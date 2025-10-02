Record de tineri specialiști angajați în școli și grădinițe. „Un interes tot mai mare al tinerilor de a se implica în educație”
Ziarul de Garda, 2 octombrie 2025 10:30
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii, marcând cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. Anul trecut, în instituțiile de învățământ s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296,...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
10:40
Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană” # Ziarul de Garda
Dmitri Gudkov (45 de ani), fost deputat în Duma de Stat din Rusia și una dintre cele mai puternice voci ale opoziției față de Vladimir Putin, a acordat un interviu exclusiv pentru Libertatea. Aflat în exil în Cipru de peste patru ani, politicianul a vorbit despre motivele pentru care Vestul nu are o strategie față...
10:40
Orice proiect pornește de la o idee. Poate fi o renovare, o investiție personală sau un pas important pentru familie. Pentru ca aceste planuri să devină realitate, ai nevoie de stabilitate financiară și de o soluție transparentă. Creditul de consum Energbank îți oferă exact acest sprijin: dobândă fixă 9,40% și DAE 9,82%, astfel încât să...
Acum 15 minute
10:30
Reținuți în flagrant: Doi chișinăuieni au fost arestați, după ce au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașinii # Ziarul de Garda
Doi bărbați din Chișinău au fost reținuți în flagrant de oamenii legii, fiind învinuiți de trafic de influență. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), aceștia au pretins și primit sume de bani de la denunțător pentru a influența funcționarii publici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în vederea...
10:30
Record de tineri specialiști angajați în școli și grădinițe. „Un interes tot mai mare al tinerilor de a se implica în educație” # Ziarul de Garda
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii, marcând cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. Anul trecut, în instituțiile de învățământ s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296,...
Acum o oră
10:10
Va rezolva Trump conflictul înghețat din R. Moldova? Explicațiile unui expert american despre soluționarea problemei din regiunea transnistreană # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump este considerat „singura soluție” pentru a rezolva conflictul înghețat din regiunea transnistreană, susține un expert de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), citat de G4Media. Potrivit acestuia, dacă conflictul dintre autoritățile constituționale și regimul separatist ar ajunge la o reglementare, ar exista beneficii economice pentru Statele Unite, R. Moldova,...
10:00
LIVE TEXT/ Ucraina a neutralizat jumătate din dronele cu care a fost atacată noaptea trecută. Alte 31 de drone au lovit obiecte în 6 locații diferite. Război în Ucraina, ziua 1317 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:55 În noaptea de 2 octombrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 86 de drone de tip Shahed, „Herbera” și alte tipuri de drone, lansate din mai multe direcții. Potrivit Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, apărarea antiaeriană a reușit să neutralizeze 53 dintre ele în nordul, sudul și estul țării. Militarii au...
10:00
UPDATE/ Liderii UE susţin „zidul anti-drone” în estul Europei după mai multe incursiuni periculoase în spațiul aerian # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 Liderii Uniunii Europene au susţinut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului european împotriva dronelor ruseşti, în cadrul reuniunii lor de la Copenhaga, care a avut loc la câteva zile după ce Danemarca s-a confruntat cu incursiuni repetate în spaţiul său aerian ale unor aeronave fără pilot, relatează Reuters. Autorităţile europene au acuzat...
Acum 2 ore
09:30
VIDEO/ Cum au ales oamenii din Rezina, cu armata Rusiei „în coaste”: „Am votat pentru pace, mă tem de răsărit” # Ziarul de Garda
Cu armata Rusiei „în coaste”, cetățenii din orașul Rezina și-au dat votul pentru pace mai întâi. Înconjurați de teritoriul regiunii separatiste, alegătorii din orașul Rezina care au discutat cu ZdG spun că „e destul, trebuie să ne unim, să fim o țară întreagă”. Familiile tinere au venit la vot însoțite de copii, vârstnicii și-au luat...
Acum 4 ore
08:30
LIVE TEXT/ O persoană a decedat, altele 10 au fost rănite, după ce armata rusă a atacat un oraș din Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1317 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:25 În seara zilei de 1 octombrie, trupele ruse au lansat un atac cu rachetă asupra orașului Balakleia, în regiunea Harkiv. În urma bombardamentului, o persoană a murit, altele 10 au fost rănite, raportează Parchetul Regional Harkiv. Conform informațiilor preliminare, armata rusă a atacat orașul cu o rachetă balistică „Iskander-M”. Aceasta a lovit curtea...
Acum 12 ore
22:50
LIVE TEXT/ Ucraina primește încă 4 miliarde de euro din contribuția UE la împrumutul G7. Război în Ucraina, ziua 1316 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:41 Comisia Europeană a virat a noua tranșă din împrumutul său de Asistență Macro-Financiară (MFA) acordat Ucrainei, în valoare de 4 miliarde de euro, scrie Ukrinform. „Aceasta întărește și mai mult rolul UE ca cel mai mare donator de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, sprijinul total apropiindu-se de 178 miliarde de euro,” a...
22:20
DOC/ Un fost adjunct al ANP, despre care ZdG a scris că locuia într-o casă dintr-o zonă selectă a Chișinăului, a pierdut litigiul cu MJ. Fostul comisar-șef de justiție voia modificarea ordinului prin care a fost eliberat din funcție # Ziarul de Garda
Fostul șef adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco, despre care Ziarul de Gardă a scris anterior că locuia într-o casă dintr-o zonă selectă a Chișinăului care nu se regăsea în declarațiile sale de avere, a pierdut litigiul cu Ministerul Justiției (MJ). Fostul comisar-șef de justiție, care a demisionat în octombrie 2021, a solicitat în instanță...
Acum 24 ore
21:10
LIVE TEXT/ Ucraina a finalizat screeningul cu UE. Zelenski: „Avem nevoie de un progres real. Contăm pe rezultate”. Război în Ucraina, ziua 1316 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:03 Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina a finalizat procesul intern de evaluare a legislației UE și că „Europa trebuie să-și respecte promisiunile”. Declarațiile au fost făcute la reuniunea Consiliului European. „Am făcut-o mai rapid decât oricine altcineva. Am făcut-o bine. Suntem pe deplin pregătiți să deschidem Clusterul 1 în cadrul...
20:30
Octavian Iachimovschi, mesaj la plecarea din PA: „E trist să auzi că ceea ce face Procuratura este mult mai apreciat în afara țării și mai puțin aici” # Ziarul de Garda
Octavian Iachimovschi, adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupție (PA), care și-a anunțat demisia la mijlocul lunii septembrie, a venit cu un mesaj în care explică de a ales să se retragă din sistem. Acuzatorul de stat susține că a luat această decizie la începutul lunii iunie, atunci când a fost informat de Comisia Vetting că a...
20:20
Citiți joi în ZdG: Acuzații de fraudare a alegerilor, la pachet cu „probe” fabricate și Harta R. Moldova, colorată în galben # Ziarul de Garda
Într-o nouă ediție tipărită a ZdG, aflați cum s-au pregătit partidele pro-ruse pentru contestarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, după ce, în ziua scrutinului, mai multe mesaje cu „dovezi” de fraudare fabricate au fost expediate prin canale de comunicare obscure sau asociate forțelor pro-ruse. Materialul îl găsiți la rubrica Anchetă. ZdG a documentat din...
20:00
LIVE TEXT/ Aproape 20 de mii de locuitori ai unui oraș din regiunea Kiev au rămas fără curent electric din cauza atacului rusesc asupra unei stații electrice. Război în Ucraina, ziua 1316 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:50 Slavutîci, oraș aflat în regiunea Kiev, a rămas fără electricitate în urma unui atac rusesc asupra unei stații electrice locale, notează presa ucraineană. „Am fost loviți direct la Stația 330. Orașul este fără curent electric. Se evaluează consecințele. Pompierii intervin pentru a stinge incendiul”, a declarat primarul orașului Slavutîci, Iurii Fomicev. El a...
19:30
Publicitate „gratis” pe Tik Tok? Partidul condus de Vasile Costiuc, care a luat 5,62% la alegerile parlamentare, a fost sancționat de CEC cu avertisment: „Nu a declarat nicio cheltuială pentru promovare” # Ziarul de Garda
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care a obținut 5,62% dintre sufragii în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, a fost sancționat cu avertisment. Măsura a fost luată în ședința de miercuri, 1 octombrie, a Comisiei Electorale Centrale (CEC). Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că formațiunea politică n-a raportat nicio cheltuială pentru promovarea pe...
19:00
Votul pro-UE din R. Moldova, inspirație pentru lideri din întreaga lume. Val de felicitări și o promisiune: Viitorul țării este în Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
După anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova, mesajele de felicitare către cetățenii R. Moldova și instituțiile de stat au curs gârlă din partea celor mai importanți lideri europeni. Rezultatele pro-UE, în mijlocul unui război hibrid și altul la graniță, au impresionat o lume întreagă. La unison, cele mai marcante nume de pe arena internațională...
18:10
Rusia nevoită să importe benzină din Asia după ce Ucraina a distrus 40% dintre rafinării # Ziarul de Garda
Rusia se pregătește să importe benzină din China și alte țări asiatice pentru a compensa deficitul de combustibil pe piața internă, în urma închiderii a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare a petrolului, a anunțat publicația The Kyiv Independent. Măsura vine în contextul unei serii de atacuri cu drone și rachete ucrainene care au...
18:00
Un petrolier aflat sub sancțiuni europene, anchetat de Marina franceză pentru legături cu Rusia # Ziarul de Garda
Marina militară a Franței a anunțat că autoritățile investighează o posibilă încălcare a legii comisă de petrolierul Boracay, o navă suspectată că ar face parte din așa-numita „flotă din umbră” utilizată în comerțul cu petrol rusesc, notează agenția britanică de știri Reuters. Nava figurează pe listele de sancțiuni impuse Rusiei de Regatul Unit și Uniunea...
17:40
Von der Leyen: „Multe țări ale UE au ezitări în privința „împrumutului reparațional” pentru Ucraina” # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că acordarea unui „împrumut reparațional” Ucrainei, pe baza activelor rusești înghețate, provoacă ezitări în rândul multor state membre ale Uniunii Europene. Ea a făcut această declarație înaintea începerii summitului informal al Consiliului European de la Copenhaga, potrivit Ukrainskaia Pravda. „Multe țări, ca să spunem așa, se...
17:30
După 20 de ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești # Ziarul de Garda
UPDATE 17:25 După 20 de ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit lichidarea incendiului izbucnit la un depozit cu materiale de construcție situat pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). În prezent, la fața locului se efectuează lucrări de demontare și spălare a materialelor constructive afectate de...
17:20
Un alt grup de jurnaliști a investigat „operațiunea specială diaspora”, prezentată de ZdG, reușind să se infiltreze într-un grup din Lisabona # Ziarul de Garda
După ce Ziarul de Gardă a publicat investigația „Oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova” și a relatat că „reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga ar fi fost remunerat cu 1500 de euro, jurnaliștii portalului Anticorupție au arătat cum s-au infiltrat, cu un buletin de identitate...
17:10
UPDATE/ O altă companie, producătoare de mezeluri, afirmă că „nu a finanțat Uniunea Juriștilor în cadrul acestei misiuni” de observare a alegerilor # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Și compania producătoare de mezeluri „Rogob” a transmis că „nu a finanțat Uniunea Juriștilor în cadrul acestei misiuni” și că doar a susținut evenimentele „Legal Half – Marathon”. „Faptul implicării Uniunii Juriștilor din Moldova în cadrul misiunii de monitorizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 a devenit cunoscut cu mult timp după...
17:00
Un raport comun realizat de organizațiile GLOBSEC și Centrul Internațional pentru Combaterea Terorismului (ICCT) scoate la iveală modul în care Rusia a construit un nexus crimă–terorism dirijat de stat, folosind actori din lumea interlopă pentru a-și avansa războiul hibrid împotriva Europei. Potrivit raportului, tacticile Moscovei se desfășoară pe fundalul invaziei pe scară largă în Ucraina și...
16:40
Agitație electorală? Patru posturi TV, amendate de CA. Rezultatele verificării modului de reflectare a zilelor de 27 și 28 septembrie # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au dispus amenzi în sumă totală de 11 000 lei pentru „TVR Moldova”, „R Live TV” și „Jurnal TV”, precum și o avertizare publică pentru „Agro TV Moldova”, în rezultatul încălcării de către posturile vizate a legislației electorale privind reflectarea alegerilor recente. Mai exact, posturile TV nu au respectat interdicția de...
16:30
Pe 11 octombrie, parcarea magazinului Kaufland de pe strada Nicolae Testemițanu nr.3 va deveni locul unde vom redescoperi bucuria jocurilor inteligente împreună cu întreaga familie. „IQ FEST”, primul festival de jocuri intelectuale din Chișinău, este organizat de către Primăria Municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, împreună cu Kaufland Moldova și Asociația de jocuri...
16:10
Aproape 40% din bugetul Rusiei va fi alocat armatei și poliției începând de anul viitor # Ziarul de Garda
Cheltuielile Rusiei pentru apărare și forțele de ordine urmează să ajungă la 38% din bugetul federal, potrivit unui proiect de cheltuieli pentru perioada 2026–2028, înaintat luni, 1 octombrie, în Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului, scrie Novaya Gazeta. Conform agenției de presă afiliate Kremlinului Interfax, autoritățile rusești intenționează să aloce anul viitor 12,93 trilioane...
15:50
Echipament de sprijin în valoare de 1 milion de dolari, oferit de UNICEF cu suportul partenerilor # Ziarul de Garda
Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din R. Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane de lei echivalentul a 1 milion de dolari. Acestea sunt oferite de UNICEF grație suportului Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului Statelor Unite ale Americii, potrivit unui...
15:50
Încasările la bugetul de stat în creștere cu 13,9%, comparativ cu anul 2024. În primele 9 luni ale anului au fost încasați 59,9 miliarde de lei # Ziarul de Garda
Încasările la bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), conform informațiilor operative, au constituit circa 59,9 miliarde lei pentru 9 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 7,3 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului precedent, se arată în comunicatul de presă emis de SFS. Conform autorităților, la bugetul de stat...
15:40
Trupele israeliene sunt pe punctul de a înconjura complet orașul Gaza. „Aceasta este ultima șansă pentru locuitorii din Gaza care doresc să se deplaseze spre sud și să-i lase pe teroriștii Hamas izolați” # Ziarul de Garda
Trupele israeliene (IDF) sunt pe punctul de a înconjura complet orașul Gaza, afirmă ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, citat de Times of Israel. El a afirmat că IDF controlează în prezent partea vestică a coridorului Netzarim — la sud de orașul Gaza — până la coastă, „împărțind Gaza în două, între nord și sud”. „Acest...
15:30
Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției a anunțat că a depus marți, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”. În urma sesizării primite la 29 septembrie de la Comisia Electorală Centrală (CEC), Ministerul Justiției solicită limitarea activității partidului pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii...
15:20
Raportul SUA privind traficul de persoane în 2025: „Autoritățile din R. Moldova au înregistrat progrese” # Ziarul de Garda
Pe 1 octombrie, Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind traficul de persoane 2025, document care analizează acțiunile întreprinse de fiecare stat în lupta împotriva traficului de ființe umane și le clasifică într-un sistem pe niveluri. În Raport este analizată și activitatea autorităților din R. Moldova, anunță Procuratura Generală. R. Moldova se află și în...
15:20
154 afaceri agricole finanțate prin Programul FCA, după doar șapte luni de la implementare # Ziarul de Garda
În perioada 1 martie – 30 septembrie 2025, au fost sprijinite 154 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici. Valoarea totală a finanțărilor aprobate a ajuns la 157,6 milioane de lei, iar în luna septembrie au fost susținute 34 de proiecte investiționale, cu un volum cumulat de 31,41 milioane de lei, a anunțat Ministerul Agriculturii și...
15:10
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” – CONDAMNAȚI la 5 ani de închisoare și anunțați în căutare # Ziarul de Garda
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului partid „Șor” au fost condamnați miercuri, 1 octombrie, de către prima instanță, la 5 ani de închisoare. Aceștia au fost găsiți vinovați pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Cei doi au fost anunțați...
15:00
ANSP: numărul de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 59% comparativ cu săptămâna precedentă # Ziarul de Garda
În perioada 22–28 septembrie, au fost înregistrate 125 de cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o descreștere cu 59% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 30 (24%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 0–14 ani, se arată în comunicatul de presă emis de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Specialiștii Agenției...
14:50
Un bărbat a fost depistat la frontieră având asupra lui un cântar electronic și o substanță care ar avea efect psihotrop # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei „Leușeni” au identificat asupra unui cetățean moldovean o substanță sub formă de pulbere, despre care se presupune că are efect psihotrop, spune Poliția de Frontieră. Incidentul s-a produs la data de 30 septembrie, când, pentru autorizarea intrării în R. Moldova, la controlul de frontieră a ajuns...
14:40
Primarul municipiului Iași din România, Mihai Chirica, își dorește să devină cetățean al R. Moldova. Acesta a declarat că, la această etapă, strânge actele necesare pentru a depune dosarul și a invitat „cât mai mulți români de bună credință să facă acest demers”. Iași TV Life a scris că pe 26 septembrie, primarul municipiului Iași...
14:30
De ce Guvernul federal al SUA s-a închis, de câte ori s-a întâmplat în trecut și care ar putea să fie consecințele? # Ziarul de Garda
Guvernul federal al SUA s-a închis. Ce înseamnă asta? Congresul american trebuie să ofere finanțare pentru multe departamente și funcții federale în fiecare an fiscal, care începe pe 1 octombrie. Dacă legiuitorii americani nu reușesc să adopte un pachet de cheltuieli pentru întregul an sau să prelungească finanțarea pentru o perioadă mai scurtă, cunoscută sub...
14:20
LIVE TEXT/ Câștigurile teritoriale ale Rusiei în Ucraina au scăzut brusc în luna septembrie, anunță un grup de monitorizare. Război în Ucraina, ziua 1316 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:18 Ritmul avansărilor teritoriale ale Rusiei în Ucraina a încetinit considerabil în luna septembrie, forțele ruse reușind să cucerească cu 44% mai puțin teritoriu comparativ cu luna august, a raportat, pe 1 octombrie, grupul ucrainean de monitorizare DeepState. Potrivit datelor, trupele ruse au ocupat aproximativ 259 km² de teritoriu ucrainean în ultima lună, ceea...
14:00
ISW/ Kremlinul ar putea organiza operațiuni de sabotaj în Polonia, cu scopul de a pune responsabilitatea pe Ucraina și a provoca NATO # Ziarul de Garda
Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia și ar putea lansa noi incursiuni cu drone, punând responsabilitatea pe Ucraina, potrivit Institului pentru Studiul Războiului (ISW). Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a susținut pe 30 septembrie că Ucraina s-ar pregăti pentru un „atac sub...
13:40
2217 mii de familii din R. Moldova au redus cheltuielile pentru energie prin programul guvernamental EcoVoucher # Ziarul de Garda
Încă 2217 de familii din R. Moldova vor intra în sezonul rece cu electrocasnice noi și eficiente energetic, datorită sprijinului oferit de programul guvernamental EcoVoucher, a anunțat Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). În cadrul sesiunii organizate din acest an, a 5-a la număr, desfășurată în perioada 12-29 septembrie, au fost valorificate în total 2217...
13:30
Pompierii continuă lichidarea incendiului izbucnit la un depozit cu o suprafață de 3000 de metri pătrați. La fața locului sunt 19 autospeciale de intervenție și 75 de pompieri # Ziarul de Garda
Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. Pentru asigurarea continuității intervenției, în această dimineață a avut loc rotația de efectiv, fiind ridicate pe alertă gărzile de rezervă, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). La...
13:20
În perioada 3 octombrie 2025, ora 16:00 – 6 octombrie 2025, ora 06:00, traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu – Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989, va fi suspendat. Măsura a...
13:10
Care sunt atribuțiile și până când Guvernul își exercită mandatul după alegerile parlamentare? # Ziarul de Garda
Mandatul actualului Guvern încetează în ziua în care sunt validate alegerile parlamentare. Până atunci, Guvernul își exercită atribuțiile în deplinătatea lor. Precizările au fost făcute astăzi, 1 octombrie, de purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă. Oficialul a prezentat mai mulți pași legali care urmează să fie parcurși după alegerile parlamentare din 28 septembrie: Pasul...
13:10
România planifică să producă drone defensive împreună cu Ucraina, pentru a proteja estul NATO # Ziarul de Garda
România speră să înceapă rapid producția pe teritoriul său de drone defensive împreună cu Ucraina, destinate atât uzului intern, cât și aliaților din Uniunea Europeană și NATO, a declarat ministra de Externe Oana Țoiu într-un interviu. Țoiu a declarat pentru Reuters că discuțiile cu Ucraina au început înainte de seria de încălcări ale spațiului aerian...
13:00
FOTO/ Literatura a adus împreună inimi și idei la FILIT Chișinău 2025. CHILL Edition # Ziarul de Garda
FILIT Chișinău 2025 a adunat zeci de autori, traducători, editori, critici literari și profesioniști din 11 țări ale lumii. Evenimentul, care a atras peste 3 000 de participanți s-a desfășurat timp de patru zile, perioadă în care au avut loc întâlniri cu scriitori celebri, ateliere, activități pentru copii, întâlniri ale autorilor cu elevi, mese rotunde,...
12:50
LIVE TEXT/ Atac ucrainean la Herson: Un oficial rus ar fi fost ucis. Război în Ucraina, ziua 1316 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:45 În urma unui atac ucrainean, pe 1 octombrie, ar fi fost ucis un oficial instalat de ruși în orașul ocupat Nova Kahovka din regiunea Herson, Volodimir Leontiev. Declarația a fost făcută Volodimir Saldo, șeful numit de Moscova al regiunii parțial ocupate, scrie The Kyiv Independent. Leontiev ar fi fost rănit în atacul lansat...
12:30
Zity Office devine pionier pe piața imobiliară din Republica Moldova, fiind prima clădire de birouri din țară certificată LEED® v4.1 O+M: Operations and Maintenance la nivel Platinum. Distincția atestă că proiectul se aliniază celor mai înalte standarde internaționale de sustenabilitate și confirmă faptul că excelența poate fi atinsă și local, prin investiții responsabile și viziune pe...
12:10
Dinu Plîngău și Stela Macari vor susține un Guvern PAS: „Sfadă nu există și nu va exista” # Ziarul de Garda
Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși în Parlament pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), vor reprezenta „vocile celor tăcuți” și vor munci „alături de PAS” pentru investirea noului Guvern. Declarația a fost făcută miercuri, 1 octombrie, de către Plîngău, după ce în presă au apărut informații potrivit cărora cei doi ar urma să fie...
12:00
Vitalie Șalari, fostul primar de Băcioi condamnat anterior pentru corupere pasivă, mai primește o pedeapsă cu închisoarea pentru 8 ani # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al comunei Băcioi de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus, pe 26 septembrie, o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani în privința acestuia, cu amendă în mărime de 150 000 de lei și cu privarea de dreptul de a...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.