste patru ori mai multe voturi decât principalul său contracandidat, Blocul Electoral Patriotic, consolidându-și astfel poziția de lider politic în această localitate. Conform datelor oficiale prezentate de […] Post-ul Așa s-a votat la Schineni: PAS a trimis în knock-out Blocul Electoral Patriotic apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cele mai multe voturi în satul Rublenița, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Blocul Electoral Patriotic s-a clasat pe locul al doilea, urmat de „Partidul Nostru”. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost distribuite astfel: Partidul Acțiune […] Post-ul Așa s-a votat la Rublenița: alegătorii au dat prioritate la PAS apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Așa s-a votat la Regina Maria: PAS a lăsat în urmă Blocul Electoral Patriotic # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a impus în fața Blocului Electoral Patriotic la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Regina Maria, raionul Soroca. Rezultatul confirmă trendul general observat în mai multe localități ale raionului, unde PAS și Blocul Electoral Patriotic domină scena electorală, alternându-și pozițiile în fruntea clasamentului. Conform datelor oficiale prezentate de […] Post-ul Așa s-a votat la Regina Maria: PAS a lăsat în urmă Blocul Electoral Patriotic apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Redi-Cereșnovăț, raionul Soroca, acumulând cele mai multe voturi, urmat de Blocul Electoral Patriotic. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au repartizat astfel: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 144 voturi Blocul Electoral Patriotic […] Post-ul Așa s-a votat la Redi-Cereșnovăț: PAS este în topul preferințelor apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Astăzi, pe traseul Pușkin din orașul Soroca, o femeie aflată într-o stare de disperare și-a pus viața în pericol, având un cablu electric în jurul gâtului. Un trecător a observat scena șocantă și a alertat imediat Poliția Soroca. În mai puțin de cinci minute, un echipaj de poliție a ajuns la fața locului și a […] Post-ul Viața unei femei, salvată datorită intervenției prompte a polițiștilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Așa s-a votat la Racovăț: PAS a adunat 500 de voturi, cu mult peste ceilalți concurenți # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Racovăț, raionul Soroca, obținând cel mai mare număr de voturi, urmat de Blocul Electoral Patriotic. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost distribuite astfel: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 501 voturi […] Post-ul Așa s-a votat la Racovăț: PAS a adunat 500 de voturi, cu mult peste ceilalți concurenți apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
CNAS a transmis un mesaj de felicitare de Ziua Internațională a Persoanelor în Etate # Observatorul de Nord
Astăzi, 1 octombrie, cu prilejul Zilei Internaționale a Oamenilor în Etate, echipa Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) a venit cu un mesaj de felicitare adresat seniorilor și tuturor cetățenilor. Instituția a subliniat respectul și grija pentru persoanele vârstnice, accentuând importanța lor în societate și recunoștința pentru contribuția adusă de-a lungul anilor. În același timp, […] Post-ul CNAS a transmis un mesaj de felicitare de Ziua Internațională a Persoanelor în Etate apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Urmează să deveniți părinți și nu știți ce să alegeți – un cărucior 3 în 1 sau unul 2 în 1? Ai ajuns unde trebuie. Aici găsești care sunt deosebirile dintre aceste două tipuri de cărucioare, dar și câteva recomandări, pentru a alege un cărucior care să se potrivească necesităților reale ale familiei tale. Cărucioare […] Post-ul Cărucioare 3 în 1 sau 2 în 1 – diferențe și recomandări apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Așa s-a votat la Pârlița: Blocul Electoral Patriotic este preferatul majorității # Observatorul de Nord
Blocul Electoral Patriotic a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Pârlița, raionul Soroca, obținând un număr considerabil mai mare de voturi decât Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), clasat pe locul al doilea. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel: Blocul Electoral Patriotic – […] Post-ul Așa s-a votat la Pârlița: Blocul Electoral Patriotic este preferatul majorității apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Așa s-a votat la Parcani: PAS a câștigat cam cât majoritatea blocurilor și partidelor mari împreună # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Parcani, raionul Soroca, obținând cele mai multe voturi, urmat de Blocul Electoral Patriotic. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost repartizate astfel: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 127 voturi Blocul Electoral […] Post-ul Așa s-a votat la Parcani: PAS a câștigat cam cât majoritatea blocurilor și partidelor mari împreună apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
„Vai, ce bine arăți!” – Ziua Persoanelor în Etate sărbătorită la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” # Observatorul de Nord
Astăzi, 1 octombrie, la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca, a fost celebrată Ziua Internațională a Persoanelor în Etate, printr-un eveniment cald și plin de emoții, intitulat sugestiv „Vai, ce bine arăți!”. Această zi, marcată anual în întreaga lume, este dedicată recunoașterii rolului important pe care seniorii îl au în societate – prin experiență, înțelepciune […] Post-ul „Vai, ce bine arăți!” – Ziua Persoanelor în Etate sărbătorită la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Ocolina, raionul Soroca, acumulând cel mai mare număr de sufragii. Blocul Electoral Patriotic s-a situat pe locul al doilea, iar alte formațiuni au obținut scoruri semnificativ mai mici. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, […] Post-ul Așa s-a votat la Ocolina: majoritatea sătenilor au ales PAS apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
12:10
Facturi mai mici la energie pentru alte peste 2 mii de familii, care și-au procurat electrocasnice noi # Observatorul de Nord
Alte 2.217 familii din Republica Moldova vor intra în sezonul rece cu facturi mai mici la energie, după ce au beneficiat de sprijin din partea statului pentru a-și procura electrocasnice noi și eficiente energetic, transmite moldpres.md Suportul a fost oferit în cadrul sesiunii a cincea din acest an a Programului guvernamental EcoVoucher, desfășurate în perioada […] Post-ul Facturi mai mici la energie pentru alte peste 2 mii de familii, care și-au procurat electrocasnice noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Așa s-a votat la Nimereuca: PAS a luat cu peste 100 de voturi mai mult decât Blocul Electoral Patriotic # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Nimereuca, raionul Soroca, obținând cel mai mare număr de sufragii. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 294 voturi Blocul Electoral Patriotic – 175 voturi […] Post-ul Așa s-a votat la Nimereuca: PAS a luat cu peste 100 de voturi mai mult decât Blocul Electoral Patriotic apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Așa s-a votat la Oclanda: Blocul Electoral Patriotic a luat de 13 ori mai multe voturi decât PAS # Observatorul de Nord
Blocul Electoral Patriotic a obținut o victorie categorică în satul Oclanda, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Spre deosebire de alte localități din raion unde competiția dintre primele două formațiuni politice a fost strânsă, aici voturile s-au concentrat covârșitor pe Blocul Electoral Patriotic, lăsând Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) mult în urmă. […] Post-ul Așa s-a votat la Oclanda: Blocul Electoral Patriotic a luat de 13 ori mai multe voturi decât PAS apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Blocul Electoral Patriotic a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Iarova, raionul Soroca, depășind Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu o diferență semnificativă. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost distribuite astfel: Blocul Electoral Patriotic – 96 voturi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – […] Post-ul Așa s-a votat la Iarova: Blocul Electoral Patriotic câștigă detașat apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Așa s-a votat la Holoșnița: Blocul Electoral Patriotic a câștigat cele mai multe voturi # Observatorul de Nord
Blocul Electoral Patriotic a câștigat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Holoșnița, raionul Soroca, depășind Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu o diferență de aproape 20 de voturi. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile exprimate s-au distribuit astfel: Blocul Electoral Patriotic – 136 voturi Partidul Acțiune […] Post-ul Așa s-a votat la Holoșnița: Blocul Electoral Patriotic a câștigat cele mai multe voturi apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Cureșnița, raionul Soroca, obținând aproape dublu față de Blocul Electoral Patriotic, aflat pe locul al doilea. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost repartizate astfel: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 59 […] Post-ul Așa s-a votat la Cureșnița: PAS a câștigat votul majorității apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Așa s-a votat la Hristici: Blocul Electoral Patriotic a câștigat încrederea sătenilor # Observatorul de Nord
Blocul Electoral Patriotic a câștigat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Hristici, raionul Soroca, acumulând mai multe voturi decât Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), clasat pe locul al doilea. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel: Blocul Electoral Patriotic – 138 voturi Partidul Acțiune […] Post-ul Așa s-a votat la Hristici: Blocul Electoral Patriotic a câștigat încrederea sătenilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Blocul Electoral Patriotic a câștigat la limită scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Egoreni, raionul Soroca, devansând Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu doar șase voturi diferență. Potrivit datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost repartizate astfel: Blocul Electoral Patriotic – 139 voturi Partidul Acțiune și […] Post-ul Așa s-a votat la Egoreni: Blocul Patriotic a întrecut PAS cu patru voturi apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Nivelul radiațiilor din Republica Moldova este normal – mesajul IGSU în contextul situației de la centrala nucleară din Zaporojie # Observatorul de Nord
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, la acest moment, nu există niciun risc de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova, comunică moldpres.md Potrivit instituției, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), structură a ONU, a confirmat că incidentul produs recent la centrala nucleară din Zaporojie, Ucraina, nu a afectat siguranța nucleară. Reactoarele centralei […] Post-ul Nivelul radiațiilor din Republica Moldova este normal – mesajul IGSU în contextul situației de la centrala nucleară din Zaporojie apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Mâine 2 octombrie, vor fi achitate pensiile și alocațiile sociale. Vezi tot calendarul finanțării prestațiilor sociale pentru luna octombrie # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna octombrie. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 2 octombrie, la data de 7 octombrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat […] Post-ul Mâine 2 octombrie, vor fi achitate pensiile și alocațiile sociale. Vezi tot calendarul finanțării prestațiilor sociale pentru luna octombrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Așa s-a votat la Dubna: PAS a adunat de două ori mai multe voturi decât toți ceilalți candidați laolaltă # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat detașat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Dubna, raionul Soroca. Formațiunea pro-europeană a acumulat de patru ori mai multe voturi decât Blocul Electoral Patriotic, aflat pe locul al doilea. Conform datelor prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile exprimate s-au distribuit astfel: Partidul […] Post-ul Așa s-a votat la Dubna: PAS a adunat de două ori mai multe voturi decât toți ceilalți candidați laolaltă apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
EFA părăsește Cupa Orange 2025/26, după ce a foct învinsă, categoric, de FC Florești # Observatorul de Nord
Ieri, 30 septembrie, s-au disputat șapte meciuri din runda a 3-a preliminară a Cupei Orange 2025/26. În această etapă, în competiție au început evoluția echipele din Liga 1. Site-ul fmf.md a prezentat rezultatele complete ale confruntărilor, precum și marcatorii acestor meciuri. FC Real Sireți – CSFCJT Atletico 7-2 (în prelungiri). Au marcat:Vadim Gulceac 20, 73, 105+1, 112, […] Post-ul EFA părăsește Cupa Orange 2025/26, după ce a foct învinsă, categoric, de FC Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în ședința publică din 30 septembrie 2025, a aprobat ajustări importante privind tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Soroca, precum și pentru serviciile auxiliare prestate de S.R.L. „Florești-gaz”. ANRE a examinat solicitarea operatorului S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” aflat în […] Post-ul 26,26 lei/m³ – apă mai scumpă la Soroca pentru consumatorii casnici apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 1 octombrie 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 60 de bani, la fel ca ziua precedentă. Dolarul american se ieftinește cu 5 bani și va avea valoarea 16 lei și 68 de bani. Leul românesc va fi cotat […] Post-ul Curs valutar, 1 octombrie 2025: dolarul american se ieftinește cu cinci bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
„Rusia va șterge moldovenii de pe fața pământului, iar acest teritoriu va fi populat cu kârghâzi și uzbeci” # Observatorul de Nord
Declarația aparține deputatului Dumei de Stat a Federației Ruse, Konstantin Zatulin, șeful Comisiei parlamentare pentru relațiile cu statele CS, transmite moldova1.md. Într-un interviu acordat agenției TASS, acesta a spus că „„Rusia va șterge moldovenii de pe fața pământului…moldovenii merită, la fel ca ucrainenii, să dispară ca națiune…și că rușii vor „popula R. Moldova cu kârghâzi […] Post-ul „Rusia va șterge moldovenii de pe fața pământului, iar acest teritoriu va fi populat cu kârghâzi și uzbeci” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cu Luna care se odihnește în Capricorn, ambiția și focusul rămân supreme în aceste momente. Este un moment oportun pentru ca nativii să vadă ce înseamnă cu adevărat disciplina și progresul. Detaliile la locul de muncă sunt extrem de importante, iar adevărul suprem stă în puterea celor care îl urmăresc. Descoperă ce îți rezervă astrele […] Post-ul Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Horoscopul lunii Octombrie: astrele te îndeamnă să alegi cu grijă direcția în care mergi # Observatorul de Nord
Luna octombrie 2025 aduce energie de începuturi și finaluri, marcând tranziția către o perioadă mai stabilă. Primele săptămâni sunt dinamice, pline de oportunități profesionale și sociale, iar spre final, accentul se mută pe introspecție, familie și consolidarea planurilor personale. Este o lună în care deciziile au greutate, iar astrele te îndeamnă să alegi cu grijă […] Post-ul Horoscopul lunii Octombrie: astrele te îndeamnă să alegi cu grijă direcția în care mergi apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Meteo, 1 octombrie 2025: început de lună cu ploi și valori termice mult sub media perioadei # Observatorul de Nord
În prima zi a lunii octombrie vom avea valori termice mult sub media perioadei, iar ploile începute la îmceput de săptămână vor coninua pe arii extinse. Astfel, temperatura aerului va fi de doar +4+7 grade Celsius, probabilitatea unor ploi va fi de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 89 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 1 octombrie 2025: început de lună cu ploi și valori termice mult sub media perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
În prima zi de octombrie prețul la benzină și motorină este mai mic, cu doi și,respectiv, un ban # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 1 octombrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,24 lei, ceea ce înseamnă ieftinire de doi bani, iar cel pentru un litru de motorină – 19,99 lei sau […] Post-ul În prima zi de octombrie prețul la benzină și motorină este mai mic, cu doi și,respectiv, un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.
30 septembrie 2025
18:30
Așa s-a votat la Dărcăuți: PAS a lăsat cu buza umflată Blocul Electoral Patriotic # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc în satul Dărcăuți, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea pro-europeană a obținut aproape dublu față de Blocul Electoral Patriotic, situat pe locul al doilea. Conform datelor oficiale publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel: Partidul […] Post-ul Așa s-a votat la Dărcăuți: PAS a lăsat cu buza umflată Blocul Electoral Patriotic apare prima dată în Observatorul de Nord.
