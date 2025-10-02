VIDEO Iarnă adevărată în octombrie, cu fulgi mășcați! Cod portocaliu de ninsoare în mai multe zone montane din România
Realitatea.md, 2 octombrie 2025 10:30
La Rânca și în alte zone montane din România ninge ca în povești, iar stratul de zăpadă deja depus a transformat peisajul într-un decor autentic de iarnă. Frumusețea imaginilor este însă umbrită de avertismentele autorităților: în județele Gorj, Vâlcea și Mehedinți este valabil un cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic, iar circulația fără mașini
• • •
Acum 5 minute
10:40
Iachimovschi anunță motivele plecării de la PA: Nu mai simt că munca mea poate contribui la eficiența justiției # Realitatea.md
„Nu mai simt că munca mea poate contribui la eficiența justiției", transmite Octavian Iachimovschi, după ce a demisionat din funcția de procuror. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, fostul funcționar menționează că decizia de a pleca din funcție a luat-o încă în iunie. Potrivit lui Iachimovschi, atunci a primit notificarea comisie vetting că nu
10:40
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe în acest an de studii, cu 130 mai mulți față de acum trei ani. Cei mai mulți dintre ei au ales funcția de învățător, 89 la număr, urmați de 74 de educatori, 36 de profesori de limbă română și 23 de
Acum 15 minute
10:30
VIDEO Iarnă adevărată în octombrie, cu fulgi mășcați! Cod portocaliu de ninsoare în mai multe zone montane din România
La Rânca și în alte zone montane din România ninge ca în povești, iar stratul de zăpadă deja depus a transformat peisajul într-un decor autentic de iarnă. Frumusețea imaginilor este însă umbrită de avertismentele autorităților: în județele Gorj, Vâlcea și Mehedinți este valabil un cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic, iar circulația fără mașini […] Articolul VIDEO Iarnă adevărată în octombrie, cu fulgi mășcați! Cod portocaliu de ninsoare în mai multe zone montane din România apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Călătoriile prin punctul feroviar Fălciu–Cantemir vor fi mai rapide și mai simple. Republica Moldova și România au semnat la București un acord prin care va fi aplicat, pentru prima dată, controlul coordonat la frontieră, în ambele sensuri. Noua procedură va reduce așteptările, va elimina cozile și va ușura formalitățile atât pentru pasageri, cât și pentru
Acum 30 minute
10:20
Au încercat să șteargă amenzi, dar au ajuns la închisoare. Doi chișinăuieni, arestați # Realitatea.md
Doi bărbați din Chișinău, de 38 și 21 de ani, au fost reținuți fiind bănuiți de trafic de influență. Aceștia au cerut și primit bani pentru a șterge 21 de puncte de penalizare și amenzile aplicate unui șofer pentru nepurtarea centurii de siguranță. Banii au fost primiți în două tranșe, iar unul dintre suspecți a
Acum o oră
09:50
Italia: 21 de opere suspectate a fi falsuri Dalí, confiscate dintr-o expoziție la Parma # Realitatea.md
O echipă italiană specializată în protejarea patrimoniului artistic a confiscat marți, 30 septembrie, 21 de lucrări din expoziția „Dalí, între artă și mit", deschisă de câteva zile la Palazzo Tarasconi din Parma, după suspiciuni că unele piese au fost atribuite în fals artistului suprarealist spaniol. Printre obiectele ridicate se numără desene, tapiserii și gravuri. Ancheta
Acum 2 ore
09:00
VIDEO Liderul Blocului „Patriotic”, Igor Dodon: „La această etapă nu recunoaștem legitimitatea acestor alegeri” # Realitatea.md
Liderul Blocului „Patriotic", Igor Dodon, a declarat în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV că, deocamdată, formațiunea sa nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Noi încă nu recunoaștem aceste alegeri. Am depus 45-48 de contestații la Comisia Electorală Centrală, dintre care 10 încă nu au fost examinate. Acestea vizează ziua alegerilor, data
Acum 4 ore
08:40
Guvernul federal al SUA în blocaj financiar de peste 24 de ore. Mii de angajați trimiși în concediu fără salariu # Realitatea.md
Casa Albă a comunicat că reducerea temporară a personalului federal va demara imediat, pe măsură ce Statele Unite intră într-un nou blocaj guvernamental. Senatul este astăzi în pauză, iar votul privind finanțarea guvernului federal ar putea fi reluat cel mai devreme mâine. Între timp, angajații sunt înștiințați că fie vor lucra gratis, fie vor fi
08:30
Pavel Durov susține că a supraviețuit unei tentative de otrăvire: „Am crezut că e sfârșitul” # Realitatea.md
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a dezvăluit într-un interviu difuzat marți că ar fi fost victima unei tentative de otrăvire în primăvara anului 2018, dar a ales să nu facă public incidentul până acum. Vorbind cu podcasterul american Lex Fridman, Durov a povestit că s-a simțit aproape de moarte după ce s-a întors în locuința închiriată
08:20
Fără lumină. Mai multe străzi din capitală și alte localități din țară vor fi deconectate de la energia electrică # Realitatea.md
Fără lumină mâine, 2 octombrie! Premier Energy anunță lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților. Chişinău, sectorul Botanica: str. Aeroport 9002 în intervalul de timp între 08:45-17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice; Chişinău, sectorul Centru: str. Baltagi 1-39, 2-30, Bugeacului 1-19, 2-10, Focşani 42, Haiducului 13,27A,
07:40
Franța, paralizată de o grevă generală. Transporturile și serviciile publice vor fi afectate # Realitatea.md
Sindicatele din Franța au lansat un apel la grevă națională generală pentru joi, 2 octombrie 2025, care va afecta mai multe sectoare esențiale. Protestele vor paraliza transporturile urbane și interurbane, traficul feroviar și aerian, dar și domenii precum învățământul, serviciile publice și sănătatea. În Paris și în alte orașe mari sunt anunțate demonstrații de amploare,
07:30
Cernobîl, în beznă după un atac rusesc. Zelenski avertizează asupra riscurilor nucleare # Realitatea.md
Președintele Ucrainei a acuzat Rusia că a generat în mod deliberat riscul producerii unor incidente radiologice, după ce un atac rusesc asupra unei instalații energetice din orașul Slavutici a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică a centralei nucleare de la Cernobîl. Potrivit Ministerului Energiei de la Kiev, a fost afectată alimentarea structurii de izolare
07:10
Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de peste 500 de miliarde de dolari # Realitatea.md
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit prima persoană din istorie a cărei avere netă s-a apropiat de 500 de miliarde de dolari. Această creștere spectaculoasă a fost determinată de redresarea acțiunilor producătorului de vehicule electrice și de majorarea valorii celorlalte startup-uri tehnologice deținute de antreprenor. Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde
07:00
Leul moldovenesc se apreciază față de principalele valute internaționale, conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 2 octombrie. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro: 19,5837 lei, în scădere cu 0,02 lei; Dolarul american: 16,7039 lei, în creștere cu 0,02 lei; Leul românesc: 3,8532 lei; Hrivna ucraineană: 0,4054 lei; Rubla rusească: 0,2061
Acum 6 ore
06:10
Se anunță înghețuri în Moldova, conform avertizării cod galben emise de meteorologi pentru zilele de 2 și 3 octombrie 2025. În timpul nopții și dimineții, temperaturile la suprafața solului vor coborî până la -1…-3°C. Conform unui comunicat al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada următoare, înghețurile izolate din aer ar putea atinge valori de până
Acum 12 ore
23:10
Un asteroid ar putea lovi Luna. Cercetătorii se întreabă dacă ar trebui să-l distrugă cu o bombă nucleară # Realitatea.md
Un grup de cercetători, inclusiv oameni de știință de la NASA, analizează dacă un asteroid cu o probabilitate de 4% de a lovi Luna în 2032 ar trebui deviat sau distrus. Studiul, publicat pe platforma arXiv pe 15 septembrie, explorează metode de prevenire a unui impact care ar putea genera un nor periculos de resturi
22:40
Captură masivă în Italia: Un șofer de TIR român a fost prins cu droguri ascunse într-un compartiment secret # Realitatea.md
Un şofer de TIR român a fost prins de poliţişti în localitatea Guidonia, în apropiere de Roma, Italia, în timp ce transporta 540 de kilograme de hașiș, transmite antena3.ro. Bărbatul, de 43 de ani, a fost oprit în zona Guidonia, lângă intersecția cu autostrada, după ce camionul său înmatriculat în Spania a atras atenția ofițerilor:
22:00
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, s-a întâlnit la Bruxelles cu Gert Jan Koopman, șeful Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) din cadrul Comisiei Europene. Întrevederea a avut loc în marja Forumului Inițiativei de la Viena 2025, iar discuțiile s-au concentrat pe modul în care Banca Națională poate sprijini parcursul european
Acum 24 ore
21:30
Serviciul Fiscal: încasările la buget au crescut cu 7,3 miliarde de lei față de anul trecut # Realitatea.md
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 59,9 miliarde lei pentru 9 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 7,3 miliarde lei sau cu 13,9%în raport cu perioada similară a anului precedent. Astfel, laBugetul de stat (BS), s-au încasat circa 24,8 miliarde lei,
20:30
Campioni la sport și la responsabilitate: olimpicii țării vor planta copaci la Valea Morilor # Realitatea.md
Olimpicii din Republica Moldova, alături de alți sportivi de performanță, antrenori și conducători ai Federațiilor Naționale, vor participa sâmbătă, 4 octombrie, la o nouă ediție a evenimentului Olympic ECOFest, menit să încurajeze eforturile de înverzire și să promoveze educația ecologică, transmite IPN. Cea de-a IX-a ediție se va desfășura în Parcul Valea Morilor, un loc
20:20
Autoturism cu acte neconforme, descoperit la frontieră. Ce le-a spus șoferul polițiștilor de frontieră # Realitatea.md
În punctul de trecere a frontierei de stat „Lipcani-Rădăuți Prut", pe sensul de intrare în Moldova, polițiștii de frontieră au depistat nereguli în documentele unui autoturism transportat pe platformă. Incidentul a avut loc astăzi, 1 octombrie. Potrivit Poliției de Frontieră, în urma verificărilor s-au constatat neconcordanțe între seria de caroserie a vehiculului și datele înscrise
19:40
Creștere pe piața bancară: Depozitele moldovenilor în lei au crescut cu 46% într-un an # Realitatea.md
În august 2025, volumul depozitelor noi atrase la termen a însumat 4 281,4 milioane de lei, în creștere cu 11,4% față de luna precedentă. Cele mai multe plasamente au fost efectuate în moneda națională, care a avut o pondere de 72,3% din total – echivalentul a 3 094,3 milioane de lei, în creștere cu 11,8%
19:40
O persoană a fost observată pe acoperișul Hotelului Național. Pompierii au intervenit # Realitatea.md
O femeie a fost surprinsă pe acoperișul Hotelului Național din orașul Chișinău. Redacția Realitatea.md a solicitat informații de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a comunicat următoarele detalii despre incident. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri, însă angajații IGSU nu au depistat nimic. Autospecialele s-au întors ulterior la bază.
19:20
Ungaria nu este gata să renunţe la importurile de petrol rusesc. „Nu avem nicio altă opţiune” # Realitatea.md
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că țara sa nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc, așa cum solicită SUA, conduse de Donald Trump, și majoritatea țărilor din UE. „Nu avem nicio altă opţiune, niciuna", a afirmat el în faţa presei la Copenhaga, susţinând între altele că preşedintele american nu i-a cerut
18:40
Moldova, principal exportator de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană în 2025 # Realitatea.md
Între 1 iulie și 21 septembrie 2025, Republica Moldova a rămas principalul exportator de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană, cu o pondere de 57,5% (34.813 tone). Cota este identică cu cea din sezonul precedent, dar cu volume mai mici, în timp ce alte origini tradiționale, precum Serbia, China sau Turcia, au livrat mai puțin,
18:40
O femeie aflată într-o stare de disperare a încercat să-și pună capăt zilelor cu un cablu electric, dar a fost salvată la timp. Incidentul a avut loc astăzi, 1 octombrie, pe traseul Pușkin din orașul Soroca, scrie Observatorul de Nord. Scena șocantă a fost observată de un trecător, care a alertat imediat poliția. În mai
18:20
Alegeri parlamentare: Linia telefonică de informare a alegătorilor a înregistrat peste 4.500 de apeluri # Realitatea.md
4.579 de apeluri au fost recepționate de operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Linia a fost activă în perioada 12 august – 29 septembrie, oferind suport informațional tuturor participanților la procesul electoral. „Alegătorii, registratorii, operatorii, funcționarii electorali, reprezentanții concurenților electorali și observatorii se numără printre beneficiarii
18:00
ALERTĂ pe piața cărnii. Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la întreprinderi # Realitatea.md
Consiliul Concurenței a efectuat controale inopinate la mai multe companii care importă și vând carne în Republica Moldova. Autoritatea suspectează că unele firme ar fi încheiat înțelegeri ilegale prin care au limitat accesul altor întreprinderi la surse de aprovizionare și la licitații publice, inclusiv pentru furnizarea de carne către școli și grădinițe. Instituția subliniază că
17:30
Incendiul de la depozitul de pe șoseaua Muncești, stins după 20 de ore de intervenție a pompierilor # Realitatea.md
După 20 de ore de intervenție continuă, pompierii au reușit să lichideze complet incendiul izbucnit la un dep
17:30
Solistul trupei Rammstein, Lindemann, a lansat videoclipul filmat la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău # Realitatea.md
Till Lindemann, solistul trupei germane Rammstein, a prezentat marți, 1 octombrie, videoclipul piesei „Prostitution”, parte a noului său proiect solo. În doar patru ore de la lansare, clipul a acumulat peste 40.000 de vizualizări pe YouTube. Filmările au avut loc în Chișinău, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie, informație confirmată anterior, pe 25 august, chiar […] Articolul Solistul trupei Rammstein, Lindemann, a lansat videoclipul filmat la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Folclor – pe unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale lumii. Surorile Osoianu au cântat la Marele Zid Chinezesc # Realitatea.md
La sfârșitul lunii septembrie, Surorile Osoianu au oferit un moment muzical de excepție pe Marele Zid Chinezesc, unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale lumii. Vocile lor au atras zeci de turiști, impresionați de armoniile folclorice românești, chiar dacă nu înțelegeau versurile cântecelor. Prestația lor a inclus și o doină interpretată cu intensitate și emoție, transformând […] Articolul Folclor – pe unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale lumii. Surorile Osoianu au cântat la Marele Zid Chinezesc apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
STOP CADRU Dacă va lipsi Botgros, Nichita sau…? Grosu dă de înțeles că PAS nu va face coaliție în Parlament # Realitatea.md
Lista de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în ordinea cu care s-a înregistrat în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, nu reprezintă o majoritate confortabilă. Întrebat la emisiunea „În PROfunzime” de la Pro TV Chișinău, cum se va proceda, dacă persoanele publice, cum ar fi maestrul Nicolae Botgros, sportiva Anastasia Nichita sau alți […] Articolul STOP CADRU Dacă va lipsi Botgros, Nichita sau…? Grosu dă de înțeles că PAS nu va face coaliție în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Sprijinul Suediei pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană a fost reconfirmat în cadrul întrevederii dintre ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și noua ambasadoare a Suediei la Chișinău, Petra Lärke. Diplomatul suedez și-a început recent mandatul în Republica Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea dialogului politic la nivel înalt și extinderea cooperării în domenii-cheie precum […] Articolul Mihai Popșoi: Suedia rămâne un susținător ferm al integrării europene apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Explozii în München. Festivalul Oktoberfest a fost amânat după ce au fost găsite „mai multe capcane explozive” # Realitatea.md
O persoană a decedat în timpul unei explozii cu bombă la un bloc rezidențial din orașul München din Germania. La scurt timp după explozie a fost anunțată o alertă cu bombă la cel mai mare festival al berii, Oktoberfest, care se desfășoară zilele acestea în München, transmite IPN. Presa locală relatează despre faptul că în […] Articolul Explozii în München. Festivalul Oktoberfest a fost amânat după ce au fost găsite „mai multe capcane explozive” apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
MJ a cerut măsură asiguratorie în privința partidului „Moldova Mare”. Instanța decide joi dacă îi limitează activitatea # Realitatea.md
Ministerul Justiției (MJ) a cerut instanței măsură asiguratorie în privința partidului „Moldova Mare”. Autoritatea solicită judecătorilor să limiteze activitatea formațiunii, până când va exista decizia privind restricționarea activității pentru 12 luni. Chestiunea urmează să fie examinată pe 2 octombrie, începând cu ora 9:00. Solicitarea de chemare în judecată a partidului a fost înaintată de Ministerul […] Articolul MJ a cerut măsură asiguratorie în privința partidului „Moldova Mare”. Instanța decide joi dacă îi limitează activitatea apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor primi echipamente asistive în valoare de 17 milioane lei # Realitatea.md
Peste 10.000 de copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane lei. Donația este oferită de UNICEF, cu sprijinul Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului SUA. Printre echipamentele oferite se numără mașini de scris și […] Articolul Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor primi echipamente asistive în valoare de 17 milioane lei apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
De Ziua Internațională a Persoanelor în Etate, echipa Realitatea a stat de vorbă cu mai mulți pensionari pentru a afla cum se descurcă din punct de vedere financiar. Cei mai mulți au mărturisit că pensia nu le acoperă cheltuielile zilnice și că au noroc de sprijinul copiilor pentru a face față. „Nu mă întrebați, că-mi […] Articolul VOX Cum trăiesc pensionarii în Moldova? „Nu mă întrebați, că-mi vine să plâng” apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Pe 11 octombrie, parcarea magazinului Kaufland de pe strada Nicole Testemițanu nr.3 va deveni locul unde vom redescoperi bucuria jocurilor inteligente împreună cu întreaga familie. „IQ FEST”, primul festival de jocuri intelectuale din Chișinău, este organizat de către Primăria Municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, împreună cu Kaufland Moldova și Asociația de jocuri […] Articolul „IQ FEST” – Primul festival de jocuri intelectuale va avea loc la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
În baza mesajelor primite de la consumatorii de informații… „Plaha” a ajuns în vizorul Consiliului Audiovizualului # Realitatea.md
Serialul „Plaha”, intitulat inițial „Șacalii”, va deveni obiectul unui control din partea Consiliului Audiovizualului (CA). Verificarea vizează respectarea prevederilor Codului Serviciilor Media audiovizuale și a Regulamentului privind protecția minorilor în conținuturile audiovizuale. Filmul regizat de Igor Cobileanski a fost difuzat între 15 și 26 septembrie la postul de televiziune Jurnal TV. Propunerea de a iniția […] Articolul În baza mesajelor primite de la consumatorii de informații… „Plaha” a ajuns în vizorul Consiliului Audiovizualului apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Rusia caută benzină în China: Penurie de carburant după ce ucrainenii au atacat cele mai mari rafinării # Realitatea.md
Autoritățile ruse au elaborat un pachet de măsuri pentru a începe importul de benzină din China și alte state asiatice, în încercarea de a compensa deficitul de combustibil apărut după atacurile cu drone asupra celor mai mari rafinării ale țării, scrie „Kommersant”, citată de The Moscow Times. Potrivit sursei, Moscova intenționează să aducă benzină și […] Articolul Rusia caută benzină în China: Penurie de carburant după ce ucrainenii au atacat cele mai mari rafinării apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Un bărbat a cumpărat o substanță suspectă din Germania și a încercat să o introducă în țară. Ce a declarat acesta? # Realitatea.md
O substanță sub formă de pulbere, despre care se presupune că are efect psihotrop, a fost găsită asupra unui cetățean moldovean. Incidentul a avut loc în punctul de trecere a frontierei Leușeni. „Incidentul s-a produs la data de 30 septembrie, când, pentru autorizarea intrării în Republica Moldova, la controlul de frontieră a ajuns un autocar […] Articolul Un bărbat a cumpărat o substanță suspectă din Germania și a încercat să o introducă în țară. Ce a declarat acesta? apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Raportul SUA arată că Moldova încearcă, dar nu reușește încă să oprească traficul de persoane # Realitatea.md
Republica Moldova rămâne și în acest an pe Nivelul 2 în Raportul privind traficul de persoane 2025, publicat de Departamentul de Stat al SUA pe 1 octombrie. Asta înseamnă că autoritățile nu îndeplinesc toate standardele minime în lupta contra traficului de ființe umane, dar fac eforturi importante în această direcție. Printre progresele recunoscute de raport […] Articolul Raportul SUA arată că Moldova încearcă, dar nu reușește încă să oprească traficul de persoane apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Teleradio-Moldova (TRM) se consultă cu artiștii pentru a decide dacă Moldova va participa la Eurovision 2026. În același timp, discuțiile au vizat și posibila organizare a preselecției naționale, dar și formatul eventualei competiții. Muzicienii au vorbit despre preocupări şi provocări ale mediului creativ, precum şi au propus idei pentru îmbunătățirea desfășurării competiției la etapa națională. […] Articolul Va participa sau nu Moldova la Eurovision 2026? TRM se consultă cu artiștii apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Pentru luna octombrie 2025, meteorologii prognozează valori apropiate de normele climatice multianuale. Temperaturile medii lunare vor fi între +9 și +11°C, iar cantitatea de precipitații va fi în jurul a 30–55 mm, adică la nivelul obișnuit pentru această perioadă a anului. Astfel, vremea va fi una obișnuită pentru octombrie, cu nopți și dimineți mai reci […] Articolul Pornim căldura în octombrie? Află cum va fi vremea luna aceasta apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Nanu Danu a fost reținut în baza plângerii lui Patric Hanganu și a altor victime. Cântărețul: „Îmi pare rău pentru el” # Realitatea.md
Un tânăr a fost reținut în dimineața de miercuri, 1 octombrie curent, de către ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, fiind bănuit de crearea unei scheme de escrocherie cu automobile, scrie Pulsmedia.md. Ar fi vorba despre Daniel Cebotari, influencer cunoscut în mediul online ca „Nanu Danu”. Acesta ar fi acuzat că […] Articolul Nanu Danu a fost reținut în baza plângerii lui Patric Hanganu și a altor victime. Cântărețul: „Îmi pare rău pentru el” apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Sâmbătă și duminică, 4-5 octombrie curent, activitatea troleibuzului turistic va fi suspendată. Măsura a fost luată în contextul desfășurării, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), a sărbătorii „Ziua Națională a Vinului” – ediția a XXIV-a. Municipalitatea solicită înțelegere și scuze cetățenilor pentru incomoditățile create. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Circulația troleibuzului turistic, suspendată în weekend. Vezi motivul apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Republica Moldova poate adera la UE în 3 ani, cu tot cu Transnistria, consideră președintele român Nicușor Dan. Liderul de la Cotroceni a vorbit într-un interviu acordat pentru Euronews România despre faptul că, în cazul victoriei forțelor pro-ruse la parlamentare, procesul de aderare putea fi stopat, țara urmând scenariul Georgiei. În același timp, Dan a […] Articolul Nicușor Dan: Republica Moldova poate adera la UE în 3 ani, cu tot cu Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Mesaj de felicitare de la Maia Sandu cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice # Realitatea.md
Astăzi, 1 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. În acest context, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare, urând seniorilor multă sănătate, liniște și bucurii alături de cei dragi. „Buneii și părinții noștri ne-au învățat ce înseamnă să fim oameni, să iubim țara și să ținem la familie. Ei ne-au crescut […] Articolul Mesaj de felicitare de la Maia Sandu cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Pentru luna octombrie 2025, meteorologii prognozează valori apropiate de normele climatice multianuale. Temperaturile medii lunare vor fi între +9 și +11°C, iar cantitatea de precipitații va fi în jurul a 30–55 mm, adică la nivelul obișnuit pentru această perioadă a anului. Astfel, vremea va fi una obișnuită pentru octombrie, cu nopți și dimineți mai reci […] Articolul Pornim căldura în octombrie? Află cum va fi vremea apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, invitat la Rezoomat! Nu pierdeți ediția de la ora 20.00! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, ex-președinte al Republicii Moldova. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Rezultatele alegerilor parlamentare • Contestațiile depuse […] Articolul Liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, invitat la Rezoomat! Nu pierdeți ediția de la ora 20.00! apare prima dată în Realitatea.md.
