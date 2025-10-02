Grassroots Week. Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Chișinău a câștigat turneul „Erasmus Scale Cup”
Oficial.md, 2 octombrie 2025 10:30
Prima ediție a turneului pentru copii „Erasmus Scale Cup” 2025 și-a desemnat câștigătoarea astăzi, 1..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 15 minute
10:30
Grassroots Week. Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Chișinău a câștigat turneul „Erasmus Scale Cup” # Oficial.md
Prima ediție a turneului pentru copii „Erasmus Scale Cup” 2025 și-a desemnat câștigătoarea astăzi, 1..
Acum 30 minute
10:20
(VIDEO) Igor Grosu a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Palatul Elisabeta de Familia Regală a României # Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri-seară, la București, a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat..
10:20
„Noi nu recunoaștem la această etapă legitimitatea acestor alegeri” – a declarat Igor Dodon, fruntaș..
10:20
Doi chișinăuieni – arestați, după ce au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașinii # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA al MAI, anunță reținerea în flagrant doi bărbați..
Acum o oră
09:50
Republica Moldova și România simplifică trecerea frontierei prin control coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir # Oficial.md
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul..
09:50
Proiectul CRESTA a fost lansat: Va oferi sprijin internațional în recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni # Oficial.md
Proiectul în cadrul căruia țara noastră va primi sprijin în combaterea corupției și recuperarea bunurilor..
09:50
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în..
Acum 2 ore
09:40
Expert politic: Nu am crezut că PAS va reuși să treacă, pentru a doua oară, bariera de 50+1 # Oficial.md
„Nu am crezut că Partidul Acțiune și Solidaritate va reuși să treacă, pentru a doua..
09:30
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 dintre Israel și Moldova se va disputa la..
09:10
Mariana Lucrețeanu, ex-deputat și secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat că pleacă..
09:10
O nouă ediție a Programului de stagii plătite în serviciul public. Secretariatul Parlamentului oferă oportunități de stagiere pentru tineri # Oficial.md
Secretariatul Parlamentului anunță concurs pentru selectarea candidaților la stagiile plătite pentru perioada noiembrie 2025 –..
Acum 24 ore
15:50
Ministerul Justiției a depus ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de..
15:40
Igor Grosu a discutat despre rezultatul alegerilor parlamentare cu președintele Senatului României # Oficial.md
Vizita lui Igor Grosu, președintele Parlamentului, a continuat „cu o discuție bună cu președintele Senatului..
15:10
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane 2025. Republica Moldova rămâne la Nivelul 2 # Oficial.md
Pe 01.10.2025, Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind traficul de persoane 2025, document care..
15:10
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Suediei în..
15:10
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la 5 ani de închisoare # Oficial.md
La data de 01 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
14:50
Maia Sandu: Respectul și grija pentru vârstnici ne fac o societate mai puternică și mai unită # Oficial.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Maia Sandu, a venit cu un mesaj..
14:00
Ieri a fost închis oficial fondul electoral al Partidului Național Moldovenesc (PNM), după prima campanie..
13:40
Igor Grosu, președintele Parlamentului, se află astăzi într-o scurtă vizită la Bucuresți, unde s-a întâlnit..
13:30
Dan Perciun: A construi însă un partid sănătos, capabil să câștige alegeri, este extrem de dificil # Oficial.md
Dan Perciun, deputat ales al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), spune că „democrația are nevoie..
13:00
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), a demarat consultări cu mediul artistic din țară în vederea potențialei participări..
12:00
Dinu Plîngău și Stela Macari, deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în..
11:40
Consiliul Societății „TRACOM”, în baza statutului, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al S.A...
11:20
Olga Cebotari, deputat ales pe lista Blocului Electoral Patriotic, membru al Comitetului Executiv al Partidului..
11:20
Fermierii, profesioniștii și publicul larg sunt așteptați, la ediția de toamnă a expozițiilor „Moldagrotech” și „Farmer” # Oficial.md
În perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” va avea loc dubla..
11:20
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208..
11:20
Guvernul a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru SRL „Moldova HiTech Park”, parcul dedicat..
11:20
Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul..
11:20
Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat la Chișinău în cadrul Zilei Naționale a Vinului # Oficial.md
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional,..
11:20
Începând de azi, agricultorii pot beneficia de opțiuni suplimentare pentru sprijin financiar. Agenția de Intervenție..
11:20
Un fost primar al comunei Băcioi a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă # Oficial.md
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al..
11:20
Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE: Deciziile luate în cele două zile înainte de alegeri privind neeligibilitatea a două partide, bazate pe presupuse fapte de finanțare ilegală, au limitat dreptul lor la un remediu efectiv # Oficial.md
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE..
11:10
Pompierii continuă misiunea de lichidare a incendiului de nivel sporit de intervenție pe șoseaua Muncești..
11:10
Ziua Internațională a Oamenilor în Etate. Ion Ceban: Un exemplu prin bogata experiență de viață, prin maturitatea gândirii, valorile morale, dragostea de viață și de țară # Oficial.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a felicitat vârstnicii din Capitală în contextul în care..
11:10
În primul weekend al lunii octombrie, Chișinăul găzduiește cea mai mare sărbătoare dedicată patrimoniului vitivinicol..
11:10
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova anunță că din cauza suspendării alocărilor bugetare,..
11:00
Artur Mija, de astăzi, pleacă din Guvern, din funcția de secretar general al Guvernului și..
11:00
IGSU informează populația că nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul țării noastre. În..
11:00
Permis auto de vânzare cu 18 mii lei – tânăr condamnat la închisoare pentru trafic de influență # Oficial.md
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, un tânăr în vârstă de..
11:00
Un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat, începând cu 1 noiembrie, din fondurile de..
Ieri
10:20
Când vine vorba de acoperișul casei, alegerea culorii poate părea un detaliu minor. Dar, de..
09:10
Guvernul restricționează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice # Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre care prevede limitarea..
09:00
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobată schimbări de cadre. Artur Mija a demisionat din funcția..
08:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității..
30 septembrie 2025
17:20
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 milioane de lei au fost confiscate în folosul statului # Oficial.md
La 30 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit-o vinovată pe Marina Tauber de patru..
17:00
Procuratura Anticorupție a anunțat că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind..
16:40
Cazul „Inima Moldovei”. Șeful Misiunii ENEMO: Anularea tardivă a concurentului electoral poate afecta încrederea publicului în existența unor condiții egale de competiție # Oficial.md
Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor Parlamentare a Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a..
16:00
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o declarație în care spune că, la 28..
15:10
Andrei Năstase: Se sugerează că observatorii desemnaţi de mine la alegerile parlamentare ar fi primit din partea mea onorarii. Afirmațiile sunt mincinoase # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare, infirmă speculațiile precum că observatorii pe care i-a desemnat..
15:10
Reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice # Oficial.md
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.