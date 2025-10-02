Piața cărnii a intrat în vizorul Consiliului Concurenței. Mai multe companii, suspectate de acorduri anticoncurențiale
Consiliul Concurenței suspectează că mai multe companii din domeniul vânzării, importului și furnizării cărnii ar fi încălcat normele legale care interzic acordurile anticoncurențiale pe piață. În acest context, autoritatea a desfășurat inspecții inopinate la sediile unor întreprinderi din R. Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, Consiliul Concurenței a inițiat investigația în urma depistării semnelor unor
Piața cărnii a intrat în vizorul Consiliului Concurenței. Mai multe companii, suspectate de acorduri anticoncurențiale
Consiliul Concurenței suspectează că mai multe companii din domeniul vânzării, importului și furnizării cărnii ar fi încălcat normele legale care interzic acordurile anticoncurențiale pe piață. În acest context, autoritatea a desfășurat inspecții inopinate la sediile unor întreprinderi din R. Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, Consiliul Concurenței a inițiat investigația în urma depistării semnelor unor
CEC a sancționat Partidul „Democrația Acasă" pentru lipsa transparenței în campaniile de promovare de pe TikTok
Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat cu avertisment de către Comisia Electorală Centrală, pentru că nu a declarat cheltuielile de promovare pe rețelele sociale, în special pe platforma TikTok. Decizia a fost luată cu șase voturi „pro", unul „împotrivă" și două „abțineri". CEC a constatat că partidul a declarat zero lei
VIDEO | Israelul a interceptat flota Global Sumud care se îndrepta spre Gaza. Greta Thunberg se află printre activiștii reținuți
Armata israeliană a interceptat o flotă de nave civile ce încerca să „spargă blocada navală din jurul Fâșiei Gaza". Potrivit presei israeliene, până acum au fost oprite 13 nave, iar alte 30 continuă să navigheze spre destinație. Printre persoanele reținute se află și activista suedeză pentru climă Greta Thunberg. Flotila Global Sumud, formată din peste
Blocul Patriotic nu recunoaște legitimitatea alegerilor. Igor Dodon: CEC încă examinează contestațiile noastre
Blocul Patriotic, clasat pe locul al doilea la alegerile parlamentare, susține că, la această etapă, încă nu recunoaște legitimitatea rezultatelor scrutinului. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că la CEC au fost depuse 48 de contestații, iar autoritatea electorală încă urmează să se expună în cazul a 10 sesizări. „Noi am depus 48 de contestații
Administrația Trump a autorizat pentru prima dată furnizarea de informații Ucrainei pentru a sprijini atacurile cu rachete cu rază lungă asupra infrastructurii energetice din Rusia, au declarat miercuri doi oficiali citați de Reuters. Măsura vine în contextul în care administrația Trump ia în calcul și posibilitatea de a livra Kievului rachete de croazieră Tomahawk. Potrivit
După exemplul școlilor, și grădinițele vor primi bani de la stat în funcție de numărul copiilor, dar și de alte particularități
Cele peste 1400 de grădinițe vor primi, din 2026, bani de la stat conform unei noi metodologii de finanțare, prin care autoritățile își propun să creeze „un echilibru" între instituții cu profiluri similare, însă au bugete diferite. Astfel, noua formulă, aprobată miercuri la Guvern, prevede că bugetul fiecărei grădinițe se va stabili în funcție
Pavel Durov susține că a fost otrăvit după ce autoritățile au încercat să blocheze Telegram în Rusia
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a declarat într-un interviu cu Lex Fridman că ar fi fost victima unei tentative de otrăvire în 2018. „Nu am spus niciodată asta public pentru că nu voiam să creez panică. A fost singurul moment în viața mea în care am crezut că mor", a povestit Durov. Potrivit antreprenorului, în acel
Fenomenul de îmbătrânire, tot mai accentuat. Fiecare al patrulea moldovean are peste 60 de ani
Republica Moldova a ajuns la un nivel înalt de îmbătrânire. În premieră, ponderea cetățenilor care au 60 de ani și peste a depășit 25% din totalul populației. Biroul Național de Statistică arată că numărul persoanelor din această categorie a ajuns la peste 616 mii, iar cota lor a crescut cu 3,5 puncte procentuale față de
VIDEO | Talibanii neagă interdicția internetului în Afganistan și invocă distrugerea infrastructurii de fibră optică
Guvernul taliban a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi impus un blocaj total asupra accesului la internet în Afganistan, relatează Associated Press. Este prima declarație oficială a regimului de la Kabul după relatările potrivit cărora țara a rămas complet deconectată de la rețea. „Nu este nimic adevărat în zvonurile potrivit cărora am interzis internetul", au
Alți doi lideri locali ai fostului partid „Șor" au fost condamnați la cinci ani de închiosare și dați în căutare
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid „Șor" au fost condamnați la cinci ani de închisoare cu executare „pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului de către un grup criminal organizat". Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța a dispus și confiscarea
Consiliera PAS Anetta Dabija a reprezentat Chișinăul la Summitul Orașelor Europene de la Timișoara
Anetta Dabija, consilier în Consiliul Municipal Chișinău din partea PAS, a participat la Summitul Orașelor Europene, desfășurat recent la Timișoara. Evenimentul a fost inaugurat de președintele României, Nicușor Dan, și de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și a a reunit primari, consilieri locali, politicieni și experți din mai multe state europene. Potrivit unui comunicat emis de
SUA au trimis avioane de realimentare în Orientul Mijlociu, amintind de atacurile asupra programului nuclear iranian
Statele Unite au început o amplă desfășurare a avioanelor de realimentare în Orientul Mijlociu, similară cu pregătirile dinaintea atacurilor asupra obiectivelor nucleare iraniene din iunie 2025. Datele sistemelor de monitorizare a zborurilor arată că, pe 28 septembrie, aproximativ 12 avioane cisternă s-au îndreptat spre baza RAF Mildenhall din Marea Britanie, iar pe 30 septembrie zeci
O fostă secretar de stat la MAI își anunță plecarea din PAS: „Nu mai rezonăm pe unele valori. Îmi doresc să apară noi opțiuni europene"
Mariana Lucrețeanu, fost secretar de stat la Ministerul de Interne, a anunțat că părăsește PAS, formațiune la care s-a alăturat „cu foarte multă speranță" din diaspora. Într-o postare pe Facebook, aceasta critică voalat echipa guvernamental și conducerea partidului, invocând o serie de reforme pe care le-a inițiat și care nu s-ar fi bucurat de susținerea
Partidul „Moldova Mare" al Victoriei Furtună riscă să fie limitat în activitate. Ministerul Justiției a depus un demers la Curtea de Apel
Ministerul Justiției cere limitarea activității Partidului „Moldova Mare" pentru o perioadă de un an. Demersul a fost expediat la Curtea de Apel Centru în urma unei sesizări a Comisiei Electorale Centrale din 29 septembrie. Ministerul Justiției cere aplicarea restricției inclusiv pe perioada examinării în instanței a cauzei respective. „CEC a concluzionat că, prin acțiunile sale,
VIDEO | Actorul britanic Gary Oldman a fost învestit cu titlul de Cavaler al Imperiului Britanic
Actorul britanic Gary Oldman, în vârstă de 67 de ani, a fost învestit cu titlul de Cavaler al Imperiului Britanic, una dintre cele mai înalte distincții acordate de monarhia Regatului Unit. Ceremonia a avut loc la Castelul Windsor și a fost oficiată de Prințul William, moștenitorul tronului, în numele Regelui Charles al III-lea. Oldman, recunoscut
Vladimir Leontiev, oficial instalat de Rusia în orașul Novaia Kahovka din regiunea Herson, a fost ucis miercuri după ce a fost rănit într-un atac cu drona ucraineană „Baba Yaga", potrivit lui Vladimir Saldo, reprezentantul Moscovei în regiunea parțial ocupată. Leontiev, în vârstă de 61 de ani, a ocupat funcția de șef al administrației ruse din
Copenhaga, transformată în fortăreață pentru dublul summit european. Șase țări și-au dăsfășurat trupe și echipamente militare
Pentru prima dată după mulți ani, capitala Danemarcei a fost transformată într-o adevărată fortăreață. În contextul atacurilor cu drone și al provocărilor venite din partea Rusiei, autoritățile au ridicat nivelul de securitate la maximum. Premierul danez Mette Frederiksen a descris recentele încălcări ale spațiului aerian ca parte a unui „război hibrid" purtat de Moscova pentru
Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu. Discuțiile au vizat situația politică de la Chișinău după recentele alegeri parlamentare, câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune pro-europeană. Șeful Executivului român l-a felicitat pe Igor Grosu pentru victoria PAS și pentru sprijinul popular acordat parcursului
O avocată riscă să ajungă la pușcărie, după ce a fost prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său deținut în penitenciarul din Bălți. Femeia, în vârstă de 54 de ani, a fost reținută de polițiști și procurori chiar în sala de întrevederi cu clientul său, un bărbat de 34 de ani, aflat în detenție.
Ziua în care s-a arătat Împărăteasa Cerurilor. Creștinii ortodocși de stil nou prăznuiesc astăzi Acoperământul Maicii Domnului
Creștinii ortodocși care respectă calendarul îndreptat prăznuiesc astăzi, 1 octombrie, Acoperământul Maic
Fostul primar al comunei Băcioi, Vitalie Șalari, condamnat la opt ani de închisoare pentru corupere pasivă # Ziua
Fostul primar al comunei Băcioi, municipiul Chișinău, Vitalie Șalari, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru corupere pasivă. Sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a fost pronunțată în 26 septembrie și nu este definitivă. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a aplicat și o amendă în mărime de 150 000 de lei și cu […] Articolul Fostul primar al comunei Băcioi, Vitalie Șalari, condamnat la opt ani de închisoare pentru corupere pasivă apare prima dată în ZIUA.md.
101 ani de când Biserica Ortodoxă Română a adoptat calendarul îndreptat. În 1924, ziua de 1 octombrie devenea 14 octombrie # Ziua
Acum 101 ani, în 1 octombrie 1924, Biserica Ortodoxă Română, în urma unei decizii a sinodului, a adoptat calendarul îndreptat, cel corectat astronomic. Astfel, 1 octombrie devenea 14 octombrie, în acel an calendarul bisericesc având doar 352 de zile. Adoptarea noului calendar de către Biserica Română a fost făcută, după ce la nivel administrativ calendarul gregorian […] Articolul 101 ani de când Biserica Ortodoxă Română a adoptat calendarul îndreptat. În 1924, ziua de 1 octombrie devenea 14 octombrie apare prima dată în ZIUA.md.
Alertă la Munchen în urma mai multor explozii și focuri de armă. Festivalul Oktoberfest a fost închis, din motive de siguranță # Ziua
O amplă operațiune a poliției este în desfășurare în Munchen, Germania, după ce un incident fatal a avut loc în capitala bavareză. Primarul orașului a confirmat că există o „amenințare cu bombă” și a precizat că organizatorii nu pot risca deschiderea Oktoberfest. Incidentul a început cu o explozie și un incendiu într-o clădire rezidențială din […] Articolul Alertă la Munchen în urma mai multor explozii și focuri de armă. Festivalul Oktoberfest a fost închis, din motive de siguranță apare prima dată în ZIUA.md.
Dinu Plângău, după ce a anunțat că, împreună cu Stela Macari, devin deputați neafiliați: „Criză politică sau sfadă nu există și nu va exista” # Ziua
„Totul va fi bine! Criză politică sau sfadă nu există și nu va exista”, a transmis Dinu Plâgău pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după ce în presă a apărut informația că, împreună cu Stela Macari, devin deputați neafiliați în Parlament. „Vom munci alături de colegii din PAS atât pentru investirea unui […] Articolul Dinu Plângău, după ce a anunțat că, împreună cu Stela Macari, devin deputați neafiliați: „Criză politică sau sfadă nu există și nu va exista” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Cel puțin 69 de oameni au murit în urma unui cutremur de 6,9 grade, în Filipine. Seismul s-a produs la mică adâncime # Ziua
Un cutremur puternic a lovit provincia Cebu din Filipine, provocând moartea a cel puțin 69 de persoane și rănirea a zeci de altele. Autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce continuă operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor. Seismul, cu magnitudinea de 6,9, a avut epicentrul la 17 kilometri nord-est de orașul […] Articolul VIDEO | Cel puțin 69 de oameni au murit în urma unui cutremur de 6,9 grade, în Filipine. Seismul s-a produs la mică adâncime apare prima dată în ZIUA.md.
ATITUDINI | Alexandru Tănase, despre Vasile Tarlev: Bravul soldat Švejk de Moldova: „Moldova is on big” # Ziua
Într-o țară care-a fost, Era mare cel mai prost… Așa începe o poezie de Arghezi, „Horă de băieți”, dar și comunicarea publică a lui Vasilii Pavlovici Tarlev, proaspăt reînviat și teleportat înapoi în viața publică. Cu stil de komsomolist ieșit la pensie, dar cu suflet de influencer de cartier, Vasilii a revenit… ca un vin […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase, despre Vasile Tarlev: Bravul soldat Švejk de Moldova: „Moldova is on big” apare prima dată în ZIUA.md.
In memoriam Paul Goma: Biblioteca Națională va găzdui o lansare de carte despre marele scriitor și disident anticomunist # Ziua
Biblioteca Națională, în parteneriat cu Universitatea de Stat și Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, va găzdui joi, 2 octombrie, un eveniment comemorativ dedicat scriitorului și disidentului anticomunist Paul Goma. În cadrul manifestării va fi lansat volumul „Arca lui Goma. Biografia unui scriitor”, semnat de criticul literar Aliona Grati, apărut recent la Editura ARC. Cartea se înscrie […] Articolul In memoriam Paul Goma: Biblioteca Națională va găzdui o lansare de carte despre marele scriitor și disident anticomunist apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Pavel Durov reia acuzația că Franța i-a spus să blocheze canale la alegerile din R. Moldova: „Ar fi cenzură politică” # Ziua
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a reiterat acuzațiile potrivit cărora serviciile de informații franceze ar fi încercat să-l convingă să sprijine cenzura în România și R. Moldova. Declarațiile au fost făcute luni, în cadrul unui podcast cu Lex Fridman, după ce duminică el publicase pe canalul său oficial un mesaj similar. Durov a susținut că, în […] Articolul VIDEO | Pavel Durov reia acuzația că Franța i-a spus să blocheze canale la alegerile din R. Moldova: „Ar fi cenzură politică” apare prima dată în ZIUA.md.
Artur Mija și-a dat demisia din funcția de Secretar General al Guvernului. În locul lui vine Ana Calinici, care preia interimatul # Ziua
Artur Mija, ales deputat la alegerile de duminică, și-a dat demisia din funcția de Secretar General al Guvernului, dar și din cea de secretar general al PAS. Acesta a făcut anunțul într-o postare pe Facebook, în care precizează să a luat această decizie încă înaintea campaniei electorale, pe care a coordonat-o. Între timp, atribuțiile sale […] Articolul Artur Mija și-a dat demisia din funcția de Secretar General al Guvernului. În locul lui vine Ana Calinici, care preia interimatul apare prima dată în ZIUA.md.
ULTMA ORĂ | PAS rămâne fără doi deputați. Dinu Plângău și Stela Macari vor rămâne neafiliați în Parlament # Ziua
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate nu va avea 55 de deputați în Parlament, ci doar 53. Deputații Dinu Plângău și Stela Macari au anunțat că vor fi deputați neafiliați în viitorul legislativ. Informația a fost confirmată de Plângău pentru newsmaker.md. Dinu Plîngău și Stela Macari erau numărul 42 și, respectiv, 47 în lista PAS pentru […] Articolul ULTMA ORĂ | PAS rămâne fără doi deputați. Dinu Plângău și Stela Macari vor rămâne neafiliați în Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
Ambasada SUA la Chișinău își reduce activitatea, în contextul crizei bugetare de la Washington: „Serviciile vor continua, în măsura în care situația o permite” # Ziua
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova anunță că, după ce Guvernul de la Washington a intrat în „shutdown”, misiunea diplomatică și-a redus și ea activitatea. Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri dimineața, contul de Facebook al misiunii nu va fi actualizat „ până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente […] Articolul Ambasada SUA la Chișinău își reduce activitatea, în contextul crizei bugetare de la Washington: „Serviciile vor continua, în măsura în care situația o permite” apare prima dată în ZIUA.md.
Guvernul SUA intră în „shutdown” după eșecul negocierilor bugetare între democrați și republicani. Trump: „Multe lucruri bune pot rezulta din acest blocaj” # Ziua
Statele Unite se confruntă cu o nouă criză bugetară după ce, miercuri, la miezul nopții, a expirat finanțarea federală, în lipsa unui acord între republicani și democrați asupra unui proiect de lege provizoriu. Este primul blocaj bugetar („shutdown”) de la începutul celui de-al doilea mandat Trump și cel mai tensionat din ultimele decenii, președintele amenințând […] Articolul Guvernul SUA intră în „shutdown” după eșecul negocierilor bugetare între democrați și republicani. Trump: „Multe lucruri bune pot rezulta din acest blocaj” apare prima dată în ZIUA.md.
FOTO | Intervenție masivă la un incendiu de la un depozit cu materiale bituminoase din Capitală. Peste 70 de pompieri sunt încă la fața locului # Ziua
Toată noaptea efective cu zeci de pompieri au intervenit pentru a stinge un grav incendiu izbucnit la un depozit cu materiale bituminoase de pe șoseaua Muncești din Chișinău. Misiunea continuă și la această oră, la fața locului fiind implicate 19 autospeciale cu 75 de angajați ai IGSU. Incendiul a izbucnit marți seara, în jurul orei […] Articolul FOTO | Intervenție masivă la un incendiu de la un depozit cu materiale bituminoase din Capitală. Peste 70 de pompieri sunt încă la fața locului apare prima dată în ZIUA.md.
Volodimir Zelenski avertizează asupra situaţiei „critice” de la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de o săptămână # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a atras atenția marți seara asupra „situației critice” de la centrala nucleară Zaporojie, aflată de șapte zile fără legătură cu rețeaua electrică. Este cea mai lungă perioadă de întrerupere a alimentării de la preluarea controlului uzinei de către Rusia, în 2022. „Din cauza bombardamentelor rusești, centrala a fost deconectată de la […] Articolul Volodimir Zelenski avertizează asupra situaţiei „critice” de la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de o săptămână apare prima dată în ZIUA.md.
IGSU susține că nu există riscuri de contaminare radioactivă în urma avariilor de la centrala nucleară din regiunea Zaporojie # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că, în acest moment, nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova în urma avariilor din ultimele zile de la centrală nucleară din regiunea ucraineană Zaporojie, controlată de forțele ruse. IGSU face trimitere la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), care a anunțat că în urma incidentului […] Articolul IGSU susține că nu există riscuri de contaminare radioactivă în urma avariilor de la centrala nucleară din regiunea Zaporojie apare prima dată în ZIUA.md.
Un nou Summit al Comunității Politice Europene, organizat în Danemarca. La reuniune participă și Maia Sandu # Ziua
O nouă reuniune a Comunității Politice Europene are loc în zilele de 1 și 2 octombrie în Copenhaga, Danemarca. La summit va participa și șefa statului, Maia Sandu, care va ține și un discurs. Pe parcursul summitului, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri europeni, șefi de stat și de guvern. Principalele […] Articolul Un nou Summit al Comunității Politice Europene, organizat în Danemarca. La reuniune participă și Maia Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Nouă morți în urma stihiei din Odesa. Regiunea se află sub cod roșu de furtuni și averse # Ziua
Nouă persoane, inclusiv un copil, au murit în urma ploilor puternice care au provocat inundații distrugătoare în orașul Odesa și în regiunea omonimă. Peste 250 de salvatori și 70 de unități speciale au intervenit în ultimele 24 de ore. Pe tot parcursul nopții au avut loc operațiuni de evacuare a oamenilor blocați și a mașinilor […] Articolul VIDEO | Nouă morți în urma stihiei din Odesa. Regiunea se află sub cod roșu de furtuni și averse apare prima dată în ZIUA.md.
Șeful Pentagonului anunță „sfârșitul erei bărbaților cu barbă și al celor în fuste”: „Ne pregătim pentru război și ne pregătim să câștigăm” # Ziua
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a transmis marți sutelor de generali și amirali convocați la baza Corpului de Marină Quantico că „misiunea Departamentului Războiului restaurat” – denumire folosită acum de administrația Trump pentru Departamentul Apărării – este pregătirea pentru război și pregătirea pentru victorie. „Ne pregătim pentru război și ne pregătim să câștigăm. Neobosit […] Articolul Șeful Pentagonului anunță „sfârșitul erei bărbaților cu barbă și al celor în fuste”: „Ne pregătim pentru război și ne pregătim să câștigăm” apare prima dată în ZIUA.md.
Recolta de mere, cea mai mică din ultimii șapte ani. Piața internă va fi asigurată, însă exporturile vor scădea # Ziua
Recolta totală de mere a fost estimată pentru acest an la 277 de mii de tone, fiind cea mai mică din ultimii șapte ani. Cauza principală sunt cele două valuri de îngheț din primăvară și o reducere ușoară suprafețelor de livezi. Acest lucru va afecta exporturile, care vor fi în cantități mai mici, însă nu […] Articolul Recolta de mere, cea mai mică din ultimii șapte ani. Piața internă va fi asigurată, însă exporturile vor scădea apare prima dată în ZIUA.md.
Israelul a publicat documente care leagă Hamas de flotila Gretei Thunberg, care transporta ajutoare umanitare către Gaza # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a publicat documente care, potrivit autorităților, indică o legătură între mișcarea teroristă Hamas și flotila internațională de voluntari „Sumud” („Rezistență”), care încearcă să rupă blocada maritimă și să livreze ajutor umanitar în Fâșia Gaza. Printre documentele prezentate se numără o scrisoare datată 9 ianuarie 2021, semnată de liderul Biroului Politic […] Articolul Israelul a publicat documente care leagă Hamas de flotila Gretei Thunberg, care transporta ajutoare umanitare către Gaza apare prima dată în ZIUA.md.
Hotărâri importante, adoptate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Încă trei sfinți au fost înscriși în calendar # Ziua
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în zilele de 29-30 septembrie, a adoptat mai multe hotărâri importante, atât de ordin pastoral și liturgic, cât și administrativ. Reuniunea a avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, fiind prezidată de Patriarhul Daniel. Astfel, ierarhii români au reconfirmat data de 26 octombrie 2025 drept […] Articolul Hotărâri importante, adoptate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Încă trei sfinți au fost înscriși în calendar apare prima dată în ZIUA.md.
Kellogg afirmă că înțelegerea dintre SUA și Belarus a avut drept obiectiv menținerea deschisă a canalelor de comunicare cu Putin # Ziua
Emisarul american Keith Kellogg a declarat că acordul încheiat la începutul lunii septembrie între Statele Unite și Belarus a avut ca obiectiv principal menținerea deschisă a canalelor de comunicare cu președintele rus Vladimir Putin, și nu a vizat eliberarea prizonierilor politici, deși aceasta din urmă a fost o consecință pozitivă a negocierilor. Kellogg a subliniat […] Articolul Kellogg afirmă că înțelegerea dintre SUA și Belarus a avut drept obiectiv menținerea deschisă a canalelor de comunicare cu Putin apare prima dată în ZIUA.md.
Fadei Nagacevschi, despre rezultatul alegerilor: PAS se află la ultimul lor mandat, iar lupta pentru o opoziție reală, cu lideri veritabili, abia începe # Ziua
„Partidul Acțiune și Solidaritate se află la ultimul lor mandat, iar liderii opoziției și-au arătat adevărata față: niște lași fricoși care au trădat țara și poporul pentru interesele lor proprii”. Opinia aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a adăugat că, în următoarea perioadă, „va urma o luptă adevărată pentru o opoziție reală, sănătoasă, […] Articolul Fadei Nagacevschi, despre rezultatul alegerilor: PAS se află la ultimul lor mandat, iar lupta pentru o opoziție reală, cu lideri veritabili, abia începe apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Poliția oferă detalii despre dosarul în care este vizat Gabriel Călin, bănuit de spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice # Ziua
Oamenii legii au oferit detalii despre dosarul în care este vizat jurnalistul și politicianul Gabriel Călin, reținut astăzi marți, 30 septembrie, pentru 72 ore. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției, Călin este bănuit că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării […] Articolul VIDEO | Poliția oferă detalii despre dosarul în care este vizat Gabriel Călin, bănuit de spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice apare prima dată în ZIUA.md.
Ucraina a încheiat „într-un timp record, în cele mai dificile condiții” procesul de screening bilateral cu UE # Ziua
Ucraina a încheiat pe 30 septembrie procesul de evaluare bilaterală a legislației cu Comisia Europeană, un pas major în parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană, relatează The Kyiv Independent. Procesul, lansat în iulie 2024, a presupus analizarea de către Bruxelles și Kiev a fiecărui domeniu de politici din cele șase clustere de negociere și […] Articolul Ucraina a încheiat „într-un timp record, în cele mai dificile condiții” procesul de screening bilateral cu UE apare prima dată în ZIUA.md.
Meteorologii au emis un nou cod galben de înghețuri cu temperaturi de până la minus trei grade la suprafața solului. Avertizarea emisă azi de Serviciul Hidrometeorologic va fi valabilă pentru nopțile și diminețile din 2 și 3 octombrie. Totodată, temperaturile aerului vor varia, în aceste zile, între 10 și 15 grade pe timp de zi […] Articolul Un nou cod galben de înghețuri. Avertizarea, valabilă în nopțile de 2 și 3 octombrie apare prima dată în ZIUA.md.
Fostul parlamentar Marina Tauber a fost condamnat de Judecătoria Chișinău la șapte ani și jumătate de închisoare Încă în luna iulie, procurorii au cerut pentru parlamentar 13 ani de închisoare. În dosarul, aflat pe rol la Judecătoria Chișinău, Marina Tauber este învinuită de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului, acceptarea finanțării ilegale […] Articolul Deputatul Marina Tauber, condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
EDITORIAL | În R. Moldova n-au avut loc alegeri, ci o legitimare formală a unei puteri desemnate cu mult înainte, în cu totul altă parte # Ziua
PAS a câștigat „alegerile parlamentare” și a reușit să-și păstreze majoritatea parlamentară nu pentru că așa a vrut „poporul suveran” al Republicii Moldova. Nu poporul e cel care i-a ales, poporul doar a legitimat, prin simpla-i prezență la urne, decizia luată cu mult timp înainte de către stăpânii guberniei noastre. În primul rând, acest exercițiu, […] Articolul EDITORIAL | În R. Moldova n-au avut loc alegeri, ci o legitimare formală a unei puteri desemnate cu mult înainte, în cu totul altă parte apare prima dată în ZIUA.md.
Doar patru din 10 moldoveni care au peste 15 ani sunt angajați sau prestează diferite servicii # Ziua
Republica Moldova continuă să înregistreze o rată scăzută de ocupare a forței de muncă. În trimestrul al doilea din acest an, populația ocupată, adică moldovenii care lucrează efectiv și contribuie la economie, număra aproximativ 792 de mii de persoane, ceea ce înseamnă că doar 40 la sută dintre cetățenii care au 15 ani și peste […] Articolul Doar patru din 10 moldoveni care au peste 15 ani sunt angajați sau prestează diferite servicii apare prima dată în ZIUA.md.
