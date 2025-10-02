Grassroots Week. Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Chișinău a câștigat turneul „Erasmus Scale Cup”

Oficial.md, 2 octombrie 2025 10:30

Prima ediție a turneului pentru copii „Erasmus Scale Cup” 2025 și-a desemnat câștigătoarea astăzi, 1..

• • •

Acum 15 minute
10:30
Acum 30 minute
10:20
(VIDEO) Igor Grosu a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Palatul Elisabeta de Familia Regală a României Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri-seară, la București, a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat..
10:20
(VIDEO) Igor Dodon: Noi nu recunoaștem la această etapă legitimitatea acestor alegeri Oficial.md
„Noi nu recunoaștem la această etapă legitimitatea acestor alegeri” – a declarat Igor Dodon, fruntaș..
10:20
Doi chișinăuieni – arestați, după ce au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașinii Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA al MAI, anunță reținerea în flagrant doi bărbați..
Acum o oră
09:50
Republica Moldova și România simplifică trecerea frontierei prin control coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir Oficial.md
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul..
09:50
Proiectul CRESTA a fost lansat: Va oferi sprijin internațional în recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni Oficial.md
Proiectul în cadrul căruia țara noastră va primi sprijin în combaterea corupției și recuperarea bunurilor..
09:50
426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent Oficial.md
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în..
Acum 2 ore
09:40
Expert politic: Nu am crezut că PAS va reuși să treacă, pentru a doua oară, bariera de 50+1 Oficial.md
„Nu am crezut că Partidul Acțiune și Solidaritate va reuși să treacă, pentru a doua..
09:30
Meciul Israel – Moldova din preliminariile CM 2026 se va juca la Chișinău Oficial.md
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 dintre Israel și Moldova se va disputa la..
09:10
Mariana Lucrețeanu pleacă din PAS. Va lansa o carte despre experiența sa politică Oficial.md
Mariana Lucrețeanu, ex-deputat și secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat că pleacă..
09:10
O nouă ediție a Programului de stagii plătite în serviciul public. Secretariatul Parlamentului oferă oportunități de stagiere pentru tineri Oficial.md
Secretariatul Parlamentului anunță concurs pentru selectarea candidaților la stagiile plătite pentru perioada noiembrie 2025 –..
Acum 24 ore
15:50
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” Oficial.md
Ministerul Justiției a depus ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de..
15:40
Igor Grosu a discutat despre rezultatul alegerilor parlamentare cu președintele Senatului României Oficial.md
Vizita lui Igor Grosu, președintele Parlamentului, a continuat „cu o discuție bună cu președintele Senatului..
15:10
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane 2025. Republica Moldova rămâne la Nivelul 2 Oficial.md
Pe 01.10.2025, Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind traficul de persoane 2025, document care..
15:10
Mihai Popșoi a discutat cu noua Ambasadoare a Suediei Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Suediei în..
15:10
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la 5 ani de închisoare Oficial.md
La data de 01 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
14:50
Maia Sandu: Respectul și grija pentru vârstnici ne fac o societate mai puternică și mai unită Oficial.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Maia Sandu, a venit cu un mesaj..
14:00
PNM: Am cheltuit, în total, în această campanie electorală peste 292 mii de lei Oficial.md
Ieri a fost închis oficial fondul electoral al Partidului Național Moldovenesc (PNM), după prima campanie..
13:40
Igor Grosu s-a văzut, la București, cu premierul Ilie Bolojan Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, se află astăzi într-o scurtă vizită la Bucuresți, unde s-a întâlnit..
13:30
Dan Perciun: A construi însă un partid sănătos, capabil să câștige alegeri, este extrem de dificil Oficial.md
Dan Perciun, deputat ales al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), spune că „democrația are nevoie..
13:00
TRM se consultă cu mediul artistic privind participarea la Eurovision Song Contest Oficial.md
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), a demarat consultări cu mediul artistic din țară în vederea potențialei participări..
12:00
Dinu Plîngău explică de ce va fi deputat independent împreună cu Stela Macari Oficial.md
Dinu Plîngău și Stela Macari, deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în..
11:40
Se caută director la SA „Tracom” Oficial.md
Consiliul Societății „TRACOM”, în baza statutului, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al S.A...
11:20
Olga Cebotari: Urmează patru ani deloc ușori Oficial.md
Olga Cebotari, deputat ales pe lista Blocului Electoral Patriotic, membru al Comitetului Executiv al Partidului..
11:20
Fermierii, profesioniștii și publicul larg sunt așteptați, la ediția de toamnă a expozițiilor „Moldagrotech” și „Farmer” Oficial.md
În perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” va avea loc dubla..
11:20
Guvernul va implementa 11 proiecte noi de dezvoltare în localitățile din țară Oficial.md
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208..
11:20
SRL „Moldova HiTech Park” devine parc industrial Oficial.md
Guvernul a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru SRL „Moldova HiTech Park”, parcul dedicat..
11:20
Modul de alocare a resurselor financiare pentru grădinițe va fi îmbunătățit Oficial.md
Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul..
11:20
Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat la Chișinău în cadrul Zilei Naționale a Vinului Oficial.md
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional,..
11:20
De astăzi, agricultorii pot beneficia de opțiuni suplimentare pentru sprijin financiar Oficial.md
Începând de azi, agricultorii pot beneficia de opțiuni suplimentare pentru sprijin financiar. Agenția de Intervenție..
11:20
Un fost primar al comunei Băcioi a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă Oficial.md
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al..
11:20
Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE: Deciziile luate în cele două zile înainte de alegeri privind neeligibilitatea a două partide, bazate pe presupuse fapte de finanțare ilegală, au limitat dreptul lor la un remediu efectiv Oficial.md
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE..
11:10
Pompierii continuă misiunea de lichidare a unui incendiu din Chișinău Oficial.md
Pompierii continuă misiunea de lichidare a incendiului de nivel sporit de intervenție pe șoseaua Muncești..
11:10
Ziua Internațională a Oamenilor în Etate. Ion Ceban: Un exemplu prin bogata experiență de viață, prin maturitatea gândirii, valorile morale, dragostea de viață și de țară Oficial.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a felicitat vârstnicii din Capitală în contextul în care..
11:10
Ziua Națională a Vinului. Programul evenimentelor Oficial.md
În primul weekend al lunii octombrie, Chișinăul găzduiește cea mai mare sărbătoare dedicată patrimoniului vitivinicol..
11:10
Criză financiară la Ambasada SUA în Republica Moldova Oficial.md
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova anunță că din cauza suspendării alocărilor bugetare,..
11:00
Artur Mija: După 10 ani de activitate politică, am decis să iau o pauză Oficial.md
Artur Mija, de astăzi, pleacă din Guvern, din funcția de secretar general al Guvernului și..
11:00
IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul țării noastre Oficial.md
IGSU informează populația că nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul țării noastre. În..
11:00
Permis auto de vânzare cu 18 mii lei – tânăr condamnat la închisoare pentru trafic de influență Oficial.md
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, un tânăr în vârstă de..
11:00
Un nou medicament compensat pentru osteoporoză Oficial.md
Un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat, începând cu 1 noiembrie, din fondurile de..
Ieri
10:20
Ghid complet pentru selecția culorilor de țiglă metalică Oficial.md
Când vine vorba de acoperișul casei, alegerea culorii poate părea un detaliu minor. Dar, de..
09:10
Guvernul restricționează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre care prevede limitarea..
09:00
Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului Oficial.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobată schimbări de cadre. Artur Mija a demisionat din funcția..
08:50
Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității..
30 septembrie 2025
17:20
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 milioane de lei au fost confiscate în folosul statului Oficial.md
La 30 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit-o vinovată pe Marina Tauber de patru..
17:00
Vladimir Andronachi – în arest preventiv încă 30 de zile Oficial.md
Procuratura Anticorupție a anunțat că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind..
16:40
Cazul „Inima Moldovei”. Șeful Misiunii ENEMO: Anularea tardivă a concurentului electoral poate afecta încrederea publicului în existența unor condiții egale de competiție Oficial.md
Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor Parlamentare a Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a..
16:00
BEP: În Moldova au avut loc alegeri în care voința cetățenilor a fost sfidată Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o declarație în care spune că, la 28..
15:10
Andrei Năstase: Se sugerează că observatorii desemnaţi de mine la alegerile parlamentare ar fi primit din partea mea onorarii. Afirmațiile sunt mincinoase Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare, infirmă speculațiile precum că observatorii pe care i-a desemnat..
15:10
Reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice Oficial.md
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și..
