VIDEO | Eveniment dedicat R. Moldova, organizat la Palatul Elisabeta din București de Familia Regală a României. Igor Grosu: Drumul nostru european este mai sigur pentru că avem prieteni de nădejde
Radio Chisinau, 2 octombrie 2025 08:45
Custodele Coroanei, Margareta, a găzduit o seară dedicată Republicii Moldova, miercuri, la Palatul Elisabeta, Principele Radu exprimându-și, cu acest prilej, bucuria pentru a participa la întâlnirea unei „familii atât de numeroase cât o națiune”. La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mulțumit Casei Regale a României pentru sprijinul acordat în parcursul pe drumul integrării europene.
• • •
Acum 5 minute
09:10
România și Republica Moldova au semnat Acordul pentru controlul coordonat în punctul feroviar de frontieră Fălciu–Cantemir (FOTO) # Radio Chisinau
România și Republica Moldova au făcut un nou pas important în consolidarea cooperării bilaterale prin semnarea Acordului privind implementarea controlului coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir. Documentul a fost semnat ieri, 1 octombrie, în cadrul unei întrevederi oficiale între viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministra Afacerilor Interne al României, și Daniela Misail-Nichitin, ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
Acum 30 minute
08:45
Acum o oră
08:20
Prima măsură pro-Ucraina luată de Trump după ce și-a schimbat poziția față de Putin. Este vorba de ținte din Rusia # Radio Chisinau
Statele Unite vor furniza Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică aflate la distanță în Rusia, au declarat miercuri doi oficiali pentru Reuters, în contextul în care se analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri.
Acum 2 ore
08:00
METEO | Ploi slabe și izolat înghețuri la suprafața solului, anunțate de meteorologi pentru joi # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru joi, 2 octombrie, ploi slabe în unele regiuni și înghețuri la suprafața solului, informează MOLDPRES.
Acum 12 ore
21:05
Circa 4.600 de apeluri recepționate de Centrul de apel pentru informarea alegătorilor în cadrul scrutinului parlamentar, Care au fost cele mai frecvente întrebări # Radio Chisinau
Operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor au gestionat 4.579 de apeluri în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Linia a fost activă între 12 august și 29 septembrie 2025, având scopul de a oferi suport informațional tuturor părților implicate în procesul electoral, comunică MOLDPRES.
20:45
Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin # Radio Chisinau
Aproape 40% din capacitatea de rafinare a petrolului a fost sistată în Rusia în urma atacurilor repetate lansate din Ucraina cu ajutorul aeronavelor fără pilot. Situația a generat o criză a combustibililor, cozi la benzinării și creștere de prețuri. Autoritățile au interzis exporturile de benzină și s-a pregătit să înceapă achiziționarea ei din străinătate, scriu publicația independentă The Moscow Times și canalul financiar rusesc RBC.
20:25
Zestrea Neamului | Romina Spînu: “Vin din nordul Moldovei și-mi place să cânt despre acele locuri” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Acum 24 ore
20:05
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a discutat la Bruxelles cu europarlamentarii români Nicolae Ștefănuță și Eugen Tomac # Radio Chisinau
În marja vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a purtat discuții cu europarlamentarii români Eugen Tomac și Nicolae Ștefănuță.
19:40
Europa se află ”într-o confruntare cu Rusia”, estimează președintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului șefilor de stat și de guverne ai Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, în Danemarca.
19:20
Guvernul promite compensații și în această iarnă, iar prețul lemnelor rămâne neschimbat # Radio Chisinau
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, dă asigurări că statul va achita compensații la căldură și în acest an. Astfel, în sezonul de încălzire care vine, autoritățile își asumă să susțină cetățenii, a precizat demnitarul. Alexei Buzu a confirmat că din luna noiembrie, ca și în anii precedenți, consumatorii casnici vor primi compensații, dar nu a precizat criteriile de acordare, transmite IPN.
19:00
Suedia reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Întrevedere la Chișinău între noua ambasadoare a statului nordic și ministrul Mihai Popșoi # Radio Chisinau
Ministrul de Externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Regatului Suediei, Petra Maria Lärke.
18:40
Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat miercuri în vizită la București, a declarat la Digi24 că Moscova nu va renunța la influența în regiune și că dezinformarea și propaganda rămân principalele arme ale Kremlinului.
18:15
„Vârsta nu trebuie să fie un obstacol, ci o sursă de înțelepciune și inspirație pentru toți”. Cei mai activi seniori au fost premiați de Ziua internațională a persoanelor în etate (FOTO) # Radio Chisinau
Astăzi, 1 octombrie 2025, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale a avut loc ceremonia de premiere a câștigătorilor Concursului Premiul Național pentru Vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2025, desfășurat anual cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor în etate.
17:55
CEC: Partidul „Democrația Acasă” nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, însă și-a făcut publicitate pe TikTok de pe conturi cu mii de urmăritor # Radio Chisinau
În penultima săptămână a campaniei electorale, Partidul „Democrația Acasă” nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, însă și-a făcut publicitate pe TikTok de pe conturi cu mii de urmăritori. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, în cadrul ședinței la care a fost examinat subiectul cu privire la finanțarea campaniei electorale a concurenților electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
17:35
Foști lideri ai Partidului Șor din două raioane vor sta 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală # Radio Chisinau
La data de 01 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.
17:20
OAMENI ȘI IDEI | Zilele Filmului Românesc revin la Chișinău.. Elena Taragan: „Nu putem ignora filmul românesc. Este interesant în sine, prin tematică și emoțiile pe care le trezește” (Audio) # Radio Chisinau
Zilele Filmului Românesc revin la Chișinău în perioada 16-19 octombrie. Vor fi difuzate, în premieră, cinci dintre cele mai așteptate filme ale anului. „În Rep. Moldova evenimentul cinematografic Zilele Filmului Românesc s-a dezvoltat și a căpătat tot mai mult conținut. Și mă bucur că există această intenție de a colabora, de a face în așa fel încât, filmul românesc să fie prezent pe ecranele de aici”, a declarat Elena Taragan, PR Manager al evenimentului cinematografic ZFR, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.
17:05
Austria a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj la o companie petrolieră prezentă și pe piața din România # Radio Chisinau
Austria a expulzat marți un diplomat rus, acuzat de spionaj la compania petrolieră austriacă OMV, prezentă și pe piața din România. Oficialul, declarat persona non grata, ar fi primit informații sensibile de la un fost angajat al companiei și le-ar fi transmis Kremlinului.
16:45
Serialul TV „Plaha”, intitulat inițial „Șacalii”, va face obiectul unui control din partea Consiliului Audiovizualului. Verificarea vizează respectarea prevederilor Codului Serviciilor Media audiovizuale și a Regulamentului privind protecția minorilor în conținuturile audiovizuale, transmite IPN.
16:25
Ministerul Justiției acționează îm judecată Partidul Moldova Mare. Care sunt solicitările instituției și cum a reacționat Victoria Furtună # Radio Chisinau
Ministerul Justiției a depus ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”. Președinta formațiunii politice a declarat că nu cunoaște nicmic despre demersul Ministerului Justiției.
16:10
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Faptul că Maia Sandu are un cuvânt care contează la summitul Comunității Politice Europene arată că Republica Moldova este pe calea corectă (Audio) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu va fi prezentă mâine la summitul Comunității Politice Europene, găzduit de Danemarca, unde urmează să susțină și un discurs în cadrul sesiunii de deschidere. Participarea activă a președintei Maia Sandu la reuniunile Comunității Politice Europene demonstrează, încă o dată, că Rep. Moldova este pe calea corectă, susține analistul politic Ion Tăbârță. El a declarat în emisiunea „Ora de Vârf” de la Radio Chișinău că această implicare semnalează clar dorința Rep. Moldova de a construi o democrație funcțională și de a avansa pe calea integrării europene.
16:10
„Ne așteaptă un drum dificil, dar suntem hotărâți să ne îndeplinim obiectivele. Ne bucurăm că România ne este alături”. Igor Grosu, întrevedere la București cu președintele Senatului României # Radio Chisinau
Aflat în vizită la București, Igor Grosu s avut o întrevedere cu președintele Senatului României, Mircea Abrudan.
15:55
15:30
„Respectul și grija pentru seniori ne fac o societate mai puternică și mai unită”. Mesajul Maiei Sandu transmis de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de recunoștință și apreciere tuturor seniorilor țării.
15:10
„Voi depune dosar și mă voi simți mândru”. Primarul orașului Iași vrea să devină cetățean al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, intenționează să devină cetățean al Republicii Moldova. În acest sens, edilul din Iași a precizat că deja strânge documentația necesară la dosarul de cetățenie.
14:55
Criza guvernamentală din SUA lovește și în Republica Moldova. Ambasada SUA la Chișinău, fără activitate online în lipsa fondurilor # Radio Chisinau
Ambasada SUA la Chișinău a anunțat că profilul de pe Facebook al misiunii diplomatice nu va fi actualizat în mod regulat, din cauza suspendării alocărilor bugetare, după ce Congresul de la Washington și-a sistat temporar activitatea. Diplomația americană din Moldova concretizează că situația se va menține până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea, transmite IPN.
14:40
Începând cu 1 noiembrie, pacienții vor avea acces la un nou medicament compensat pentru tratamentul osteoporozei. Lista medicamentelor compensate a fost completată cu denumirea comună internațională Acidum ibandronicum, indicat în tratamentul acestei afecțiuni la femei, transmite IPN.
14:15
Experți români în atragerea banilor europeni vor oferi asistență tehnică Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) din România va desfășura, în perioada 6–10 octombrie 2025, o misiune de lucru în Republica Moldova. Misiunea face parte din eforturile de consolidare a cooperării între cele două țări, având ca scop sprijinirea autorităților din Republica Moldova în domeniul atragerii și implementării proiectelor finanțate din fonduri europene.
13:55
Cabinetul de miniștri a actualizat regulamentul privind licitațiile pentru producătorii de energie regenerabilă # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat astăzi un amplu pachet de măsuri destinate modernizării sistemului educațional, dezvoltării regionale și tranziției către energia verde, printre care o formulă de finanțare a grădinițelor, acordarea statutului de parc industrial pentru Moldova High-Tech Park și noi licitații pentru capacități eoliene de 170 MW, transmite Radio Chișinău.
13:40
Experți: Noul Parlament trebuie să finalizeze eradicarea rețelei „Șor” până la alegerile prezidențiale din 2028 # Radio Chisinau
Noul Parlament trebuie să elaboreze legile necesare, să asigure implementarea lor, precum și să aloce bugete rezonabile organelor de drept, pentru ca rețeaua „Șor” să fie eradicată definitiv până la următoarele alegeri semnificative, cele prezidențiale din 2028, consideră experții, transmite Radio Chișinău.
13:20
Încă 8 ani de închisoare pentru fostul primar din Băcioi, condamnat în luna mai. Este dat în căutare # Radio Chisinau
Fostul primar al comunei Băcioi din municipiul Chișinău, condamnat în luna mai la opt ani de închisoare, a primit o pedeapsă similară într-un alt dosar în care este învinuit, de asemenea, de corupere pasivă. Sentința i-a fost dictată de recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar în vederea executării pedepsei, în privința acestuia a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv, fiind anunțat în căutare, transmite IPN.
13:00
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 2 octombrie.
12:50
Guvernul limitează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre care prevede limitarea utilizării unui grup de substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice.
12:25
Dinu Plîngău și Stela Macari, candidați pe lista PAS la alegerile parlamentare, vor activa în legislativ ca independenți # Radio Chisinau
Dinu Plîngău și Stela Macari, care au candidat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare, au anunțat că nu vor face parte din fracțiunea parlamentară a acestui partid. Cei doi vor activa în legislativ în calitate de deputați independenți.
12:15
Biroul de management și buget (OMB) al Casei Albe a recomandat ca agențiile guvernamentale federale să înceapă pregătirile pentru o închidere temporară a Congresului SUA, asta după ce Senatul, camera superioară a organului, nu a adoptat niciun plan de finanțare, transmite IPN.
11:55
Guvernul a acordat titlul de parc industrial Societății cu Răspundere Limitată „Moldova HiTech Park” # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru SRL „Moldova HiTech Park”, hotărâre elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) împreună cu Agenția Proprietății Publice (APP).
11:30
FILIT Chișinău 2025 a adunat zeci de autori, traducători, editori, critici literari și profesioniști din 11 țări ale lumii. Evenimentul, care a atras peste 3 000 de participanți s-a desfășurat timp de patru zile, perioadă în care au avut loc întâlniri cu scriitori celebri, ateliere, activități pentru copii, întâlniri ale autorilor cu elevi, mese rotunde, recitaluri de poezie.
11:15
Incident la o centrală nucleară din sudul Ucrainei. IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul R. Moldova # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) informează populația că nu există niciun risc de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova, în contextul incidentului produs recent la o centrală nucleară din sudul Ucrainei.
11:00
Igor Grosu s-a întâlnit la București cu premierul român, Ilie Bolojan. „România este unul dintre cei mai mari susținători ai parcursului european al R. Moldova” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a efectuat astăzi o vizită oficială la București, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, oficialul moldovean a subliniat caracterul special al relațiilor dintre cele două țări și a exprimat recunoștința Chișinăului pentru sprijinul constant oferit de România.
10:40
Mandatul actualului Guvern încetează în ziua în care sunt validate alegerile parlamentare. Până atunci, executivul își exercită atribuțiile în deplinătatea lor. După validare și până la depunerea jurământului de către noul cabinet de miniștri, Guvernul în exercițiu rămâne în funcție, dar doar cu rol de administrare a treburilor curente. Precizările în acest sens au fost făcute astăzi de către purtătorul de cuvânt al executivului, Daniel Vodă, în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN.
10:25
Nou mecanism de finanțare a grădinițelor, aprobat de Guvern: bugetele vor fi stabilite în funcție de numărul de copii și nevoile specifice # Radio Chisinau
Începând cu anul 2026, toate grădinițele din Republica Moldova vor fi finanțate după o nouă formulă bugetară, aprobată astăzi de Guvern. Metoda a fost testată timp de un an în patru raioane și urmează să fie extinsă la nivel național.
10:05
Incendiu de proporții la un depozit de materiale de construcție din Chișinău. 19 autospeciale cu un efectiv de 75 pompieri luptă cu flăcările (FOTO) # Radio Chisinau
Un incendiu puternic a izbucnit în seara zilei de marți la un depozit cu materiale de construcție bituminoase din Chișinău. 75 de pompieri cu 19 autospeciale au intervenit la fața locului.
09:50
„Miniștrii care și-au făcut treaba bine își vor păstra portofoliile”. Igor Grosu răspunde la întrebarea cine va conduce noul Guvern # Radio Chisinau
Miniștrii care au muncit și și-au făcut bine treaba ar putea fi parte a noului Guvern constituit după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația aparține liderului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, aflat la final de mandat ca președinte al Parlamentului Legislaturii a XI-a, în cadrul unei emisiuni de la ProTV Chișinău, transmite MOLDPRES.
09:35
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 60 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 68 de bani.
Ieri
09:10
Guvernul a aprobat astăzi decizia de eliberare a lui Artur Mija din funcția de secretar general al Executivului. Până la numirea unui nou secretar general, atribuțiile acestuia vor fi asigurate de Ana Calinici, informează MOLDPRES.
08:55
Meteorologii prognozează pentru astăzi, 1 octombrie, cer predominant noros. Noaptea, temporar, se vor înregistra ploi pe arii extinse, iar pe parcursul zilei, izolat, vor cădea ploi slabe.
08:40
Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Șefa statului va avea o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga, informează un comunicat al instituției prezidențiale. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
08:25
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani, atât pentru că există voință internă, cât și pentru că țările europene susțin includerea acestui stat cât mai rapid, transmite AGERPRES.
08:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 1 octombrie 2025.
30 septembrie 2025
21:05
Investiții de peste 826 de milioane de lei în medicamente și dispozitive medicale compensate # Radio Chisinau
Autoritățile au investit peste 826 de milioane de lei în medicamente și dispozitive medicale compensate în primele opt luni ale anului, potrivit datelor prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Suma este cu 82 de milioane de lei mai mare decât cea alocată în aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN.
20:45
CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna octombrie # Radio Chisinau
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna octombrie a fost finanțată, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).
