Piața cărnii a intrat în vizorul Consiliului Concurenței. Mai multe companii, suspectate de acorduri anticoncurențiale

Republica Moldova continuă să înregistreze o rată scăzută de ocupare a forței de muncă. În trimestrul al doilea din acest an, populația ocupată, adică moldovenii care lucrează efectiv și contribuie la economie, număra aproximativ 792 de mii de persoane, ceea ce înseamnă că doar 40 la sută dintre cetățenii care au 15 ani și peste